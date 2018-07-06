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Трамп о встрече с Путиным: Мы всё сделаем прекрасно
Выступая в штате Монтана перед своими сторонниками, президент США Дональд Трамп заявил, что всегда был готов к встрече с Владимиром Путиным, поэтому переговоры с ним, запланированные на 16 июля, пройдут прекрасно, передает канал Fox News.
При этом он посетовал на то, что «этим глупым людям (противникам встречи)» очень тяжело объяснить, что хорошие отношения с Москвой и Пекином – «это хорошая вещь, а не плохая».
Ранее американский лидер не раз заявлял, что ожидает встречу с российским коллегой «с нетерпением». И если США поладят с Россией – это будет замечательно.
Напомним саммит на высшем уровне США и РФ запланирована на 16 июля в Хельсинки.
По мнению замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, одна из тем, поднятых на переговорах, будет касаться международного терроризма.
В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что существует множество областей, где США и Россия могут работать вместе, в том числе в культурной сфере, космосе, Арктике и пр.
При этом Москва ничего сверхъестественного от Вашингтона не требует – она лишь хочет уважения своих национальных интересов, добавил он.
Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно,сказал Трамп.
При этом он посетовал на то, что «этим глупым людям (противникам встречи)» очень тяжело объяснить, что хорошие отношения с Москвой и Пекином – «это хорошая вещь, а не плохая».
Ранее американский лидер не раз заявлял, что ожидает встречу с российским коллегой «с нетерпением». И если США поладят с Россией – это будет замечательно.
Напомним саммит на высшем уровне США и РФ запланирована на 16 июля в Хельсинки.
По мнению замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, одна из тем, поднятых на переговорах, будет касаться международного терроризма.
Полагаю, что этот вопрос они не смогут обойти, поскольку это одна из самых актуальных сегодня проблем,подчеркнул замминистра.
В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что существует множество областей, где США и Россия могут работать вместе, в том числе в культурной сфере, космосе, Арктике и пр.
При этом Москва ничего сверхъестественного от Вашингтона не требует – она лишь хочет уважения своих национальных интересов, добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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