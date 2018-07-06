И Су-57 уже не нужен?

Интересные дела происходят в нынешние мундиальные времена. Хорошо, что он, мундиаль, раз в четыре года. Чаще психика точно бы не выдержала. Хотя, возможно, это просто совпадение.Тем не менее, совпадение, о котором мы хотим поговорить, из области неприятных. Впрочем, неприятности – это сегодня вполне обычное явление. Особенно в исполнении высокопосаженных чиновников и депутатов.Депутат Госдумы Владимир Гутенев. Не простой «говорил/голосовал», нет.Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ВПК, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности.В целом – человек на весьма важном посту. В интервью агентству «Интерфакс-АВН» Владимир Гутенев со ссылками на выступление вице-премьера Юрия Борисова фактически приговорил саму идею вооружения российских ВКС новейшими истребителями Су-57.Да, те самые Су-57, которые так долго были ПАК ФА, теперь, оказывается, просто не нужны. Или на них нет денег, что в принципе одно и то же.Далее даем цитаты из интервью Гутенева «Интерфаксу». С комментариями.Владимир Владимирович, Юрий Иванович, мы все правильно поняли? Су-57 не нужен в больших количествах… по причине того, что он устарел?Многие СМИ поняли это именно так. Мы столько, получается, возились с ПАК ФА, превращая его в Су-57, что теперь он вроде как и не нужен. И нашим авиаконструкторам надо срочно садиться… за истребитель ШЕСТОГО поколения!Ну полнейший абсурд.К настоящему моменту на вооружение принято несколько истребителей пятого поколения. Конкретно — американские F-22 Raptor, F-35A/B и китайский J-20. Хорошие, плохие, качественные, или нет – приняты на вооружение, сиречь выпускаются серийно.Лётные испытания проходят ещё несколько истребителей: F-35C (США), Су-57 (Россия), J-31 (Китай), X-2 (ATD-X) (Япония). Ну и на подходе несколько моделей.Когда успел устареть-то?И почему так вдруг все поняли необходимость начинать творить истребитель шестого поколения? Пятый еще не довели до ума, это очевидно, а уже надо шестым заниматься. Странно, на первый взгляд, но если вдумчиво осмыслить слова Гутенева, все становится на свои места.Восхитительно. Борисов заявляет, что массовых поставок Су-57 в ВКС не будет то ли вообще, то ли в ближайшее десятилетие (а кому они будут страшны через 10 лет, скажите на милость?), Гутенев начинает рассказывать сказки про то, что Су-57 и не особо-то нужен.Вот это уже «теплее».А самое главное – до боли похоже на пляски вокруг платформы «Армата». То это «вундер», «неимеющийаналоговвмире», гроза всему враждебному нам миру, тысячи «Армат» кого угодно доведут до инфаркта, то вдруг «закажем 100 штук, а там видно будет».В итоге покрасовались десятком на параде, показали всему миру и… упс. Т-72Б3 – наше все.То же самое начинается (началось) и вокруг Су-57.Стоит перевести слова Гутенева? Судя по всему, человек-то он честный. Вот и пытается вывернуться из неприятной ситуации.Двигателя (того, а не этого) на Су-57 нет. Техников и обслуги тоже нет. И, самое главное, видимо, денег нет совсем. Абсолютно. И решить вопросы пунктов 1 и 2 не на что.Хотя есть и кое-что, кроме того.Видимо, да. Видимо, Су-57 оказался совершенно не тем, чего от него ждали.Возможно ли такое вообще?Сомневаемся, если честно. Уж что-что, а самолеты у нас умеют делать. И Су-57 как минимум не хуже своих одноклассников.Другой вопрос, что вдруг выяснилось, что 22-й и 35-й оказались не столь плохи, как это принято считать.Вот это вполне могло приключиться. Да, именно в Сирии. Именно в условиях, приближенных к боевым, наши специалисты вдруг поняли, что F-22 и F-35 далеко не такие унылые летающие овощи, как всем нам говорили.С чего тогда вдруг такой резкий поворот от «мы всех порвем, небо наше» к «да и не очень-то хотелось»?..Но есть еще один вариант. Самый неприятный. Читаем слова Гутенева.Это можно назвать либо провалом ПАК ФА, либо предательством.Если откинуть словесную шелуху, то Гутенев говорит следующее: Су-57 в армии неинтересен. Депутат полагает, что в интересах ОПК было бы "достаточно просто сформировать экспортный облик Су-57 с двигателем второго этапа".Ну что здесь можно сказать? А ничего.В предыдущей статье, комментируя слова Александра Храмчихина, мы говорили о том, что все, что Александр Анатольевич хотел выпестовать и построить для армии и флота, может оказаться просто ненужным в случае даже крайней необходимости.Ракеты останутся в шахтах и контейнерах, самолеты на аэродромах, корабли у причалов.И вот, буквально на следующий день, – подтверждение.Нам достаточно Т-72, в который запихнули немного электроники и назвали его Т-72Б3. «Армату» можно будет продать тем, кто за нее сможет заплатить. Пока она «экспортно привлекательна».Поэтому у нас их 350, а у индусов 1000. Индия смогла заплатить. А сейчас получат Египет и Кувейт. 500 и 146 штук. Потому что могут себе это позволить., потому что С-400 хотят те, кто может за них заплатить. И плевать, что это страна из блока НАТО. Доллары в Турции те же, что и у индусов.Хватит Су-34 и Су-35. Роскошные самолеты, им еще летать и летать. А Су-57 можно… правильно, продать. Тем, у кого нет возможности разработать, но есть доллары. Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия…И вообще, мы должны смотреть туда, в светлую даль. Где наша сборная по футболу станет чемпионом мира, наши политики, честные и непреклонные, приведут нас к красивой и богатой жизни, уровень дохода станет выше, чем в сгнивших и развалившихся Штатах, ну и так далее.Главное – не видеть того, что некогда великая страна начинает превращаться в уличный рынок, где на вынос можно купить все: честь, совесть, закон, нефть, газ, новейшие разработки в области науки и техники.Многие скажут: ну чисто Украина.Да, согласимся. Там тоже умеют рассказывать сказки про супертанки. И рассказывают. И люди верят, что Т-84 порвет «Армату».А куда им деваться?Вот и мы, наверное, поверим, что Су-57 нам не нужен. Мы достойны сразу истребителя 6-го поколения Су-109. Который, наверное, разработаем на деньги, вырученные от продажи Су-57 всем желающим. И, возможно, ничего в этом нет предосудительного. США всей своей техникой торгуют.Но почему такой противный привкус во рту и странные слова в голове крутятся? Украина, Сомали, Судан…