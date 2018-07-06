09:37 06 июля
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Британские болельщики: В России - лучший Кубок мира. Кое-кто усомнился

Посольство Британии в России решило в определённой степени отступить от «генеральной линии партии», опубликовав на своих официальных страницах в социальных сетях письма английских болельщиков, которые в позитивном ключе отзываются о чемпионате мира по футболу в РФ.

Британские болельщики: В России - лучший Кубок мира. Кое-кто усомнился


В письмах британцы не скупятся на лестные отзывы в адрес организаторов турнира, поведения сотрудников правоохранительных органов и даже выражают слова восхищения достижениями сборной России под руководством Станислава Черчесова.


Посольство – британским подданным (в Твиттере):
Продолжаем получать ваши письма поддержки, по почте тоже. Спасибо огромное!


Британцы пишут о том, что они в восторге от игры российского вратаря (Игоря Акинфеева) в матче против сборной Испании.

Отмечается, что слова пропаганды не возымели воздействия и британские болельщики сами увидели, как проходит Кубок мира по футболу в России.

Из писем, опубликованных в Твиттере:
Весь мир смотрит, как Россия стала прекрасной хозяйкой.


Хочу поблагодарить Россию за чемпионат, который войдет в историю как лучший.





Как только письма появились в Твиттере британского посольства, набежали те, кто объявил о нашествии «троллей». Якобы письма писали не англичане, так как «некоторые фразы в них неуклюже сформулированы». Будто бы при написании в соцсети все пользователи только и делают, что используют сугубо литературный язык.

Один из подписчиков страницы посольства дописался до того, что на самом деле ЧМ в России нужно радоваться, так как "хотя бы на это время в РФ не ведутся репрессии ЛГБТ".

А чтобы далее точно не отступать от генеральной линии, в посольстве выдали несколько публикаций о «Новичке» в Эймсбери.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:25
    Если бы колумбийцы вынесли бы англичан,то бритты пели бы по другому..И хаяли бы чемпионат вовсю..
    210окв
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:26
    Хороший кубок мира. Бриты даже очередное отравление сделали чтобы намолить.
    Грибок
  3. faiver (Андрей) Сегодня, 06:31
    что на самом деле ЧМ в России нужно радоваться, так как "хотя бы на это время в РФ не ведутся репрессии ЛГБТ"
    - как будто до ЧМ по стране ездили "черные воронки" и загребали лгбтшников laughing кому они нужны laughing
    faiver
    1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:55
      На зоне петушки всегда пригодятся...
      Metallurg_2
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:42
        Цитата: Metallurg_2
        На зоне петушки всегда пригодятся...

        Насколько я информирован, они и там не особо востребованы.
        Хагалаз
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:57
      Только друг другу, но хотят чтобы и другие их тоже любили=)
      Ушлый_башкорт
  4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:43
    Пока всё идёт нормально,все довольны и счастливы.Но что они запоют когда вернутся домой?Опять про гулаги,медведей на улицах и комиссаров с самоварами?
    Фил77
    1. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 06:51
      Опять про гулаги,медведей на улицах и комиссаров с самоварами?

      Да, еще в ушанках и с ППШ в руках.
      Dimy4
    2. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:57
      Цитата: Фил77
      Опять про гулаги,медведей на улицах и комиссаров с самоварами?

      Даже могут сказать, что все города ЧМ были построены с нуля в стороне ,как "потёмкинские деревни", что бы замылить глаза Западу будто бы идеальной организацией wassat И добавят, что Земля плоская и с высоток лже-Москвы они видели высотки Екатеринбурга lol
      Запад больной на голову. А шизика невозможно переубедить в его правоте request
      рюрикович
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:24
        Цитата: рюрикович
        и с высоток лже-Москвы они видели высотки Екатеринбурга

        Вы таки правы. Именно с высоток Ё-Бурга начинался бесплатный вайфай в Златоглавой bully
        Tusv
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:07
    Конечно радует, что британские болельщики объективно отзываются о ЧМ и России в целом. А то, что на эти отзывы последуют ответы определенного толка не удивительно. Если у нас в стране "либералы" пытались опошлить радость россиян, то что уж говорить об "англичанке".
    rotmistr60
  7. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:09
    Выфсёврете. Лучшим будет, когда Россия победит. А пока лучше чем обычный
    Tusv
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 07:49
    так как "хотя бы на это время в РФ не ведутся репрессии ЛГБТ".
    --------------------------
    Вот пишут что ни попадя. Судя по тому сколько вельмож и нуворишей пришло на премьеру балета Кирилла Серебренникова "Нуреев" у нас ЛГБТ страной правит. Кого не возьми заднеприводный, видимо раньше шифровались, а сейчас повылазили.
    Altona
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:37
      Как бы не старались власти Англии обгадить ЧМ и естественно страну его проводящую до вашего уровня им не дотянуться никогда! Дети.
      Опер
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 07:51
    Цитата: Грибок
    Хороший кубок мира. Бриты даже очередное отравление сделали чтобы намолить.

    ---------------------------
    У меня такой впечатление, что в британских пабах этот "Новичок" уже в состав коктейлей входит. laughing Наверное так и называется coctail Freshman by Skrypal from Salisbury. laughing
    Altona
    1. Дирижер Сегодня, 08:13
      продайте им секрет пива с дихлофосом.
      Дирижер
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:30
        Цитата: Altona
        Цитата: Грибок
        Хороший кубок мира. Бриты даже очередное отравление сделали чтобы намолить.

        ---------------------------
        У меня такой впечатление, что в британских пабах этот "Новичок" уже в состав коктейлей входит. . laughing




        или так


        Для внутреннего пользования упаковка проще:


        НасРать
      2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:31
        продайте им секрет пива с дихлофосом.

        Кстати, очень оригинальная версия, и вполне правдоподобная. Помнится, во времена моей молодости пиво-"три пшика" было весьма популярным у "эстетов" и мне доводилось видеть "передоз" от этого, -когда слишком много "пшиков"-реальная кома и кое-кто, из нее, так и не вышел.
        Улиточник N9
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 08:41
    Цитата: Опер
    Как бы не старались власти Англии обгадить ЧМ и естественно страну его проводящую до вашего уровня им не дотянуться никогда! Дети.

    --------------------------
    Мне как-то с высокой колокольни на профессиональный спорт, эти псевдострасти за бешеные деньги, эти "суперзвезды", которые наполовину клоуны и актеры с их прическами, татуировками, картинными воплями и катаниями на поле. Я уж молчу про наших кальянно-вискарных богатырей-миллионеров с рюкзачками Луи Виттон.
    P.S. И таки да, футбол же это тоже наша скрепа, вон священники мячи и ворота освящают, дабы голы греховные туда не залетали.
    Altona
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 08:44
    Цитата: Tusv
    Выфсёврете. Лучшим будет, когда Россия победит. А пока лучше чем обычный

    ---------------------------
    WADA через год вам нарисует собственную версию и наши спортивные чиновники поедут лизать пах англосаксонским спортивным вельможам с извинениями.
    Altona
  12. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:04
    Предлагаю бритым объявить всех своих сограждан, побывавшим на ЧМ агентами Кремля и личными рабами Путина и, по возвращению их домой, повесить всех на Трафальгарской площади под "Боже храни короля". Думаю трансляция этого действа затмит все рейтинги, включая ЧМ. Вот это будет перемога!
    Yrec
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