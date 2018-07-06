09:39 06 июля
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Озвучено предложение о ликвидации Пенсионного фонда России

Уполномоченный по правам бизнесменов в России Борис Титов, возглавляющий «Партию роста», выступил с предложением по поводу одного из аспектов возможной пенсионной реформы. По словам Бориса Титова, в России пора упразднить Пенсионный фонд, так как ведение работы этой структурой остаётся непрозрачным.

В ходе встречи с журналистами экс-кандидат в президенты России заявил о том, что на сегодняшний день достаточно развиты технологии для того, чтобы вся работа, которую выполняет ПФР, была прозрачна для населения.

Озвучено предложение о ликвидации Пенсионного фонда России



РИА Новости цитирует Титова:
Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций как Пенсионный фонд (…) Это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от неё полностью отказаться.


Борис Титов отмечает, что функции ПФР в конечном итоге можно было передать, например, Росказначейству. Бизнес-омбудсмен отмечает, что Казначейство провело серьёзное IT-перевооружение и может осуществлять куда более эффективный контроль за средствами в виде пенсионных накоплений граждан, нежели Пенсионный фонд в его нынешнем виде.

На самом деле, сложно не согласиться с тем, что работа ПФР выглядит «не совсем прозрачной». Притом непрозрачности добавляют ещё и реформы, которые затеваются, но не доводятся до конца, переходя уже в новые реформаторские начинания с полной ликвидацией предыдущих.

В ряде стран Пенсионный фонд действительно отсутствует. Средства для будущей выплаты пенсий попросту отчисляются с доходов гражданина на персональный закрытый инвестиционный счёт. При этом средствами граждане могут воспользоваться после выхода на пенсию. Кроме того, средства на банковском счету - наследуемый актив.

Использованы фотографии: buinsk-tat.ru
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Комментарии 53

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 07:00
    Предложение то озвучено, но услишино ли?
    По словам Бориса Титова, в России пора упразднить Пенсионный фонд, так как ведение работы этой структурой остаётся непрозрачным.

    Что-то плагиатом попахивает: о ликвидации пенсионного фонда было уже озвучено здесь и не раз!
    Anarchist
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 07:07
      Конечно нет! Ну сами подумайте, если будет такая прозрачная пенсионная система, то как воровать? Все эти негосударственные пенсионные фонды были созданы ради масштабного грабежа. Вот, прошло шесть - семь лет после их создания и теперь оказалось, что пенсионный фонд пуст.
      Донской
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:28
        Цитата: Донской
        Все эти негосударственные пенсионные фонды были созданы ради масштабного грабеж

        Как и фонды капитального ремонта.
        Ингвар 72
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:07
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: Донской
          Все эти негосударственные пенсионные фонды были созданы ради масштабного грабеж

          Как и фонды капитального ремонта.

          и на Ельцина не свалишь. корпорацию Россия отлично развил ВВП.
          KLV2018
      2. avt Сегодня, 07:41
        Цитата: Донской
        Все эти негосударственные пенсионные фонды были созданы ради масштабного грабежа. Вот, прошло шесть - семь лет после их создания и теперь оказалось, что пенсионный фонд пуст.

        Ну положим деньги от поступлений нескольких лет ЕБН ещё напрямую слил в предвыборную компанию на все эти ,,коробки от ксерокса", а так -да . Этот ,,оболтусмен" знает что говорит - пришла пора кое кому из этих
        Цитата: Донской
        негосударственные пенсионные фонды

        зачистить концы . А для этого надо убрать главного государственного распорядителя -Пенсионный фонд, под вывеской -,,не эффективный, не прозрачный". Тогда глядишь и в Лондонград бежать , как владельцу одного такого
        Цитата: Донской
        негосударственные пенсионные фонды

        Минцу не придётся.
        avt
    2. ltc35 (Алексей) Сегодня, 07:07
      Пока не услышано, и в ближайшее время навряд ли будет. Слишком много хороших людей кормятся из этой кормушки, чтоб просто взять и похерить. Наверняка сами пенсионеры есть не главная статья расходов ПФР...
      ltc35
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 07:10
        Цитата: ltc35
        Наверняка сами пенсионеры есть не главная статья расходов ПФР...

        Главная статья расходов ПФР - это его содержание - 16%! Не многовато ли?
        Anarchist
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:12
          Александр hi Заметь в городах офисы ПФР одни из самых навороченных..
          Цитата: Anarchist
          Ответить Цитировать
          210окв
        2. ufpb (Сергей) Сегодня, 08:55
          ПФ как админ структура и нафиг не нужна, говорю как проработавший в ПФ 12 лет. Начисление-выплату передать в собесы, а сборы делать в налоговую. Накопительная - это частное желание отдельно взятого гражданина - другие структуры на подобие инвестбанки гос или частный.
          ufpb
      2. Ilya-spb (Илья) Сегодня, 07:26
        А у меня появилась мысль...А если с подобной идеей выступит Гарант?

        Сокращение бюрократии и коррупции - польза для государства.
        Ilya-spb
        1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 08:06
          смешно. Гарант может и выступит, но дальше болтовни как обычно дело не пойдет.
          Я русский
        2. Anarchist (Александр) Сегодня, 08:10
          Цитата: Ilya-spb
          А у меня появилась мысль...А если с подобной идеей выступит Гарант?

          С чем-то подобным он обязательно выступит! Уменьшит сроки выхода года на два-три... И будет считаться спасителем. Это же его "спектакль", просто время выхода "главного героя" ещё не настало.
          Anarchist
          1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 09:09
            Цитата: Anarchist
            Это же его "спектакль", просто время выхода "главного героя" ещё не настало.

            Полностью согласен. Если выступить слишком рано, то все скажут, что это был такой PR-ход на тему плохих бояр и хорошего царя. Клиент и зритель должны "дозреть". И вот тогда уже на белом коне, отсвечивая сверкающими в лучах восходящего солнца доспехами...
            Вежливый Лось
        3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:34
          Цитата: Ilya-spb
          Сокращение бюрократии и коррупции - польза для государства.

          Ага. А дворцы пенсионных фондов передать под дома детского творчества или переделать под поликлиники.
          Ныробский
        4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:34
          Цитата: Ilya-spb
          Сегодня, 07:26
          А у меня появилась мысль.

          А если с ПФР распустить и правительство?
          Цитата: Ilya-spb
          подобной идеей выступит Гарант?

          Вот тогда и на коне.А пока у него только слова
          Silvestr
    3. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:50
      Что-то плагиатом попахивает: о ликвидации пенсионного фонда было уже озвучено здесь и не раз!

      Причем, вроде бы некоторые предлагали ликвидировать вместе с фондом и чинуш-паразитов, сосущих кровь из народа. И это правильно...
      Jovanni
    4. Пленник (Айрат) Сегодня, 08:17
      Ну как можно упустить такой шанс- про себя напомнить? Вот господин Титов и ввернул про ПФР. Тема-то резонансная.
      Пленник
  2. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:03
    Ну чтож. Парития роста будет таперача нашим пополнительным пенсионным фондом.Я За!!! Давайте, кто исчо хочет повысить пенсию.Ваш голос. За мой счет но на ваши деньги я завсегда согласен
    Tusv
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:30
      Владимир, зря смеетесь. Если посмотреть на офисы пенсионного фонда в разных городах, то становится понятно, почему ДАМа говорит "Денег нет, но вы держитесь".
      Ингвар 72
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:38
        Цитата: Ингвар 72
        Если посмотреть на офисы пенсионного фонда в разных городах, то становится понятно, почему ДАМа говорит "Денег нет, но вы держитесь".

        В Пенсионном фонде денег, куры не клюют, Но прав ДАМ,что не Дам ибо нефиг
        Tusv
        1. avt Сегодня, 09:06
          Цитата: Tusv
          В Пенсионном фонде денег, куры не клюют, Но прав ДАМ,что не Дам ибо нефиг

          Не просто МНОГО денег , главное что они постоянно прибывают и по факту они,, ДЛИННЫЕ"! А когда повышается пенсионный возраст , они становятся ЕЩЁ ,,ДЛИННЕЕ"!При том , что ко времени платежа значительная часть отходит опять же главному государственному регулятору - Пенсионному фонду. Вот давайте параллельно примем ДВА закона - О повышении пенсионного возраста и ...О наследственном праве на накопленные пенсионные взносы -пенсии. Вот хорошо бы посмотреть на рожи и послушать речи ,,правозащитников" и этого,, оболтусмена"-Абрау Дюрсо на такой ,,тандем". bully
          avt
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:17
            Цитата: avt
            О наследственном праве на накопленные пенсионные взносы -пенсии.

            Эт правлильно
            Tusv
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:05
    Это предложение,ну просто предложение.Никогда его не ликвидируют,слишком многие с него кормятся.
    Фил77
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:07
    Разумное предложение. Только один вопрос. В какой валюте хранить накопления и как быть с инфляцией? Рубль за время жизни человека уже "напрыгался" до полной потери доверия wassat
    Горный стрелок
    1. сайгон (виктор) Сегодня, 08:13
      Если бы только рубль допрыгался , тут правительство допрыгалось да х с ним с правительством походу и вся вертикаль доскакалась .
      А гарант того молчит
      сайгон
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:11
    Вполне правильное предложение. ПФ давно "морозил" накопительные пенсии до полной отмены. При этом, получал часть денег из гос. бюджета. Самостоятельным от государства и бюджета ПФ никогда не был. А казначейство вполне эффективно работающая структура.
    samarin1969
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:12
    Борис Титов
    Из слогана его предвыборной компании - "А, что Титов?..." А ничего, главное заявить, что он есть и вроде как волнуется за пенсионеров, которые вынуждены надеяться на "непрозрачный" ПФР. Конечно в фонде достаточно недостатков, но преобразования могут привести к новым проблемам.
    rotmistr60
    1. volodya (владимир) Сегодня, 07:27
      Цитата: rotmistr60
      Конечно в фонде достаточно недостатков, но преобразования могут привести к новым проблемам.

      У нас обычно так и случается! Как начнут что - то улучшать, так новые проблемы!
      volodya
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:30
        Вы правильно подметили, я это и предполагал когда писал о новых проблемах. hi
        rotmistr60
    2. AUL (Александр) Сегодня, 07:46
      Конечно в фонде достаточно недостатков, но преобразования могут привести к новым проблемам.
      При всех возможных проблемах перехода - у ПФР проблемы системные и неустранимые в принципе! Поэтому ПФР давно пора разогнать, как кормушку нужных людей. А Казначейство - почему бы и нет? Только продумать как следует систему начисления пенсий и прочие нюансы.Думаю, хуже не будет.
      AUL
  7. gukoyan (Igor) Сегодня, 07:28
    Я свою пенсию, три года назад, вообще в Сбербанк из ПФР перевёл)
    gukoyan
    1. Sirocco (Владимир.) Сегодня, 07:37
      Цитата: gukoyan
      , вообще в Сбербанк из ПФР перевёл)

      Ну вы рискуете однако, козла в огород пустили.
      Предложу утопию, но как встречное предложение Титову, разогнать их капиталистов, и тогда в стране порядок воцарится. Даже в Библии написано.
      12 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей,
      13 и говорил им: написано, - дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников.

      Так же и в нашем случае, не только в храме эти разбойники завелись. Но и во власти.
      Sirocco
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 07:31
    Цитата: Донской
    Все эти негосударственные пенсионные фонды были созданы ради масштабного грабежа.

    -------------------------
    300 млрд пенсионных денег украдено, некто Минц-глава из одного негос.пенс.фондов сбежал благополучно то ли во Францию, то ли в Испанию. И ничего, Правительство вместо поисков минцев и денег граждан предлагает гражданам еще раз скинуться на пенсии и выходить на пенсии "чуточку" попозже.
    Altona
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 07:45
      найти данного господина и вернуть в страну диппочтой
      faiver
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:49
        Или отправить ему леборуб
        Дормидонт
        1. faiver (Андрей) Сегодня, 07:52
          не не, никаких ледорубов - нехай тундру от металлолома очищает
          faiver
  9. МВГ (Валерий) Сегодня, 07:32
    Не удивлюсь, если уполномоченный по правам бизнесменов вскоре попросит для бизнесменов по паре тысяч душ крепостных
    МВГ
    1. Sirocco (Владимир.) Сегодня, 08:13
      Цитата: МВГ
      Не удивлюсь, если уполномоченный по правам бизнесменов вскоре попросит для бизнесменов по паре тысяч душ крепостных

      Так скоро и будет, если брать по факту то таковыми мы и являемся работая у ЧП, только мы ему не принадлежим, отсюда и бравада в случае претензий, мол за воротами много желающих стоит, а вот когда узаконят, тогда и поговорим если сможем))))
      Думаю мы возвращаемся в крепостное право, леса частные, поля такие же, реки и озера опять же не народное достояние, Думаю жить становится интереснее и веселее Чипполино отдыхает вместе с Котом в сапогах.
      Sirocco
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:33
    Цитата: volodya
    У нас обычно так и случается! Как начнут что - то улучшать, так новые проблемы!

    -------------------------
    Улучшения и реформы в их исполнении-это прикрытие масштабных хищений или злоупотреблений. Вон Собянин распиарил "реновации", несколько домов воткнули и забыли. Освоили территорию так сказать, где вместо 5-этажек встали 24-этажки. Бабла срубили и забыли, освободили несколько кусочков драгоценной московской землицы для кого-то.
    Altona
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:24
      Во-во... меня, помнится, с "улюлюканьем" по форуму "гоняли", в самом начале обсуждения "реноваций", когда я предположил, что кто-то просто "глаз положил" на особо лакомые земли в центре Москвы, а все остальное-"дымовая завеса".... так, как на "все остальное", просто, не было денег. Похоже, так оно и оказалось.
      Улиточник N9
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:39
    Хорошая идея,стоит подумать .За одно и правительство с Медведевым во главе,все равно толку нет !
    APASUS
  12. sledak (Сергей ) Сегодня, 07:44
    Предложений разных, дельных и бездарных много. Но, с учётом того, как вассалы гАРАНТА жанглируют НАШИМИ пенсионными вопросами (системой это не назовёшь), я вполне допускаю, что к моему выходу на пенсию с моею пенсию будет только хуже, если не отменят вообще. По этому в ближацшее время хочу промониторить заморские ПФ, наверняка там есть всякие пенсионные планы, во всяком случае шанс потерять накопления в какой-нибудь нейтральной Швейцарии будет намного меньше, там финансовые учреждения проверены историей.
    sledak
  13. faiver (Андрей) Сегодня, 07:46
    предложение здравое, только оно и останется предложением... hi
    faiver
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:48
    Полностью согласен с данным предложением. Было бы целесообразно также ликвидировать правительство вместе с правительствами субъектов федерации, поскольку их функции прекрасно выполняет Администрация Президента.
    Дормидонт
    1. сайгон (виктор) Сегодня, 08:16
      Вы ликвидировать в смысле перестрелять ?
      сайгон
  15. venik (Владимир) Сегодня, 08:05
    ".....Уполномоченный по правам бизнесменов в России Борис Титов..." Господи!!!! Оказывается еще и такая "чиновничья должность" В бедной России имеется.... request
    Сколько ж можно этих ДАРМОЕДОВ плодить??? angry Сократить "бюрократический аппарат" (раз этак в 10!!!)- глядишь - сразу и деньги для Пенсионного фонда сыщутся!!! good
    venik
  16. гильза (максим) Сегодня, 08:09
    Давайте. Только пусть это будет государственный банк с абсолютными гарантиями. Пусть государство сможет пользоваться средствами лишь опосредованно после полного цикла перечислений налоговых выплат на счёт. И пусть сохраняется минимальная пенсия в абсолютном эквиваленте ,независимо от объёма личных перечислений. Нехрен четвёртый грабёжь населения учинять. И пусть будут 6% годовых ,ну или пять хотя бы, чтоб удваивалось каждые 12 лет. И пусть...Короче ещё по пунктам. А вообще господин Титов понятно почему в пня 1,5 процентного въехал. Кроме пресловутых "предпринимателей" в стране и простые люди живут. Это им пенсии платятся, а не "успешным коммерсантам",оторых господин Титов уберечь хочет от лишних отчислений. Но с этими горе буржуями если бы не госкорпорации с их относительно белыми приличными зарплатами и отчислениями соответствующими не было бы у нас социального (пусть и через матерки) государства. Всё бы что только можно и нельзя "скорректировали".
    гильза
  17. Хорон (Харон Эребович) Сегодня, 08:27
    В ряде стран Пенсионный фонд действительно отсутствует. Средства для будущей выплаты пенсий попросту отчисляются с доходов гражданина на персональный закрытый инвестиционный счёт.

    Такой наивняк! За последнее время столько банков исчезло вместе с накоплениями, что такие призывы могут делать либо от глупости и короткой памяти, либо от хорошей личной заинтересовоности, возможно хорошо смазанной деньгами! Государственного банка у нас нет, кроме Центробанка, а он не работает с физлицами, а частные банки имеют свойство лопаться, и после этого спрашивать уже будет не с кого.
    Хорон
  18. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 08:36
    "Время не ждет!".
    Еще одна "забота" власти о благополучии народа вслед за пенсионной реформой, НДС, ценами на бензин, ЖКХ.. и прочим букетом озвучена . Грядет "затеваемая правительством реформа лекарственного обеспечения". По словам министра здравоохранения России "возможны два варианта. Первый — «уход от государственных закупок и переход на возможность индивидуального, по рецепту, получения препарата по референтной цене», второй — «погружать в единый цифровой контур[/b] с отсутствием всяческого дублирования, с пониманием, кто в этом контуре — по всем сегментам региональным[b]»."
    http://svpressa.ru/society/article/204374/
    Региональный рязанский министр уже начал. Неотложную помощь перекладывают на поликлиники. Это вместо укрепления и оснащения скорой помощи. Не могу представить как участковый терапевт сможет предоставить срочно и качественно помочь.
    Мне кажется- нужна только одна коренная реформа- реформа государственной власти.
    Был Мамонт
    1. казак 471 (Казак) Сегодня, 08:52
      Недавно ВЭБ попросил разрешения "наделать долгов " у правительства . как Вы думаете . добро получено ?А А с пенсионным фондом уже должны работать следователи по особо важным делам . Греф недавно заявил . что Сбербанк надо продать . А через какой банк будут приходить пенсии ? Через лопнувшие ?
      казак 471
    2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:58
      «погружать в единый цифровой контур[/b] с отсутствием всяческого дублирования, с пониманием, кто в этом контуре — по всем сегментам региональным[b]»."

      Офигеть -"выверт".....чтобы было "наукообразно", в духе новой мульки "солнцеликого"-пресловутого "цифрового государства", и....чтобы никто ничего не понял... Возьму в свою "копилку" цитат для последующего использования в деловой переписке, для "отписок" или когда надо "включить дурку"....
      Улиточник N9
  19. Гардамир Сегодня, 08:51
    Пенсионный фонд ликвидируют, а повышение пенсионного возраста оставят?
    Гардамир
  20. sagitch (Ильдар) Сегодня, 09:27
    УРА! Пенсионный фонд отменить, и все деньги поделить! Вот только не все в этом не участвуют. Пара инициаторов, банкир, адвокат, таможня, и молчаливое одобрение кого то из правительства.
    sagitch
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