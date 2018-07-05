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Юнармейцы Красноярска завершили патриотический автопробег
За плечами более 50 городов России и 15 тысяч километров пути – участники молодежного патриотического движения «Юнармия» почти месяц провели в дороге, и только вчера, 4 июля, вернулись в родной Красноярск.
Акция «Юнармия – от Победы к Победам!» была приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. В ней приняли участие представители движения «Юнармия», военного комиссариата Красноярского края и ветеранских общественных организаций Красноярска. Через всю Россию была провезена двадцатиметровая копия Знамени Победы, которую торжественно демонстрировали во время импровизированных парадов в Волгограде, Керчи, Севастополе, Коврове, Муроме, Воронеже и Таганроге. Наряду с этим, в годах по пути следования автопробега участники встречались с местными жителями, ветеранами и участвовали в памятных мероприятиях.
Однако и в других регионах, не затронутых масштабной акцией, юнармейцам летом скучать не приходится. В Московской области, в городе Черноголовка юнармейским отрядам восточного Подмосковья торжественно вручали их собственные знамена. Мероприятие прошло на территории Военно-патриотического музея. При этом за право получить знамя «Юнармии» ребятам пришлось еще побороться. Но небольшой экзамен по строевой подготовке в присутствии строгих судей – представителей Министерства обороны и ветеранов – сдали все.
Командиры отрядов дали торжественную клятву беречь красный флаг «Юнармии», как зеницу ока. После этого перед ребятами с напутственными речами выступили именитые гости, которые отметили боевой задор юнармейцев и выразили уверенность, что в будущем они станут надежной опорой для своей Родины. Помимо слов депутат Московской областной Думы В.В. Фомичев сделал черноголовским ребятам приятные подарки: в первую очередь вручил всем комплекты формы. Благодаря своему запоминающемуся стилю – алому берету, бежевым штанам и ботинкам, сшитым по типу армейских – форма юнармейцев стала своего рода визитной карточной движения. Она очень нравится детям, и ее важность ничуть не меньше, чем у знамени.
Напомним, что официально Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» появилось меньше двух лет назад – осенью 2016 года. Его главной целью стало патриотическое воспитание школьников, однако ребята участвуют в самых разных активностях: осваивают приемы первой помощи, занимаются спортом и ориентированием на местности, изучают историю и географию родной страны. Движение активно поддерживается как властями, так и коммерческими спонсорами, которые помогают региональным штабам с покупкой формы, поиском помещений для занятий. Также активно сотрудничают с «Юнармией» и воинские подразделения, приглашая школьников к себе на экскурсии и тематические мероприятия.
Акция «Юнармия – от Победы к Победам!» была приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. В ней приняли участие представители движения «Юнармия», военного комиссариата Красноярского края и ветеранских общественных организаций Красноярска. Через всю Россию была провезена двадцатиметровая копия Знамени Победы, которую торжественно демонстрировали во время импровизированных парадов в Волгограде, Керчи, Севастополе, Коврове, Муроме, Воронеже и Таганроге. Наряду с этим, в годах по пути следования автопробега участники встречались с местными жителями, ветеранами и участвовали в памятных мероприятиях.
Однако и в других регионах, не затронутых масштабной акцией, юнармейцам летом скучать не приходится. В Московской области, в городе Черноголовка юнармейским отрядам восточного Подмосковья торжественно вручали их собственные знамена. Мероприятие прошло на территории Военно-патриотического музея. При этом за право получить знамя «Юнармии» ребятам пришлось еще побороться. Но небольшой экзамен по строевой подготовке в присутствии строгих судей – представителей Министерства обороны и ветеранов – сдали все.
Командиры отрядов дали торжественную клятву беречь красный флаг «Юнармии», как зеницу ока. После этого перед ребятами с напутственными речами выступили именитые гости, которые отметили боевой задор юнармейцев и выразили уверенность, что в будущем они станут надежной опорой для своей Родины. Помимо слов депутат Московской областной Думы В.В. Фомичев сделал черноголовским ребятам приятные подарки: в первую очередь вручил всем комплекты формы. Благодаря своему запоминающемуся стилю – алому берету, бежевым штанам и ботинкам, сшитым по типу армейских – форма юнармейцев стала своего рода визитной карточной движения. Она очень нравится детям, и ее важность ничуть не меньше, чем у знамени.
Напомним, что официально Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» появилось меньше двух лет назад – осенью 2016 года. Его главной целью стало патриотическое воспитание школьников, однако ребята участвуют в самых разных активностях: осваивают приемы первой помощи, занимаются спортом и ориентированием на местности, изучают историю и географию родной страны. Движение активно поддерживается как властями, так и коммерческими спонсорами, которые помогают региональным штабам с покупкой формы, поиском помещений для занятий. Также активно сотрудничают с «Юнармией» и воинские подразделения, приглашая школьников к себе на экскурсии и тематические мероприятия.
Автор: kornev
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