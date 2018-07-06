09:39 06 июля
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Российские корабли выполнят ракетные стрельбы у берегов Сирии

ВМФ России запланировал на июль проведение у берегов Сирии военно-морского учения с ракетной стрельбой, передает ТАСС.



В учении задействованы корабли, входящие в состав постоянного оперативного соединения в Средиземном море.


Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), для проведения боевых стрельб зарезервирован район в восточной части Средиземного моря, расположенный между островом Кипр и сирийским побережьем на траверзе порта Тартус.

Сообщается, что обозначенный район будет закрыт для полетов авиации в общей сложности шесть дней: 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июля с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.

Как отмечает агентство, в состав оперативного соединения в Средиземноморье могут входить от десяти до двадцати кораблей и вспомогательных судов в зависимости от поставленных командованием задач. В группировке должны обязательно присутствовать носители высокоточных вооружений.

Как сообщила 18 июня пресс-служба Черноморского флота, в Средиземное море отправились из Севастополя МРК проекта 21631 «Великий Устюг» и «Град Свияжск», вооруженные комплексами «Калибр». Кроме того, ожидается, что поход в Средиземное море совершит недавно принятый в боевой состав ВМФ однотипный корабль «Вышний Волочек».

Также сообщалось о возвращении 30 июня в Севастополь из Средиземноморья фрегата «Адмирал Эссен» (проект 11356), также вооруженного «Калибрами».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:09
    Замечательно,надо тренироваться .И нефиг там ползать кому не лень.
    210окв
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:17
      Ждем комментариев на тему "лучше бы пенсионерам раздали".
      Аристарх Людвигович
      1. faiver (Андрей) Сегодня, 08:18
        что раздали? калибры? laughing
        faiver
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:21
        Нет,Аристарх.Здесь такого навряд ли..Это на "Дожде" и "Эхе"..
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Ждем комментариев на тему "лучше бы пенсионерам раздали".
        210окв
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:24
          В последнее время на горячих социальных темах здесь комментарии такие же как на "Эхе Мацы" или в блоге Навального. Видимо потому что у граждан возникает много вопросов к работе правительства. Причем помимо обоснованной критики еще хватает и троллинга.
          Аристарх Людвигович
      3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:37
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Ждем комментариев на тему "лучше бы пенсионерам раздали".

        Ага. Непосредственно калибрами laughing
        Хагалаз
      4. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:13
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Ждем комментариев на тему "лучше бы пенсионерам раздали".

        дешёвое передёргивание.
        большинство адекватов переживает что уделив внимание армии, о простых людях вообще не думают.
        KLV2018
  2. Orkraider (Я) Сегодня, 08:10
    Молодцы, что тут добавить. Экипажи надо обучать, статистику применения нового оружия нарабатывать. Плюс не по учебным целям, а с пользой ударят, наверное ;)
    Orkraider
  3. новичок (garik) Сегодня, 08:10
    грядёт раздача “подарков“ бармалеям. wink
    новичок
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:14
      Приветствую ! hi , а ещё привет их "хозяивам" , что бы не шалили.
      cniza
      1. новичок (garik) Сегодня, 08:18
        с добрым утром, Виктор. само собой: бьем бармалеев, а там в куче дыма и огня, хозяевам тоже достанется “гостинец“, кто зна.
        новичок
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:30
        Витя , Гарик - привет ! hi Речь в статье идёт об учениях . Но нигде не сказано что или кто будет мишенями . wink
        bouncyhunter
        1. роман66 (роман) Сегодня, 08:53
          добрейшего всем!! hi
          что или кто будет мишенями
          по принципу - кто не спрятался, я не виноват
          роман66
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:54
            Рома hi Ты правильно понял мой намёк . yes
            bouncyhunter
        2. новичок (garik) Сегодня, 09:03
          Паша, Рома с бодрячком! согласен с вами, скажу так: для нас учения, которые для бармалеев перетекают в огонь на поражение.
          новичок
  4. donavi49 Сегодня, 09:01
    Интересно куда будут накидывать?

    По факту цель одна Дараа - сам город. Где исламисты в застройке засели и отказывают от переговоров.С другой стороны - их сподручнее бомбить, дешевле и эффективнее, но самолеты выводят и бомбят в основном сирийцы.
    Идлиб - турецкие партнеры обидятся.
    Северное Алеппо - очень обидятся, да и там вообще интересов нет.
    Заевфратье - на фоне Трам-Путин обостять не будут.
    Танф - аналогично.
    donavi49
    1. новичок (garik) Сегодня, 09:08
      ну посмотрим, чуть ранее политологи и наблюдатели говорили то же и про “южный фронт“. но не сложилось. Заефратье, как вы выразились, очень даже вариант, учитывая разворачивания событий.
      новичок
      1. donavi49 Сегодня, 09:18
        Южный фронт - он зависит от позиций спонсоров. Спонсоры делали движения на уровне - нападете, мы ответим. Но в итоге ничего не сделали. На этом фоне - цивилизованные катаибы капитульнули с фактически всей техникой (под 30 единиц танков, БТР и БМП). И кто куда - кто на Иорданскую границу, где их не пускают, кто портреты Асада достал и встречает освободителей, кто сдался.

        Воюют только исламисты из местной Нусры и близких к ним групп, ну и местный гнойник ИГ.

        Если бы цивилизованные бабахи смогли договорится с исламистами - то было бы сложнее. Но они как раз накануне наступления крупно пересрались.
        donavi49
        1. новичок (garik) Сегодня, 09:29
          кстати по Эт Танфу, смотрел Кедми, он утверждает, что янки срочно строят базу на приграничной с Сирией тер.рии Ирака, куда перееду с Танфа, где им уже перекрыли кислород.
          новичок
  5. maykl8 (Михаил) Сегодня, 09:05
    Российские корабли выполнят ракетные стрельбы у берегов Сирии

    Есть народная примета: Если Транп хочет встретиться с Путиным и в Британии кого то отравили "новичком", то скоро "Белые каски" в Сирии покажут фильм об травле мирного населения хлором, а США с вассалами нанесут удар крылатыми ракетами по сирийской пустыне. Ждем-с....
    maykl8
    1. новичок (garik) Сегодня, 09:10
      вы имеете в виду, мы играем на опережение? согласен.
      новичок
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