09:37 06 июля
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Казнён Асахара. Спустя 23 года после зариновой атаки в Токио

Спустя 23 года в Японии казнены главари тоталитарной секты «Аум сенрикё» (*запрещена в РФ), организовавшие химическую атаку в метро Токио. Напомним, что теракт в токийской подземке произошёл 20 марта 1995 года. В результате химической атаки погибли 13 человек, несколько сотен получили химотравления различной степени тяжести. Десятки из них остались инвалидами или умерли через некоторое время после инцидента в метро. Выбранным для атаки газом оказался зарин. Теракт организовал лидер «Аум синрикё» Сёко Асахара, называвшим себя «высшим божеством и карающим мечом».

Казнь Асахары (настоящее имя – Тидзуо Мацумото) и шестерых его пособников состоялась в Японии сегодня (6 июля), о чём сообщают СМИ Страны восходящего солнца. На момент приведения в исполнение смертного приговора представителям тоталитарной секты было от 48 до 63 лет. Асахаре – 63 года.

Казнён Асахара. Спустя 23 года после зариновой атаки в Токио



Главарей секты арестовали в мае 1995 года. Следствие затягивалось из-за множественных вскрывавшихся фактов - вплоть до убийств и похищения людей. Лишь в 2003 году прокурор попросил у суда о применении к Асахаре и его подельникам высшей меры – смертной казни. И лишь через 15 лет после этого приговор был приведён в исполнение.

По последним данным, Сёко Асахара казнён через повешение, что в Японии считается наиболее позорной смертью.

Для справки: к середине 90-х численность тоталитарной секты «Аум синрикё» составляла более 30 тысяч человек. При этом несколько тысяч из них вели свою деятельность на территории Российской Федерации. Филиалы токийской «штаб-квартиры» секты были разбросаны по всему миру, действуя в том числе в ФРГ и США.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 21

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:17
    Этот биомусор давно надо было утилизировать.
    Аристарх Людвигович
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:35
      Главным наказанием для этого выродка стало не повешение , а 15 лет ожидания приведения приговора в исполнение .
      bouncyhunter
    2. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:35
      А мы кормим зверей, отбывающих пожизненное, до конца их долбаной жизни, либо милуют их через 25 лет. Живут надеждой за такое.
      Вернул бы применительно к высшей мере негласные пытки в течение пары тройки лет перед казнью. Чтобы педофилы, маньяки, насильники знали, настоящий ад их ждёт при жизни. Тогда бы 10 раз подумали. Как у Анны Иоанновны. Чуть подмазали и на плаху.
      Leeds
      1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 08:40
        Цитата: Leeds
        А мы кормим зверей, отбывающих пожизненное, до конца их долбаной жизни, либо милуют их через 25 лет. Живут надеждой за такое.

        В Японии после 15 лет ожидания свершилась справедливость. Не радуюсь и не злорадствую. Считаю, что для подобных преступников это оптимальное решение.
        volot-voin
        1. Leeds (Alexander) Сегодня, 09:19
          Я против простого сидения в одиночках в ожидании казни. Tварь должна искренне захотеть сдохнуть, через боль и страдания за содеянное.
          Иначе мы придём к опыту развитых демократий, где Бервик, застреливший 120 молодых людей, жалуется, что ему негодяи не дают Сони Плейстейшен, ущемляя его права. Телек есть, но уже задолбал агнца норвежского.
          Leeds
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:17
    Земля стекловатой...Кстати,что насчет последователей его в России?
    210окв
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:23
      Вроде сидят , но лучше их не пиарить ...
      cniza
  3. faiver (Андрей) Сегодня, 08:20
    туда ему и дорога, жаль казнили не с помощью зарина...
    faiver
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:39
      Интересно,откуда он его взял?Это не "Жигули" на коленке отремонтировать..
      Цитата: faiver
      туда ему и дорога, жаль казнили не с помощью зарина...
      210окв
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:23
    Уникальный мерзавец! А ведь его, помнится, и у нас "привечали"... Ух, 90-е! Есть в нашем народе что-то, делающее его устойчивым ко всяким катаклизмам. В том числе и к религиозным...
    Горный стрелок
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:37
      Цитата: Горный стрелок
      Уникальный мерзавец! А ведь его, помнится, и у нас "привечали"... Ух, 90-е! Есть в нашем народе что-то, делающее его устойчивым ко всяким катаклизмам. В том числе и к религиозным...

      А ведь с этим персонажем помнится встречались не последние люди страны.Отсюда вопрос :зачем?Что их могло связывать,какая цель?
      Фил77
  5. TarasVE (Владимир) Сегодня, 08:36
    Я уже и забыл про "Аум Синерекё", а вон оказывается как. Сколько веревочке не виться, конец один.
    TarasVE
  6. Antidote (Павел) Сегодня, 08:37
    Как же терпит Европа эту загнивающую Японию, где нет даже моратория на смертную казнь. А как же права человека?!
    Antidote
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:46
      Цитата: Antidote
      Как же терпит Европа эту загнивающую Японию, где нет даже моратория на смертную казнь. А как же права человека?!

      А Японии глубоко наплевать на эти самые,ну типа права человека,виновен,доказано,что виновен.Всё,к ответу!И никаких заморочек.
      Фил77
      1. avt Сегодня, 08:59
        Цитата: Фил77
        А Японии глубоко наплевать на эти самые,ну типа права человека,виновен,доказано,что виновен.

        Молодцы японцы! good Аплодирую стоя!
        avt
  7. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 09:07
    Можно конечно разглагольствовать о гуманности и о человеческих ценностях, но это пока этих правозащитников беда не коснётся, а для тех, кто теряет из-за вот таких нелюдей близких, это самое справедливое наказание!
    Ретвизан 8
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:12
    А что долго так тянули? Думали исправится? Так людоеды не исправимы. request
    Надеюсь "человеколюбы" не начнут возмущаться, что казнь непедагогична.
    К-50
    1. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 09:28
      Просто это сложное решение и никто из министров (если не ошибаюсь, решение о приведение приговора в исполнение принимает лично министр внутренних дел) не хотел подписывать. Ибо уже один человек просидел в камере смертников много лет пока не доказали его невиновность (Ивао Хакамадо).
      NordOst16
  9. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 09:16
    А где же Европа чего не возмущаеться в Белоруссии когда расстреливают убийц не по европейский не гуманно
    Даниэль
  10. sagitch (Ильдар) Сегодня, 09:18
    Переживал, ночей не спал 23 года! Уже и состарился.
    sagitch
  11. Larum (Larum) Сегодня, 09:32
    А что так долго? деньги, пароли, явки выбивали?
    Нам бы сюда их следователей и палачей. Поле непаханное....
    Larum
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