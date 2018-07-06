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Российские корабли выполнят ракетные стрельбы у берегов Сирии
ВМФ России запланировал на июль проведение у берегов Сирии военно-морского учения с ракетной стрельбой, передает ТАСС.
В учении задействованы корабли, входящие в состав постоянного оперативного соединения в Средиземном море.
Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), для проведения боевых стрельб зарезервирован район в восточной части Средиземного моря, расположенный между островом Кипр и сирийским побережьем на траверзе порта Тартус.
Сообщается, что обозначенный район будет закрыт для полетов авиации в общей сложности шесть дней: 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июля с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.
Как отмечает агентство, в состав оперативного соединения в Средиземноморье могут входить от десяти до двадцати кораблей и вспомогательных судов в зависимости от поставленных командованием задач. В группировке должны обязательно присутствовать носители высокоточных вооружений.
Как сообщила 18 июня пресс-служба Черноморского флота, в Средиземное море отправились из Севастополя МРК проекта 21631 «Великий Устюг» и «Град Свияжск», вооруженные комплексами «Калибр». Кроме того, ожидается, что поход в Средиземное море совершит недавно принятый в боевой состав ВМФ однотипный корабль «Вышний Волочек».
Также сообщалось о возвращении 30 июня в Севастополь из Средиземноморья фрегата «Адмирал Эссен» (проект 11356), также вооруженного «Калибрами».
В учении задействованы корабли, входящие в состав постоянного оперативного соединения в Средиземном море.
Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), для проведения боевых стрельб зарезервирован район в восточной части Средиземного моря, расположенный между островом Кипр и сирийским побережьем на траверзе порта Тартус.
Сообщается, что обозначенный район будет закрыт для полетов авиации в общей сложности шесть дней: 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июля с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.
Как отмечает агентство, в состав оперативного соединения в Средиземноморье могут входить от десяти до двадцати кораблей и вспомогательных судов в зависимости от поставленных командованием задач. В группировке должны обязательно присутствовать носители высокоточных вооружений.
Как сообщила 18 июня пресс-служба Черноморского флота, в Средиземное море отправились из Севастополя МРК проекта 21631 «Великий Устюг» и «Град Свияжск», вооруженные комплексами «Калибр». Кроме того, ожидается, что поход в Средиземное море совершит недавно принятый в боевой состав ВМФ однотипный корабль «Вышний Волочек».
Также сообщалось о возвращении 30 июня в Севастополь из Средиземноморья фрегата «Адмирал Эссен» (проект 11356), также вооруженного «Калибрами».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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