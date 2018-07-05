15:10 05 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Настучи на памятник. На Украине создали сайт для борьбы с "тоталитарным наследством"

В Украинском городе Днепре, а именно так сейчас называется Днепропетровск, местные активисты создали сайт «Стоп совок», предназначенный для информирования об объектах, оставшихся со времен Советского Союза на территории Украины и которые на данный момент еще "недекоммунизированны", сообщает "Радио Свобода".

Настучи на памятник. На Украине создали сайт для борьбы с "тоталитарным наследством"


Как заявили создатели сайта, с помощью этого проекта они планируют создать базу данных всех объектов, оставшихся на территории Украины от СССР и контролировать их демонтаж. По задумке авторов, любой человек может зайти на сайт и заявить о сооружении или памятнике в своем населенном пункте, который требуется демонтировать. Далее данное "обращение" хозяевами сайта будет направлено по инстанции главам районов или городов или других образований для реагирования на нарушение закона о декоммунизации. Если власти будут реагировать формально, то предполагается уже заявлять на них.


Один из создателей этого проекта, некий Дороленко, сокрушается, что на Украине осталось очень много "недекоммунизированного". К таким объектам он относит сооружения и памятники, таблички на домах, изображения звезды и серпа и молота и еще многое другое, "напоминающее о советском тоталитарном режиме". Особенно много таких объектов на востоке Украины, жалуется Дороленко, но он не теряет надежды, что с помощью нового сайта "все будет демонтировано".

Ранее на Украине заявили, что декоммунизация страны почти завершена.

Использованы фотографии: http://nabludatel.net/
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:32
    создать базу данных всех объектов, оставшихся на территории Украины от СССР и контролировать их демонтаж.
    Стучу! Днепрогэс, Корпорация Антонов, завод им. Малышева... да много чего, дальше сами стучите...
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:37
      стучу! ХТЗ. газовая труба, атомная энергетика. дальше сами..
      роман66
      1. Тралл Сегодня, 15:06
        Когда шумеры уже додумаются ввести должность вице-президента по декоммунизации? smile
        Тралл
    2. volodya (владимир) Сегодня, 14:39
      Просто они хотят знать, что ещё можно сдать в металлолом и тебе за это власти только спасибо скажут!
      volodya
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:41
      Цитата: MPN
      дальше сами стучите...

      Далеко из Днепропетровска уходить не будем: "Южмаш", "Завод им.Петровского", "Днепропетровский лакокрасочный завод", «ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД», "Завод шахтной автоматики"
      svp67
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:43
        Да по сути всю область демонтировать надо, это надо национальную демонтажную (по типу комсомольской) стройку организовывать, Даешь "Антиднепрогэс"
        MPN
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:56
        Эти объекты разве до сих пор не "декоммунизированы"?...То есть не разграблены?Да там поле непаханное!
        Цитата: svp67
        Цитата: MPN
        дальше сами стучите...

        Далеко из Днепропетровска уходить не будем: "Южмаш", "Завод им.Петровского", "Днепропетровский лакокрасочный завод", «ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД», "Завод шахтной автоматики"
        210окв
    4. консерватор (Александр) Сегодня, 14:56
      пусть закапывают метро и растаскивают по домам урановые стержни
      консерватор
    5. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:04
      Еще стоит. Надолго ли?
      Венд
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:10
        да и он уйти может...
        роман66
  2. Rusik.S (Руслан) Сегодня, 14:35
    Когда уже в Киеве метро засыпят? Как никак тоже наследие "кровавого совка"
    Rusik.S
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:36
    Особенно много таких объектов на востоке Украины, жалуется Дороленко, но он не теряет надежды, что с помощью нового сайта "все будет демонтировано".
    Ну хорошо, сейчас этих ""полезных и.диотов" можно еще занять сносом советских памятников, а что потом? Чем потом их занять собираются? Они же , вдруг, думать от безделья начнут
    svp67
  4. KRIK33 (Роман) Сегодня, 14:36
    Цитата: MPN
    создать базу данных всех объектов, оставшихся на территории Украины от СССР и контролировать их демонтаж.
    Стучу! Днепрогэс, Корпорация Антонов, завод им. Малышева... да много чего, дальше сами стучите...

    В самую точку, Павел! hi
    KRIK33
  5. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:37
    Ну молодцы!Осталось закрыто все предприятия созданные в СССР.Завод Малышева например,КБ Южное уже почти прикрыли.И добро пожаловать в каменный век!Истинным украм там как раз место! wassat
    Magic Archer
  6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:38
    Не будем им мешать - дурдом должен сам нас себя обрушить крышу, под которой живёт.
    Вадим237
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 14:40
    Пусть начнут с АЭС, продолжат жилыми домами, построенными до 1990г., потом остатки заводов...
    И параллельно этим процессам необходимо перепахивать ВСЕ дороги с искусственным покрытием. Но предварительно отсечь от "неньки" все территории, которые ей "пришили" "злобные ахрессоры", начиная от Российской империи.
    Стройбат запаса
  8. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 14:41
    Прочитал название - решил, что скакуасы задумали стукачам платить)))
    Стройбат запаса
  9. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 14:44
    Вот кoзлы. Меня точно доведут до предварения в жизнь, отвода устья реки Днепр по каналу, мимо Неньки. Поворот Сибирских рек, игрушкой покажется.
    Не злите пенсионеров
    Gnefredov
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:49
    Зря смеёмся и мы до такого доживем...Будет как во Франции, в период реставрации Бурбонов..Скажи мальчик , кто одержал победу при Маренго..Победу одержал слуга короля генерал Бонапарт, который впоследствии предал своего господина...Примерно так будут писать о Победе..и стучать на памятники..Прецеденты тому уже есть и обсуждалось на страницах ВО...
    parusnik
  11. Langf (Андрей ) Сегодня, 14:54
    Беснование, в самой классической его форме.
    Langf
  12. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 14:55
    О сооружениях? Так это всю украину под грунт стереть.
    Алексей 2016
  13. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 14:58
    Еще остались предприятия, мосты, ж/дороги, общественные здания со времен СССР! Ату их, хлопцы, громи!
    СССР-1
  14. Ru_Na (Рустам) Сегодня, 15:01
    Им осталось только декоммунизировать советское промышленное наследие, и после этого страна 404 уж точно заживёт, как в пещерном веке! Видимо это и есть настоящий культурный и цивилизационный уровень нынешней Украины.
    Ru_Na
Картина дня