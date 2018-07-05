Сюрприз для Украины. Евросоюз ужесточает правила безвизового въезда

Европа преподносит сюрприз странам, которые «достигли успеха» в договорённостях по безвизовому въезду граждан на территорию стран ЕС. Среди стран, сталкивающихся с европейским сюрпризом – Украина. Речь идёт о решение Европарламента о новых правилах безвизового въезда на территорию Евросоюза для граждан иностранных государств. При этом правила въезда по «безвизу» выглядят во многом даже более жёсткими, чем правила при получении Шенгенской визы.Евросоюз вводит единую систему информации и разрешений на въезд, которая начнёт действовать с 2021 года. Она регламентирует существенное углубление проверок граждан иностранных государств, ранее получивших право на безвизовые трансграничные поездки. В частности, планируется осуществление проверок на предмет того, в какой степени тот или иной зарубежный гражданин представляет опасность при въезде в ЕС, можно ли его отнести к нелегальным мигрантам, носителям какой-либо болезни, способной привести к эпидемии.Планируется осуществление мониторинга записей в социальных сетях.При этом гражданина (например, всё той же Украины) будут обязывать заполнить достаточно объёмную анкету, в которой необходимо указать многочисленные личные данные, а также то, через какую страну гражданин страны, не состоящей в ЕС, планируется в Шенгенскую зону въезжать.Обращает на себя внимание тот факт, что безвизовый въезд останется бесплатным лишь для двух категорий граждан – младше 18-ти и старше 70 лет. Всех остальных европейцы любезно попросят раскошелится на 7 евро. Если человек после выезда из ЕС (и находясь на территории ЕС) не совершил ничего, что позволило бы ему отказать во въезде с следующий раз, то право на въезд по ранее заполненной анкете для него будет сохраняться в течение 3-х лет.Въезжающему по упрощённому виду дополнительно будет запрещена любая торговля и трудоустройство – до получения необходимых разрешительных документов.Решение в Европарламенте принято сегодня большинством голосов – 494 за, 115 против.