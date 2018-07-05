15:08 05 июля
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В Минобороны рассказали о рекорде подводной лодки К-162 «Анчар»

Мировой рекорд скорости, установленный подлодкой К-162 проекта 661 («Анчар») в 1970 году, до сих пор не побит ни одной субмариной, говорится в материалах Книги рекордов ВС РФ, опубликованных на сайте Минобороны.



Сегодня самые современные подводные лодки развивают скорость под водой около 30 узлов.


Подлодка К-162 проекта 661 на испытаниях 18 декабря 1970 года установила мировой рекорд, достигнув скорости подводного хода в 44,7 узлов (более 80 км/час), говорится в материале.

До настоящего времени этот рекорд не побит, добавили в военном ведомстве.

Подлодка выполнена из титана, и из-за своей высокой стоимости (2 млрд. рублей по курсу 1968 года) получила прозвище «Золотая рыбка».

Возглавлял разработку Николай Исанин – советский конструктор (ЦКБ-16) и ученый в области кораблестроения. Корабль был спущен на воду в декабре 1968 года. Его подводное водоизмещение – 7000 тонн, автономность плавания – 70 суток, экипаж – 80 человек. В настоящее время утилизирована.

Советским подводникам также принадлежит рекорд погружения на максимальную глубину: в августе 1985 года АПЛ К-278 «Комсомолец» (проект 685) под командованием капитана первого ранга Зеленского погрузилась на глубину 1027 метров, установив тем самым абсолютный мировой рекорд.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 15

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:00
    Лодку с такими рекордами, можно было и в музей превратить...
    parusnik
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:10
      Цитата: parusnik
      Лодку с такими рекордами, можно было и в музей превратить...
      Наверно можно было, но титан сдать дороже...
      Мировой рекорд скорости, установленный подлодкой К-162 проекта 661 («Анчар») в 1970 году, до сих пор не побит
      И что за международная организация для фиксации мирового рекорда присутствовала при данном заезде?
      MPN
      1. роман66 (роман) Сегодня, 14:16
        организация для фиксации мирового рекорда
        ну.ЦРУ, конечно lol
        роман66
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:19
          Цитата: роман66
          организация для фиксации мирового рекорда
          ну.ЦРУ, конечно lol

          good laughing К стати не так уж и смешно..., как и не то что бы не верно...
          MPN
      2. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:02
        Цитата: MPN
        Наверно можно было, но титан сдать дороже...

        На 1970 год была проблема со стабильностью титановых изделий. И да, у нас он стоил всего в 3 раза дороже 45 стали. Данные по Смирягину.
        sogdy
    2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 14:22
      Цитата: parusnik
      Лодку с такими рекордами

      на глубину погружался Комсомолец(погиб), а скорость была у Анчара(утилизирована) так что это две разные лодки
      Сандор Клиган
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:44
        Я о других рекордах Анчара: это была лодка будущего в ней обрели жизнь около 400 совершенно новых технических решений,если я не ошибаюсь. По сути, Анчар является прародителем целого направления в строительстве отечественных подлодок следующих поколений.А так беспорно Комсомолец и Анчар разные лодки.В комментарии мне надо было сразу уточнить.
        parusnik
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 14:03
    Могли строить .... впечатляет жизнь этой лодки, но не впечатляет её конец...
    a.s.zzz888
    1. san4es Сегодня, 14:04
      Цитата: a.s.zzz888
      Могли строить... soldier
      san4es
      1. роман66 (роман) Сегодня, 14:17
        а мотор-то у нее какой?
        роман66
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 14:23
          Цитата: роман66
          а мотор-то у нее какой?

          belay конечно Хонда подвисной на 150 лошадок laughing
          Сандор Клиган
          1. роман66 (роман) Сегодня, 14:27
            а как же он под водой работает?
            роман66
  3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:19
    Интересно, а сейчас идут работы над лодками с такой скоростью и глубиной пгружения? Да если и идут, то нам никто не скажет, пока несделают ипредъявят
    Сергей39
    1. demiurg (валера) Сегодня, 14:32
      Километр глубины погружения, это только титан. Дорого запредельно.
      А такая скорость не нужна. АПЛ будет слышно по всему океану. Гораздо важнее максимальный скрытый ход.
      demiurg
    2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:35
      Не делают. На таких скоростях лодка "звучит" на весь океан. А так, конечно, иметь такую "рыбку"...
      Горный стрелок
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