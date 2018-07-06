Казнён Асахара. Спустя 23 года после зариновой атаки в Токио

Спустя 23 года в Японии казнены главари тоталитарной секты «Аум сенрикё» (*запрещена в РФ), организовавшие химическую атаку в метро Токио. Напомним, что теракт в токийской подземке произошёл 20 марта 1995 года. В результате химической атаки погибли 13 человек, несколько сотен получили химотравления различной степени тяжести. Десятки из них остались инвалидами или умерли через некоторое время после инцидента в метро. Выбранным для атаки газом оказался зарин. Теракт организовал лидер «Аум синрикё» Сёко Асахара, называвшим себя «высшим божеством и карающим мечом».Казнь Асахары (настоящее имя – Тидзуо Мацумото) и шестерых его пособников состоялась в Японии сегодня (6 июля), о чём сообщают СМИ Страны восходящего солнца. На момент приведения в исполнение смертного приговора представителям тоталитарной секты было от 48 до 63 лет. Асахаре – 63 года.Главарей секты арестовали в мае 1995 года. Следствие затягивалось из-за множественных вскрывавшихся фактов - вплоть до убийств и похищения людей. Лишь в 2003 году прокурор попросил у суда о применении к Асахаре и его подельникам высшей меры – смертной казни. И лишь через 15 лет после этого приговор был приведён в исполнение.По последним данным, Сёко Асахара казнён через повешение, что в Японии считается наиболее позорной смертью.Для справки: к середине 90-х численность тоталитарной секты «Аум синрикё» составляла более 30 тысяч человек. При этом несколько тысяч из них вели свою деятельность на территории Российской Федерации. Филиалы токийской «штаб-квартиры» секты были разбросаны по всему миру, действуя в том числе в ФРГ и США.