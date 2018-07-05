12:48 05 июля
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Тема 34 и Тема 17. Юбилеи советских разработок стратосферных истребителей и разведчиков

Полвека назад Минавиапром СССР (а в своё время такой в нашей стране был) выпустил приказ, в котором предписывалось развернуть необходимый комплекс исследовательских и экспериментальных работ по выбору параметров создания перспективного авиационного комплекса перехвата автоматических дрейфующих аэростатов (ПАК ПАДА). Тогда проект получил шифр «Тема 34» и обрёл техзадание для разработчиков.

Через 2 года (в 1970 году) проект трансформировался в исследовательскую работу по созданию специального высотного самолёта-перехватчика АДА с минимальной скоростью сближения с целями в стратосфере. Шифр проекта переобозначили: «Тема 17».

Тема 34 и Тема 17. Юбилеи советских разработок стратосферных истребителей и разведчиков



В опытно-конструкторском бюро под руководством В.Мясищева была разработана система адаптивной механизации крыла, которая могла изменять не только площадь его поверхности на рабочих высотах, но и профиль. При этом учитывалась необходимость применения на сверхмалых скоростях высотного взрывателя, который бы разрушал оболочку дрейфующего аэростата.

Какой двигатель тогда решили применить для ПАК ПАДА? Это разработанный в первую очередь для Ту-144 РД-36, который отличался высоким весом. Точнее – то, что планировалось применить для ПАК ПАДА – модификация РД-36-51А с неподвижным соплом для высотного полёта. Двигатель развивал тягу 68,6 кН. И именно он стал основой для воплощения проекта самолёта М-17 (один из самолётов - получил название «Стратосфера», так стали именовать и сам проект), который в итоге превратился в М-55 «Геофизика». Разработкой двигателя руководил замечательный советский конструктор Пётр Колесов.

45 лет назад – в 1973 году – постройкой М-17 начинает заниматься вертолётный завод в Кумертау (Башкирия). Но это в планах. На деле к работам заводчане приступили лишь через 4 года.



А в 1978 году (и снова юбилей) самолёт вывели на испытательную площадку. Событие, правда, было трагическим. Самолёт был подготовлен для испытаний двигателя в условиях рулёжки. На аэродроме «Воротыновка» в результате незапланированной ситуации происходит катастрофа, в результате которой гибнет лётчик-испытатель Кир Чернобровкин.

Впервые успешные лётные испытания М-17 «Стратосфера» были проведены в 1982 году на аэродроме Жуковский. После того, как советские стратосферные М-17 стали подниматься в воздух, одновременно начала сходить на нет сама причина их разработки. Дело в том, что США перестали использовать автоматические дрейфующие аэростаты.

Лётчики установили на М-17 25 мировых рекордов, с их помощью было осуществлено изучение слоёв стратосферы, включая влияние стратосферных явлений на параметры пилотирования.

Два самолёта М-17 «Стратосфера» находятся в музее авиации в Монино.



Первый полёт самолёта-разведчика проекта М-55 "Геофизика" состоялся в августе 1988 года.

Самолёты проекта М-55 «Геофизика» решают широкий спектр задач, например, в сфере метеорологии. Так, этот самолёт помогает изучать процессы в азиатских муссонах и процессы ионизации в верхних слоях атмосферы Земли.

Использованы фотографии: http://btvtinfo.blogspot.com, Википедия
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Комментарии 5

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  1. инженер74 (Дмитрий) Сегодня, 12:26
    Про двигатель что-то не то написано: на Ту-144, ЕМНИП, были НК-144...
    инженер74
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 12:34
      Там два варианта было НК - двухконтурный ТРД, а потом поставили этот ТРД РД-36-51В.
      Zaurbek
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:40
      Тут в статье вообще как то напутано.
      Цитата: инженер74
      Про двигатель что-то не то написано: на Ту-144, ЕМНИП, были НК-144...

      Это один ляп. Потом не разделили четко М-17 "Стратосфера"
      Силовая установка самолета М-17 состоит из одного реактивного двигателя РД-36-51В Рыбинского КБ конструктора П.В. Колесова.
      И М-55"Геофизика"
      Поэтому установленный на М-17 двигатель РД-36-51В пришлось заменить на два более экономичных турбовентиляторных двигателя Д-30-В12. Это позволило довести относительный вес топлива с 21,3 до 33,5% от взлетного веса. Из-за установки двух двигателей и разведывательного оборудования фюзеляж самолета М-17 пришлось переделывать.
      А это два разных самолета..
      Двигатель М-17 Стратосфера

      - 1 × ТРД РД-36-51В
      - Тяга: 1 × 58,84 кН (6000 кгс) (номинальная)
      - Тяга взлётная: 1 × 117,7 кН (12000 кгс)
      - Тяга на высоте 21000 м: 1 × 5,88 кН (600 кгс)

      Скорость М-17 Стратосфера

      - Максимальная скорость на высоте 20000 м: 743 км/ч
      - Максимальная скорость на высоте 5000 м: 332 км/ч
      - Крейсерская скорость: 0,7 М
      - Посадочная скорость: 188 км/ч (при посадочной массе 16300 кг)
      - Время набора высоты потолка: 35 мин
      - Длина разбега: 340 м
      - Длина пробега: 950 м
      - Аэродинамическое качество: ~30 (планирование с выключенным двигателем)
      Дальность полета М-17 Стратосфера

      - Практическая дальность: 1 315 км (с высоты 20250 м до 20620 м)
      - Продолжительность полёта: 2 ч 14 мин
      - Время патрулирования: 48 мин

      Практический потолок М-17 Стратосфера
      - 21 550 м

      Двигатель М-55 Геофизика

      - Силовая установка: 2 × ТРДД Д-30-10В
      - Тяга: 2 × 88,26 кН (9 000 кгс) (номинальная)
      - Тяга взлётная: 2 × 186,3 кН (19000 кгс)
      - Тяга на высоте 21000 м: 2 × 6,57 кН (670 кгс)

      Скорость М-55 Геофизика

      - Максимальная скорость на высоте 20000 м: 743 км/ч
      - Максимальная скорость на высоте 5000 м: 332 км/ч
      - Крейсерская скорость: 0,7 М
      - Посадочная скорость: 188 км/ч (при посадочной массе 23 400 кг)
      - Время набора высоты потолка: 35 минут
      - Длина разбега: 340 м
      - Длина пробега: 875 м
      Дальность полета М-55 Геофизика

      - Практическая дальность: 1220 км
      - максимальная дальность полёта на потолке: 1315 км (с высоты 20 250 м до 20 620 м)
      - максимальная дальность полёта на 17000 м: 5000 км
      - Продолжительность полёта на потолке: 2 часа 14 минут
      - Продолжительность полёта на 17000 м: 6,5 часа
      - Время патрулирования: 48 минут

      Практический потолок М-55 Геофизика
      - 21 550 м
      MPN
  2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 12:35
    Из него получится ороший аналог Глобал Хавка...
    Zaurbek
  3. neri73-r Сегодня, 12:39
    "Геофизика" в Жуковском базируется, рядом с КБ Мясищева стоит.
    neri73-r
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