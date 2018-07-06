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Симметрично-идентичные шевроны. Интересные фото современных призывников
Публикации фотографий современными призывниками дают пищу для размышления по поводу современной формы. Точнее, по поводу атрибутов принадлежности тому или иному виду (роду) войск. В частности, родственники нескольких призванных на службу в ВС РФ молодых людей делятся фотографиями, на которых можно видеть, что на форме парней с двух сторон красуются одинаковые шевроны и одинаковые нашивки "Вооружённые силы России". Лица военнослужащих "на всякий случай" решили не демонстрировать, даже при учёте того, что свои фото они сами публикуют в соцсетях.
Как видно, полная симметрия шевронов и нашивок (наклеек), которую попросили прокомментировать одного из военнослужащих. Сначала подумали, что теперь так в армии командиры перестраховываются на случай того, что молодой призывник перепутает местами наклейки и шевроны на груди и на рукавах военной формы. Как бы "защита от человеческого фактора", который хорошо известно, как в народе называется. Но, если верить, молодым призывникам, всё несколько иначе. Представляем скрин переписки с военнослужащим по имени Иван (текст, естественно, без изменений):
Молодой человек говорит о том, что военнослужащий части, в которой он проходит службу, должен купить соответствующие нашивки.
Из переписки:
При этом в соцсетях можно найти немало фотографий, где призванные на службу молодые люди, ставшие военнослужащими, продолжают ходить с "наклейками" "Вооружённые силы России" с двух сторон на форме и после попадания в в/ч.
Понятно, что тот шеврон стоит копейки, но вопрос к официальным лицам: на самом ли деле в тех или иных в/ч в нашей стране призывникам предлагают менять их за плату самостоятельно?
Как видно, полная симметрия шевронов и нашивок (наклеек), которую попросили прокомментировать одного из военнослужащих. Сначала подумали, что теперь так в армии командиры перестраховываются на случай того, что молодой призывник перепутает местами наклейки и шевроны на груди и на рукавах военной формы. Как бы "защита от человеческого фактора", который хорошо известно, как в народе называется. Но, если верить, молодым призывникам, всё несколько иначе. Представляем скрин переписки с военнослужащим по имени Иван (текст, естественно, без изменений):
Молодой человек говорит о том, что военнослужащий части, в которой он проходит службу, должен купить соответствующие нашивки.
Из переписки:
Именно купить? Сами они уже не выдают?
Да, именно купить
При этом в соцсетях можно найти немало фотографий, где призванные на службу молодые люди, ставшие военнослужащими, продолжают ходить с "наклейками" "Вооружённые силы России" с двух сторон на форме и после попадания в в/ч.
Понятно, что тот шеврон стоит копейки, но вопрос к официальным лицам: на самом ли деле в тех или иных в/ч в нашей стране призывникам предлагают менять их за плату самостоятельно?
Использованы фотографии: ВКонтакте
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