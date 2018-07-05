17:15 05 июля
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Созданный Уралвагонзаводом спецминомет удостоен премии

Коллектив ЦНИИ «Буревестник» (входит в УВЗ) стал лауреатом премии Нижнего Новгорода в номинации «Промышленность» за разработку 82-мм носимого бесшумного миномета 2Б25, сообщает пресс-служба предприятия.

Созданный Уралвагонзаводом спецминомет удостоен премии


Миномет предназначен для оснащения спецподразделений. Его отличительная особенность – отсутствие демаскирующих признаков выстрела при ведении огня.


По данным пресс-службы, такой эффект достигается благодаря применению специально разработанного осколочного боеприпаса, при котором пороховые газы запираются в хвостовике мины. В результате не создается пламени, дыма и ударной волны. Громкость самого выстрела сравнима с выстрелом из АК с использованием глушителя.



За рубежом также разрабатываются подобные системы, однако они уступают миномету 2Б25 по дальности, огневому могуществу и массе.

2Б25 способен поражать цели на дистанции от 100 до 1200 метров. Вертикальные углы обстрела – от 45 до 85 градусов, горизонтальные (без перестановки) – от -4 до +4 градусов. Вес миномета – не превышает 13 кг. Скорострельность – до 15 выстр/мин. Расчет – 2 человека. Стрельба может вестись с грунта любой плотности.

Отмечается, что премия Нижнего Новгорода учреждена в 1993 году с целью поощрения талантливых авторов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города. В этом году членами экспертного жюри было отобрано 26 проектов (из 83 представленных). Представлены такие сферы деятельности, как промышленность, наука, медицина, образование и другие. Всего за время существования премии ее лауреатами стали более 1500 авторов и 70 организаций.

Использованы фотографии: Пресс-служба УВЗ
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Комментарии 12

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  1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:35
    больше премий нашим конструкторам и ученым. цэ дело

    так и не довелось мне крыть из миномета

    интересно каким номиналом премия. Надо строить дом рядом с предприятием и одаривать 3-мя комнатами тех, кто душой за дело свое болеет

    консерватор
    1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 16:31
      Номинал скромненький
      Размер премии города Нижнего Новгорода в 2018 году составит 25 тыс. рублей.
      мыслитель
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:41
    Интересное оружие..Почти карманное.Жаль что нельзя увидеть фото конструкторов и рабочих создавших этот миномет-вот настоящие труженики и герои нашего времени...А не мажоры в кино...
    210окв
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 16:52
      Цитата: 210окв
      Интересное оружие..Почти карманное

      Особенно актуально,в горных условиях Юж.Кавказа.
      Владимир Тер-Одиянц
  3. TAMBU (tambu) Сегодня, 16:03
    огневому могуществу?....))))
    TAMBU
  4. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 16:03
    Поздновато с премией то, миномет уж лет пять как светиться начал...
    алекс-сп
  5. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:03
    мда, поставить на пикап - самое то. А вот как с таким по горам да лесам шастать, я не предположу. Видимо, нужно быть двужильным...
    bogart047
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:45
      А как Вам 2Б-14 массой 45 кг? Тоскали и ничего.
      Пленник
  6. prodi Сегодня, 16:13
    М-да, не просто догадаться как происходит выстрел. Если хвостовик - телескоп, то почему жидковатый и секций мало, да и оперение не слишком убедительно?
    prodi
  7. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 16:19
    За рубежом также разрабатываются подобные системы, однако они уступают миномету 2Б25 по дальности, огневому могуществу и массе.
    ну это уж как водится, по другому и быть не может
    _Ugene_
  8. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:41
    Да-а-а-а. Вот такой бы на выходы. Это тебе на "Поднос" кусками на горбу тащить. winked
    Пленник
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 16:44
    Партизанский вариант! laughing
    Ретвизан 8
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