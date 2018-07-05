В Совете Европы: Россия должна выплатить нам всё, что задолжала с 2017-го

Такая позиция (России) не выдерживает никакой критики со всех точек зрения – политической и юридической. Она (Россия) должна выплатить всё, что задолжала с 2017 года.

Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Даниель Гольтген обращается к Российской Федерации с призывом о возобновлении выплаты «членских взносов». Напомним, что Россия отказывается вносить в СЕ финансовые взносы до полного восстановления в правах российской делегации.Из заявления г-на Гольтгена:Это заявление пресс-секретарь Турнбьёрна Ягланда сделал в интервью информационному агентству Sputnik Речь идёт о десятках миллионов долларов, которые так хочет «востребовать» с Российской Федерации Совет Европы. При этом в России ясно дают понять, что в СЕ могут сколько угодного говорить о «политических или юридических правилах», но факт остаётся фактом: в той же Парламентской ассамблее Совета Европы российская делегация существенно поражена в правах, а потому никакого участия в работе этого органа Россия принимать не собирается, пока полный спектр прав не окажется восстановлен для российских представителей.Нужно отметить, что это далеко не первый случай, когда из Совета Европы доносятся требования к России восстановить выплату членских взносов и «погасить» долги. Россия остаётся непреклонной, руководствуясь формулой: днём – стулья, вечером – деньги.