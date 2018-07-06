09:37 06 июля
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Последний город на пути к центру Дараа освобождён. САА разбила боевиков в Аль-Найме

Из Сирии поступают срочные сообщения о том, что сирийская правительственная армия освободила от боевиков последний город (Аль-Найма) на пути к Дараа – административному центру одноимённой южной провинции.

В сообщении говорится, что оккупация города Аль-Найма была снята после многочасового боя с террористами так называемого «южного фронта», в составе которого находятся и террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), отступившие из Ярмука (пригород Дамаска) к границам с Иорданией и Израилем.

Боевики, понеся существенные потери, отступили в восточный округ Дараа.


Аль-Найма была освобождена после операции до деоккупации города Сайда.



Теперь сирийские войска готовятся к наступлению непосредственно на столицу провинции. Формируется ударный кулак, основу которого составляют силы 4-й дивизии САА. Основная задача – полная очистка провинции от боевиков.

Между тем, с севера Сирии приходят данные об активизации курдских вооружённых формирований. В частности, сообщается, что курдское ополчение устроило подрыв в районе Африна и взяло под свой контроль новые территории в провинции Хасака (Хасеке). Атаке близ Африна подверглись позиции протурецких сил. Кроме того, взрыв прогремел в контролируемом турецко-американском контингентом Манбидже. Там, как заявляют турецкие СМИ, погибли несколько мирных жителей. О жертвах среди турецких или американских военнослужащих на данный момент не сообщается.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 4

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  1. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 07:51
    милитари мапс пока молчит.....
    Хаджи Мурат
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:12
      Цитата: Хаджи Мурат
      милитари мапс

      https://militarymaps.info. Спасибо за подсказку, интересный ресурс
      Chertt
    2. mashinist Сегодня, 09:12
      Только тяжелый ресурс и очень непонятный... видимо возможностей ресурса избыточно больше поступающей инфы
      mashinist
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:45
    Курды начинают и ... Выигрывают? Чем "питается" курдская война против турок? Нет, ну знаем же, что война - это дорого... Кто оплачивает банкет?
    Горный стрелок
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