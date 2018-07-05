15:12 05 июля
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Дешево и сердито. В Израиле презентовали багги с установкой ПТУР Spike NLOS

Израильская армия может официально принять на вооружение армейские багги. Компания Rafael Advanced Defence Systems провела презентацию боевой машины Tomcar 4×4, вооружённую ракетами Spike NLOS, передает "Warspot" со ссылкой на портал israeldefense.co.il

Дешево и сердито. В Израиле презентовали багги с установкой ПТУР Spike NLOS


Разработка багги с ракетной установкой стартовала в 2016 году, когда была представлена сверхлегкая боевая машина на базе багги Polaris MRZR 4. Но в ходе дальнейших работ, разработчики поменяли тип машины, взяв вместо Polaris MRZR 4 багги Tomcar 4×4. Вес машины с пусковой установкой Spike NLOS на восемь ракет составляет всего 1350 кг. Ракеты установлены по четыре в двух блоках, направленных в разные стороны и жестко зафиксированных на раме багги. Предварительная наводка осуществляется по упрощенной схеме: экипаж просто разворачивает машину к противнику нужным боком, после чего наведение на цель осуществляется в автоматическом режиме или под управлением наводчика. Также на машине имеется система дистанционного управления, позволяющая экипажу производить стрельбу находясь на расстоянии до 500 метров от машины.


Установка новых управляемых ракет Spike NLOS на легкий багги, по словам разработчиков, даст израильской армии мобильное и достаточно дешевое транспортное средство, способное уничтожать вражеские цели на расстоянии до 25 километров.

Использованы фотографии: israeldefense.co.il
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Комментарии 19

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:18
    Багги тут постольку поскольку. А вот ракетка очень даже... На 25км да по принципу выстрелил забыл, носитель не принципиален, можно и на мотоцикл поставить, Нам бы такую..., на урал в коляску поставил и нет проблем feel (ну это уже я так к слову)
    MPN
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:18
    на экспорт. В АОИ такую машину не вижу ,от слова совсем.
    Арон Заави
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:25
      плагиатом попахивает
      роман66
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:29
        Цитата: роман66
        плагиатом попахивает

        как и все в впк.
        Арон Заави
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:31
          скрупулезно подмечено hi
          роман66
    2. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:38
      Ага, есть много любителей такие тачанки использовать в формате таёта+ДШК. И рынок уже сформировался.
      Yrec
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:59
      " в автоматическом режиме" - это как? После выстрела, ракета сама себе будет цель выбирать?
      sabakina
  3. Xander (Александр) Сегодня, 13:23
    Хорошая машина с ракетами, вон там сзади серая банка с консервами и коробки израильских макарон, с надписями на иврите. Все это сейчас погоним на помощь игиловцам, через голанские высоты что на фото.А если присмотреться,то вдалеке на фото можно даже увидеть израильских медиков которые несут бородачей на носилках, лечить в израильских больницах.
    Xander
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:31
      Картина маслом, осталось только это задокументировать.
      ul_vitalii
    2. роман66 (роман) Сегодня, 13:33
      а если уж совсем напрячь глаза можно разглядеть израильские ф-35, которые летят бомбить сирийские правительственные войска
      роман66
  4. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 13:33
    Ну не боятся израильцы Кадырова, во какую конкуренцию "Чаборзу" отгрохали. Хотя "Чаборз" был создан, чтобы внутренних недовольных по-Москве гонять и, в случае, власть в руки взять, а израильцы для боя машину сделали.
    R.L.
    1. cariperpaint Сегодня, 13:42
      Совсем плохой,да? По какой Москве? Каких недовольных? Когда уже на сайте откровенных клоунов банить то начнут?!!!
      cariperpaint
    2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:43
      Хотя "Чаборз" был создан, чтобы внутренних недовольных по-Москве гонять и, в случае, власть в руки взять
      А у Вас в голове власть в руки взяли тараканы.
      72jora72
    3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:11
      R.L."...чтобы внутренних недовольных по-Москве гонять и, в случае, власть в руки взять..."
      Лучше бы вообще перо в руки не брали, милейший, у которого дедушка за Россию воевал. Голова не тем забита, лучше разобрались бы, почему дед другим путем пошел. hi
      ul_vitalii
  5. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:33
    Вполне себе правильное решение.пПТУР можно поставить и на танк,который тоже полностью не защищн.А можно на багги и вместо одного "Терминатора" пару десятков багги с тем же вооружением
    Сергей39
  6. Безликий (Безликий) Сегодня, 13:46
    Вот именно что "дешево и сердито". Принципиально быстрее бронированных машин она все равно ездить не будет в реальных условиях... Напоминает "авось", только не русское, а израильское: "Авось не заметят и не начнут по нам палить"... А то ведь хана... И экипажу, и багги, и ракетам...
    Безликий
  7. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:56
    100%, не сегодня-завтра появится у бармалеев.
    Piramidon
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:34
      Не появится так как дорогая и бандитам в Сирии хана.
      Вадим237
  8. Баберметис Сегодня, 15:09
    Наконецто появилась. Уж гораздо дешевле всяких танков. А как с такой машиной засады можно устраивать...мням мням...
    Баберметис
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