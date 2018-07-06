09:37 06 июля
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Симметрично-идентичные шевроны. Интересные фото современных призывников

Публикации фотографий современными призывниками дают пищу для размышления по поводу современной формы. Точнее, по поводу атрибутов принадлежности тому или иному виду (роду) войск. В частности, родственники нескольких призванных на службу в ВС РФ молодых людей делятся фотографиями, на которых можно видеть, что на форме парней с двух сторон красуются одинаковые шевроны и одинаковые нашивки "Вооружённые силы России". Лица военнослужащих "на всякий случай" решили не демонстрировать, даже при учёте того, что свои фото они сами публикуют в соцсетях.

Симметрично-идентичные шевроны. Интересные фото современных призывников



Как видно, полная симметрия шевронов и нашивок (наклеек), которую попросили прокомментировать одного из военнослужащих. Сначала подумали, что теперь так в армии командиры перестраховываются на случай того, что молодой призывник перепутает местами наклейки и шевроны на груди и на рукавах военной формы. Как бы "защита от человеческого фактора", который хорошо известно, как в народе называется. Но, если верить, молодым призывникам, всё несколько иначе. Представляем скрин переписки с военнослужащим по имени Иван (текст, естественно, без изменений):




Молодой человек говорит о том, что военнослужащий части, в которой он проходит службу, должен купить соответствующие нашивки.

Из переписки:
Именно купить? Сами они уже не выдают?


Да, именно купить


При этом в соцсетях можно найти немало фотографий, где призванные на службу молодые люди, ставшие военнослужащими, продолжают ходить с "наклейками" "Вооружённые силы России" с двух сторон на форме и после попадания в в/ч.

Понятно, что тот шеврон стоит копейки, но вопрос к официальным лицам: на самом ли деле в тех или иных в/ч в нашей стране призывникам предлагают менять их за плату самостоятельно?

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 10

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  1. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:19
    Радует что шеврон не вверх ногами...
    фигвам
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:22
      Не радует...Даже русского языка толком не знает."Шиврон части"..Тьфу.
      Цитата: фигвам
      Радует что шеврон не вверх ногами...
      210окв
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:21
    Нормально всё
    Грибок
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:26
      Что нормально?Что неграмотные?Или что не знают что такое форма одежды?Да,это может показаться незначительным..Однако подобные идут на дембель откровенными петухами(смотри вчерашнюю статью).Да и похоже что командованию на это пофиг.
      Цитата: Грибок
      Нормально всё
      210окв
  3. Гардамир Сегодня, 09:22
    Интересно как бы комментировали эту статью, если бы это происходило на Украине. Запомните, озабоченные, между нами нет разницы.
    Гардамир
    1. loki565 Сегодня, 09:34
      хохлы знатно обосрались и сколько бы ты им жопу не подтирал, вонять будет еще очень долго)))
      loki565
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:25
    Прошу прощения - на хрена шеврон части? Рода войск уже не достаточно? По мне так "крабов" вполне хватает для определения рода войск.
    Yrec
  5. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 09:25
    Очередное фуфло.
    nesvobodnye
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:29
    Понятно, что тот шеврон стоит копейки
    ....Понятно и другое, копейка рупь бережет, курочка по зернышку клюет и т.д.
    parusnik
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 09:30
    Вообще, на полевую форму и нашивки должны быть защитного цвета, не контрастные. А так прям как английские солдаты, алые мундиры сняли, но отличительные знаки оставили яркими.
    Altona
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