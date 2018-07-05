Второе опытовое судно проекта 11982 "Ладога" вышло на заводские испытания

Опытовое судно проекта 11982 "Ладога", построенное в рамках гособоронзаказа для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) ВМФ РФ, вышло на заводские испытания в акваторию Ладожского озера и Финского залива. В ходе испытаний будет проведена проверка основных характеристик судна, всех судовых устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Ладога" является вторым судном проекта 11982, строящимся в интересах ГУГИ, но первым, заложенным на заводе "Пелла". Головное судно данного проекта "Селигер" было построено на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и в 2012 году передано заказчику. На сегодняшний день входит в состав Черноморского флота.Опытовое судно проекта 11982 "Ладога" заложено 12 сентября 2014 года и спущено на воду 29 июля 2016 года. Предназначено для проведения испытаний специальных технических средств, участия в поисково-спасательных работах, проведения научно-исследовательских и океанографических работ.Основные характеристики: Длина наибольшая 63,8 метра, ширина наибольшая 10,8 метра, осадка около 3,8 метра. Скорость хода около 12 узлов. Дальность плавания 1000 миль. Автономность по запасам провизии и пресной воды 20 суток. Экипаж 16 человек. Может принять на борт 20 членов экспедиции.В настоящее время на заводе "Пелла" идет достройка еще одного, третьего по счету, судна проекта 11982 "Ильмень", спущенного на воду 5 декабря 2017 года. Оно также как и Ладога, строится с изменениями, внесенными в проект с учетом опыта эксплуатации головного судна "Селигер".