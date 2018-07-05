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В Совете Европы: Россия должна выплатить нам всё, что задолжала с 2017-го
Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Даниель Гольтген обращается к Российской Федерации с призывом о возобновлении выплаты «членских взносов». Напомним, что Россия отказывается вносить в СЕ финансовые взносы до полного восстановления в правах российской делегации.
Из заявления г-на Гольтгена:
Это заявление пресс-секретарь Турнбьёрна Ягланда сделал в интервью информационному агентству Sputnik.
Речь идёт о десятках миллионов долларов, которые так хочет «востребовать» с Российской Федерации Совет Европы. При этом в России ясно дают понять, что в СЕ могут сколько угодного говорить о «политических или юридических правилах», но факт остаётся фактом: в той же Парламентской ассамблее Совета Европы российская делегация существенно поражена в правах, а потому никакого участия в работе этого органа Россия принимать не собирается, пока полный спектр прав не окажется восстановлен для российских представителей.
Нужно отметить, что это далеко не первый случай, когда из Совета Европы доносятся требования к России восстановить выплату членских взносов и «погасить» долги. Россия остаётся непреклонной, руководствуясь формулой: днём – стулья, вечером – деньги.
Из заявления г-на Гольтгена:
Такая позиция (России) не выдерживает никакой критики со всех точек зрения – политической и юридической. Она (Россия) должна выплатить всё, что задолжала с 2017 года.
Это заявление пресс-секретарь Турнбьёрна Ягланда сделал в интервью информационному агентству Sputnik.
Речь идёт о десятках миллионов долларов, которые так хочет «востребовать» с Российской Федерации Совет Европы. При этом в России ясно дают понять, что в СЕ могут сколько угодного говорить о «политических или юридических правилах», но факт остаётся фактом: в той же Парламентской ассамблее Совета Европы российская делегация существенно поражена в правах, а потому никакого участия в работе этого органа Россия принимать не собирается, пока полный спектр прав не окажется восстановлен для российских представителей.
Нужно отметить, что это далеко не первый случай, когда из Совета Европы доносятся требования к России восстановить выплату членских взносов и «погасить» долги. Россия остаётся непреклонной, руководствуясь формулой: днём – стулья, вечером – деньги.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/SovetEvropy
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