Система ПВО Вьетнама (часть 2)

Истребитель J-6

Вьетнамский расчёт 37-мм зенитного орудия 61-К

Стационарная позиция 57-мм орудий С-60

Вьетнамские ЗСУ-23-4 на огневой позиции

ЗУ-23

14,5-мм счетверённая пулемётная установка Тип 56

В-52G на авиабазе «Андерсен», 1972 год

Момент поражения зенитной ракетой американского самолёта-разведчика RF-4C

В-52D осуществляет бомбометание в Южном Вьетнаме

Обломки В-52, сбитого в ходе операции Linebacker II

Северовьетнамские ополченцы учатся вести огонь по воздушным целям

Боец «вьетконга» целится из карабина М2 в американские вертолёты

Вьетнамские зенитчики с MG-34

Вьетнамский расчёт 12,7-мм пулемёта ДШК

Пулемётчик готов открыть огонь из пулемёта ДШКМ

Бойцы ВНА ведут огонь по воздушной цели из станкового пулемёта СГМ

Вьетнамский расчёт зенитной пулемётной установки обр. 1928 г

Боец ВНА с ПЗРК "Стрела-2"

Поршневой штурмовик А-1,совершивший вынужденную посадку

По материалам:

http://army.lv/ru/PVO-v-lokalnih-voynah-i-vooruzhennih-konfliktah-Vetnam/2632/4716

http://www.plam.ru/transportavi/tehnika_i_vooruzhenie_2003_04/p2.php

http://www.airaces.ru/stati/sovetskie-specialisty-vvs-i-pvo-vo-vetname.html

http://www.uhlib.ru/voennaja_istorija/zrk_v_lokalnyh_voinah/p5.php

http://www.afa.org/magazine/Sept2004/0904vietnam.pdf

https://newsland.com/community/14/content/obozhzhennye-napalmom/3645306

http://artofwar.ru/p/ponamarchuk_e/text_0200.shtml

https://dfat.gov.au/international-relations/security/non-proliferation-disarmament-arms-control/conventional-weapons-missiles/Documents/MANPADS_countering_terrorist_threat.pdf

http://chientranhvietnam.com/2018/03/25/ten-lua-sa-7-strela-2-9k32-trong-chien-tranh-viet-nam/

http://www.airwar.ru/history/locwar/vietnam/b52/b52.html

https://www.airforce.gov.au/history/vietnam.aspx

https://www.bringingjerryhome.com/

После заключения перемирия в марте 1968 года боеспособность сил противовоздушной обороны Северного Вьетнама была серьёзно увеличена. Ко второй половине 1968 года в составе войск ПВО ДРВ имелось 5 дивизий ПВО и 4 отдельных радиотехнических полка. В ВВС было сформировано 4 истребительных авиаполка, в которых эксплуатировалось 59 МиГ-17Ф/ПФ, 12 J-6 (китайская версия МиГ-19С) и 77 МиГ-21Ф-13/ ПФ/ПФМ. С 1965 по 1972 год в ДРВ было поставлено 95 ЗРК СА-75М и 7658 зенитных ракет. О роли и интенсивности использования ЗРК в отражении американских авиаударов можно судить исходя из того, что на момент окончания войны было израсходовано или потеряно в боях 6800 ракет.Среди новинок были истребители МиГ-21ПФМ с улучшенными взлётно-посадочными характеристиками, более совершенным БРЭО, катапультным креслом КМ-1 и подвесной гондолой с 23-мм пушкой ГШ-23Л. Незадолго до окончания Вьетнамской войны в ВВС ВНА поступили МиГ-21МФ с более мощными двигателями, встроенной 23-мм пушкой и БРЛС РП-22. На этих истребителях уже имелась возможность подвески четырех ракет воздушного боя, в том числе с радиолокационной ГСН, что повышало боевые возможности в условиях плохой видимости и ночью.Также вьетнамские пилоты освоили сверхзвуковые истребители китайского производства J-6. По сравнению с МиГ-17Ф, вооруженный двумя 30-мм пушками, сверхзвуковой J-6 обладал большим потенциалом при перехвате американских ударных самолётов тактической и палубной авиации. Согласно западным данным до января 1972 года во Вьетнам было отправлено 54 истребителя J-6.Вьетнамские J-6 впервые вступили в бой 8 мая 1972 года. В тот день они поднялись на перехват четвёрки F-4 «Фантом». Вьетнамцы заявили, что они одержали две воздушные победы, но американскими данными это не подтверждается. Согласно воспоминаниям американских лётчиков, участвовавших в боевых действиях в Юго-Восточной Азии, МиГ-19 китайского производства представляли даже большую опасность, чем более современные МиГ-21, вооруженные только ракетами. В 1968—1969 годах Вьетнам получил 54 F-6, которыми был вооружён 925-й истребительный авиаполк. В ходе боевых действий авиаполк понес ощутимые потери, и в 1974 году Китай передал ДРВ ещё 24 F-6.До декабря 1972 года значительному количественному и качественному усилению подверглись северовьетнамские радиотехнические подразделения. В 1970 году в ПВО ДРВ появились РЛС П-12МП, которые для защиты от противорадиолокационных ракет типа "Шрайк могли работать в режиме "мерцания". С целью повышения помехозащищённости также были доработаны имеющиеся РЛС П-30 и радиовысотомеры ПРВ-10. Высокую оценку вьетнамцев получили обзорные радиолокаторы П-35 и высокомобильные П-15, предназначенные для обнаружения маловысотных целей.По состоянию на конец 1972 года численность зенитной артиллерии, имеющейся в распоряжении Вьетнамской народной армии и подразделений «Вьетконга», достигла 10 000 орудий. Приблизительно половина вьетнамских зениток это были 37-мм автоматы 61-К и спарки В-47. Несмотря на то, что 61-К была принята на вооружение в 1939 году, а В-47 вскоре после окончания Великой отечественной, эти зенитные автоматы сбили в Юго-Восточной Азии больше вражеских самолётов и вертолётов, чем все остальные зенитки.Судя по имеющимся фотографиям, в ДРВ было поставлено некоторое количество открытых сверху башенных зенитных установок с 37-мм спаренными орудиями. По всей видимости, это были морские 37-мм установки В-11М, которые в Серном Вьетнаме монтировались на стационарных позициях.В отличие от орудий 61-К и В-47, предназначенных для размещения на палубе корабля башни, В-11М были защищены противоосколочной бронёй и оснащались системой принудительного водяного охлаждения стволов, что давало возможность вести длительную стрельбу.Для защиты важных объектов, начиная с середины 60-х, в Северном Вьетнаме использовались 57-мм зенитные орудия С-60. По практической скорострельности они немного уступали 37-мм автоматам, но имели большую наклонную дальность стрельбы и досягаемость по высоте.Выдача целеуказания шестиорудийной батарее централизовано производилось ПУАЗО-6 совместно с радиолокационной станцией орудийной наводки СОН-9А. Вокруг Ханоя и Хайфона для зениток калибра 57-мм и выше были построены многочисленные укреплённые позиции. Некоторые из них сохранились по сей день.В годы вьетнамской войны из Советского Союза в ДРВ были отправлены практически все 85-мм зенитные орудия 52-К и КС-1, находившиеся на хранении. К середине 60-х эти орудия безнадёжно устарели, но на складах имелись очень значительные запасы снарядов к ним. Хотя 85-мм пушки не имели приводов централизованной орудийной наводки и вели в основном заградительный зенитный огонь, они сыграли определённую роль в отражении налётов американской авиации. При этом расход зенитных снарядов всех калибров был очень велик. В период интенсивных авианалётов американской авиации, через китайскую территорию в ДРВ ежесуточно прибывал минимум один железнодорожный состав со снарядами.В 60-е годы имеющиеся в войсках ПВО ДРВ 100-мм зенитные орудия КС-19 считались вполне современными. Огонь шестиорудийной батареи централизовано управлялся радиолокационной станцией орудийной наводки СОН-4. Эта станция была создана в 1947 году на базе американской РЛС SCR-584, поставляемой в годы Второй мировой по ленд-лизу. Хотя по ТТХ батарея 100-мм зениток могла обстреливать воздушные цели, летящие на высоте до 15000 м со скоростью до 1200 км/ч, генераторы постановки активных помех, имеющиеся на американских самолётах, активно применяемые с 1968 года, зачастую парализовали работу станций орудийной наводки и орудия вели заградительный зенитный огонь или по данным получаемым с оптических дальномеров. Что существенно снижало эффективность стрельбы. Впрочем, это же относилось и к СОН-9А, применяемым совместно с 57-мм орудиями С-60.На завершающем этапе войны в ВНА появились маловысотные ЗРК С-125, используемые в основном для прикрытия аэродромов, самоходные зенитно-артиллерийские установки ЗСУ-23-4 «Шилка» и буксируемые спаренные зенитные автоматы ЗУ-23. Однако данных относительно того, насколько это современное по меркам тех лет оружие оказалось эффективным в условиях Юго-Восточной Азии, в открытой печати практически нет.Появись ЗРК С-125, «Шилки» и 23-мм буксируемые спарки в Северном Вьетнаме на насколько лет раньше, потери американской и южновьетнамской авиации могли быть существенно больше, что, конечно, могло оказать влияние на сроки завершения конфликта. Многие историки, пишущие о Вьетнамской войне, обращают внимание на то, что СССР примерно в тот же временной интервал поставлял арабам гораздо более современную технику и вооружение войск ПВО. Так, например, экспортный вариант ЗРК «Куб» — «Квадрат» появился во Вьетнаме только в конце 70-х, то же самое относится к радиолокационному приборному комплексу РПК-1 «Ваза», который обладал существенно большими возможностями по сравнению со станцией орудийной наводки СОН-9А и СОН-4. Это было связано с тем, что советское руководство справедливо опасалось, что современное высокотехнологичное оружие окажется в Китае, который в конце 60-х годов по отношению к Советскому Союзу во многом вёл себя откровенно враждебно. Советские представители в ДРВ, ответственные за доставку техники, оружия и боеприпасов, неоднократно фиксировали случаи пропажи отправленных из СССР грузов при прохождении их по железной дороге через территорию КНР. В первую очередь это касалось станций наведения зенитно-ракетных комплексов, зенитных ракет, обзорных радиолокаторов, радиовысотомеров, радиолокационных станций орудийной наводки и истребителей МиГ-21. Таким образом, Китай, не гнушаясь откровенным воровством, после прекращения военно-технического сотрудничества с СССР пытался подтянуть до современного уровня собственные ВВС и войска ПВО. В связи с этим многие образцы техники и вооружения доставлялись в Северный Вьетнам по морю, что было связано с большим риском. Американская авиация регулярно бомбила Хайфон, минировала акваторию порта, также там действовали подводные диверсанты.Большое значение руководство ВНА, само имевшее опыт партизанской борьбы, уделяло повышению возможностей ПВО небольших отрядов, действующих в отрыве от основных сил. В середине 60-х годов вьетнамская сторона обратилась с просьбой к руководству СССР предоставить им легкую зенитную установку, способную эффективно бороться с американской авиацией в условиях партизанской войны в джунглях и пригодную для переноски в виде отдельных вьюков. После получения вьетнамского заказа, в производство в 1967 году была экстренно запущена 14,5-мм зенитная горная установка ЗГУ-1, успешно прошедшая полигонные испытания ещё в 1956 году. При массе в боевом положении 220 кг установка разбиралась на пять частей массой не более 40 кг. Возможна также перевозка ЗГУ-1 в кузове грузового автомобиля. Как показал опыт боевого использования ЗГУ-1, она может вести стрельбу прямо с машины. Вьетнамцы очень часто использовали импровизированные ЗСУ для сопровождения транспортных и войсковых колонн и зенитного прикрытия в местах сосредоточения войск.Одновременно с разборной и пригодной для переноски на большие расстояния ЗГУ-1, в Северный Вьетнам из КНР было поставлено несколько сотен счетверённых 14,5-мм ЗПУ Тип 56. Эта установка являлась полной копией советской буксируемой ЗПУ-4, которые также имелись в частях ПВО ВНА. Поставляемый во Вьетнам китайский аналог 14,5-мм «спарки» ЗПУ-2 известен как Тип 58.Небольшие пехотные подразделения ВНА в 1971 году помимо 14,5-мм ЗГУ-1 и 12,7-мм ДШК получили в своё распоряжение ПЗРК «Стрела-2» с дальностью пуска до 3400 м и досягаемостью по высоте 1500 м, что резко повысило их возможности по борьбе с маловысотными воздушными целями.Серьёзно укрепившаяся система противовоздушной обороны Северного Вьетнама подверглась жесткому испытанию во второй половине декабря 1972 года. В связи со срывом мирных переговоров делегация Северного Вьетнама 13 декабря 1972 года покинула Париж. Главной причиной прекращения диалога стали неприемлемые требования, выдвинутые руководством Южного Вьетнама и поддержанные США. Для того, чтобы заставить правительство ДРВ вернуться к переговорам на выгодных для себя условиях, американцы начали воздушную операцию Linebacker II (англ. Linebacker — полузащитник). К участию в ней было привлечено 188 стратегических бомбардировщиков В-52, 48 истребителей-бомбардировщиков F-111A, способных осуществлять маловысотные броски и более 800 самолетов других типов. То есть практически вся группировка стратегической, тактической и авианосной авиации США, базирующаяся на этом театре военных действий. Операция началась вечером 18 декабря 1972 года, одновременным ударом по основным аэродромам базирования северовьетнамских истребителей и известным позициям ЗРК. В дальнейшем основные усилия американской боевой авиации были сосредоточены на разрушении важных промышленных объектов, особенно интенсивным налётам подверглись столица ДРВ Ханой, главный морской порт Хайфон и индустриальный район Тхайнгуен. Воздушная операция продолжалась 12 суток. За это время было совершено 33 массированных удара: 17 – стратегической авиацией, 16 – тактической и авианосной, осуществлено 2814 самолетовылетов, в том числе 594 – стратегическими бомбардировщиками.Впервые ВВС США задействовали стратегические бомбардировщики В-52 Stratofortress для ударов по территории ДРВ в апреле 1966 года. Тогда они нанесли два удара по приграничному с Лаосом участку «Тропы Хо Ши Мина». До 1972 годы В-52 регулярно бомбили пути снабжения и позиции «Вьетконга» в Южном Вьетнаме. Бомбардировщики действовали с баз «Андерсен» на Гуаме и «Упатао» в Таиланде. Основная тяжесть борьбы со «Стратосферными крепостями» легла именно на расчёты ЗРК. К тому моменту в ДРВ имелось примерно 40 зенитно-ракетных дивизионов, вооруженных СА-75М.Уже в конце 60-х основную боевую работу на СА-75М выполняли вьетнамские расчёты, которые неплохо изучили сложную технику, научились маскировать свои комплексы в джунглях и устраивать засады на маршрутах полётов американской авиацией. Зачастую вьетнамцы чуть ли не на руках тащили комплексы по просекам, проложенным в густой тропической растительности. При этом зрдн нередко действовали урезанным составом: 1-2 пусковые установки и станция наведения СНР-75. Поиск цели осуществлялся визуально, так как радиолокатор П-12 демаскировал своим излучением позицию и был слишком обременителен при перемещении по бездорожью.Жертвами северовьетнамских ЗРК, ведущих «свободную охоту», зачастую становились беспилотники, одиночные тактические самолёты-разведчики или отколовшиеся от основной группы ударные машины. В ходе одного из таких рейдов, 22 ноября, в районе между демилитаризованной зоной и 20-й параллелью, был сбит первый американский стратегический бомбардировщик. В-52D получил критические повреждения в результате близкого разрыва боевой части ракеты В-750В, экипажу удалось дотянуть до Таиланда и выброситься на парашютах.Наибольшее число боевых вылетов в Юго-Восточной Азии выполнили бомбардировщики модификации В-52D. Этот бомбовоз был способен взять на борт 108 227-кг авиабомб Мк.82 общей массой 24516 кг. Обычно бомбометание производилось с высоты 10-12 км. При этом на земле образовывалась зона сплошных разрушений размерами 1000 на 2800 м. С учетом того, что в налётах одновременно участвовали до сотни бомбардировщиков, они были способны нанести колоссальный урон экономике и оборонному потенциалу Северного Вьетнама.С целью исключения потерь от истребительной авиации ВВС ВНА и минимизации эффективности огня зенитной артиллерии рейды В-52 против ДРВ совершались исключительно в ночное время. Впрочем, это не позволило полностью избежать потерь. В ночь с 19 на 20 декабря при отражении налётов на Ханой и Хайфон зенитно-ракетные дивизионы запустили по американским бомбардировщикам около 200 ракет. При этом были случаи, когда по одному бомбардировщику применялось практически одновременно 10-12 ЗУР. К концу 1972 году на большей части американских «стратегов» стояли очень мощные широкополосные станции постановки активных помех, и операторы наведения, зачастую не имея возможности сопровождать цель, наводили ракеты на центр помехи. В результате в эту ночь было сбито шесть В-52, и ещё несколько получили повреждения. Выяснилось, что при применении значительного количества ЗУР по одному самолёту станции РЭБ не гарантируют его неуязвимости. Существенные потери, понесённые бомбардировочными крыльями стратегического авиационного командования, стали причиной перерыва в бомбардировках, в ходе двух суток американское командование спешно разрабатывало новую тактику, специалисты дорабатывали аппаратуру РЭБ, а самолёты радиотехнической разведки выявляли позиции ЗРК и РЛС с целью их дальнейшего подавления или уничтожения. Американцы на время отказались от действий большими группами, посылая на задания по 9-30 бомбардировщиков. Следующий массированный авианалёт состоялся 26 декабря. С авиабазы «Андерсен» поднялась группа и 78 бомбардировщиков В-52G, к ним также присоединилось 42 В-52D с авиабазы «Утапао». Бомбардировкам подверглось десять объектов, расположенных в окрестностях Ханоя. В этот раз была опробована новая тактика — семь волн по пять-шесть троек в каждой шли к целям по различным маршрутам и на разных высотах.Уязвимость стратегических бомбардировщиков различных модификаций была разной. Так, эксперты отмечают, что В-52D, оснащённые аппаратурой постановки помех ALT-28ЕСМ, оказались намного менее уязвимы, чем D-52G, такой аппаратуры не имевшие. Самолёты тактической и палубной авиации для самоприкрытия были вынуждены нести подвесные контейнеры с аппаратурой РЭБ, что снижало бомбовую нагрузку.Достаточно часто для прикрытия истребителей бомбардировщиков, нагруженных под завязку бомбами, выделяли самолёты радиоэлектронной разведки и РЭБ B-66 Destroyer. Кроме того, на маршрутах следования ударных машин были сброшены десятки тонн алюминиевой фольги. Дипольные отражатели образовывали завесу, которая затрудняла обнаружение американских самолётов обзорными радиолокаторами и сопровождение их станциями наведения ракет.Перехват американских «стратегов» истребительной авиацией также оказался очень непростым делом. Казалось бы, медлительные громоздкие «Стратосферные крепости», идущие крупными группами, должны были быть лёгкими целями для сверхзвуковых истребителей МиГ-21. Однако пилоты МиГов не сумели добиться результатов, которые бы заставили американское командование отказаться от использования В-52.Первые попытки перехвата В-52 с помощью МиГ-21ПФ были предприняты в марте 1969 года. Но американцы быстро обнаружили северовьетнамские истребители на полевом аэродроме неподалёку от демилитаризованной зоны и разбомбили их. В первой половине 1971 года МиГи несколько раз выходили в безуспешные атаки. Однако перехват «Стратосферных крепостей» в ночное время был крайне осложнён сильным радиоэлектронным противодействием. Американцы не только ставили помехи наземным обзорным радиолокаторам П-35, но и глушили радиоканалы наведения истребителей. Попытки использования бортовых радиолокаторов МиГ-21ПФ оказались также безуспешными. При включении БРЛС РП-21 его индикатор из-за высокого уровня помех был полностью засвечен. Кроме того, излучение радиолокатора МиГа фиксировалось станциями предупреждения, установленными на бомбардировщиках, что демаскировало перехватчик. После этого немедленно активизировались бортовые стрелки В-52 и американские истребители сопровождения. Впервые МиГ-21ПФ успешно атаковал В-52 20 октября 1971 года. Истребитель, наведённый на бомбардировщики по командам с земли, после кратковременного включения РП-21, уточнив положение цели, выпустил ракету Р-3С с предельной дистанции. ИК ГСН ракеты захватила излучающий тепло двигатель В-52, но одного попадания относительно лёгкой УР ближнего боя, рассчитанной на поражение самолётов тактической авиации, для тяжелого «стратега» оказалось недостаточно и повреждённый американский бомбардировщик смог дотянуть до своего аэродрома.В ходе операции Linebacker II истребителям-перехватчикам удалось сбить два американских стратегических бомбардировщика. На этот раз действовали более совершенные МиГ-21МФ. Удача улыбнулась лётчику 921-го истребительного авиаполка Фам Туану ночью 27 декабря. Благодаря слаженным действиям службы наведения вьетнамский пилот разминулся с истребителями эскорта и точно вышел на тройку В-52, идущих с включённым аэронавигационными огнями. Залпом из двух ракет, запущенных с 2000 м, он уничтожил бомбардировщик и сумел благополучно вернуться на свой аэродром. После того как один В-52 был сбит, другие бомбардировщики, следующие в группе спешно избавились от бомб и легли на обратный курс. За этот подвиг Фам Туан, ставший в последствии первым вьетнамским космонавтом, был награждён золотой Звездой Героя Вьетнама.Второй В-52 вьетнамским перехватчикам удалось сбить следующей ночью. К сожалению, вьетнамский пилот By Хаун Тхиеу при этом не вернулся с боевого задания. Что произошло на самом деле достоверно неизвестно. Но на земле рядом с обломками сбитого В-52 были обнаружены фрагменты МиГа. Скорее всего, пилот истребителя МиГ-21МФ в ходе атаки столкнулся с бомбардировщиком или выпустил ракеты со слишком близкого расстояния и погиб от взрыва бомб.Боевые рейды В-52 продолжались до 28 января 1973 года и прекратились буквально за несколько часов до подписания Парижских мирных соглашений. В ходе операции Linebacker II бомбардировщики В-52 на 34 цели, сбросили приблизительно 85 000 бомб суммарной массой более 15 000 т. В ходе бомбардировок территории Северного Вьетнама американская стратегическая бомбардировочная авиация уничтожила и серьёзно повредила 1600 различных инженерных объектов, зданий и сооружений. Были уничтожены хранилища для нефтепродуктов суммарной емкостью 11,36 млн. литров, выведено из строя десять аэродромов и 80% электростанций. По официальным вьетнамским данным, потери среди мирного населения составили 1318 человек убитыми и 1260 ранеными.Согласно советским источникам в ходе отражения «новогоднего воздушного наступления» был уничтожен 81 самолет противника, из них 34 стратегических бомбардировщика В-52. Зенитно-ракетными войсками ВНА был сбит 32 самолета такого типа, на свой счет истребительная авиация записала два В-52. Американцы приводят другую статистику: по их данным, они безвозвратно потеряли 31 самолёт, из них 17 считаются сбитыми в ходе боевых действий, 1 бомбардировщик списан из-за боевых повреждений как не подлежащий восстановлению, 11 разбилось в лётных происшествиях, 1 списан из-за не боевых повреждений и 1 сгорел на аэродроме. Впрочем, в числе «разбившихся в лётных происшествиях» наверняка имеются машины, повреждённые ракетами или зенитками. Известен случай, когда во время посадки на аэродром в Таиланде сильно повреждённый близким разрывом боевой части ЗУР В-52, выкатился за пределы ВПП и подорвался на минах, установленных вокруг аэродрома для защиты от партизан, из экипажа выжил только бортовой стрелок, находившийся в хвостовой части. Впоследствии этот самолёт учитывался как «разбившийся в лётном происшествии». Всего же в США считают, что ЗРК СА-75М в Юго-Восточной Азии сбили 205 американских самолётов.После окончания налётов на территорию ДРВ воздушная война в Юго-Восточной Азии не прекратилась. Хотя в рамках «вьетнамизации» конфликта американцы вывели свои наземные силы, боевая авиация ВВС и ВМС США по-прежнему продолжала наносить бомбово-штурмовые удары по наступающим боевым порядкам северовьетнамской армии и транспортным коммуникациям. В конце 60-х годов отряды южновьетнамских партизан фактически влились в состав регулярных частей Вьетнамской народной армии. Вдоль «Тропы Хо Ши Мина», по которой помимо грузового автотранспорта на Юг шли колонны танков и артиллерии, появились батареи зенитных орудий и даже позиции зенитно-ракетных дивизионов.Впрочем, с самого начала освободительного движения вьетнамского народа по французским, а затем и американским боевым самолётам стреляли даже из кремнёвых ружей. Этот эпизод даже показан в художественном фильме 1990 года «Эйр Америка» с Мелом Гибсоном и Робертом Дауни-младшим в главных ролях.Все южновьетнамские партизаны и военнослужащие северовьетнамской армии в обязательном порядке отрабатывали навыки ведения огня по воздушным целям. Для этого даже создавались специальные кустарные «тренажеры».Действующие в джунглях партизаны, как правило, не упускали возможности обстрелять самолёты и вертолёты, оказавшиеся в зоне досягаемости. Для этого применялось самое разнообразное стрелковое оружие советского, американского и даже немецкого производства.Как это ни странно, до момента свержения южновьетнамского режима в ВНА использовались зенитные пулемёты MG-34, поставленные из СССР в 50-е годы. Это подтверждается многочисленными фотоснимками тех лет.Но в то же время не удалось найти упоминаний об использовании в боевых действиях и фотографий вьетнамских зенитчиков с трофейными японскими 13,2-мм зенитными пулемётами 13,2-мм Тип 93 и 20-мм артиллерийскими автоматами Тип 98. Это же относиться и к 13,2-мм пулемётам Hotchkiss M1929 и М1930, хотя они должны были достаться вьетнамцам в качестве трофеев от французского контингента.Зато очень много фотографий зенитных расчётов с 12,7-мм пулемётами ДШК и ДШКМ военного и послевоенного выпуска и их китайскими копиями Тип 54, которые внешне отличаются дульными пламегасителями и прицельными приспособлениями.Очень часто по воздушным целям бойцы «вьетконга» и ВНА вели огонь из пулемётов винтовочного калибра советского и китайского производства. Из советских пулемётов это в чаще всего были СГ-43 и СГМ. В начале 70-х на вооружении вьетнамцев появились китайские Тип 67, которые конструктивно имели много общего с пулемётом Горюнова.Впрочем, в Северном Вьетнаме имелись и совсем уж раритетные зенитные пулемётные установки. Так, для противовоздушной обороны стационарных объектов применялась установка обр. 1928 г. под пулемёт системы Максим обр. 1910 г.Примечательно, что к 1944 году практически все зенитные установки этого типа в РККА были вытеснены крупнокалиберными пулемётами ДШК. Да и до окончания Второй мировой войны ЗПУ обр. 1928 г. дожило очень немного.Зенитный огонь из легкого стрелкового оружия и зенитных пулемётных установок был особенно губителен для вертолётов, которые очень широко применялись американскими и южновьетнамскими вооруженными силами. С 1972 года в распоряжении северовьетнамских военных и партизан, действующих в Южном Вьетнаме, появились ПЗРК «Стрела-2».Согласно информации, озвученной в отечественных источниках, в период с 1972 по 1975 год во Вьетнаме было произведено 589 пусков ПЗРК и сбито 204 американских и южновьетнамских самолётов и вертолётов. Однако эти сведения скорее всего сильно завышены. По американским данным, ракетами «Стрела-2» в реальности было уничтожено не более 50 летательных аппаратов, что, в общем-то, согласуется со статистикой применения советских ПЗРК первого поколения в других конфликтах. В то же время в книге Криса Хобсона «Потери в воздухе во Вьетнаме» с учётом действий в Камбодже и Лаосе переносными комплексами «Стрела-2» могло быть поражено около сотни самолётов и вертолётов. В то же время многие наблюдатели отмечали, что боевая часть ракеты переносного комплекса была относительно слабой. Её мощности вполне хватало для уничтожения вертолётов UH-1 Iroquois и АН-1 Cobra, а также лёгких самолётов-штурмовиков A-1 Skyraider и A-37 Dragonfly. Но более крупные машины, часто получив попадание, благополучно возвращались на свои аэродромы. Помимо вертолётов и штурмовиков под удар «стрел» в Юго-Восточной Азии часто попадали «ганшипы» и военно-транспортные самолеты, привлекавшийся к снабжению осаждаемых южновьетнамских гарнизонов.Среди переживших удар «Стрелы-2» были даже два южновьетнамских истребителя F-5Е Tiger II. В то же время ПЗРК «Стрела-2» несмотря на не всегда достаточную мощность боевой части, вместе с зенитками сыграли очень заметную роль на завершающем этапе Вьетнамской войны, не давая возможности ВВС Южного Вьетнама затормозить наступление частей ВНА. Так 29 апреля 1975 года, в предпоследний день войны над Сайгоном из ПЗРК были сбиты штурмовик A-1 Skyraider и «ганшип» АС-119К Stinger.Относительно потерь, понесённых ВВС, ВМС, армейской и авиацией КМП США в годы вьетнамской войны, споры не прекращаются до сих пор. Как показывает история войн, подсчёт потерь всегда затруднён неполнотой информации, ошибками официальных лиц при составлении документов или исследователей в ходе сбора и анализа материала, а иногда и намеренными искажениями объективных данных. Подробное рассмотрение этой темы требует отдельной публикации, но исходя из анализа различных источников, можно прийти к выводу, что американцы в Юго-Восточной Азии потеряли около 10 000 летательных аппаратов: приблизительно 4000 самолётов, более 5500 вертолётов и 578 разведывательных беспилотников, сбитых над территорией Северного Вьетнама и Китая. Сюда также следует добавить потери американских союзников: 13 самолётов и вертолётов ВВС Австралии и более 1300 южновьетнамских летательных аппаратов. Конечно не все самолёты и вертолеты, потерянные США и их союзниками, были сбиты в бою. Часть из них разбилась в ходе лётных происшествий или была уничтожена на аэродромах партизанами. Кроме того, Северному Вьетнаму в 1975 году на южновьетнамских авиабазах удалось захватить 877 самолётов и вертолётов. Трофеями армии ДРВ также стали ЗСУ американского производства М42 Duster, вооруженные 40-мм спаркой и буксируемые счетверённые 12,7-мм ЗПУ М55, которые на завершающем этапе войны активно использовались для стрельбы по наземным целям. В 1965 году американцы, опасаясь налётов северовьетнамских бомбардировщиков Ил-28, развернули вокруг своих авиабаз зенитно-ракетные комплексы MIM-23 HAWK, но армии Южного Вьетнама их не передавали и все «Хоки» вернулись в США после вывода американских войск.В свою очередь, ВВС ДРВ утратили 154 истребителя, в том числе в ходе воздушных боёв: 63 МиГ-17, 8 J-6 и 60 МиГ-21. Также радиотехнические части и зенитно-ракетные войска Вьетнамской народной армии потеряли более 70% имевшихся РЛС и ЗРК. Тем не менее, можно констатировать, что силы ПВО ДРВ, опираясь на помощь, оказываемую СССР и КНР, сумели нанести американской боевой авиации, которая являлась главной ударной силой США во Вьетнамской войне, потери, которые оказались для американцев неприемлемыми. Что в итоге заставило американское руководство искать пути выхода из конфликта и привело к объединению Северного и Южного Вьетнама в единое государство.