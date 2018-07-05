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В Минобороны прокомментировали жалобы на армейскую обувь

Российское военное ведомство прокомментировало материал о ненадлежащем качестве обуви для военнослужащих и якобы массовых жалобах российских военных на недоброкачественную обувь. О данной проблеме сообщало "Военное Обозрение" со ссылкой на газету Взгляд в публикации " Армейские берцы оказались хуже кирзовых сапог"

В Минобороны прокомментировали жалобы на армейскую обувь


Комментируя жалобы военнослужащих на качество обуви, Минобороны РФ отметило, что "приведенные в материале комментарии имеют частный характер" и будут рассмотрены в отдельном порядке. В то же время, обувь с высокими берцами, которую критикуют отдельные военнослужащие, ранее была испытана и соответствует всем установленным техническим условиям и ГОСТам. В министерстве заявили, что перед принятием на снабжение, вся обувь прошла этап "экспериментальной носки" в различных климатических условиях на территории России, а также за рубежом. В процессе носки обувь подвергается модернизации для более комфортного применения военнослужащими РФ, например, в настоящий момент на территории Сирии проходят войсковые испытания семь образцов ботинок с высокими берцами


Кроме этого, в военном ведомстве отметили, что для российских военнослужащих принят на снабжение достаточно большой ассортимент обуви, включающий в себя различные виды ботинок, полуботинок, сапог и спортивной обуви, также прошедшиих цикл испытаний и соответствующих всем параметрам.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 39

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  1. Тралл Сегодня, 18:20
    Эх, не помыть нынче "кирзачи" в Тихом океане smile
    Тралл
    1. анатолич83 (евгений) Сегодня, 18:23
      Цитата: Тралл
      Эх, не помыть нынче "кирзачи" в Тихом океане smile

      вроде в индийском надо?
      анатолич83
      1. Тралл Сегодня, 18:26
        Цитата: анатолич83
        вроде в индийском

        Индийский - это полумера smile
        Тралл
        1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 18:33
          Видать на пенсии совсем дурью потянуло, купите билет и летите на Гоа "мыть сапоги" в Индийском океане, кирзачи можно взять и в натуре помыть, заплатить, и даже в присутствии помоют другие....
          Vladimir 5
      2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 18:38
        Не в тему, но.
        Сергею Кириенко присвоили звание - ГЕРОЙ РОССИИ.
        KLV2018
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:42
          Цитата: KLV2018
          Сергею Кириенко присвоили звание - ГЕРОЙ РОССИИ.

          За участие в создании «малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты» и обеспечивает «в десятки раз большую дальность полета», чем у американских «Томагавков». А может и за 98 год.
          Аристарх Людвигович
          1. Тралл Сегодня, 18:47
            Ну и тогда совсем не в тему smile
            Кто это и в чем?

            Тралл
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:02
              Цитата: Тралл
              Кто это и в чем?

              Тоже мне - бином Ньютона : Ким Чен Ын в Ладе-Приоре . wink
              bouncyhunter
      3. Васян1971 (Василий) Сегодня, 18:50
        Цитата: анатолич83
        Цитата: Тралл
        Эх, не помыть нынче "кирзачи" в Тихом океане smile

        вроде в индийском надо?

        Индийский не актуально. Атлантический - вот наша цель!
        Васян1971
        1. Тралл Сегодня, 18:53
          Не все побережья одинаково полезны smile
          Тралл
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:23
      Соль проест дыры.
      Вадим237
    3. Nychego (Валерий) Сегодня, 18:35
      Цитата: Тралл
      Эх, не помыть нынче "кирзачи" в Тихом океане smile

      Прилетаете в Петропавловск -Камчатский и хоть до полной потери блеска и просаливания кожи полощите.
      Nychego
      1. Тралл Сегодня, 18:44
        В кирзе кожи ноль. Экокожа, как на боингахsmile
        Тралл
        1. Nychego (Валерий) Сегодня, 18:55
          Цитата: Тралл
          В кирзе кожи ноль.

          А на руках.))
          (не в обиду камент ваял, просто, по-счастию, есть пока у России выход к Тихому океану)
          Nychego
          1. Тралл Сегодня, 18:57
            И Боинг в нем
            Тралл
            1. jjj Сегодня, 19:15
              Из песни слова не выкинешь:
              "Где я бросаю камушки с крутого бережка
              Далекого пролива Лаперуза".
              jjj
  2. Mole (Леонид) Сегодня, 18:22
    Практичнее сапог с портянками нет. wink
    Mole
    1. Тралл Сегодня, 18:23
      Цитата: Mole
      Практичнее сапог с портянками нет. wink

      Кирзовых, юфтевых, яловых или хромовых? smile
      Тралл
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:38
        Кирзачи форева. Всё остальное от лукавого
        Дормидонт
      2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 18:42
        Вы батенька ещё Николая -1 вспомните, там ак шинель была и сапоги вечные...Новые материалы качественно улучшают снаряжение, в том числе и обувь. "Роснано" пилят миллиарды, а что создали, не видно, хоть бы похвалились, ибо качественную экипировку приходится покупать у потенциального врага...
        Vladimir 5
        1. Тралл Сегодня, 18:55
          На случай войны и всеобщей мобилизации на складах что лежит, сапоги или берцы? Догадаетесь с одного раза.
          Тралл
          1. troset (Вадим) Сегодня, 19:14
            Вы видели кмрзачи после хранения лет так через 10?
            troset
      3. infantry76 (Сергей Владимирович) Сегодня, 18:47
        Смотря для чего!
        Хромовые носили генералы, офицеры, прапорщики (в более ранний период - сверхсрочнослужащие) в составе повседневной формы для строя и парадной для строя, а также для л/с рот почётного караула. Яловые выдавались офицерам, как элемент полевой формы одежды. Но они были очень тяжёлые. Полностью кирзовые сапоги были лёгкие, но они хорошо носились в сухую тёплую погоду. В сырость и снег их надо было полностью покрывать сапожной смазкой или варом, чтобы они не промокали (кроме голенища). Они выдавались для носки срочникам. Последние два десятилетия XX века в войска поступали комбинированные сапоги: юфтевая головка и кирзовое голенище. Ну и конечно, портянки: суконные-летние и байковы-зимние.
        infantry76
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 18:28
      Цитата: Mole
      Практичнее сапог с портянками нет. wink

      до сих пор носите? и в каске спите ?
      KLV2018
      1. Тралл Сегодня, 18:42
        Цитата: KLV2018
        до сих пор носите? и в каске спите ?

        В каске спать не положено. А сапоги практичнее ставить к батарее, на которую развесить портянки. smile
        Тралл
    3. cariperpaint Сегодня, 18:31
      Не знаю) я дзен сапогов не познал) берцы вросли как литые)
      cariperpaint
    4. troset (Вадим) Сегодня, 19:06
      Нет. Для "тропиков" берцы удачней . В 87-89 тестировал в четвёртой дыре. На зиму выдавали кирзачи с портянками, летом берцы и носки. На кирзачи переходили с носками (обычно вязанные) . На смотры мотали портянки. Ни чего не разваливалось .
      troset
  3. Nychego (Валерий) Сегодня, 18:24
    "приведенные в материале комментарии имеют частный характер"
    Хочется надеяться, что по результатам расследования взысканиям и уколовному преследоаванию будут подвергнуты конкретные лица и .опы, а не ВС РФ в полном составе.

    Ещё бы очень хотелось, чтобы подвергнутые и впрямь относились к числу виновных, вопреки устоявшейся традиционной практике.
    Nychego
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:31
      Говорят ещё с патронами проблемы - много брака.
      Вадим237
    2. MPN (Павел) Сегодня, 18:32
      Мы найдем кого надо! И накажем как попало!
      MPN
  4. faiver (Андрей) Сегодня, 18:27
    стандартная отписка, только почему "частных случаев" так много? может стоит провести проверки по разным поставщикам? или они из касты неприкасаемых?
    faiver
  5. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:34
    "...соответствует всем установленным техническим условиям и ГОСТам. "
    Вместо ТУ давно тех.регламент, а ГОСТов и вовсе нет, по-моему. О чём тогда МО говорит? belay
    Doliva63
    1. Genry (Genry) Сегодня, 18:43
      Цитата: Doliva63
      Вместо ТУ давно тех.регламент,

      Как это "регламент" вместо "условий" ?
      Цитата: Doliva63
      а ГОСТов и вовсе нет, по-моему.

      А куда их девали? Пока все вроде на месте...
      Genry
  6. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:47
    А чего все так упёрлись в бутылки... э, ботинки с высоким берцем? Типа, от вывиха голеностопа спасёт? Да ни разу! Если специально не укреплять, ничего не спасёт. На горных, помнится, шнуровка достаточно короткая, а выше - 2 ремешка, которые ничего, кроме нижнего края штанов, не держат - и это для работы в горах! Дань моде, что ли?
    Doliva63
  7. Skuns Сегодня, 18:51
    и якобы массовых жалобах российских военных на недоброкачественную обувь.

    Интересно кто там так "массово" жалуется ..?

    Может такую обувь требуют ??? Нет уж господа толерасты , это не для нас все ваши принципы и т.д.
    Skuns
  8. Seamaster (Юрий Киселёв) Сегодня, 18:55
    Визгливый народец, не служивший в армии, сложил вместе два слова и получил жупел, которым пугает себя и других.
    Что же им не нравится?
    "Кирза" или "сапоги"?
    Да разделите вы эти два понятия.
    Сапоги бывают не кирзовые, и вот ботинки как раз бывают кирзачи, т.н. "говно-давы".
    Сам такие носил курсантом и во время службы на флоте.
    По-моему, сапоги не кирзовые, а из современных материалов, изготовленные по современным технологиям плюс портянки - наилучшее решение.
    Самые лучшие солдаты 2-й мировой войны, советские и немецкие, носили сапоги.
    Остальные в ботинках форсили. Обычно - с обмотками или гетрами. Та еще мозгое..... ну, в общем, сложности.
    Seamaster
    1. Дирижер Сегодня, 19:11
      в ркка тоже ботинки с обмотками были
      Дирижер
  9. wooja (Dmitry) Сегодня, 19:04
    Отчетность всегда в ажуре , но отдельные недостатки, кое-где, кое -кто.... , а может это как раз тот случай когда действительно все в порядке...?
    wooja
  10. Связист (Дмитри) Сегодня, 19:17
    Не знаю-второй год ношу берцы - разведчиека- Ну летние . Раскраска маскировочная.. Мне нравятся. Сносу нет. Удобно и качественно.
    Связист
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