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Так герой Сергей Кириенко или не герой?..
Продолжает активно обсуждаться вчерашняя новостная статья в издании «Коммерсант» по поводу награждения представителей федеральной власти званиями Героя России. Речь идёт о том самом материале «Ъ», в котором заявлено президент России «подписал закрытый указ» по присвоению этих высоких званий Сергею Кириенко и Юрию Борисову.
Отмечается, что помимо Сергея Кириенко, который в своё время возглавлял госкорпорацию «Росатом», награждены и несколько других представителей этой корпорации. Причём награждены, как утверждается в издании, тоже званиями Героя России.
«Коммерсант», ссылаясь на неназванные источники, пишет о том, что награждение Сергея Кириенко (если оно действительно было, - прим. «ВО») состоялось в связи с его достижениями на посту руководителя «Росатома», а также, "возможно", в связи со вкладом в избирательную кампанию президента, которой Кириенко напрямую занимался.
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь Дмитрий Песков, эти заявления никак не прокомментировал.
В материале добавляется, что Юрий Борисов (ныне – зампред правительства России) награду получил (опять-таки, если это действительно так) за заслуги при осуществлении госзакупок новейшего оружия для Вооружённых сил России.
В Сети публикацию «Коммерсанта» активно комментируют. Причём к самому награждению вопросов не так много. Основные вопросы связаны с тем, какая выбрана награда и насколько такой выбор адекватен заслугам.
На этом фоне информагентство ТАСС представляет заявления собственных источников, которые утверждают, что решение о награждении Сергея Кириенко было принято до проведения президентских выборов - в начале марта текущего года.
Отмечается, что помимо Сергея Кириенко, который в своё время возглавлял госкорпорацию «Росатом», награждены и несколько других представителей этой корпорации. Причём награждены, как утверждается в издании, тоже званиями Героя России.
«Коммерсант», ссылаясь на неназванные источники, пишет о том, что награждение Сергея Кириенко (если оно действительно было, - прим. «ВО») состоялось в связи с его достижениями на посту руководителя «Росатома», а также, "возможно", в связи со вкладом в избирательную кампанию президента, которой Кириенко напрямую занимался.
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь Дмитрий Песков, эти заявления никак не прокомментировал.
В материале добавляется, что Юрий Борисов (ныне – зампред правительства России) награду получил (опять-таки, если это действительно так) за заслуги при осуществлении госзакупок новейшего оружия для Вооружённых сил России.
В Сети публикацию «Коммерсанта» активно комментируют. Причём к самому награждению вопросов не так много. Основные вопросы связаны с тем, какая выбрана награда и насколько такой выбор адекватен заслугам.
На этом фоне информагентство ТАСС представляет заявления собственных источников, которые утверждают, что решение о награждении Сергея Кириенко было принято до проведения президентских выборов - в начале марта текущего года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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