12:45 05 июля
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Северный флот на главном морском параде представят «Грачата»

В этом году на главном морском параде в Санкт-Петербурге Северный флот будут представлять противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок», сообщают Известия.



Три катера заменят на параде атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской».


Газета напоминает, что катера этого типа успешно выполняют боевые задачи по охране военно-морской базы в сирийском Тартусе. Они также были задействованы в поиске упавшего в море в мае текущего года истребителя Су-30СМ. Применение «Грачат» признано командованием успешным.

Для участия в параде катерам предстоит совершить межфлотский переход из Белого моря в Балтийское по Беломорско-Балтийскому каналу.

«Грачонок» оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, среди которого гидроакустические станции обнаружения «Кальмар» и «Анапа», а также радиолокационная станция МР-231. Оборудование способно обнаруживать надводные цели на дистанции до 16 миль, а подводные – до 500 м.

Главное предназначение катера – борьба с подводными диверсантами в прибрежных районах и акваториях базирования флота. Также они применяются для охраны морских платформ и прибрежных морских объектов, например, гидротехнических сооружений.

«Грачонок» вооружен 14,5-мм пулеметной установкой, многоствольными гранатометами и ПЗРК «Игла».

По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, проблема защиты кораблей в местах базирования остается одной из актуальных, учитывая, что боевых пловцов сегодня имеют возможность готовить даже террористы. Катер «Грачонок» как раз и создан для такой защиты, он является важной частью антитеррористической системы ВМФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:16
    Три катера заменят на параде атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской»

    Какая то не равнозначная замена - катер на крейсер... recourse
    Архивариус Вася
    1. Тралл Сегодня, 12:18
      Цитата: Архивариус Вася
      катер на крейсер...

      Экологическая полиция не допустила к параду smile
      Тралл
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:33
        такие заголовки - как кость для публики ВО

        Три катера заменят на параде атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской».


        а это вообще шедевр)
        консерватор
        1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:36
          ну хоть можно от души посмеяться laughing
          а с парадами пора уж и притормозица
          faiver
        2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:38
          Цитата: консерватор
          а это вообще шедевр)
          Явная дезинформация. Корабли будут.
          Сегодня на Североморский рейд в Кольском заливе вышли корабли Северного флота, которые 29 июля в Кронштадте будут задействованы в Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ России. В числе кораблей — ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск», а также фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», который завершает программу государственных испытаний оружия и технических средств.

          https://tvzvezda.ru/news/forces/content/6a82a539d
          b878810f4e6bf21a59aab87b927faf3a55f5b78565156b8dc
          659969
          Аристарх Людвигович
          1. NKT (Сергей) Сегодня, 12:43
            Туда Аврору поставить, да чтобы и своим ходом....Было бы супер
            NKT
      2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:35
        Зачем гонять крейсер в Питер на потеху публике.
        Аристарх Людвигович
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:37
          Зачем гонять крейсер в Питер на потеху публике.


          все мы любим большие и мощные творения =]

          калибр важен любому мужику (с)

          так то моя душа отдыхает - когда я в воздухе вижу Стрижей или Витязей

          А когда по реке-морю идут наши корабли - дух захватывает.
          консерватор
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:40
            Цитата: консерватор
            все мы любим большие и мощные творения =]

            Видимо поэтому в прошлом году несамоходный эсминец "Настойчивый" на буксирах на парад в Балтийске вытащили. Также аналогичным образом неисправный ГРКР "Москва" участвовал в параде в Севастополе в День Военно-Морского Флота 30.07.2017. Появилась славная традиция у флота приводить на буксире и ставить в парадную линию по праздникам небоеготовые корабли.
            Аристарх Людвигович
    2. cariperpaint Сегодня, 12:41
      Дело не в корабле а в прелставительстве флотов. Опять гнать монстров через пол мира какой смысл?
      cariperpaint
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:42
      Цитата: Архивариус Вася
      Три катера заменят на параде атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской»

      Какая то не равнозначная замена - катер на крейсер... recourse

      Если их будет очень много, то по общему суммарному тоннажу может и приблизятся. lol
      Piramidon
  2. faiver (Андрей) Сегодня, 12:38
    а какая надобность проводить каждый год парады да еще и не по одному разу?
    faiver
    1. cariperpaint Сегодня, 12:45
      Контакты,встречи,заказы,популярность среди людей,привлечение молодежи в армию ит.д.и т.п.пентагон сотни миллионов в кино кладывает, в компании всякие. У них свои подтходы,у нас свои.
      cariperpaint
  3. Старый булка Сегодня, 12:44
    Не так давно, в обсуждениях парада писали многие: Зачем гонять технику для парадов и вырабатывать ресурс.
    Теперь когда её не гоняют, пишут: как так, почему нет?
    Мое мнение: даже участие в параде, это хороший учебный поход ,а без учебы никуда.
    Кстати, крупные единицы флота тоже прибудут, но без атомоходов.
    Старый булка
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