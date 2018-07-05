19:19 05 июля
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В НАБУ подсчитали ущерб от строительства "Стены" Яценюка. Украинцы остались должны?

Пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины объявила о завершении расследования по делу о так называемой "стене Яценюка". Напомним, что этот грандиозный процент по обустройству тысяч километров границы с Россией с помпой представил тогдашний украинский премьер Арсений Яценюк.

В НАБУ подсчитали ущерб от строительства "Стены" Яценюка. Украинцы остались должны?


И название выдумал впечатляющее - "Европейский вал". Этот вал за несколько миллиардов гривен должен был оказаться "защитой Европы от русских танков". Предполагались несколько рядов заграждений, рвы, брустверы, наблюдательные вышки, системы видеонаблюдения, инфраструктура для "тревожных" групп и т.п. В итоге проволочный забор стоит на нескольких приграничных участках, рвы по весне и по осени заливает водой, металлические столбы давно спилили местные жители для сдачи в пункты приёма чермета.


В НАБУ заявили, что подсчитали сумму нанесённого казне коррупционного ущерба при строительстве "Стены". Вышло каких-то 16,7 млн гривен. Эта сумма удивляет по той простой причине, что изначально фигурировали сотни миллионов гривен растрат и так называемых откатов. Судя по всему, откаты не прошли мимо НАБУ, а потому итоговую сумму и занизили настолько, насколько это вообще возможно.

Если бы расследование НАБУ затянулось ещё на пару месяцев, то в итоге вполне могло бы получиться, что украинцы ещё и должны Яценюку и его окружению, которые совместно занимались "реализацией проекта".

Кстати, нужно добавить, что в Госпогранслужбе Украины не так давно заявляли, что проект "Стена" не снят с реализации. И его продолжают воплощать в реальность на "отдельных участках границы".

О том, в отношении кого конкретно НАБУ собирается возбуждать дела, если вообще имеет на это право, не сообщается. Известны лишь статьи, по которым дела могут быть возбуждены. Одна из них «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением».

Как известно, Яценюк давно не проживает на Украине, но изредка в страну, "защищающую Европу от российской агрессии" наведывается. Бывал на Пасху.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 18:49
    Який сеня , такая и слава !
    ФЕОДОР
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:55
      Цитата: ФЕОДОР
      Який сеня , такая и слава !

      Он конечно вор и мошенник, но какой то не злой , сеня- кролик, украл ярд и свалил. wink
      Chertt
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:59
        Цитата: Chertt
        украл ярд и свалил

        Та шо Вы таке на сеню гоните ? Не "украл" , а "освоил" . Не "свалил" , а "поехал делиться опытом" . lol
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 19:08
          Цитата: bouncyhunter
          "поехал делиться опытом"

          Чеченским? smile
          Тралл
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:12
            Цитата: Тралл
            Чеченским?

            В том числе . yes
            bouncyhunter
        2. Chertt (Алексей) Сегодня, 19:11
          Цитата: bouncyhunter
          Не "украл" , а "освоил" . Не "свалил" , а "поехал делиться опытом"

          Знаю я таких деятелей в России.
          По этому поводу предложение. Давайте Сеню -кролика, замом к Чубайсу, чтоб совсем смешно )))
          Chertt
          1. Тралл Сегодня, 19:13
            Цитата: Chertt
            замом к Чубайсу

            На эту должность даже Путину ещё рано smile
            Проект Роснано в разы эффективнее проекта Россия. Вот и вся арифметика.
            Тралл
          2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:16
            Цитата: Chertt
            Давайте Сеню -кролика, замом к Чубайсу, чтоб совсем смешно

            Чубайс и без кроликов нехило справляется . yes
            bouncyhunter
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 19:19
              Цитата: bouncyhunter
              Чубайс и без кроликов нехило справляется

              Два таких деятеля, на ограниченной территории, по всем законам физики, должны либо колапсировать, либо создать новую форму жизни laughing
              Chertt
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:59
        Сколько их уже было...?"Восточный"итд...Нацистам не помогли.И этим убыткам не помогут..
        Цитата: Chertt
        Цитата: ФЕОДОР
        Який сеня , такая и слава !

        Он конечно вор и мошенник, но какой то не злой , сеня- кролик, украл ярд и свалил. wink
        210окв
      3. MPN (Павел) Сегодня, 19:00
        вот бы у нас кто лярд украл сразу сваливали, (ну реально легче бы жилось) так не т подавай им второй, третий...
        MPN
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 19:13
          Цитата: MPN
          вот бы у нас кто лярд украл сразу сваливали, (ну реально легче бы жилось)

          Не, у нас в России таких деятелей, главами гос.Корпораций назначают wink
          Chertt
    2. Skuns Сегодня, 18:59
      Эту стену вроде как уже Польша собралась строить против потока "Цэ евруопа !"..)))
      Все туалеты и дома вылизаны уже и денег НЕТ у ляхов (они Фу -35 закупают у США))))

      Это в Польше памятник украинцам (второй армии в европе после развала СССР))))
      Skuns
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:16
        Виталий,давай будем честными..Это памятник "Дачникам".
        Цитата: Skuns
        Эту стену вроде как уже Польша собралась строить против потока "Цэ евруопа !"..)))
        Все туалеты и дома вылизаны уже и денег НЕТ у ляхов (они Фу -35 закупают у США))))

        Это в Польше памятник украинцам (второй армии в европе после развала СССР))))
        210окв
    3. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 19:03
      Если в кресле вы премьера
      И вам надо стенку строить
      То берите деньги сразу
      И копать начните ров
      А когда про стену спросят
      И куда девались деньги,
      Заявите про Россию
      Вам поверит даже суд!
      wink drinks
      major071
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:11
        Владимир , моё почтение ! hi Как всегда - good Слог очень напоминает Г.Остера . drinks
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    4. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 19:18
      Это смотря на какую Пасху приезжал!
      Сергей-8848
  2. Васян1971 (Василий) Сегодня, 18:53
    " В НАБУ подсчитали ущерб от строительства "Стены" Яценюка. Украинцы остались должны?"
    Злая судьба - перемога и ганьба!
    Васян1971
  3. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:10
    Строили строили и наконец растащили все, кто мог. Кто не смог тот должен
    Tusv
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:19
    Всегда умиляет привычка свидомитов щупать бумажник за пазухой - не стырил ли его другой свидомит
    Дормидонт
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