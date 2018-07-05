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Российской экспозиции на выставке «Фарнборо» в Британии не будет
Российская делегация поедет в Великобританию на международную авиационно-космическую выставку «Фарнборо 2018» (Farnborough 2018), однако разворачивать там свою экспозицию не будет, передает Интерфакс сообщение своего источника.
Источник не уточнил состав и численность делегации, однако подчеркнул, что стендов российских компаний на авиасалоне не будет.
В пресс-службе Ростеха агентству сообщили, что корпорация отказалась от намерения принять участие в выставке из-за условий, выдвинутых организаторами.
По словам представителя пресс-службы, корпорация всегда открыта для переговоров и международного сотрудничества, однако условия, озвученные организаторами «Фарнборо», сделали работу на этом форуме практически невозможной.
По этой причине экспозиции «Рособоронэкспорта» в этом году на выставке не будет, добавили в Ростехе.
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) также заявили, что не планируют выставлять свою продукцию, в том числе гражданскую. На выставке будет только шале, отметил вице-президент ОАК Александр Туляков.
Авиасалон «Фарнборо» продлится неделю, начало его работы – 16 июля. Организаторы выставки – Society of British Aerospace Companies – в 2018 году запретили российским предприятиям выставлять военную продукцию.
Источник не уточнил состав и численность делегации, однако подчеркнул, что стендов российских компаний на авиасалоне не будет.
В пресс-службе Ростеха агентству сообщили, что корпорация отказалась от намерения принять участие в выставке из-за условий, выдвинутых организаторами.
По словам представителя пресс-службы, корпорация всегда открыта для переговоров и международного сотрудничества, однако условия, озвученные организаторами «Фарнборо», сделали работу на этом форуме практически невозможной.
По этой причине экспозиции «Рособоронэкспорта» в этом году на выставке не будет, добавили в Ростехе.
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) также заявили, что не планируют выставлять свою продукцию, в том числе гражданскую. На выставке будет только шале, отметил вице-президент ОАК Александр Туляков.
Даже макеты не везем. Там будет только шале,сказал он.
Авиасалон «Фарнборо» продлится неделю, начало его работы – 16 июля. Организаторы выставки – Society of British Aerospace Companies – в 2018 году запретили российским предприятиям выставлять военную продукцию.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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