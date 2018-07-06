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Озвучено предложение о ликвидации Пенсионного фонда России
Уполномоченный по правам бизнесменов в России Борис Титов, возглавляющий «Партию роста», выступил с предложением по поводу одного из аспектов возможной пенсионной реформы. По словам Бориса Титова, в России пора упразднить Пенсионный фонд, так как ведение работы этой структурой остаётся непрозрачным.
В ходе встречи с журналистами экс-кандидат в президенты России заявил о том, что на сегодняшний день достаточно развиты технологии для того, чтобы вся работа, которую выполняет ПФР, была прозрачна для населения.
РИА Новости цитирует Титова:
Борис Титов отмечает, что функции ПФР в конечном итоге можно было передать, например, Росказначейству. Бизнес-омбудсмен отмечает, что Казначейство провело серьёзное IT-перевооружение и может осуществлять куда более эффективный контроль за средствами в виде пенсионных накоплений граждан, нежели Пенсионный фонд в его нынешнем виде.
На самом деле, сложно не согласиться с тем, что работа ПФР выглядит «не совсем прозрачной». Притом непрозрачности добавляют ещё и реформы, которые затеваются, но не доводятся до конца, переходя уже в новые реформаторские начинания с полной ликвидацией предыдущих.
В ряде стран Пенсионный фонд действительно отсутствует. Средства для будущей выплаты пенсий попросту отчисляются с доходов гражданина на персональный закрытый инвестиционный счёт. При этом средствами граждане могут воспользоваться после выхода на пенсию. Кроме того, средства на банковском счету - наследуемый актив.
В ходе встречи с журналистами экс-кандидат в президенты России заявил о том, что на сегодняшний день достаточно развиты технологии для того, чтобы вся работа, которую выполняет ПФР, была прозрачна для населения.
РИА Новости цитирует Титова:
Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций как Пенсионный фонд (…) Это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от неё полностью отказаться.
Борис Титов отмечает, что функции ПФР в конечном итоге можно было передать, например, Росказначейству. Бизнес-омбудсмен отмечает, что Казначейство провело серьёзное IT-перевооружение и может осуществлять куда более эффективный контроль за средствами в виде пенсионных накоплений граждан, нежели Пенсионный фонд в его нынешнем виде.
На самом деле, сложно не согласиться с тем, что работа ПФР выглядит «не совсем прозрачной». Притом непрозрачности добавляют ещё и реформы, которые затеваются, но не доводятся до конца, переходя уже в новые реформаторские начинания с полной ликвидацией предыдущих.
В ряде стран Пенсионный фонд действительно отсутствует. Средства для будущей выплаты пенсий попросту отчисляются с доходов гражданина на персональный закрытый инвестиционный счёт. При этом средствами граждане могут воспользоваться после выхода на пенсию. Кроме того, средства на банковском счету - наследуемый актив.
Использованы фотографии: buinsk-tat.ru
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