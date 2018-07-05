Настучи на памятник. На Украине создали сайт для борьбы с "тоталитарным наследством"

В Украинском городе Днепре, а именно так сейчас называется Днепропетровск, местные активисты создали сайт «Стоп совок», предназначенный для информирования об объектах, оставшихся со времен Советского Союза на территории Украины и которые на данный момент еще "недекоммунизированны", сообщает "Радио Свобода".Как заявили создатели сайта, с помощью этого проекта они планируют создать базу данных всех объектов, оставшихся на территории Украины от СССР и контролировать их демонтаж. По задумке авторов, любой человек может зайти на сайт и заявить о сооружении или памятнике в своем населенном пункте, который требуется демонтировать. Далее данное "обращение" хозяевами сайта будет направлено по инстанции главам районов или городов или других образований для реагирования на нарушение закона о декоммунизации. Если власти будут реагировать формально, то предполагается уже заявлять на них.Один из создателей этого проекта, некий Дороленко, сокрушается, что на Украине осталось очень много "недекоммунизированного". К таким объектам он относит сооружения и памятники, таблички на домах, изображения звезды и серпа и молота и еще многое другое, "напоминающее о советском тоталитарном режиме". Особенно много таких объектов на востоке Украины, жалуется Дороленко, но он не теряет надежды, что с помощью нового сайта "все будет демонтировано".Ранее на Украине заявили, что декоммунизация страны почти завершена.