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В Минобороны прокомментировали жалобы на армейскую обувь
Российское военное ведомство прокомментировало материал о ненадлежащем качестве обуви для военнослужащих и якобы массовых жалобах российских военных на недоброкачественную обувь. О данной проблеме сообщало "Военное Обозрение" со ссылкой на газету Взгляд в публикации " Армейские берцы оказались хуже кирзовых сапог"
Комментируя жалобы военнослужащих на качество обуви, Минобороны РФ отметило, что "приведенные в материале комментарии имеют частный характер" и будут рассмотрены в отдельном порядке. В то же время, обувь с высокими берцами, которую критикуют отдельные военнослужащие, ранее была испытана и соответствует всем установленным техническим условиям и ГОСТам. В министерстве заявили, что перед принятием на снабжение, вся обувь прошла этап "экспериментальной носки" в различных климатических условиях на территории России, а также за рубежом. В процессе носки обувь подвергается модернизации для более комфортного применения военнослужащими РФ, например, в настоящий момент на территории Сирии проходят войсковые испытания семь образцов ботинок с высокими берцами
Кроме этого, в военном ведомстве отметили, что для российских военнослужащих принят на снабжение достаточно большой ассортимент обуви, включающий в себя различные виды ботинок, полуботинок, сапог и спортивной обуви, также прошедшиих цикл испытаний и соответствующих всем параметрам.
Комментируя жалобы военнослужащих на качество обуви, Минобороны РФ отметило, что "приведенные в материале комментарии имеют частный характер" и будут рассмотрены в отдельном порядке. В то же время, обувь с высокими берцами, которую критикуют отдельные военнослужащие, ранее была испытана и соответствует всем установленным техническим условиям и ГОСТам. В министерстве заявили, что перед принятием на снабжение, вся обувь прошла этап "экспериментальной носки" в различных климатических условиях на территории России, а также за рубежом. В процессе носки обувь подвергается модернизации для более комфортного применения военнослужащими РФ, например, в настоящий момент на территории Сирии проходят войсковые испытания семь образцов ботинок с высокими берцами
Кроме этого, в военном ведомстве отметили, что для российских военнослужащих принят на снабжение достаточно большой ассортимент обуви, включающий в себя различные виды ботинок, полуботинок, сапог и спортивной обуви, также прошедшиих цикл испытаний и соответствующих всем параметрам.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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