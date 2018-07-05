17:14 05 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Сюрприз для Украины. Евросоюз ужесточает правила безвизового въезда

Европа преподносит сюрприз странам, которые «достигли успеха» в договорённостях по безвизовому въезду граждан на территорию стран ЕС. Среди стран, сталкивающихся с европейским сюрпризом – Украина. Речь идёт о решение Европарламента о новых правилах безвизового въезда на территорию Евросоюза для граждан иностранных государств. При этом правила въезда по «безвизу» выглядят во многом даже более жёсткими, чем правила при получении Шенгенской визы.

Евросоюз вводит единую систему информации и разрешений на въезд, которая начнёт действовать с 2021 года. Она регламентирует существенное углубление проверок граждан иностранных государств, ранее получивших право на безвизовые трансграничные поездки. В частности, планируется осуществление проверок на предмет того, в какой степени тот или иной зарубежный гражданин представляет опасность при въезде в ЕС, можно ли его отнести к нелегальным мигрантам, носителям какой-либо болезни, способной привести к эпидемии.

Планируется осуществление мониторинга записей в социальных сетях.


Сюрприз для Украины. Евросоюз ужесточает правила безвизового въезда


При этом гражданина (например, всё той же Украины) будут обязывать заполнить достаточно объёмную анкету, в которой необходимо указать многочисленные личные данные, а также то, через какую страну гражданин страны, не состоящей в ЕС, планируется в Шенгенскую зону въезжать.

Обращает на себя внимание тот факт, что безвизовый въезд останется бесплатным лишь для двух категорий граждан – младше 18-ти и старше 70 лет. Всех остальных европейцы любезно попросят раскошелится на 7 евро. Если человек после выезда из ЕС (и находясь на территории ЕС) не совершил ничего, что позволило бы ему отказать во въезде с следующий раз, то право на въезд по ранее заполненной анкете для него будет сохраняться в течение 3-х лет.

Въезжающему по упрощённому виду дополнительно будет запрещена любая торговля и трудоустройство – до получения необходимых разрешительных документов.

Решение в Европарламенте принято сегодня большинством голосов – 494 за, 115 против.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
21

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:30
    Всё, хватит, поиграли в безвиз и ладушки. Пора возвращаться в реальность.
    solzh
    1. Тралл Сегодня, 16:32
      Господа евробюрократы, добро пожаловать на "Миротворец" smile
      Тралл
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:51
        Планируется осуществление мониторинга записей в социальных сетях.
        Если в сетях Россию не обкакал, ни какого тебе безвиза, не согласился с версией новичка, лишен пожизненно... sad
        MPN
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 17:11
        Цитата: Тралл
        Господа евробюрократы, добро пожаловать на "Миротворец"

        Это будет холодный душ для самостийников Украины.Сегодня печальная дата.Уход ополчения из Славянска.Почему не публикуют авторы из Новороссии не знаю.Нужно извлекать уроки с таких событий,что бы больше не подставлять людей.Добровольцев и мирное население.
        Мар.Тира
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 16:40
      "Долларом, гривною, еврою, йеною европейский нормальный человек никогда не рискнет инвестировать в нашу неньку" laughing laughing
      Dimontius
    3. Skuns Сегодня, 16:45
      Кружевные трусики видать поистрепались и потеряли товарный вид..Да и в украине уже воровать и мородерничать нечего..Неудивлюсь если ЕС там забор поставит на границе ! Все скачки закончились ..
      Skuns
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:50
        Носители болезни!?Бандеризм..А это смертельно наряду с бешенством..
        210окв
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 17:03
      Евросоюз вводит единую систему информации и разрешений на въезд, которая начнёт действовать с 2021 года.

      А будет ли Украина к этому году laughing
      Венд
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:32
    такими темпами, скоро вообще шлагбаум опустят, без права на поднятие... wink
    Masya Masya
    1. Тралл Сегодня, 16:34
      Цитата: Masya Masya
      такими темпами, скоро вообще шлагбаум опустят, без права на поднятие... wink

      Я даже знаю, кто будет на открытии этого шлагбаума "дякувать" smile
      Тралл
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:47
      Мася, прЮветики! А сколько пафоса было у Пэдро!
      sabakina
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:08
        Приветик, Вячеслав! love рада видеть!!!
        Цитата: sabakina
        А сколько пафоса было у Пэдро

        Что, что а горбатого петюня лепить умеет, а когда на грудь примет, то...
        Занесло
        Эх занесло куда то
        занесло его
        Занесло
        Эх занесло куда то
        занесло опять
        Занесло
        Эх занесло куда то
        занесло его
        Занесло
        Эх занесло куда то
        занесло опять.... wink
        Masya Masya
  3. ded100 (Сергей) Сегодня, 16:33
    Ну что хохлы за что боролись так сказать! wassat
    ded100
  4. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 16:36
    вы что откуда у хохлов 7 евро
    злой пиннокио
  5. Sovpadenie (Алексей Про) Сегодня, 16:37
    Всё. Трындец. Кина не будет. Бизвиз закончился
    Sovpadenie
  6. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:38
    Всё правильно, поиграли недоевропейцы в европейцев и хватит laughing
    Black Sniper
  7. udincev (Виктор) Сегодня, 16:42
    В частности, планируется осуществление проверок на предмет того, в какой степени тот или иной зарубежный гражданин представляет опасность при въезде в ЕС
    История показывает, что "Украина по над усе" ("Германия превыше всего" - уже было) смертельно опасно для окружающих.
    udincev
  8. chikod Сегодня, 16:46
    А может кто-то объяснить что тут трудного или что тут жёсткого?
    7 евро на 3 года и одна анкета. Что за проблема? А чём тут вообще говорить?
    И это правила почти для всех стран, не только для Украины.
    chikod
    1. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 16:55
      Я с Вами пожалуй соглашусь. Не стоит данную новость преподносит, как " Шеф, всё пропало, гипс снимают клиент уезжает"!
      Ретвизан 8
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:01
    Безвиз - это ТАКОЙ ГЕМОР.
    Горный стрелок
  10. cariperpaint Сегодня, 17:10
    О чем и твердили годами всем кто в безвиз рвется) рано или поздно количество приезжающих по упрощенной схеме просто перевалит пределы. И всех начнут тормозить. Куда легче заплатить за визу и не заморачиваться) но ты после этого не должен кому то. Халява всегда боком выходит
    cariperpaint
Картина дня