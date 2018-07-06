09:36 06 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Госдума рассказала о депутатских пенсиях. Депутат "ценнее" ветерана?

Накануне сайт Государственной Думы решил продемонстрировать открытость информации финансового характера народных избранников перед народом. Публикация вызвала особый интерес общественности в связи с неумолкающими разговорами о правительственной инициативе пенсионной реформы в РФ. Сайт нижней палаты парламента, давая понять, насколько народные избранники к народу близки, выдал материал под заголовком «Какую пенсию получают депутаты Государственной Думы».

Госдума рассказала о депутатских пенсиях. Депутат "ценнее" ветерана?


Для получения депутатской надбавки к пенсии исполнять обязанности народного избранника необходимо не менее одного действующего на сегодняшний день срока – 5 лет. Если так вышло, что депутат до окончания этого срока по ряду причин не дотянул, то государственной «депутатской» надбавки он не получит. Хотя «не дотянуть» до 5-летнего срока, выражаясь словами великого афориста современности Виталия Кличко, не смогут «не только лишь все». В общем, должно произойти что-то из ряда вон, чтобы депутат перестал быть депутатом раньше прихода на его кресло новых народных избранников из следующего состава. О чём речь?


Например, небезызвестный случай с небезызвестным депутатом Ильёй Пономарёвым, который «посреди депутатского срока» в 2014 году убыл за границу, где благополучно для себя и остался. При этом отсутствие г-на Пономарёва на его рабочем месте в Думе де-юре не становилось поводом к тому, чтобы он был лишён мандата и причитающихся денежных выплат. По данным СМИ, «депутат» продолжал оставаться депутатом, на что приводилась следующая аргументация: «ну за него же люди голосовали». Да – голосовали, но уж точно не за то, чтобы он катался по Штатам, Литве и майданной Украине и оттуда выливал ушаты помоев на Россию.

В общем, депутатские полномочия Ильи Пономарёва (а он такой не один) истекли только после очередных парламентских выборов. Что это означает? А то что депутатский 5-летний стажик такие народные избранники в активе имеют, а значит получают полнейшее право претендовать на депутатскую доплату к общегражданской (или какой бы то ни было ещё) пенсии.

Теперь, собственно, о той самой доплате за статус народного избранника.

Если человек имеет депутатский стаж от 5 до 10 лет, то ему причитается 55% от того денежного вознаграждения, которое ежемесячно получает депутат ГД РФ.

При стаже от 10 лет – прибавка составляет уже 75% депутатского жалования.

И это, оказывается, ещё и «ужесточение». Ровно год назад законодательством предусматривались пенсионные надбавки (будущие или настоящие) для депутатов в размере 55%, если человек депутатствовал в Думе не менее 3-х лет, а 75% - если более трёх. В общем, тому же г-ну Пономарёву и таким, как он, в любом случае «светит» аттракцион неслыханной щедрости от того самого государства, которое такие господа не перестают поливать грязью.

Тут всё о процентах да о процентах. А сколько же это в рублях? И хоть говорят, что заглядывать в чужие карманы не есть хорошо, но всё же... Тут не тот случай, ибо депутаты сами всё выдают в открытом доступе.

Итак, официальное жалование среднестатистического депутата Госдумы составляет 399,3 тыс. рублей в месяц. «На руки», как сообщают парламентарии, они получают 347,3 тыс. рублей (за вычетом 13%). Стало быть, умножаем 399,3 тыс. рублей (без вычета налога) на 0,55 и 0,75 и получаем 219,6 тыс. и 299,47 тыс. соответственно.

Но пенсион, как утверждается, считают не от этого жалования. От неких 84,7 тыс.

Информация с официального сайта Госдумы:
Денежное вознаграждение депутата Государственной Думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тыс. 774 рубля.

Пенсионное обеспечение депутата ГД РФ составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей десять лет и более.


И даже эти суммы кое о чём говорят.

Глядя на них, можно констатировать, что государство оценивает вклад среднестатистического депутата в Россию существенно выше, нежели вклад, например, ветерана Великой Отечественной войны. Так, уровень пенсий участников ВОВ по большинству регионов не превышает 32 тыс. рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в 2017 году к пенсии доплачивалось около 5 тыс. рублей. То ли дело Илья Пономарёв... Судя по сумме, положенной для таких как он в качестве депутатского пенсионного обеспечения, он остаётся намного важнее для каждого из нас, чем человек, который кровью добыл для нас Победу и оставил мирное небо над головой. Намного важнее, ибо на содержание такого горе-экс-избранника из налоговых поступлений берётся уж точно не меньше, чем на содержание человека, томившегося в нацистских застенках, не торговавшего Родиной и шедшего в самое пекло боя.

Безусловно, не дело всех грести под одну гребёнку. Среди депутатов есть немало тех, кто отдал десятилетия труда, таланта и героизма стран. Один из примеров – первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Но не все в Думе первые космонавты и не все многолетние труженики от сохи и станка. Не все, не все... Как и не все нашли в себе смелость остаться в креслах, когда другие «в едином порыве» вскочили, чтобы стоя и бурными аплодисментами поприветствовать... кого?.. делегацию американских парламентариев. Ну, тех самых, которые несколько пакетов санкций ввели, в том числе и в отношении отдельных присутствовавших в здании пленарных заседаний.



Гордость депутатская?.. А зачем, если можно отсидеть в кресле положенный срок, чтобы потом рассчитывать на гособеспечение и иные дополнительные блага, которые для простых тружеников останутся недоступными.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: сайт Госдумы, Твиттер
25

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 08:42
    Госдума рассказала о депутатских пенсиях. Депутат "ценнее" ветерана?
    потому и лезут в депутаты,всякие "...леди" и спортсмены..кто не работает.тот ест !
    Дедкастарый
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:00
      Госдума рассказала о депутатских пенсиях. Депутат "ценнее" ветерана?

      Дешевый, провокационный заголовок. Даже если статья толковая, впечатление смазано этой попыткой манипуляции над читателем. Не учитесь плохому у западных либерастов
      Chertt
      1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:09
        Цитата: Chertt
        Госдума рассказала о депутатских пенсиях. Депутат "ценнее" ветерана?

        Дешевый, провокационный заголовок. Даже если статья толковая, впечатление смазано этой попыткой манипуляции над читателем. Не учитесь плохому у западных либерастов

        А зачем у западных. Своего «выбрали».
        Ау Выбиратели Путина, вы рады ?
        KLV2018
        1. Leeds (Alexander) Сегодня, 09:14
          Чтобы ограничить себя в чем-то, имея возможность не ограничиваться ни в чем, нужно быть честолюбивым человеком. Таких там, похоже, нет. Другая планета, оторванная от той, на которой простые люди живут.
          Хотя бы В.В. пресёк эту проституцию, все-таки принцип демократии в том, что Исполнительная власть ограничивает Законодательную от злоупотреблений, которые мы видим.
          Leeds
        2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 09:18
          Вполне возможен следующий сценарий:
          Сейчас вся ситуация вокруг Пенсионной реформы подается так, что это инициатива Правительства под руководством Медведева определить именно такие параметры. А наш Президент Путин типа не в курсе. Я вообще не удивлюсь, если через какое-то время он вообще заявит, что не давал команду повышать пенсионный возраст. И формально будет прав. Он ставил задачу - повысить доходы пенсионеров, а кто сказал, что их нельзя повысить без увеличения пенсионного возраста?
          При том НДС, Бензин, прочие прелести типа налога на дачный туалет, возможно платная рыбалка по лицензии останутся как были.
          volot-voin
        3. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:18
          Цитата: KLV2018
          Ау Выбиратели Путина, вы рады ?

          Я даже не буду спрашивать вас о дьякуле Порошенко и "радости" укРуинцев.
          Разумеется у Россиян есть вопросы к своему Президенту. Ведь если гражданин полностью рад своей властью, значит что то не так.
          Chertt
          1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 09:21
            Цитата: Chertt
            Ведь если гражданин полностью рад своей властью, значит что то не так.

            Значит это Северная Корея)))))
            volot-voin
          2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:33
            Цитата: Chertt
            Цитата: KLV2018
            Ау Выбиратели Путина, вы рады ?

            Я даже не буду спрашивать вас о дьякуле Порошенко и "радости" укРуинцев.
            Разумеется у Россиян есть вопросы к своему Президенту. Ведь если гражданин полностью рад своей властью, значит что то не так.

            и не спрашивайте,
            модеры. как поменять флажок ? упоротые надоели.
            KLV2018
    2. Anarchist (Александр) Сегодня, 09:01
      А не лишают мандатов всяких "псевдодепутатов" из-за того, что не хотят создавать прецедент: все за свою "шкуру" переживают! Мол: "а вдруг и меня...?"!
      Anarchist
      1. ArhipenkoAndrey (Андрей) Сегодня, 09:07
        Да это вам не у сталеплавильной печи или в поле прохлаждаться - это вам законотворчество очень вредный для организма процесс - оно слово дармоеды. А вообще их зарплата должна начисляться от прожиточного минимума, высокий минимум, зарплата высокая - низкий соответственно низкая, как работаешь так получаешь, ушёл из думы, нет стажа живи как все, а то это уже нарушение закона о пенсиях.
        ArhipenkoAndrey
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:42
    Совести совсем нет...Да и не было.Вчера в станице Тбилисской прошло совещание Краснодарского отделения ЕР..По пенсионной реформе решение вполне ожидаемое-одобрямс..
    210окв
  3. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 08:43
    Особенно этот балаган выглядит цинично на фоне повышения пенсионного возраста. Ради благосостояния кучки вредителей и воров.
    всего плохого, "10 путинских ударов":

    1. Повышение пенсионного возраста.
    2. Повышение НДФЛ (вычетс зарплаты) с 13 до 15 процентов.
    3. Возвращение налога с оборота торговцев.
    4. Отмена льготной ставки НДС для социальных товаров.
    5. Повышение цен на бензин. А в 2019 году еще на 15% акцизы повысят.
    6. Введение налога на зарубежные товары из интернет-магазинов и пошлины даже за мелкие покупки.
    7. Рост тарифов на ЖКХ на 5,5%.
    8. Частичная оплата услуги врачей. Хотя по Конституции медицина должна быть бесплатной.
    9. Рост акцизов на 33% и 8% на импортные табак и алкоголь. Хотя этот пункт мне безразличен, так как я не курю и не пью.
    10. Налог на сараи, бани, туалеты и теплицы, который уже введен. И о котором я уже писал даже.
    volot-voin
  4. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:49
    вот на фото,ясно видно,кто аплодирует американцам,вот вам и информация к размышлению,пол-думы "конченые"...настоящие предатели,наши "слуги",чего мы ждём от этой власти?
    андрей юрьевич
    1. cariperpaint Сегодня, 09:04
      Они должны ножками топать или здравствуйте хором кричать? Вы на конференциях больших бывали? Там всегда аплодируют пришедшим. Таким образом зал приветствует. До абсурда же претензии зачем доводить? Я тоже их не люблю,но элементарная вежливость по вашему не нужна?
      cariperpaint
  5. Гардамир Сегодня, 08:50
    Минус! Не статье конечно, а тому что творится в стране. Минус всем депутатам, всех четырёх партий.
    Гардамир
    1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 08:54
      Цитата: Гардамир
      Минус! Не статье конечно, а тому что творится в стране. Минус всем депутатам, всех четырёх партий.

      А что вы собственно хотели от тех кто жирует счет народа. Их интересует прежде всего личное обогащение, талантливые родственники-бизнесмены. Счета и недвижимость в другой стране.
      volot-voin
  6. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 08:52
    У меня другой вопрос ,зачем мелочиться считая зарплату и пенсии большинству из них плевать на эти проценты .
    Сколько стоит нынче неприкосновенность депутатская ?
    А вы всё по мелочи да по мелочи ,исчисляется это цена кресла не в рублях а в другой валюте и не в тысячах ,ноликов там больше .
    Lek3338
  7. фрезер (александр) Сегодня, 08:53
    Посмотрите это видео, как депутаты госдумы стоя приветствуют американских конгресмэнов: <iframe src="https://player.vimeo.com/video/278547809" width="640" height="640" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> . И многое станет понятно.
    фрезер
  8. Yrec (Юрий) Сегодня, 08:57
    Предлагаю сделать возраст выхода на пенсию депутатам - 100 лет. И пусть себе хоть какую пенсию назначают, хоть 1000% от оклада.
    Yrec
    1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:17
      Думаете напугаются? Они и так до белых тапок готовы в таких хлебных креслах сидеть... или не сидеть,а только числиться как Пономарев. И не работают а все равно в шоколаде..Устроили себе земной рай за счет народа.. angry
      ДЕДПИХТО
  9. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:00
    И это они думают о наших пенсиях, это они думают о минимальных зарплатах, это они считают прожиточный минимум!??? Но это же просто подло.
    Egorovich
  10. victorsh (Виктор) Сегодня, 09:03
    Про пи-са Пономарева я возмущался еще несколько лет назад(можете прочесть мои комменты).Не удивлюсь если это существо получает российскую пенсию.И второе.Я ОЧЕНЬ уважаю ветеранов ВОВ.Но давайте говорить о нынешних реалиях."Слуга народа"грубо говоря через 10 лет будет получать пенсию больше,чем его"господин".Которого"слуга"отправил воевать за интересы НАШЕЙ РОДИНЫ(НАШЕЙ,не"слуги").Нет-понятно.Когда мы служим-подписали контракт-сами выбрали эту профессию.Но доколе?
    victorsh
    1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 09:07
      Цитата: victorsh
      ро пи-са Пономарева я возмущался еще несколько лет назад(можете прочесть мои комменты).Не удивлюсь если это существо получает российскую пенсию.

      Еще как будет, при том кидаясь в нас из-за границы какашками. А сколько там всяких Вороненковых и Максаковых.....Интесно если она созыв отсидела ей тоже дадут пенсию как нардепу?
      volot-voin
  11. cariperpaint Сегодня, 09:05
    Нормальная пенсия,хотя мне не хватит
    cariperpaint
  12. олег ватник (олег ватник) Сегодня, 09:11
    я бы парламент на колыму в полном составе am
    вообще за чем он нужен за что отвечает?
    олег ватник
  13. Старый военрук Сегодня, 09:13
    Кто бы сомневался? Себя любимого надо обеспечить прежде всего и невзирая ни на что. Подумаешь, ветеран! Сколько их там осталось?! Нищие пенсионеры? Ну и что? Кто их заставляп работать там, где хорошей пенсии не будет? Сами виноваты.
    Старый военрук
  14. Гардамир Сегодня, 09:19
    Чья эта дума? Когда-то они радовались избранию своего президента - Трампа. Теперь эти вассалы приветствуют стоя американских хозяев, а как же санкции и прочая лапша для народа?
    Гардамир
Картина дня