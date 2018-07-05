17:11 05 июля
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Российской экспозиции на выставке «Фарнборо» в Британии не будет

Российская делегация поедет в Великобританию на международную авиационно-космическую выставку «Фарнборо 2018» (Farnborough 2018), однако разворачивать там свою экспозицию не будет, передает Интерфакс сообщение своего источника.

На выставке «Фарнборо», 2016 год.

Источник не уточнил состав и численность делегации, однако подчеркнул, что стендов российских компаний на авиасалоне не будет.


В пресс-службе Ростеха агентству сообщили, что корпорация отказалась от намерения принять участие в выставке из-за условий, выдвинутых организаторами.

По словам представителя пресс-службы, корпорация всегда открыта для переговоров и международного сотрудничества, однако условия, озвученные организаторами «Фарнборо», сделали работу на этом форуме практически невозможной.

По этой причине экспозиции «Рособоронэкспорта» в этом году на выставке не будет, добавили в Ростехе.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) также заявили, что не планируют выставлять свою продукцию, в том числе гражданскую. На выставке будет только шале, отметил вице-президент ОАК Александр Туляков.

Даже макеты не везем. Там будет только шале,
сказал он.

Авиасалон «Фарнборо» продлится неделю, начало его работы – 16 июля. Организаторы выставки – Society of British Aerospace Companies – в 2018 году запретили российским предприятиям выставлять военную продукцию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Тралл Сегодня, 16:25
    Круглогодичный авиасалон в Хмеймим намного эффективнее smile
    Тралл
    1. Например Сегодня, 16:27
      Даже макеты не везем. Там будет только шале,

      бухать поедут? Деньги казённые, почему бы не побухать? Тем паче, что выставлять ни чего не надо. Даже макетов нет.
      Например
      1. Skuns Сегодня, 16:38
        однако разворачивать там свою экспозицию не будет

        Думаю во время проведения этой выставки , рядом с ыоздушной границей англосаксов пролетят наши экспонаты во всей красе.. в сопровождении !!! Нашей делегации останется только ехидно улыбаться ))))
        Skuns
      2. Случайный (Сергей) Сегодня, 16:57
        Цитата: Например
        бухать поедут? Деньги казённые, почему бы не побухать? Тем паче, что выставлять ни чего не надо. Даже макетов нет.


        А "девчонок" свозить до.."туманного Альбиону" wassat , а кто-то и недвижимость свою "патриотическую" и банковские счета проверит bully
        Случайный
      3. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:59
        Ну это уж - "у кого чего болит..."
        crying
        "бухать поедут? Деньги казённые, почему бы не побухать? Тем паче, что выставлять ни чего не надо. Даже макетов нет."
        Плотник 2329
      4. cariperpaint Сегодня, 17:01
        Вот главное брякнуть что то,все равно же отвечать не придется.
        cariperpaint
      5. Chertt (Алексей) Сегодня, 17:03
        Цитата: Например
        бухать поедут? Деньги казённые, почему бы не побухать?

        Почему вы везде видите только негатив. Может они на встречу с "резидентом" поедут. bully
        К тому же товарищи правильно пишут, Российские самолеты сами себя рекламируют
        Chertt
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:29
    Все флаги в гости к нам...
    Masya Masya
  3. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:30
    А почему бы эту выставку вообще не "послать", или хочется хлопчикам "потусоваться красиво"?
    Пленник
    1. Тралл Сегодня, 16:38
      Цитата: Пленник
      А почему бы эту выставку вообще не "послать", или хочется хлопчикам "потусоваться красиво"?

      на профильных выставках очень удобно встречаться с партнерами и потенциальными покупателями своей продукции
      Тралл
  4. 76СССР (Роман) Сегодня, 16:43
    Да и ехать не надо, а то как-то унизительно получается.
    76СССР
  5. MPN (Павел) Сегодня, 16:47
    Жаль... Ну ни чего, Отольется Терезе, усиленным климаксом, Бог то есть на небе, авиацию не бросит...
    MPN
  6. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 16:55
    Но шале все таки поставим.И самовар туда.
    zapfen
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 16:59
    У меня только один вопрос: Если не выставляться, то зачем тогда ехать? "Гульнуть на конторские"? Сколько денег просто вышвырнут ради прогулки нескольких жирноопых чинуш.
    "В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) также заявили, что не планируют выставлять свою продукцию, в том числе гражданскую. На выставке будет только шале, отметил вице-президент ОАК Александр Туляков."
    То есть, сами сообщили: работать никто не собирается. Гульнём и назад.
    Стройбат запаса
  8. AwaZ (Walery) Сегодня, 17:01
    Надо помнить , что СССР , никогда на этой выставке не выставлял военные образцы. Но и даже с гражданскими , всегда имел не плохой результат...
    AwaZ
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