Эймсбери и Солсбери. За отравлениями стоит ЦРУ?
30 июня в городке Эймсбери, что неподалеку от печально известного Солсбери, были отравлены двое: мужчина и женщина, проживающие, как сказали бы у нас, в гражданском браке. В тот же день в критическом состоянии они были доставлены в больницу.
Сначала полиция предположила, что отравление стало следствием передозировки наркотиков: пациенты, как поговаривают, имели склонность к опытам по расширению сознания. Но уже скоро эту версию опровергли, заявив, что потерпевшие стали жертвами боевого отравляющего газа «Новичок»!
Это событие довольно широко освещается в СМИ. И вряд ли имело бы смысл ещё раз подробно говорить об этом, не располагая какой-то эксклюзивной информацией о ходе расследования или состоянии пострадавших, ведь в любой новостной ленте можно получить всю последнюю информацию по данному вопросу. Мы ограничимся лишь констатацией основных фактов.
Прежде всего отметим, что представители Скотленд-Ярда и британских властей опровергли наличие каких-то улик, указывающих на Россию как на возможного организатора данного преступления. Не найдена ими и связь этого дела с «делом Скрипалей», которое ещё недавно сотрясало мировые СМИ и активно использовалось для дискредитации России перед ЧМ по футболу.
С другой стороны, такое совпадение просто не может быть случайным: тут тебе и Солсбери, где были отравлены Скрипали, и яд «Новичок», который на дороге не валяется, и британская секретная лаборатория, где как раз и работают с подобными веществами. Все это сосредоточено на довольно небольшом клочке земли, да и во времени разошлось не так сильно, чтобы закрыть на это глаза.
А раз так, у нас есть все основания рассмотреть несколько версий произошедшего: как уже выдвинутых СМИ, так и пока не столь очевидных, но не менее интересных.
Версия первая: это все-таки русские
Наверняка найдутся конспирологи-любители, которые будут утверждать, что это все-таки работа российских спецслужб. «Кровавый тиран Путин», дескать, решил напустить тумана и как можно сильнее запутать следы своих злодеяний.
В принципе, это можно было бы рассматривать всерьез, но при одном условии: если бы у английских следователей были на руках серьезные улики, а России грозили бы серьезные правовые последствия в случае доказательства её причастности к предыдущему инциденту.
Но слабое место этой версии в том, что скандал со Скрипалями уже почти утих, Кремль сумел избежать сколько-нибудь серьезных последствий, а обвинения Великобритании на данный момент интересны мало даже Лондону. И в такой ситуации просто нерационально затевать «вторую серию» скандала, подливая масла в почти затухший огонь.
Поэтому, при всей занимательности подобной конспирологии, она вряд ли заслуживает серьезного к себе отношения. А «демократические журналисты» пусть себе резвятся – такая уж у них работа.
Версия вторая: это очередная провокация самих британцев, как раз желающих привлечь внимание к почти затухшему скандалу.
Что ж, это уже кажется чуть более адекватным и правдоподобным. Скандал для внутреннего пользования всегда можно использовать для решения каких-то внутриполитических целей: выборных, например. Или потребовать больше бюджетных денег – тоже вполне себе выгодное дельце.
Но в этой версии смущает скорость, с которой англичане поспешили уведомить общественность в отсутствии у нового дела русского следа и какой-либо связи с «делом Скрипалей». Без этого ведь настоящего скандала не получится, а общественность (и политики из конкурирующей партии), чего доброго, может задаться вопросом о компетентности властей и правоохранительных органов. И действительно, развели бардак, сильнейшее отравляющее вещество свободно кочует по стране, люди травятся, а никто за это ответственности не несет.
Вообще, ни в одном государстве власть не любит демонстрировать собственное бессилие, потому что это очень плохо влияет на рейтинги. И предполагать, что британцы сами подложили себе такую «свинью», как-то слишком уж неуважительно: у них ведь и правда отличные спецслужбы, мощные аналитические структуры, опытные политики. Это вам не нынешний киевский режим, раз за разом стреляющий себе в ногу, это профи, каких поискать, и относиться к ним надо соответственно.
А раз так, то и эту версию мы, скорее всего, отбросим.
Версия третья: бардак и разгильдяйство
Чисто теоретически мы можем допустить, что в упомянутой выше лаборатории «прохудился» режим секретности, и кто-то смог вынести оттуда боевое отравляющее вещество. Это, конечно, звучит дико, но если окажется правдой, то многое сразу получит объяснение.
С другой стороны, официальный Лондон наверняка постарается скрыть подобную информацию, потому что она моментально развалит все обвинения против Москвы и Путина. И как будет в этом случае выглядеть Тереза Мэй, а также поддержавшие её союзники, объяснять, наверное, не нужно.
Поэтому будем реалистами и согласимся с тем, что, если англичане и найдут какой-то бардак на своей территории, мы все равно о нем не узнаем. Но версия интересная, и на всякий случай будем следить за новостями: а вдруг и проговорятся?
И последняя, наиболее вероятная, версия: ЦРУ использует англичан «втёмную», устраивая на союзной территории травлю отставных агентов и случайно подвернувшихся под руку гражданских.
Эта версия весьма правдоподобна именно в силу того, что и первый, и второй эпизод с отравлениями отлично совпадает с интересами США или определенных американских политических кругов. Судите сами.
Отравление Скрипалей произошло в период, когда ещё не поздно было объявить бойкот чемпионату мира по футболу, проведения которого в России многие наши недруги хотели не допустить буквально любой ценой.
Почему американцы организовали покушение именно в Англии? Ну хотя бы потому, что сама Америка является не самой футбольной страной, да и сборная США на ЧМ не попала. А раз так, демарши американской футбольной федерации вряд ли имели бы серьезные шансы на успех.
А вот Великобритания – совсем другое дело. Она и родоначальница футбола, и обладательница самого популярного внутреннего клубного чемпионата, и путевку на ЧМ в России себе добыла. И если бы такой демарш предприняли англичане, то проведение в России чемпионата мира действительно было бы под вопросом.
Сейчас же у американцев другая нужда – сорвать встречу Трампа и Путина. Точнее, не у всех американцев, а у антитрамповских сил, которых хватает не только в коридорах Конгресса или Сената, но и в том же ЦРУ. И крупный международный скандал может весьма поспособствовать решению этой специфической задачи.
Тем более что и придумывать ничего особенно не надо: «Новичок», Солсбери, Скрипали… Никто ведь ни в какое совпадение не поверит, и все привычно начнут кивать на Россию.
А у Трампа перед встречей с Путиным как раз намечен визит в Лондон. И что ему будут там рассказывать, вопрос пока открытый!
Поэтому, сколько бы у нас ни было версий, не забываем, что только версия американского вмешательства отвечает на вопрос «кому выгодно?» Причем сразу по двум эпизодам!
А это уже симптом.
Сначала полиция предположила, что отравление стало следствием передозировки наркотиков: пациенты, как поговаривают, имели склонность к опытам по расширению сознания. Но уже скоро эту версию опровергли, заявив, что потерпевшие стали жертвами боевого отравляющего газа «Новичок»!
Это событие довольно широко освещается в СМИ. И вряд ли имело бы смысл ещё раз подробно говорить об этом, не располагая какой-то эксклюзивной информацией о ходе расследования или состоянии пострадавших, ведь в любой новостной ленте можно получить всю последнюю информацию по данному вопросу. Мы ограничимся лишь констатацией основных фактов.
Прежде всего отметим, что представители Скотленд-Ярда и британских властей опровергли наличие каких-то улик, указывающих на Россию как на возможного организатора данного преступления. Не найдена ими и связь этого дела с «делом Скрипалей», которое ещё недавно сотрясало мировые СМИ и активно использовалось для дискредитации России перед ЧМ по футболу.
С другой стороны, такое совпадение просто не может быть случайным: тут тебе и Солсбери, где были отравлены Скрипали, и яд «Новичок», который на дороге не валяется, и британская секретная лаборатория, где как раз и работают с подобными веществами. Все это сосредоточено на довольно небольшом клочке земли, да и во времени разошлось не так сильно, чтобы закрыть на это глаза.
А раз так, у нас есть все основания рассмотреть несколько версий произошедшего: как уже выдвинутых СМИ, так и пока не столь очевидных, но не менее интересных.
Версия первая: это все-таки русские
Наверняка найдутся конспирологи-любители, которые будут утверждать, что это все-таки работа российских спецслужб. «Кровавый тиран Путин», дескать, решил напустить тумана и как можно сильнее запутать следы своих злодеяний.
В принципе, это можно было бы рассматривать всерьез, но при одном условии: если бы у английских следователей были на руках серьезные улики, а России грозили бы серьезные правовые последствия в случае доказательства её причастности к предыдущему инциденту.
Но слабое место этой версии в том, что скандал со Скрипалями уже почти утих, Кремль сумел избежать сколько-нибудь серьезных последствий, а обвинения Великобритании на данный момент интересны мало даже Лондону. И в такой ситуации просто нерационально затевать «вторую серию» скандала, подливая масла в почти затухший огонь.
Поэтому, при всей занимательности подобной конспирологии, она вряд ли заслуживает серьезного к себе отношения. А «демократические журналисты» пусть себе резвятся – такая уж у них работа.
Версия вторая: это очередная провокация самих британцев, как раз желающих привлечь внимание к почти затухшему скандалу.
Что ж, это уже кажется чуть более адекватным и правдоподобным. Скандал для внутреннего пользования всегда можно использовать для решения каких-то внутриполитических целей: выборных, например. Или потребовать больше бюджетных денег – тоже вполне себе выгодное дельце.
Но в этой версии смущает скорость, с которой англичане поспешили уведомить общественность в отсутствии у нового дела русского следа и какой-либо связи с «делом Скрипалей». Без этого ведь настоящего скандала не получится, а общественность (и политики из конкурирующей партии), чего доброго, может задаться вопросом о компетентности властей и правоохранительных органов. И действительно, развели бардак, сильнейшее отравляющее вещество свободно кочует по стране, люди травятся, а никто за это ответственности не несет.
Вообще, ни в одном государстве власть не любит демонстрировать собственное бессилие, потому что это очень плохо влияет на рейтинги. И предполагать, что британцы сами подложили себе такую «свинью», как-то слишком уж неуважительно: у них ведь и правда отличные спецслужбы, мощные аналитические структуры, опытные политики. Это вам не нынешний киевский режим, раз за разом стреляющий себе в ногу, это профи, каких поискать, и относиться к ним надо соответственно.
А раз так, то и эту версию мы, скорее всего, отбросим.
Версия третья: бардак и разгильдяйство
Чисто теоретически мы можем допустить, что в упомянутой выше лаборатории «прохудился» режим секретности, и кто-то смог вынести оттуда боевое отравляющее вещество. Это, конечно, звучит дико, но если окажется правдой, то многое сразу получит объяснение.
С другой стороны, официальный Лондон наверняка постарается скрыть подобную информацию, потому что она моментально развалит все обвинения против Москвы и Путина. И как будет в этом случае выглядеть Тереза Мэй, а также поддержавшие её союзники, объяснять, наверное, не нужно.
Поэтому будем реалистами и согласимся с тем, что, если англичане и найдут какой-то бардак на своей территории, мы все равно о нем не узнаем. Но версия интересная, и на всякий случай будем следить за новостями: а вдруг и проговорятся?
И последняя, наиболее вероятная, версия: ЦРУ использует англичан «втёмную», устраивая на союзной территории травлю отставных агентов и случайно подвернувшихся под руку гражданских.
Эта версия весьма правдоподобна именно в силу того, что и первый, и второй эпизод с отравлениями отлично совпадает с интересами США или определенных американских политических кругов. Судите сами.
Отравление Скрипалей произошло в период, когда ещё не поздно было объявить бойкот чемпионату мира по футболу, проведения которого в России многие наши недруги хотели не допустить буквально любой ценой.
Почему американцы организовали покушение именно в Англии? Ну хотя бы потому, что сама Америка является не самой футбольной страной, да и сборная США на ЧМ не попала. А раз так, демарши американской футбольной федерации вряд ли имели бы серьезные шансы на успех.
А вот Великобритания – совсем другое дело. Она и родоначальница футбола, и обладательница самого популярного внутреннего клубного чемпионата, и путевку на ЧМ в России себе добыла. И если бы такой демарш предприняли англичане, то проведение в России чемпионата мира действительно было бы под вопросом.
Сейчас же у американцев другая нужда – сорвать встречу Трампа и Путина. Точнее, не у всех американцев, а у антитрамповских сил, которых хватает не только в коридорах Конгресса или Сената, но и в том же ЦРУ. И крупный международный скандал может весьма поспособствовать решению этой специфической задачи.
Тем более что и придумывать ничего особенно не надо: «Новичок», Солсбери, Скрипали… Никто ведь ни в какое совпадение не поверит, и все привычно начнут кивать на Россию.
А у Трампа перед встречей с Путиным как раз намечен визит в Лондон. И что ему будут там рассказывать, вопрос пока открытый!
Поэтому, сколько бы у нас ни было версий, не забываем, что только версия американского вмешательства отвечает на вопрос «кому выгодно?» Причем сразу по двум эпизодам!
А это уже симптом.
Автор: Виктор Кузовков
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