Каддафи продолжает мстить Западу

Все нефтяные порты и месторождения Ливии закрыты, а отгрузка «черного золота» прекращена. Произошло это в результате нападения боевиков, которые еще три недели назад захватили два основных порта и уничтожили всю их инфраструктуру.



В ответ командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар при поддержке авиации выбил боевиков и освободил на называемый «нефтяной полумесяц». Но вместо того, чтобы вернуть его под контроль временного правительства, передал ведение его противникам.



Здесь нужно напомнить, что в Ливии после свержения Каддафи так и не появилась нормальная государственная власть. Вместо этого страна продолжает быть разделенной на две части, которые, помимо войны с террористами, регулярно устраивают разборки между собой. Но так как нефть является источником дохода для всех сил, то именно за месторождения и порты идет самая острая борьба.





Все это привело к тому, что отгрузка ливийской нефти на сегодняшний день прекратилась вовсе, а это уже бьет не только по самой Ливии. В бытность Муамара Каддафи, Триполи добывал около 1,5 миллионов баррелей в сутки, и сегодня этот объем, учитывая растущее потребление нефти в мире, никто не может компенсировать. Цены на «черное золото» устойчиво растут, что очень тревожит западные страны, в первую очередь США.









