17:13 05 июля
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Концерн "Калашников" запустил в продажу новое ружье TG1

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, 2 июля запустил в розничную продажу новое гладкоствольное самозарядное ружье TG1.

Концерн "Калашников" запустил в продажу новое ружье TG1


Согласно опубликованной информации, ружье имеет 12 калибр. Длина ружья составляет 1040 мм, из них 510 мм приходится на ствол. Вес оружия с пустым магазином, рассчитанным на пять патрон, составляет не более 3,5 кг. Ружье создано на основе очень популярной модели МР-155, обладает современной газоотводной автоматикой. Канал ствола и патронник хромированы, имеется автоматическая затворная задержка. Приклад фиксированный и также как и пистолетная рукоятка, выполнен из ударопрочного пластика. Сверху установлена планка Пикатинни, на которую может устанавливаться различное оборудование, включая ручку для переноски (она съемная). Питание ружья осуществляется из коробчатых отъемных магазинов.


По заявлению разработчиков, ружье предназначено для учебно-тренировочной и практической стрельбы, охраны правопорядка, защиты личного имущества. Для покупки ружья TG1 требуется обычная лицензия на гладкоствольное оружие. Изделие можно приобрести в фирменных магазинах концерна или сделав онлайн-заказ на официальном сайте концерна "Калашников".

Использованы фотографии: http://ak.kalashnikovgroup.ru/
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Комментарии 13

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  1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 16:38
    Концерн создан для обогащения своих хозяев, поэтому и продвигают всякие сомнительные инициативы типа либерализации обращения оружия внутри страны. Если не так, поправьте.
    Донской
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:03
      Американское оружейное лобби им не догнать... А ружьишко смотрю так себе, да и позиционируется как то интересно...
      ружье предназначено для учебно-тренировочной и практической стрельбы, охраны правопорядка, защиты личного имущества
      По сути если не пойдет для охраны правопорядка (не пойдет ), то вариант "... а вдруг вернемся в 90е..."
      MPN
    2. cariperpaint Сегодня, 17:04
      А бизнес вообще зарабатывать не должен?))) работать ради работы?))) что касается их инициатив,это их дело. Мы вроде в свободной стране живем) я против оружия в массы,но и мешать кому то зарабатывать не вижу причин) как говорят наше дело предложить ваше дело отказаться)
      cariperpaint
      1. Например Сегодня, 17:11
        Оружие для защиты должно быть в каждом доме. Именно в доме, не в квартире. Дабы человек хоть в пределах своего участка смог защищать себя от бандитов в форме и без.
        В квартире нельзя, так как место это общественное как ни крути.
        В таком случае лучше покупать оружие родных оружейников, а не закардонное.
        Например
  2. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 16:43
    Еще одна сомнительная фигня с агрессивным дизайном на гражданском рынке. Уверен, она найдет своих фанатов с неустойчивой психикой.
    ButchCassidy
  3. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 16:44
    это, надо понимать, достаточно агрессивная реклама?
    алекс-сп
  4. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 16:46
    как будто у нас гражданского оружия мало.
    злой пиннокио
  5. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 16:51
    Если на фото именно это "новое ружье", то дезигнеров и маркетолухов концерна надо гнать поганой метлой на лесозаготовки.
    Какой-то кусок ясно чего с ушами от матрасов.
    Стройбат запаса
  6. Рысь Сегодня, 16:56
    и дизайн узнаваемый (М-16) сделали)))
    Рысь
  7. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:00
    Осталось выпустить ружьё с конструктивом ППШ, МП-40 и иже с ними.
    Yrec
    1. cariperpaint Сегодня, 17:06
      Будет спрос,выпустят) маркетинг должен этим и заниматься) нет спроса,нет и разработок
      cariperpaint
  8. ГСВГ 86-88 (Андрей) Сегодня, 17:03
    Понятно на какой рынок,название Top Gun само за себя говорит.
    ГСВГ 86-88
  9. Rusticolus Сегодня, 17:05
    Контрсанкции. laughing
    Не все только амерзоте у нас калаши тырить.
    Впарят потом каким нибудь сектантам карго-культа. smile
    Rusticolus
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