Дешево и сердито. В Израиле презентовали багги с установкой ПТУР Spike NLOS

Израильская армия может официально принять на вооружение армейские багги. Компания Rafael Advanced Defence Systems провела презентацию боевой машины Tomcar 4×4, вооружённую ракетами Spike NLOS, передает "Warspot" со ссылкой на портал israeldefense.co.ilРазработка багги с ракетной установкой стартовала в 2016 году, когда была представлена сверхлегкая боевая машина на базе багги Polaris MRZR 4. Но в ходе дальнейших работ, разработчики поменяли тип машины, взяв вместо Polaris MRZR 4 багги Tomcar 4×4. Вес машины с пусковой установкой Spike NLOS на восемь ракет составляет всего 1350 кг. Ракеты установлены по четыре в двух блоках, направленных в разные стороны и жестко зафиксированных на раме багги. Предварительная наводка осуществляется по упрощенной схеме: экипаж просто разворачивает машину к противнику нужным боком, после чего наведение на цель осуществляется в автоматическом режиме или под управлением наводчика. Также на машине имеется система дистанционного управления, позволяющая экипажу производить стрельбу находясь на расстоянии до 500 метров от машины.Установка новых управляемых ракет Spike NLOS на легкий багги, по словам разработчиков, даст израильской армии мобильное и достаточно дешевое транспортное средство, способное уничтожать вражеские цели на расстоянии до 25 километров.