15:10 05 июля
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В Совете Европы: Россия должна выплатить нам всё, что задолжала с 2017-го

Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Даниель Гольтген обращается к Российской Федерации с призывом о возобновлении выплаты «членских взносов». Напомним, что Россия отказывается вносить в СЕ финансовые взносы до полного восстановления в правах российской делегации.

Из заявления г-на Гольтгена:
Такая позиция (России) не выдерживает никакой критики со всех точек зрения – политической и юридической. Она (Россия) должна выплатить всё, что задолжала с 2017 года.


Это заявление пресс-секретарь Турнбьёрна Ягланда сделал в интервью информационному агентству Sputnik.


В Совете Европы: Россия должна выплатить нам всё, что задолжала с 2017-го


Речь идёт о десятках миллионов долларов, которые так хочет «востребовать» с Российской Федерации Совет Европы. При этом в России ясно дают понять, что в СЕ могут сколько угодного говорить о «политических или юридических правилах», но факт остаётся фактом: в той же Парламентской ассамблее Совета Европы российская делегация существенно поражена в правах, а потому никакого участия в работе этого органа Россия принимать не собирается, пока полный спектр прав не окажется восстановлен для российских представителей.

Нужно отметить, что это далеко не первый случай, когда из Совета Европы доносятся требования к России восстановить выплату членских взносов и «погасить» долги. Россия остаётся непреклонной, руководствуясь формулой: днём – стулья, вечером – деньги.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/SovetEvropy
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Комментарии 46

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:15
    От дохлого осла вам уши,дефективные..
    210окв
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:19
      Опять 25, вчера вроде только решили проблемы, не, не прокатит?
      MPN
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 14:02
        Дубль для тех, кто не высказался).
        Хагалаз
        1. Татьяна Сегодня, 14:37
          В Совете Европы: Россия должна выплатить нам всё, что задолжала с 2017-го

          Накося фигушки вам! Как говорится, денег нет, но вы держитесь! laughing

          Татьяна
      2. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 14:55
        Турнбьёрна Ягланда

        Это что за зверь такой?? what
        mr.Vain
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:20
      по другому никак,на кой нам платить за обед,который не ели,кто жрет,тот пусть и платит,все хотят как большая полосатая жаба,везде рулить не за что не проплачивая и не отвечая))
      Ратник с пулеметом
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:40
        Жень, hi , нужно вообще прекратить различные членства в организациях, постановления которых носит лишь рекомендательный характер. А уж тем более, через которые на нас пытаются давить, при этом ещё и вымогая деньги...
        Logall
      2. Провокатор (semen) Сегодня, 13:44
        при этом упорно сидит страна в зале ресторана- говорит тут готовят невкусно и не покидает его
        странно....
        Провокатор
        1. Комментарий был удален.
      3. volodya (владимир) Сегодня, 14:01
        Цитата: Ратник с пулеметом
        по другому никак,на кой нам платить за обед,который не ели,кто жрет,тот пусть и платит,все хотят как большая полосатая жаба,везде рулить не за что не проплачивая и не отвечая))

        volodya
    3. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 13:21
      Цитата: 210окв
      От дохлого осла вам уши,дефективные..

      На кой нам вообще такой дорогой совет Европы. А ведь сколько лет платили. У своих детей отобрали, а платили. И сейчас если не совету Европы, та гуманитарку направо и налево раздаем, и долги всем прощаем.
      volot-voin
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:28
        На коленях пусть челобитную подают.
        ul_vitalii
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:46
          А ещё лучше пусть исключают за неуплату. Что, в уставе прописано или нет?
          Хагалаз
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:43
        Деле не в дороговизне сей тусовки.А в том..."а оно нам надо?".Уважаемые,назовите хоть один плюсик,хоть одну мало мальскую пользу от сего сборища?
        Цитата: volot-voin
        Цитата: 210окв
        От дохлого осла вам уши,дефективные..

        На кой нам вообще такой дорогой совет Европы. А ведь сколько лет платили. У своих детей отобрали, а платили. И сейчас если не совету Европы, та гуманитарку направо и налево раздаем, и долги всем прощаем.
        210окв
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:13
          Дима, очередное место для бичевания.
          Оно нам не надо.
          ul_vitalii
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:56
      Цитата: 210окв
      От дохлого осла вам уши,дефективные..

      И ни каких разговорах о долгах. Россия должна заплатить взносы только за время своего полного пребывания в СЕ.Ассамблея вообще не в том положении, чтобы что-то требовать.
      Венд
    5. To be or not to be Сегодня, 14:57
      "Товар - деньги -товар"
      Или " Вечером стулья -утром деньги"
      А по мне так : " зачем Попу гармонь"
      Какая с них польза для России?
      To be or not to be
  2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:15
    Полное лукошко им отсосиновиков, а не взносы. Надеюсь в качестве наказания они нас отчислят. Потому что наша элитка самостоятельно выйти из всех евроструктур не может. Ее надо пинками гнать.
    Аристарх Людвигович
  3. Чёрный Сегодня, 13:15
    В Совете Европы: Россия должна выплатить нам всё, что задолжала с 2017-го
    От мёртвого осла уши она вам должна wassat
    Чёрный
  4. Тузик (Алекс) Сегодня, 13:18
    пусть лапу дальше, такое отношение "вы нам должны и все"
    Тузик
  5. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:20
    Наглость превосходит все границы
    Сергей39
  6. ver_ (вера) Сегодня, 13:20
    ...а им из нижнего белья ничего не надо?..
    ver_
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:28
    не едем, следовательно не платим!!! wink так, что лесом, лесом...
    Masya Masya
  8. asiat_61 (игорь) Сегодня, 13:33
    Нищеброды вновь с протянутой рукой. Какой вам ( великой европе) прок с разорванной бензоколонки? тНе ужели так кушать хочется.
    asiat_61
    1. амурец (николай) Сегодня, 14:27
      Цитата: asiat_61
      тНе ужели так кушать хочется.

      Ну так пусть прибалтийскими шпротами питаются или осетриной третьей свежести от Польши обходятся А запивать найдётся чем. Пятро Ляксеич Поросёнко, обещал весь ЕС залить портяночной горилкой от бабки Явдохи.
      амурец
  9. Доктор Бармалей (Александр) Сегодня, 13:35
    В Совете Европы: Россия должна выплатить нам всё, что задолжала с 2017-го

    Доктор Бармалей
  10. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:36
    А я вот считаю, что "не выдерживает никакой критики" само существование Совета Европы.
    Yrec
  11. kit88 (Александр) Сегодня, 13:39
    Че это вообще за совет такой, на кой он нам нужен, и что мы будем с этого иметь?
    Пока я вижу, что эти защитники сексуальных меньшинств только вред нам приносят, да деньги миллионами требуют.
    Никаких Вечером деньги - ночью стулья, Ночью деньги - утром стулья
    Никаких им денег. Счет им выставить за вред, принесенной России. И давай до свиданья.
    kit88
  12. частное лицо Сегодня, 13:42
    А вот ни сколько не сомневаюсь что Россия заплатит СЕ. Ну восстановят Россию формально в правах и чего с этого, всё равно ни кто в этом ПАСЕ не слушает доводы России. Лишняя трата денег , лучше направить их на нужды того же пенсионного фонда. Платить тем кто за твои же деньги поливает тебя гадостями это какой то мазохизм на гос. уровне.
    частное лицо
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 14:14
      Ну там есть ещё один ньюанс. Было дело Россия требовала от совета не только востановить её в правах но и внести изменения в устав что бы снова отстранить было бы невозможно. А внесение изменений в устав это как бы капитуляция с их стороны, и на это они врятли пойдут. Так что есть надежда, что толком и не востановят. А вот зачем он этот совет вообще нужен - вопрос отдельный. Наверно что бы пар по его поводу на ВО выпускать, больше не зачем.
      alexmach
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 13:52
    Обычно таких упоротых убеждают ну совершенно не парламентскими методами, минимум-ненормативной лексикой и отсыланием в область паха, максимум - с ноги в табло с последующим жестоким отбиванием внутренних органов и морды лица. Надеюсь меня правильно поняли, к насилию я не призывал, просто давал воспитательный как сейчас говорят лайфхак для приведения в чувство людей с неограниченным материальным аппетитом и не имеющих для оного достаточных оснований. laughing laughing
    Altona
  14. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:53
    Россия должна выплатить нам всё, что задолжала с 2017-го

    Ага, типа я уже обещал жене новую машину, шубу, сапоги, а тут проКЛЯТАЯ Россия бабки не переводит.
    Piramidon
  15. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:54
    Не было бы такой позиции России, вот восстановите нас в правах в Совете..вот тогда... и требований бы не было.Уходя, уходи..Исключили и фиг с вами...Неееет, вот нужен России Совет Европы, как мещанину дворянство....За все время нахождения России в этом Совете, какая польза была, кроме того как деньги выкачивали...Наши между прочим деньги от налогов...Для чего мы российские налогоплательщики этот Совет кормили, кому польза была..
    parusnik
    1. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 14:09
      Думаю что чинуши которые проживали в Европах за наш счет как сотрудники Российской делегации при этом, прости Господи, органе с вами не согласятся.
      Действительный репер
  16. Pacifist (Виктор) Сегодня, 14:01
    Сразу вспоминается дипломатическая нота королю африканского государства захватившего сухогруз, от Советского консула... ну там "на... раздельно...с большой буквы..." и т.п.
    Pacifist
  17. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:03
    Такая позиция (России) не выдерживает никакой критики со всех точек зрения – политической и юридической. Она (Россия) должна выплатить всё, что задолжала с 2017 года.
    А только такой разговор Европа и понимает. Не хотите нормально общаться с Россией, на равных, то и не рассчитывайте на её деньги. Вон Украина заплатила 400 000 гривен в Совет Европы и за каждую спрашивает, куда и как собираются тратить, а ведь это около 18 000 евро. Не ужели Россия должна за просто так подарить десятки миллионов?
    svp67
  18. Maverick1812 (Василий) Сегодня, 14:12
    А ху-ху не хо-хо?!
    Maverick1812
  19. arhPavel (Paul) Сегодня, 14:13
    Смешно, хотят друг другу платить ради бога. Нам своих "парламентариев" достаточно, ещё и чужим платить.
    США выходят из международных организаций потому что по их мнению в этих организациях им слабо подчиняются, а РФ выходит потому, что ущемляют в правах.
    Ни чего такая разница в подходах
    arhPavel
  20. Романенко (Сергей) Сегодня, 14:13
    Вагон скотч ленты им выслать рожи позаклеивать, чтобы в случае чего не потрескались
    Романенко
  21. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 14:13
    ПАСЕ скоро пойдет на уступки (деньги- то нужны). Россия погасит долги (по вечной наивности и за период отсутствия полномочий). Через месяц члены ПАСЕ вновь лишат Россию права голоса. Верить этому сборищу нельзя, и даже при условии восстановления прав, оплачивать прошедший период нельзя. Традиционно кинут
    СССР-1
  22. лом123 Сегодня, 14:15
    Россия россиянам не может нормально платить.
    лом123
  23. BAI Сегодня, 14:28
    Плохо то, что когда Россию восстановят в правах, а восстановят обязательно, Россия оплатит все "долги" с 2017 года. И зачем нам этот Совет Европы?
    BAI
  24. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 14:33
    Деньги за такси платите, но ходите пешком. И ни-ни!
    Лена Петрова
  25. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:59
    Россия должна выплатить нам всё, что задолжала с 2017-го

    Василенко Владимир
  26. Гардамир Сегодня, 15:01
    Нужно отметить, что это далеко не первый случай, когда На ВО обсуждают второстепенные и надуманные проблемы. при чём не по одному разу.
    Гардамир
  27. mamont5 (Александр) Сегодня, 15:03
    Ага, вечером с мешком подскакивайте wink
    mamont5
  28. Огонёк (Андрей) Сегодня, 15:08
    А может пора вообще разогнать "Совет Европы "и пусть по отдельности едут к нам за добрым советом? Мы плохого не посоветуем.)))
    Огонёк
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