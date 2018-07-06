09:39 06 июля
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Трамп о встрече с Путиным: Мы всё сделаем прекрасно

Выступая в штате Монтана перед своими сторонниками, президент США Дональд Трамп заявил, что всегда был готов к встрече с Владимиром Путиным, поэтому переговоры с ним, запланированные на 16 июля, пройдут прекрасно, передает канал Fox News.



Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно,
сказал Трамп.


При этом он посетовал на то, что «этим глупым людям (противникам встречи)» очень тяжело объяснить, что хорошие отношения с Москвой и Пекином – «это хорошая вещь, а не плохая».

Ранее американский лидер не раз заявлял, что ожидает встречу с российским коллегой «с нетерпением». И если США поладят с Россией – это будет замечательно.

Напомним саммит на высшем уровне США и РФ запланирована на 16 июля в Хельсинки.

По мнению замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, одна из тем, поднятых на переговорах, будет касаться международного терроризма.

Полагаю, что этот вопрос они не смогут обойти, поскольку это одна из самых актуальных сегодня проблем,
подчеркнул замминистра.

В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что существует множество областей, где США и Россия могут работать вместе, в том числе в культурной сфере, космосе, Арктике и пр.

При этом Москва ничего сверхъестественного от Вашингтона не требует – она лишь хочет уважения своих национальных интересов, добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:49
    Это надо передать в Киев Порошенко... cryingТрамп тролль еще тот..
    210окв
    1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 08:51
      Цитата: 210окв
      Это надо передать в Киев Порошенко..

      Порошенко вкурсе, и наверное уже радуется.
      volot-voin
      1. Тралл Сегодня, 09:07
        Цитата: volot-voin
        Трамп тролль еще тот.

        Больше на балабола похож smile
        Тралл
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:51
      Трамп о встрече с Путиным: Мы всё сделаем прекрасно
      и не больно ? what
      андрей юрьевич
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:53
      Дима , привет ! hi
      Трамп о встрече с Путиным: Мы всё сделаем прекрасно

      Только есть у меня подозрение что понятие "прекрасного" у Трампа и Путина несколько разнится . wink
      bouncyhunter
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:10
        Да,Паш hi Что то Трамп попутал..То ли рамсы,то ли ориентацию..
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , привет ! hi
        Трамп о встрече с Путиным: Мы всё сделаем прекрасно

        Только есть у меня подозрение что понятие "прекрасного" у Трампа и Путина несколько разнится . wink
        210окв
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:12
          Цитата: 210окв
          Что то Трамп попутал..То ли рамсы,то ли ориентацию.

          Ну , ориентация цвета неба на Западе уже норма . А вот за рамсы ВВП ему растолкует , надеюсь .
          bouncyhunter
    4. To be or not to be Сегодня, 09:34
      "Трамп о встрече с Путиным: Мы всё сделаем прекрасно"
      ПРЕКРАСНО..
      1.НАТО НЕТ !
      2."И песню :"We say goodbye, we bid farewell to Germany.
      They are waiting for us to embrace our beloved sidе"
      "Мы прощаемся, прощаемся с Германией.
      Ждут объятья нас любимой стороны. .."
      To be or not to be
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 08:52
    Я думаю, не стоит бежать впереди паровоза. Будем посмотреть, чай, не долго ждать осталось.
    Yrec
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:56
    Дональд,твои слова да Богу в уши!и тогда действительно всё будет прекрасно.
    Фил77
  4. Гардамир Сегодня, 08:58
    Давайте не будем здесь ничего обсуждать. Очень хочется подождать результатов этой встречи.
    Гардамир
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 09:06
    Интересно, а женами и дочерьми будут хвалиться? У Трампа тут есть небольшое преимущество.
    Altona
  6. Шалтай (Александр) Сегодня, 09:15
    В Литве похоже сдают нервы , их президент - призвала для усиления обороны балтийского региона разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на подводных лодках .
    Шалтай
  7. fif21 (александр) Сегодня, 09:19
    Пустой словами сыт не будешь. Говорить с хозяином террористов о борьбе с ними , о как recourse В МИДе явно проблемы с кадрами wassat
    fif21
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:33
    При этом Москва ничего сверхъестественного от Вашингтона не требует – она лишь хочет уважения своих национальных интересов..
    ..     ....Всего лишь...так мало... smile ...Ждать осталось не долго...посмотрим какие у нас интересы, и как США будет их уважать...
    parusnik
  9. antiexpert (Athony) Сегодня, 09:34
    переговоры с точки зрения США заключаются в озвучивании своих требований, а затем оказании давления, чтобы эти требования и желания были выполнены
    (с) Путин
    antiexpert
Картина дня