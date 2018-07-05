Тема 34 и Тема 17. Юбилеи советских разработок стратосферных истребителей и разведчиков

Полвека назад Минавиапром СССР (а в своё время такой в нашей стране был) выпустил приказ, в котором предписывалось развернуть необходимый комплекс исследовательских и экспериментальных работ по выбору параметров создания перспективного авиационного комплекса перехвата автоматических дрейфующих аэростатов (ПАК ПАДА). Тогда проект получил шифр «Тема 34» и обрёл техзадание для разработчиков.Через 2 года (в 1970 году) проект трансформировался в исследовательскую работу по созданию специального высотного самолёта-перехватчика АДА с минимальной скоростью сближения с целями в стратосфере. Шифр проекта переобозначили: «Тема 17».В опытно-конструкторском бюро под руководством В.Мясищева была разработана система адаптивной механизации крыла, которая могла изменять не только площадь его поверхности на рабочих высотах, но и профиль. При этом учитывалась необходимость применения на сверхмалых скоростях высотного взрывателя, который бы разрушал оболочку дрейфующего аэростата.Какой двигатель тогда решили применить для ПАК ПАДА? Это разработанный в первую очередь для Ту-144 РД-36, который отличался высоким весом. Точнее – то, что планировалось применить для ПАК ПАДА – модификация РД-36-51А с неподвижным соплом для высотного полёта. Двигатель развивал тягу 68,6 кН. И именно он стал основой для воплощения проекта самолёта М-17 (один из самолётов - получил название «Стратосфера», так стали именовать и сам проект), который в итоге превратился в М-55 «Геофизика». Разработкой двигателя руководил замечательный советский конструктор Пётр Колесов.45 лет назад – в 1973 году – постройкой М-17 начинает заниматься вертолётный завод в Кумертау (Башкирия). Но это в планах. На деле к работам заводчане приступили лишь через 4 года.А в 1978 году (и снова юбилей) самолёт вывели на испытательную площадку. Событие, правда, было трагическим. Самолёт был подготовлен для испытаний двигателя в условиях рулёжки. На аэродроме «Воротыновка» в результате незапланированной ситуации происходит катастрофа, в результате которой гибнет лётчик-испытатель Кир Чернобровкин.Впервые успешные лётные испытания М-17 «Стратосфера» были проведены в 1982 году на аэродроме Жуковский. После того, как советские стратосферные М-17 стали подниматься в воздух, одновременно начала сходить на нет сама причина их разработки. Дело в том, что США перестали использовать автоматические дрейфующие аэростаты.Лётчики установили на М-17 25 мировых рекордов, с их помощью было осуществлено изучение слоёв стратосферы, включая влияние стратосферных явлений на параметры пилотирования.Два самолёта М-17 «Стратосфера» находятся в музее авиации в Монино.Первый полёт самолёта-разведчика проекта М-55 "Геофизика" состоялся в августе 1988 года.Самолёты проекта М-55 «Геофизика» решают широкий спектр задач, например, в сфере метеорологии. Так, этот самолёт помогает изучать процессы в азиатских муссонах и процессы ионизации в верхних слоях атмосферы Земли.