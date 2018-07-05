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Созданный Уралвагонзаводом спецминомет удостоен премии
Коллектив ЦНИИ «Буревестник» (входит в УВЗ) стал лауреатом премии Нижнего Новгорода в номинации «Промышленность» за разработку 82-мм носимого бесшумного миномета 2Б25, сообщает пресс-служба предприятия.
Миномет предназначен для оснащения спецподразделений. Его отличительная особенность – отсутствие демаскирующих признаков выстрела при ведении огня.
По данным пресс-службы, такой эффект достигается благодаря применению специально разработанного осколочного боеприпаса, при котором пороховые газы запираются в хвостовике мины. В результате не создается пламени, дыма и ударной волны. Громкость самого выстрела сравнима с выстрелом из АК с использованием глушителя.
За рубежом также разрабатываются подобные системы, однако они уступают миномету 2Б25 по дальности, огневому могуществу и массе.
2Б25 способен поражать цели на дистанции от 100 до 1200 метров. Вертикальные углы обстрела – от 45 до 85 градусов, горизонтальные (без перестановки) – от -4 до +4 градусов. Вес миномета – не превышает 13 кг. Скорострельность – до 15 выстр/мин. Расчет – 2 человека. Стрельба может вестись с грунта любой плотности.
Отмечается, что премия Нижнего Новгорода учреждена в 1993 году с целью поощрения талантливых авторов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города. В этом году членами экспертного жюри было отобрано 26 проектов (из 83 представленных). Представлены такие сферы деятельности, как промышленность, наука, медицина, образование и другие. Всего за время существования премии ее лауреатами стали более 1500 авторов и 70 организаций.
Миномет предназначен для оснащения спецподразделений. Его отличительная особенность – отсутствие демаскирующих признаков выстрела при ведении огня.
По данным пресс-службы, такой эффект достигается благодаря применению специально разработанного осколочного боеприпаса, при котором пороховые газы запираются в хвостовике мины. В результате не создается пламени, дыма и ударной волны. Громкость самого выстрела сравнима с выстрелом из АК с использованием глушителя.
За рубежом также разрабатываются подобные системы, однако они уступают миномету 2Б25 по дальности, огневому могуществу и массе.
2Б25 способен поражать цели на дистанции от 100 до 1200 метров. Вертикальные углы обстрела – от 45 до 85 градусов, горизонтальные (без перестановки) – от -4 до +4 градусов. Вес миномета – не превышает 13 кг. Скорострельность – до 15 выстр/мин. Расчет – 2 человека. Стрельба может вестись с грунта любой плотности.
Отмечается, что премия Нижнего Новгорода учреждена в 1993 году с целью поощрения талантливых авторов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города. В этом году членами экспертного жюри было отобрано 26 проектов (из 83 представленных). Представлены такие сферы деятельности, как промышленность, наука, медицина, образование и другие. Всего за время существования премии ее лауреатами стали более 1500 авторов и 70 организаций.
Использованы фотографии: Пресс-служба УВЗ
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