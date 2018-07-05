19:16 05 июля
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Юнармейцы Красноярска завершили патриотический автопробег

За плечами более 50 городов России и 15 тысяч километров пути – участники молодежного патриотического движения «Юнармия» почти месяц провели в дороге, и только вчера, 4 июля, вернулись в родной Красноярск.



Акция «Юнармия – от Победы к Победам!» была приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. В ней приняли участие представители движения «Юнармия», военного комиссариата Красноярского края и ветеранских общественных организаций Красноярска. Через всю Россию была провезена двадцатиметровая копия Знамени Победы, которую торжественно демонстрировали во время импровизированных парадов в Волгограде, Керчи, Севастополе, Коврове, Муроме, Воронеже и Таганроге. Наряду с этим, в годах по пути следования автопробега участники встречались с местными жителями, ветеранами и участвовали в памятных мероприятиях.


Однако и в других регионах, не затронутых масштабной акцией, юнармейцам летом скучать не приходится. В Московской области, в городе Черноголовка юнармейским отрядам восточного Подмосковья торжественно вручали их собственные знамена. Мероприятие прошло на территории Военно-патриотического музея. При этом за право получить знамя «Юнармии» ребятам пришлось еще побороться. Но небольшой экзамен по строевой подготовке в присутствии строгих судей – представителей Министерства обороны и ветеранов – сдали все.

Юнармейцы Красноярска завершили патриотический автопробег


Командиры отрядов дали торжественную клятву беречь красный флаг «Юнармии», как зеницу ока. После этого перед ребятами с напутственными речами выступили именитые гости, которые отметили боевой задор юнармейцев и выразили уверенность, что в будущем они станут надежной опорой для своей Родины. Помимо слов депутат Московской областной Думы В.В. Фомичев сделал черноголовским ребятам приятные подарки: в первую очередь вручил всем комплекты формы. Благодаря своему запоминающемуся стилю – алому берету, бежевым штанам и ботинкам, сшитым по типу армейских – форма юнармейцев стала своего рода визитной карточной движения. Она очень нравится детям, и ее важность ничуть не меньше, чем у знамени.

Напомним, что официально Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» появилось меньше двух лет назад – осенью 2016 года. Его главной целью стало патриотическое воспитание школьников, однако ребята участвуют в самых разных активностях: осваивают приемы первой помощи, занимаются спортом и ориентированием на местности, изучают историю и географию родной страны. Движение активно поддерживается как властями, так и коммерческими спонсорами, которые помогают региональным штабам с покупкой формы, поиском помещений для занятий. Также активно сотрудничают с «Юнармией» и воинские подразделения, приглашая школьников к себе на экскурсии и тематические мероприятия.
Автор: kornev


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Комментарии 23

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  1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:17
    Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
    Средь военных трофеев и мирных костров,
    Жили книжные дети, не знавшие битв,
    Изнывая от мелких своих катастроф.
    Детям вечно досаден их возраст и быт,
    И дрались мы до ссадин, до смертных обид,
    Но одежды латали нам матери в срок,
    Мы же книги глотали, пьянея от строк.
    Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
    И сосало под ложечкой сладко от фраз.
    И кружил наши головы запах борьбы,
    Со страниц пожелтевших слетая на нас.
    И пытались постичь мы, не знавшие войн,
    За воинственный крик принимавшие вой,
    Тайну слова "приказ", назначенье границ,
    Смысл атаки и лязг боевых колесниц.
    А в кипящих котлах прежних войн и смут
    Столько пищи для маленьких наших мозгов,
    Мы на роли предателей, трусов, иуд
    В детских играх своих назначали врагов.
    И злодея следам не давали остыть,
    И прекраснейших дам обещали любить,
    И друзей успокоив и ближних любя,
    Мы на роли героев вводили себя.
    Только в грезы нельзя насовсем убежать,
    Краткий век у забав, столько боли вокруг.
    Постараться ладони у мертвых разжать
    И оружье принять из натруженных рук.
    Испытай, завладев еще теплым мечом
    И доспехи надев, что почем, что почем?!
    Испытай, кто ты - трус иль избранник судьбы,
    И попробуй на вкус настоящей борьбы.
    И когда рядом рухнет израненный друг,
    И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
    И когда ты без кожи останешься вдруг,
    Оттого, что убили его, не тебя.
    Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал,
    По оскалу забрал - это смерти оскал,
    Ложь и зло, погляди, как их лица грубы,
    И всегда позади воронье и гробы.
    Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
    Если руки сложа, наблюдал свысока,
    А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,
    Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.
    Если путь прорубая отцовским мечом,
    Ты соленые слезы на ус намотал,
    Если в жарком бою испытал, что почем,
    Значит, нужные книги ты в детстве читал.
    ВЫСОЦКИЙ
    Горжусь своими юными земляками!!!
    Masya Masya
    1. Skuns Сегодня, 17:49
      Спасибо Мария за стихи , прям в точку..! Как бы не травили патриотизм и русский дух в России "некоторые товарищи " в "наших СМИ" ,но его не вытравить из наших Душ ! Ростет поколение ,неплохое , можно и помирать спокойно ..Как в песне поется " И вновь продолжаетчя бой ...!"
      Skuns
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:54
        может кто- нибудь песню выложит? не умею я видео выкладывать... feel
        Masya Masya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:24
          Мариша , приветик ! love
          Цитата: Masya Masya
          может кто- нибудь песню выложит?

          Желание дамы да будет исполнено !
          bouncyhunter
          1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:30
            Паша, приветик! love
            Masya Masya
      2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 18:11
        Цитата: Skuns
        Спасибо Мария за стихи , прям в точку..! Как бы не травили патриотизм и русский дух в России "некоторые товарищи " в "наших СМИ" ,но его не вытравить из наших Душ ! Ростет поколение ,неплохое , можно и помирать спокойно ..Как в песне поется " И вновь продолжаетчя бой ...!"

        Пионерия была настоящей, а это какой то суррогат , с эмблемой американского орла.
        Как нынешние правители умеют обгадить всё СОВЕТСКОЕ.
        KLV2018
  2. MPN (Павел) Сегодня, 17:23
    Его главной целью стало патриотическое воспитание школьников, однако ребята участвуют в самых разных активностях: осваивают приемы первой помощи, занимаются спортом и ориентированием на местности, изучают историю и географию родной страны.
    Как бы это все при СССР было и очень не плохо и игра "Зарница" и НВП, и очень мощная организация ДОСАФ, и патриотическое воспитание на уровне школьных и иных образовательных программ.... Джинсы победили... sad
    MPN
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:30
      Цитата: MPN
      Джинсы победили..

      Дружище, но не они в этом виноваты! И даже не моё поколение... Виновна верхушка КПСС в недальновидном управлении страной, считавшие, что советскому человеку нужен только стол и стул... И лавка для редких застолий и сна. А те, кто считал по другому, под песни новых кумиров, меняли историю - рушили нашу Великую Родину.
      Logall
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:37
        Цитата: Logall
        Дружище, но не они в этом виноваты!

        Саша hi Да я понимаю, я сам из твоего поколения. Кто виноват? Да тут отдельная тема и при этом не имеющая границ. Вина нашего поколения? Тоже бабка на двое, чего одно одобрямс сделало... В нужный момент зарылись по норам и в очередях за водкой по талонам... Мы и сами не готовы оказались к таким кульбитам... Сегодня? Вроде есть какие то сдвиги в патриотизме... И дай то Бог! Оно ни когда вреда не принесет... hi А КПСС, что тут сказать, не думаю, что они хотели себя похоронить, но старческий маразм не позволил реально оценить ситуацию и сопротивляться своему концу...
        MPN
    2. Minus (Евгений) Сегодня, 17:44
      В Красноярске достаточно развито патриотическое воспитание и подготовка к армии.При участии ВСТК Патриот и центра Патриот регулярно проводятся соревнования, сборы, военные игры. Не знаю как сейчас,н о ранее ежегодно проходиили соревнования на полигоне в Таскино, горноштурмовые сборы, поездки на Байкал и в различные районы края, краевые соревнования по рукопашному бою по правилам ККОО ВСТК Патриот.
      Minus
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:45
        Очень радует! good
        MPN
      2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 18:16
        Цитата: Minus
        В Красноярске достаточно развито патриотическое воспитание и подготовка к армии.При участии ВСТК Патриот и центра Патриот регулярно проводятся соревнования, сборы, военные игры. Не знаю как сейчас,н о ранее ежегодно проходиили соревнования на полигоне в Таскино, горноштурмовые сборы, поездки на Байкал и в различные районы края, краевые соревнования по рукопашному бою по правилам ККОО ВСТК Патриот.

        А разве патриотизм связан только с армией?
        KLV2018
    3. Skuns Сегодня, 17:53
      Цитата: MPN
      Его главной целью стало патриотическое воспитание школьников, однако ребята участвуют в самых разных активностях: осваивают приемы первой помощи, занимаются спортом и ориентированием на местности, изучают историю и географию родной страны.
      Как бы это все при СССР было и очень не плохо и игра "Зарница" и НВП, и очень мощная организация ДОСАФ, и патриотическое воспитание на уровне школьных и иных образовательных программ.... Джинсы победили... sad

      Ох как ты прав Павел, до сих пор стыдно ..Джинсы победили и колбаса ,продали страну наивные мы были.. soldier

      Хватает Леонид Ильич , прям давимся до тошноты ..Простите нас , враг действовал изнутири и очень тонко..Вот сидим в полном окружении и травли с огромными потерями территорий и промышленности ..(зато колбасы из сои полные прилавки..)
      Skuns
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:54
        Вот еще бы научиться ошибок не повторять... sad
        MPN
        1. Karenius Сегодня, 17:59
          Цитата: MPN
          Вот еще бы научиться ошибок не повторять... sad

          У нас недавно бывший ментовской генерал от ВВ Сурен Абрамян выступал... попросил сегодняшних своих коллег не повторять их ошибок - это когда власти дозволялось всё...
          Karenius
  3. Дырокол (Евгений) Сегодня, 17:51
    Интересно, как эти юнармейцы отнесутся к новости о награждении Кириенко званием Героем России? Наверно градус патриотизма зашкалит до небес? Или после просмотра видео из Госдумы, как депутаты аплодируя стоя приветствуют конгрессменов США.
    Дырокол
    1. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 18:06
      Конечно. Папки скажут- будут стоя аплодировать... Это движение, оно, как бы не для всех.. Неужели непонятно?
      АлеБорС
      1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 19:03
        Цитата: АлеБорС
        Это движение, оно, как бы не для всех.. Неужели непонятно?

        Типа "мой первый шаг к креслу губернатора"?
        Дырокол
    2. cariperpaint Сегодня, 18:09
      Ну Кириенко то вам что сделал?))) рулил он росатомом и говорят очень хорошо. А аплодировать... Ну а что надо было улюлюкать как во время пенальти на стадионе?) я слышал что так приветствуют вообще всех кто приезжает туда.
      cariperpaint
  4. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 18:05
    Юнармия... Чьи дети? Вы в курсе, сколько денег стоит комплект формы? И действо сие кем оплачивалось, как вы думаете?
    Мажоры теперь имеют чёткий патриотический окрас....
    АлеБорС
    1. cariperpaint Сегодня, 18:15
      Дурь. Не так дорого все и стоит. Мне дочки гимнастика в разы дороже обходится. Пасынок на хоккей пошел,там вообще сказка) но куда деваться- это дети. В них надо вкдадывать и не только знания) это наша работа родителей такая)
      cariperpaint
    2. Minus (Евгений) Сегодня, 18:17
      Да разные там дети. Юноармейцы сейчас в Красноярске в центре Патриот около аэрокосмической академии. Финансирование нормальное. У нас в Минусинске тоже есть клуб -Защитник. У истоков организации был Олег Калугин лет 17 назад( руководитель ВСТК Патриот, сейцас имеет немного другое название) Заниматься абсолютно все категории детей. Форма троже отличная.А мажоров эти организации не интересуют- у них совершенно другие интересы.
      Если хотите узнать немного подробнее про юноармейцев Красноярска,посмотрите тут - патриот24.рф
      Minus
  5. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 18:14
    А я бы своего ни за что не отпустил. Идет лесом такой патриотизм, когда по любому случаю родина в карман залазит (и это при любом строе: что при Леониде, что при Борисе и пр.). Кстати, Высоцкого не совсем этично цитировать: он это писал совсем об иной стране. Ее больше нет.
    АнГиНа
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