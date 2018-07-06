Госдума рассказала о депутатских пенсиях. Депутат "ценнее" ветерана?

Денежное вознаграждение депутата Государственной Думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тыс. 774 рубля.



Пенсионное обеспечение депутата ГД РФ составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей десять лет и более.

Накануне сайт Государственной Думы решил продемонстрировать открытость информации финансового характера народных избранников перед народом. Публикация вызвала особый интерес общественности в связи с неумолкающими разговорами о правительственной инициативе пенсионной реформы в РФ. Сайт нижней палаты парламента, давая понять, насколько народные избранники к народу близки, выдал материал под заголовком «Какую пенсию получают депутаты Государственной Думы».Для получения депутатской надбавки к пенсии исполнять обязанности народного избранника необходимо не менее одного действующего на сегодняшний день срока – 5 лет. Если так вышло, что депутат до окончания этого срока по ряду причин не дотянул, то государственной «депутатской» надбавки он не получит. Хотя «не дотянуть» до 5-летнего срока, выражаясь словами великого афориста современности Виталия Кличко, не смогут «не только лишь все». В общем, должно произойти что-то из ряда вон, чтобы депутат перестал быть депутатом раньше прихода на его кресло новых народных избранников из следующего состава. О чём речь?Например, небезызвестный случай с небезызвестным депутатом Ильёй Пономарёвым, который «посреди депутатского срока» в 2014 году убыл за границу, где благополучно для себя и остался. При этом отсутствие г-на Пономарёва на его рабочем месте в Думе де-юре не становилось поводом к тому, чтобы он был лишён мандата и причитающихся денежных выплат. По данным СМИ, «депутат» продолжал оставаться депутатом, на что приводилась следующая аргументация: «ну за него же люди голосовали». Да – голосовали, но уж точно не за то, чтобы он катался по Штатам, Литве и майданной Украине и оттуда выливал ушаты помоев на Россию.В общем, депутатские полномочия Ильи Пономарёва (а он такой не один) истекли только после очередных парламентских выборов. Что это означает? А то что депутатский 5-летний стажик такие народные избранники в активе имеют, а значит получают полнейшее право претендовать на депутатскую доплату к общегражданской (или какой бы то ни было ещё) пенсии.Теперь, собственно, о той самой доплате за статус народного избранника.Если человек имеет депутатский стаж от 5 до 10 лет, то ему причитается 55% от того денежного вознаграждения, которое ежемесячно получает депутат ГД РФ.При стаже от 10 лет – прибавка составляет уже 75% депутатского жалования.И это, оказывается, ещё и «ужесточение». Ровно год назад законодательством предусматривались пенсионные надбавки (будущие или настоящие) для депутатов в размере 55%, если человек депутатствовал в Думе не менее 3-х лет, а 75% - если более трёх. В общем, тому же г-ну Пономарёву и таким, как он, в любом случае «светит» аттракцион неслыханной щедрости от того самого государства, которое такие господа не перестают поливать грязью.Тут всё о процентах да о процентах. А сколько же это в рублях? И хоть говорят, что заглядывать в чужие карманы не есть хорошо, но всё же... Тут не тот случай, ибо депутаты сами всё выдают в открытом доступе.Итак, официальное жалование среднестатистического депутата Госдумы составляет 399,3 тыс. рублей в месяц. «На руки», как сообщают парламентарии, они получают 347,3 тыс. рублей (за вычетом 13%). Стало быть, умножаем 399,3 тыс. рублей (без вычета налога) на 0,55 и 0,75 и получаем 219,6 тыс. и 299,47 тыс. соответственно.Но пенсион, как утверждается, считают не от этого жалования. От неких 84,7 тыс.Информация с официального сайта Госдумы:И даже эти суммы кое о чём говорят.Глядя на них, можно констатировать, что государство оценивает вклад среднестатистического депутата в Россию существенно выше, нежели вклад, например, ветерана Великой Отечественной войны. Так, уровень пенсий участников ВОВ по большинству регионов не превышает 32 тыс. рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в 2017 году к пенсии доплачивалось около 5 тыс. рублей. То ли дело Илья Пономарёв... Судя по сумме, положенной для таких как он в качестве депутатского пенсионного обеспечения, он остаётся намного важнее для каждого из нас, чем человек, который кровью добыл для нас Победу и оставил мирное небо над головой. Намного важнее, ибо на содержание такого горе-экс-избранника из налоговых поступлений берётся уж точно не меньше, чем на содержание человека, томившегося в нацистских застенках, не торговавшего Родиной и шедшего в самое пекло боя.Безусловно, не дело всех грести под одну гребёнку. Среди депутатов есть немало тех, кто отдал десятилетия труда, таланта и героизма стран. Один из примеров – первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Но не все в Думе первые космонавты и не все многолетние труженики от сохи и станка. Не все, не все... Как и не все нашли в себе смелость остаться в креслах, когда другие «в едином порыве» вскочили, чтобы стоя и бурными аплодисментами поприветствовать... кого?.. делегацию американских парламентариев. Ну, тех самых, которые несколько пакетов санкций ввели, в том числе и в отношении отдельных присутствовавших в здании пленарных заседаний.Гордость депутатская?.. А зачем, если можно отсидеть в кресле положенный срок, чтобы потом рассчитывать на гособеспечение и иные дополнительные блага, которые для простых тружеников останутся недоступными.