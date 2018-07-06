Озвучено предложение о ликвидации Пенсионного фонда России

Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций как Пенсионный фонд (…) Это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от неё полностью отказаться.

Уполномоченный по правам бизнесменов в России Борис Титов, возглавляющий «Партию роста», выступил с предложением по поводу одного из аспектов возможной пенсионной реформы. По словам Бориса Титова, в России пора упразднить Пенсионный фонд, так как ведение работы этой структурой остаётся непрозрачным.В ходе встречи с журналистами экс-кандидат в президенты России заявил о том, что на сегодняшний день достаточно развиты технологии для того, чтобы вся работа, которую выполняет ПФР, была прозрачна для населения. РИА Новости цитирует Титова:Борис Титов отмечает, что функции ПФР в конечном итоге можно было передать, например, Росказначейству. Бизнес-омбудсмен отмечает, что Казначейство провело серьёзное IT-перевооружение и может осуществлять куда более эффективный контроль за средствами в виде пенсионных накоплений граждан, нежели Пенсионный фонд в его нынешнем виде.На самом деле, сложно не согласиться с тем, что работа ПФР выглядит «не совсем прозрачной». Притом непрозрачности добавляют ещё и реформы, которые затеваются, но не доводятся до конца, переходя уже в новые реформаторские начинания с полной ликвидацией предыдущих.В ряде стран Пенсионный фонд действительно отсутствует. Средства для будущей выплаты пенсий попросту отчисляются с доходов гражданина на персональный закрытый инвестиционный счёт. При этом средствами граждане могут воспользоваться после выхода на пенсию. Кроме того, средства на банковском счету - наследуемый актив.