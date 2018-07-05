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В Минобороны рассказали о рекорде подводной лодки К-162 «Анчар»
Мировой рекорд скорости, установленный подлодкой К-162 проекта 661 («Анчар») в 1970 году, до сих пор не побит ни одной субмариной, говорится в материалах Книги рекордов ВС РФ, опубликованных на сайте Минобороны.
Сегодня самые современные подводные лодки развивают скорость под водой около 30 узлов.
Подлодка К-162 проекта 661 на испытаниях 18 декабря 1970 года установила мировой рекорд, достигнув скорости подводного хода в 44,7 узлов (более 80 км/час), говорится в материале.
До настоящего времени этот рекорд не побит, добавили в военном ведомстве.
Подлодка выполнена из титана, и из-за своей высокой стоимости (2 млрд. рублей по курсу 1968 года) получила прозвище «Золотая рыбка».
Возглавлял разработку Николай Исанин – советский конструктор (ЦКБ-16) и ученый в области кораблестроения. Корабль был спущен на воду в декабре 1968 года. Его подводное водоизмещение – 7000 тонн, автономность плавания – 70 суток, экипаж – 80 человек. В настоящее время утилизирована.
Советским подводникам также принадлежит рекорд погружения на максимальную глубину: в августе 1985 года АПЛ К-278 «Комсомолец» (проект 685) под командованием капитана первого ранга Зеленского погрузилась на глубину 1027 метров, установив тем самым абсолютный мировой рекорд.
Сегодня самые современные подводные лодки развивают скорость под водой около 30 узлов.
Подлодка К-162 проекта 661 на испытаниях 18 декабря 1970 года установила мировой рекорд, достигнув скорости подводного хода в 44,7 узлов (более 80 км/час), говорится в материале.
До настоящего времени этот рекорд не побит, добавили в военном ведомстве.
Подлодка выполнена из титана, и из-за своей высокой стоимости (2 млрд. рублей по курсу 1968 года) получила прозвище «Золотая рыбка».
Возглавлял разработку Николай Исанин – советский конструктор (ЦКБ-16) и ученый в области кораблестроения. Корабль был спущен на воду в декабре 1968 года. Его подводное водоизмещение – 7000 тонн, автономность плавания – 70 суток, экипаж – 80 человек. В настоящее время утилизирована.
Советским подводникам также принадлежит рекорд погружения на максимальную глубину: в августе 1985 года АПЛ К-278 «Комсомолец» (проект 685) под командованием капитана первого ранга Зеленского погрузилась на глубину 1027 метров, установив тем самым абсолютный мировой рекорд.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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