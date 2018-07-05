15:13 05 июля

Каддафи продолжает мстить Западу

Все нефтяные порты и месторождения Ливии закрыты, а отгрузка «черного золота» прекращена. Произошло это в результате нападения боевиков, которые еще три недели назад захватили два основных порта и уничтожили всю их инфраструктуру.

В ответ командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар при поддержке авиации выбил боевиков и освободил на называемый «нефтяной полумесяц». Но вместо того, чтобы вернуть его под контроль временного правительства, передал ведение его противникам.

Здесь нужно напомнить, что в Ливии после свержения Каддафи так и не появилась нормальная государственная власть. Вместо этого страна продолжает быть разделенной на две части, которые, помимо войны с террористами, регулярно устраивают разборки между собой. Но так как нефть является источником дохода для всех сил, то именно за месторождения и порты идет самая острая борьба.


Все это привело к тому, что отгрузка ливийской нефти на сегодняшний день прекратилась вовсе, а это уже бьет не только по самой Ливии. В бытность Муамара Каддафи, Триполи добывал около 1,5 миллионов баррелей в сутки, и сегодня этот объем, учитывая растущее потребление нефти в мире, никто не может компенсировать. Цены на «черное золото» устойчиво растут, что очень тревожит западные страны, в первую очередь США.



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Комментарии 2

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  1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:15
    Вместо этого страна продолжает быть разделенной на две части

    Насколько я знаю, сейчас Ливия разделена на значительно большее количество частей.
    Погуглил и выяснил, что автономными себя называют города-государства Бенгази и Мисурата. Области Зинтан и Феццан считают себя независимыми от Триполи. Область вокруг Адждабии тоже власть Триполи не признает. Фактически, официальная власть контролирует только столицу и окрестности.
    сорок восьмой
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:35
      Россиию ожидают три сценария: Повышение цен на бензин, если нефть подорожает, Повышение цен на бензин если нефть подешевеет. А если случится чудо и цена на нефть не изменится, тогда подорожает бензин.
      Серж Горелый
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