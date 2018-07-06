Симметрично-идентичные шевроны. Интересные фото современных призывников

Именно купить? Сами они уже не выдают?

Да, именно купить

Публикации фотографий современными призывниками дают пищу для размышления по поводу современной формы. Точнее, по поводу атрибутов принадлежности тому или иному виду (роду) войск. В частности, родственники нескольких призванных на службу в ВС РФ молодых людей делятся фотографиями, на которых можно видеть, что на форме парней с двух сторон красуются одинаковые шевроны и одинаковые нашивки "Вооружённые силы России". Лица военнослужащих "на всякий случай" решили не демонстрировать, даже при учёте того, что свои фото они сами публикуют в соцсетях.Как видно, полная симметрия шевронов и нашивок (наклеек), которую попросили прокомментировать одного из военнослужащих. Сначала подумали, что теперь так в армии командиры перестраховываются на случай того, что молодой призывник перепутает местами наклейки и шевроны на груди и на рукавах военной формы. Как бы "защита от человеческого фактора", который хорошо известно, как в народе называется. Но, если верить, молодым призывникам, всё несколько иначе. Представляем скрин переписки с военнослужащим по имени Иван (текст, естественно, без изменений):Молодой человек говорит о том, что военнослужащий части, в которой он проходит службу, должен купить соответствующие нашивки.Из переписки:При этом в соцсетях можно найти немало фотографий, где призванные на службу молодые люди, ставшие военнослужащими, продолжают ходить с "наклейками" "Вооружённые силы России" с двух сторон на форме и после попадания в в/ч.Понятно, что тот шеврон стоит копейки, но вопрос к официальным лицам: на самом ли деле в тех или иных в/ч в нашей стране призывникам предлагают менять их за плату самостоятельно?