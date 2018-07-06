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Британские болельщики: В России - лучший Кубок мира. Кое-кто усомнился
Посольство Британии в России решило в определённой степени отступить от «генеральной линии партии», опубликовав на своих официальных страницах в социальных сетях письма английских болельщиков, которые в позитивном ключе отзываются о чемпионате мира по футболу в РФ.
В письмах британцы не скупятся на лестные отзывы в адрес организаторов турнира, поведения сотрудников правоохранительных органов и даже выражают слова восхищения достижениями сборной России под руководством Станислава Черчесова.
Посольство – британским подданным (в Твиттере):
Британцы пишут о том, что они в восторге от игры российского вратаря (Игоря Акинфеева) в матче против сборной Испании.
Отмечается, что слова пропаганды не возымели воздействия и британские болельщики сами увидели, как проходит Кубок мира по футболу в России.
Из писем, опубликованных в Твиттере:
Как только письма появились в Твиттере британского посольства, набежали те, кто объявил о нашествии «троллей». Якобы письма писали не англичане, так как «некоторые фразы в них неуклюже сформулированы». Будто бы при написании в соцсети все пользователи только и делают, что используют сугубо литературный язык.
Один из подписчиков страницы посольства дописался до того, что на самом деле ЧМ в России нужно радоваться, так как "хотя бы на это время в РФ не ведутся репрессии ЛГБТ".
А чтобы далее точно не отступать от генеральной линии, в посольстве выдали несколько публикаций о «Новичке» в Эймсбери.
В письмах британцы не скупятся на лестные отзывы в адрес организаторов турнира, поведения сотрудников правоохранительных органов и даже выражают слова восхищения достижениями сборной России под руководством Станислава Черчесова.
Посольство – британским подданным (в Твиттере):
Продолжаем получать ваши письма поддержки, по почте тоже. Спасибо огромное!
Британцы пишут о том, что они в восторге от игры российского вратаря (Игоря Акинфеева) в матче против сборной Испании.
Отмечается, что слова пропаганды не возымели воздействия и британские болельщики сами увидели, как проходит Кубок мира по футболу в России.
Из писем, опубликованных в Твиттере:
Весь мир смотрит, как Россия стала прекрасной хозяйкой.
Хочу поблагодарить Россию за чемпионат, который войдет в историю как лучший.
Как только письма появились в Твиттере британского посольства, набежали те, кто объявил о нашествии «троллей». Якобы письма писали не англичане, так как «некоторые фразы в них неуклюже сформулированы». Будто бы при написании в соцсети все пользователи только и делают, что используют сугубо литературный язык.
Один из подписчиков страницы посольства дописался до того, что на самом деле ЧМ в России нужно радоваться, так как "хотя бы на это время в РФ не ведутся репрессии ЛГБТ".
А чтобы далее точно не отступать от генеральной линии, в посольстве выдали несколько публикаций о «Новичке» в Эймсбери.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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