" В НАБУ подсчитали ущерб от строительства "Стены" Яценюка. Украинцы остались должны?"

Пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины объявила о завершении расследования по делу о так называемой "стене Яценюка". Напомним, что этот грандиозный процент по обустройству тысяч километров границы с Россией с помпой представил тогдашний украинский премьер Арсений Яценюк.И название выдумал впечатляющее - "Европейский вал". Этот вал за несколько миллиардов гривен должен был оказаться "защитой Европы от русских танков". Предполагались несколько рядов заграждений, рвы, брустверы, наблюдательные вышки, системы видеонаблюдения, инфраструктура для "тревожных" групп и т.п. В итоге проволочный забор стоит на нескольких приграничных участках, рвы по весне и по осени заливает водой, металлические столбы давно спилили местные жители для сдачи в пункты приёма чермета.В НАБУ заявили, что подсчитали сумму нанесённого казне коррупционного ущерба при строительстве "Стены". Вышло каких-то 16,7 млн гривен. Эта сумма удивляет по той простой причине, что изначально фигурировали сотни миллионов гривен растрат и так называемых откатов. Судя по всему, откаты не прошли мимо НАБУ, а потому итоговую сумму и занизили настолько, насколько это вообще возможно.Если бы расследование НАБУ затянулось ещё на пару месяцев, то в итоге вполне могло бы получиться, что украинцы ещё и должны Яценюку и его окружению, которые совместно занимались "реализацией проекта".Кстати, нужно добавить, что в Госпогранслужбе Украины не так давно заявляли, что проект "Стена" не снят с реализации. И его продолжают воплощать в реальность на "отдельных участках границы".О том, в отношении кого конкретно НАБУ собирается возбуждать дела, если вообще имеет на это право, не сообщается. Известны лишь статьи, по которым дела могут быть возбуждены. Одна из них «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением».Как известно, Яценюк давно не проживает на Украине, но изредка в страну, "защищающую Европу от российской агрессии" наведывается. Бывал на Пасху.