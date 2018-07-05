15:09 05 июля
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Корвет «Ураган» завершил очередной этап испытаний

На Ладожском озере успешно завершен третий этап заводских испытаний малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



В ходе трех выходов на Ладогу прошли проверку системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, буксирные и якорные устройства.


Сообщается, что МРК «Ураган» будет задействован в главном морском параде, который состоится 29 июля в Петербурге и Кронштадте. Тем самым будут продемонстрированы самые современные достижения российского военного кораблестроения.

МРК построен судостроительным заводом «Пелла». Его водоизмещение – около 800 т, скорость – более 30 узлов. Оснащен ракетным комплексом «Калибр» и современной 76,2-мм артиллерийской установкой. От атак с воздуха корабли проекта 22800 защищает морская версия комплекса «Панцирь». В мачту встроены 4 неподвижные радарные антенны с фазированными решетками.



Среди основных преимуществ – высокая маневренность, повышенная мореходность. Надстройки и корпус выполнены с применением технологии малозаметности. МРК оснащен российской двигательной установкой. Корабль может выполнять задачи в морской зоне на расстоянии от базы около 3 тыс. миль. Это позволяет использовать корабли проекта 22800 в составе группировок ВМФ на значительном удалении от пунктов дислокации.

Использованы фотографии: Curious / forums.airbase.ru, Ольга Андреева / vk.com (via dambiev.livejournal.com )
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Комментарии 14

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:03
    От атак с воздуха корабль защищает морская версия комплекса «Панцирь».

    Панциря у Урагана нет. Вместо него две 30-мм артустановки АК-630М. Пока только МРК «Шквал» получил на вооружение новый зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М».

    Аристарх Людвигович
    1. Чёрный Сегодня, 13:10
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Панциря у Урагана нет

      Он должен был заменить "Палаш". Учитывая , что корвет новый. то возможно "Панцирем" его оснастили...
      Чёрный
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:12
        Цитата: Чёрный
        возможно "Панцирем" его оснастили...

        Вот фото Урагана. Панциря нет.
        Аристарх Людвигович
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:14
          На Шквале есть.
          Аристарх Людвигович
    2. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:10
      Вы правы "«Ураган» и «Тайфун», первые два представителя проекта 22800, не несут специализированного противовоздушного вооружения, вместо которого предполагается использовать две АУ АК-630М. Начиная с третьего корабля, вместо последних на МРК будет устанавливаться зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М». На корабле используется энергетическая установка на базе трёх дизельных двигателей М-507Д-1 и трёх дизель-генераторов ДГАС-315 российского производства."
      Romka47
  2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 13:15
    Да какой он корвет? Корвет - многоцелевой корабль с ударными, противовоздушными и противолодочными возможностями. Ураган - это типичный советский класс ракетных катеров. Некоторые клоуны-журналисты (хотя какие они журналисты) вообще сравнивают эти катера с эсминцами laughing
    Донской
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:18
      Цитата: Донской
      Да какой он корвет?

      Да, это не корвет, а малый ракетный корабль. Всего 800 тонн, но с «Панцирем» получился вполне неплохой и сбалансированный МРК.
      Аристарх Людвигович
    2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 14:16
      Цитата: Донской
      Некоторые клоуны-журналисты (хотя какие они журналисты) вообще сравнивают эти катера с эсминцами

      а некоторые диванные эксперты сравнивают МРК с катером и ни че, живут и в ус не дуют
      Сандор Клиган
  3. Роялист (Святослав) Сегодня, 13:25
    Цитата: Донской
    Да какой он корвет? Корвет - многоцелевой корабль с ударными, противовоздушными и противолодочными возможностями. Ураган - это типичный советский класс ракетных катеров. Некоторые клоуны-журналисты (хотя какие они журналисты) вообще сравнивают эти катера с эсминцами laughing

    Согласен : у репортеров язык без костей и намелют" сорок бочек арестантов" и не краснеют,что врут
    Роялист
  4. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 13:27
    лучше ему не высовываться маловат будет
    Хаджи Мурат
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:40
    Всё, "Полимент-Редут" загнулся. Или он на эти МРК не колхозился изначально?
    Yrec
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 14:00
      Цитата: Yrec
      Всё, "Полимент-Редут" загнулся. Или он на эти МРК не колхозился изначально?

      "Полимент-Редут" - это фрегаты. Минимум - корветы. На МРК он попросту не влезет.
      Alexey RA
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:01
      Не планировался, он ему великоват будет.
      bk316
  6. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 14:03
    МРК по нашему - это и есть корвет (по западному), правда 800 тонн... - с натяжкой. Но не катер же. Побольше бы таких.
    Архивариус Вася
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