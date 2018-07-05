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Северный флот на главном морском параде представят «Грачата»
В этом году на главном морском параде в Санкт-Петербурге Северный флот будут представлять противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок», сообщают Известия.
Три катера заменят на параде атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской».
Газета напоминает, что катера этого типа успешно выполняют боевые задачи по охране военно-морской базы в сирийском Тартусе. Они также были задействованы в поиске упавшего в море в мае текущего года истребителя Су-30СМ. Применение «Грачат» признано командованием успешным.
Для участия в параде катерам предстоит совершить межфлотский переход из Белого моря в Балтийское по Беломорско-Балтийскому каналу.
«Грачонок» оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, среди которого гидроакустические станции обнаружения «Кальмар» и «Анапа», а также радиолокационная станция МР-231. Оборудование способно обнаруживать надводные цели на дистанции до 16 миль, а подводные – до 500 м.
Главное предназначение катера – борьба с подводными диверсантами в прибрежных районах и акваториях базирования флота. Также они применяются для охраны морских платформ и прибрежных морских объектов, например, гидротехнических сооружений.
«Грачонок» вооружен 14,5-мм пулеметной установкой, многоствольными гранатометами и ПЗРК «Игла».
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, проблема защиты кораблей в местах базирования остается одной из актуальных, учитывая, что боевых пловцов сегодня имеют возможность готовить даже террористы. Катер «Грачонок» как раз и создан для такой защиты, он является важной частью антитеррористической системы ВМФ.
Три катера заменят на параде атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской».
Газета напоминает, что катера этого типа успешно выполняют боевые задачи по охране военно-морской базы в сирийском Тартусе. Они также были задействованы в поиске упавшего в море в мае текущего года истребителя Су-30СМ. Применение «Грачат» признано командованием успешным.
Для участия в параде катерам предстоит совершить межфлотский переход из Белого моря в Балтийское по Беломорско-Балтийскому каналу.
«Грачонок» оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, среди которого гидроакустические станции обнаружения «Кальмар» и «Анапа», а также радиолокационная станция МР-231. Оборудование способно обнаруживать надводные цели на дистанции до 16 миль, а подводные – до 500 м.
Главное предназначение катера – борьба с подводными диверсантами в прибрежных районах и акваториях базирования флота. Также они применяются для охраны морских платформ и прибрежных морских объектов, например, гидротехнических сооружений.
«Грачонок» вооружен 14,5-мм пулеметной установкой, многоствольными гранатометами и ПЗРК «Игла».
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, проблема защиты кораблей в местах базирования остается одной из актуальных, учитывая, что боевых пловцов сегодня имеют возможность готовить даже террористы. Катер «Грачонок» как раз и создан для такой защиты, он является важной частью антитеррористической системы ВМФ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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