Последний город на пути к центру Дараа освобождён. САА разбила боевиков в Аль-Найме

Из Сирии поступают срочные сообщения о том, что сирийская правительственная армия освободила от боевиков последний город (Аль-Найма) на пути к Дараа – административному центру одноимённой южной провинции.В сообщении говорится, что оккупация города Аль-Найма была снята после многочасового боя с террористами так называемого «южного фронта», в составе которого находятся и террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), отступившие из Ярмука (пригород Дамаска) к границам с Иорданией и Израилем.Боевики, понеся существенные потери, отступили в восточный округ Дараа.Аль-Найма была освобождена после операции до деоккупации города Сайда.Теперь сирийские войска готовятся к наступлению непосредственно на столицу провинции. Формируется ударный кулак, основу которого составляют силы 4-й дивизии САА. Основная задача – полная очистка провинции от боевиков.Между тем, с севера Сирии приходят данные об активизации курдских вооружённых формирований. В частности, сообщается, что курдское ополчение устроило подрыв в районе Африна и взяло под свой контроль новые территории в провинции Хасака (Хасеке). Атаке близ Африна подверглись позиции протурецких сил. Кроме того, взрыв прогремел в контролируемом турецко-американском контингентом Манбидже. Там, как заявляют турецкие СМИ, погибли несколько мирных жителей. О жертвах среди турецких или американских военнослужащих на данный момент не сообщается.