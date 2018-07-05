Концерн "Калашников" запустил в продажу новое ружье TG1

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, 2 июля запустил в розничную продажу новое гладкоствольное самозарядное ружье TG1.Согласно опубликованной информации, ружье имеет 12 калибр. Длина ружья составляет 1040 мм, из них 510 мм приходится на ствол. Вес оружия с пустым магазином, рассчитанным на пять патрон, составляет не более 3,5 кг. Ружье создано на основе очень популярной модели МР-155, обладает современной газоотводной автоматикой. Канал ствола и патронник хромированы, имеется автоматическая затворная задержка. Приклад фиксированный и также как и пистолетная рукоятка, выполнен из ударопрочного пластика. Сверху установлена планка Пикатинни, на которую может устанавливаться различное оборудование, включая ручку для переноски (она съемная). Питание ружья осуществляется из коробчатых отъемных магазинов.По заявлению разработчиков, ружье предназначено для учебно-тренировочной и практической стрельбы, охраны правопорядка, защиты личного имущества. Для покупки ружья TG1 требуется обычная лицензия на гладкоствольное оружие. Изделие можно приобрести в фирменных магазинах концерна или сделав онлайн-заказ на официальном сайте концерна "Калашников".