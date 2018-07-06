06:14 06 июля
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Так герой Сергей Кириенко или не герой?..

Продолжает активно обсуждаться вчерашняя новостная статья в издании «Коммерсант» по поводу награждения представителей федеральной власти званиями Героя России. Речь идёт о том самом материале «Ъ», в котором заявлено президент России «подписал закрытый указ» по присвоению этих высоких званий Сергею Кириенко и Юрию Борисову.

Отмечается, что помимо Сергея Кириенко, который в своё время возглавлял госкорпорацию «Росатом», награждены и несколько других представителей этой корпорации. Причём награждены, как утверждается в издании, тоже званиями Героя России.

«Коммерсант», ссылаясь на неназванные источники, пишет о том, что награждение Сергея Кириенко (если оно действительно было, - прим. «ВО») состоялось в связи с его достижениями на посту руководителя «Росатома», а также, "возможно", в связи со вкладом в избирательную кампанию президента, которой Кириенко напрямую занимался.


Так герой Сергей Кириенко или не герой?..


Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь Дмитрий Песков, эти заявления никак не прокомментировал.

В материале добавляется, что Юрий Борисов (ныне – зампред правительства России) награду получил (опять-таки, если это действительно так) за заслуги при осуществлении госзакупок новейшего оружия для Вооружённых сил России.

В Сети публикацию «Коммерсанта» активно комментируют. Причём к самому награждению вопросов не так много. Основные вопросы связаны с тем, какая выбрана награда и насколько такой выбор адекватен заслугам.

На этом фоне информагентство ТАСС представляет заявления собственных источников, которые утверждают, что решение о награждении Сергея Кириенко было принято до проведения президентских выборов - в начале марта текущего года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:51
    Вроде как за ракеты с ядерными двигателями. Но точно знает только получатель и награждающий.
    Uncle Lee
    1. Vard Сегодня, 06:07
      Ну так теперь мы знаем что человек оставивший всю Россию без трусов сделал это для нашего же блага...
      Vard
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:11
        Его на дефолт подставили. Черномордый чтоб не пострадал в смысле рейтинга. Нужно разбираться.
        хрыч
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:12
      Так и есть. Это прорыв.
      Грибок
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 05:56
    Это видать в традициях наших руководителей долго засиживающих в своих креслах.Награждать себя и круг своих приближённых,всевозможными наградами и привилегиями.Кириенко из правых реакционеров Гайдаровской своры,однозначно враг.
    Мар.Тира
  3. ltc35 (Алексей) Сегодня, 05:58
    А может за дефолт или за налаживание связей с саентологами... Никто точно и не скажет.
    ltc35
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:00
    Так герой Сергей Кириенко или не герой?..
    Есть ли жизнь на Марсе.Или нет жизни.Науке доподлинно не известно.А вот что этого Кириенко тогда сделали козлом отпущения.Это как 2х2.Хоть не бросили.И то за благородство сойдёт.
    за заслуги при осуществлении госзакупок новейшего оружия для Вооружённых сил России.
    А почему и нет.Технологический прорыв в "Буревестник" и ЭУ для ядерных торпед чем не повод для награды. soldier
    Наблюдатель2014
    1. фрезер (александр) Сегодня, 06:07
      Цитата: Наблюдатель2014
      Так герой Сергей Кириенко или не герой?..
      Есть ли жизнь на Марсе.Или нет жизни.Науке доподлинно не известно.А вот что этого Кириенко тогда сделали козлом отпущения.Это как 2х2.Хоть не бросили.И то за благородство сойдёт.
      за заслуги при осуществлении госзакупок новейшего оружия для Вооружённых сил России.
      А почему и нет.Технологический прорыв в "Буревестник" и ЭУ для ядерных торпед чем не повод для награды. soldier

      Действительно, не конструктора же награждать за ракету с ЯУ.
      Я в нашем гос-ва ничему не удивлюсь, если даже 25 летнего сына Игоря Сечина представили к награде "за заслуги перед отечеством 2-ой степени".
      фрезер
  5. Михаил м (Михаил) Сегодня, 06:01
    Вернулось время, когда героем можно стать не вылезая из кресла. Результат взросления правящей прослойки. По классической спирали развиваемся.
    Михаил м
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