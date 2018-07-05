15:13 05 июля
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Второе опытовое судно проекта 11982 "Ладога" вышло на заводские испытания

Опытовое судно проекта 11982 "Ладога", построенное в рамках гособоронзаказа для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) ВМФ РФ, вышло на заводские испытания в акваторию Ладожского озера и Финского залива. В ходе испытаний будет проведена проверка основных характеристик судна, всех судовых устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Второе опытовое судно проекта 11982 "Ладога" вышло на заводские испытания


"Ладога" является вторым судном проекта 11982, строящимся в интересах ГУГИ, но первым, заложенным на заводе "Пелла". Головное судно данного проекта "Селигер" было построено на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и в 2012 году передано заказчику. На сегодняшний день входит в состав Черноморского флота.


Опытовое судно проекта 11982 "Ладога" заложено 12 сентября 2014 года и спущено на воду 29 июля 2016 года. Предназначено для проведения испытаний специальных технических средств, участия в поисково-спасательных работах, проведения научно-исследовательских и океанографических работ.

Основные характеристики: Длина наибольшая 63,8 метра, ширина наибольшая 10,8 метра, осадка около 3,8 метра. Скорость хода около 12 узлов. Дальность плавания 1000 миль. Автономность по запасам провизии и пресной воды 20 суток. Экипаж 16 человек. Может принять на борт 20 членов экспедиции.

В настоящее время на заводе "Пелла" идет достройка еще одного, третьего по счету, судна проекта 11982 "Ильмень", спущенного на воду 5 декабря 2017 года. Оно также как и Ладога, строится с изменениями, внесенными в проект с учетом опыта эксплуатации головного судна "Селигер".


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. роман66 (роман) Сегодня, 14:09
    шпионить будет? или только опыты?
    роман66
    1. Orkraider (Я) Сегодня, 14:58
      Цитата: роман66
      шпионить будет? или только опыты?
      гораздо лучше, это же ГУГИ))) Главная задача : "сбор сведений и разведывательной информации о охране и обслуживанию глубоководных линий связи и систем мониторинга нарушения перемитров доступа". Ну и конечно гидрография с гидрологией)) в совокупности с информацией вышенаписанной, это карты подводной обстановки для командиров и штурманов апл.
      Orkraider
  2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:12
    Все-таки интересно, что же за опыты будут проводить эти суда?
    Сергей39
    1. Воваd (Воваd) Сегодня, 14:28
      Распила бабла .Вместо боевых кораблей баржи.
      Воваd
  3. новичок (garik) Сегодня, 14:44
    не пойму никак: транспортные суда/корабли, корабли разведки и тд и тп клепаем одной левой. корветы и фрегаты мучаем по 8 _ 12 лет. ну как оно так, а?
    новичок
    1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 15:00
      Даже ледоколы, которые значительно сложнее транспортных судов строим на ура...
      WATCH_OFFICER
      1. новичок (garik) Сегодня, 15:08
        прибавьте сюда ещё атомные ракетные подлодки и интересная картина получается.
        новичок
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