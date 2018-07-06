12:42 06 июля
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Грибаускайте: Мы в русской осаде, нужно укрепить оборону НАТО

Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала руководство НАТО для усиления обороны стран Балтии разместить на подводных лодках американские зенитные комплексы Patriot, сообщает газета Corriere della Sera.



Силы ПВО в балтийском регионе недостаточно эшелонированы, но ситуация может быть улучшена путем установки на подводные лодки НАТО американских зенитных комплексов Patriot либо их развертывания непосредственно в прибалтийских странах, сказала Грибаускайте в интервью газете.


По ее словам, Россия, представляющая «опасность номер один», ведет против Восточной Европы «нетрадиционную войну» – только в прошлом году она осуществила около 15 тыс. кибератак на объекты энергетической и экономической инфраструктуры, усилилось вмешательство во внутреннюю политику стран Балтии.

Президент Литвы также назвала строительство россиянами в Беларуси ядерного реактора (всего в 40 км от Вильнюса) «инструментом угрозы и геополитического давления».

Те, кто далеко от России, конечно, могут игнорировать опасность, но не жители стран Балтии, которые прекрасно помнят «жестокую и незаконную оккупацию Крыма и вторжение на Украину», заявила Грибаускайте.

Отвечая на вопрос, как она относится к предстоящей встрече Путина и Трампа, президент сказала: «С большой осторожностью». По ее словам, больших результатов от саммита ждать не приходиться, зато есть опасения по поводу «непредсказуемых последствий», ведь Путин гораздо опаснее того же самого Ким Чен Ына.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 51

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  1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 09:42
    Ну в принципе можно... если лодку вытащить в сухой док и на палубу закатить Patriot.... wassat
    marlin1203
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:47
      Цитата: marlin1203
      Ну в принципе можно... если лодку вытащить в сухой док и на палубу закатить Patriot.

      Далю Грибы не отпускайте, в очередной раз накрыло. Соболезнуем
      Chertt
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:57
        Оставим в покое её болезную..Пусть лучше так никак -"Патриоты"на ПЛ в Балтийском море..
        Цитата: Chertt
        Цитата: marlin1203
        Ну в принципе можно... если лодку вытащить в сухой док и на палубу закатить Patriot.

        Далю Грибы не отпускайте, в очередной раз накрыло. Соболезнуем
        210окв
      2. MPN (Павел) Сегодня, 09:59
        Цитата: marlin1203
        Ну в принципе можно... если лодку вытащить в сухой док и на палубу закатить Patriot.
        Ну это еще что. Кроме невероятного профессионализма в эшелонировании ПВО она еще и научный гений ибо она еще и угрозы в киберпространстве средствами ПВО ликвидирует
        .По ее словам, Россия, представляющая «опасность номер один», ведет против Восточной Европы «нетрадиционную войну» – только в прошлом году она осуществила около 15 тыс. кибератак на объекты энергетической и экономической инфраструктуры, усилилось вмешательство во внутреннюю политику стран Балтии.
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:09
          привет. Паша!
          она еще и угрозы в киберпространстве средствами ПВО ликвидирует
          ну так это всем известно. что русские хакеры действуют с воздуха
          роман66
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:11
            Рома привет! hi А вы все дура, дура..., а она первая поняла как с хакерами бороться... laughing
            MPN
            1. роман66 (роман) Сегодня, 10:13
              да так-то не дура. просто глючит иногда, как ламповый телевизор, но если по ней стукнуть - заработает опять
              роман66
              1. MPN (Павел) Сегодня, 10:15
                Заклка комсомольская, другая бы после стольких постукиваний, все нити накала в лампах стряхнула бы... wink
                MPN
                1. роман66 (роман) Сегодня, 10:17
                  лампы-то советские. такие хрен стряхнешь!!
                  роман66
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 10:21
                    Цитата: роман66
                    лампы-то советские. такие хрен стряхнешь!!

                    Я пр то же... smile
                    MPN
            2. volodya (владимир) Сегодня, 11:05
              Цитата: MPN
              А вы все дура, дура..., а она первая поняла как с хакерами бороться...

              Комсомолка,спортсменка и чуть ли не красавица!
              volodya
              1. MPN (Павел) Сегодня, 11:16
                Цитата: volodya
                и чуть ли не красавица!

                Этого "Чуть" многовато, хотя национальные критерии красоты существенно разнятся
                MPN
                1. Меченосец (Николай) Сегодня, 11:18
                  Цитата: MPN
                  Этого

                  Это фейк.Это фото актеров иранского театра.
                  Меченосец
        2. DMoroz Сегодня, 10:13
          hi То же самое на ум пришло... fool
          DMoroz
      3. victorsh (Виктор) Сегодня, 09:59
        Да нет и не было у нее МУЖИКА!Вот и выеживается болезная.
        victorsh
        1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:44
          были мужики,деньги были,а любви не было lol
          Ратник с пулеметом
      4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:58
        Цитата: Chertt
        Далю Грибы не отпускайте, в очередной раз накрыло. Соболезнуем

        Далю не трогать!! Она на задании. soldier Её ещё в 80-е завербовал майор КГБ, прикинувшийся шведом. feel
        злой партизан
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 09:54
      Лучше установите Далю на подводную лодку и погрузитесь не всплывая.
      Dimontius
      1. Тралл Сегодня, 10:01
        Цитата: Dimontius
        Лучше установите Далю на подводную лодку и погрузитесь не всплывая.

        Будет выглядеть как плагиат smile
        Тралл
  2. Тралл Сегодня, 09:43
    разместить на подводных лодках американские зенитные комплексы Patriot

    Срочно булочку с "Новичком" этому пациенту smile
    Президент Литвы также назвала строительство россиянами в Беларуси ядерного реактора (всего в 40 км от Вильнюса) «инструментом угрозы и геополитического давления»

    Фантомные боли по Игналинской АЭС не дают покоя президенту с пониженной социальной ответственностью smile
    Тралл
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:47
      А смысл ? Пусть себе тявкает - ей за это денюжку платят . Только вот что-то она как-то невразумительно . Почему бы на субмаринах НАТО не разместить сразу Фу-35 , а не Пэтриот ? what
      bouncyhunter
      1. Тралл Сегодня, 09:49
        Цитата: bouncyhunter
        Почему бы на субмаринах НАТО не разместить сразу Фу-35

        Илон Маск еще не разработал систему подводного(ну и подлёдного заодно) взлета для F-35 smile
        Тралл
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:11
          а в чем проблема? можно же выстрелить ф-35 из торпедного аппарата
          роман66
          1. Тралл Сегодня, 10:37
            из торпедного аппарата можно даже матросами стрелять smile
            Тралл
          2. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:43
            Просто она не знала)))
            фигвам
            1. роман66 (роман) Сегодня, 10:49
              ну вот, блин, я думал. что шучу...
              роман66
  3. Million (Влад) Сегодня, 09:50
    Кто девушку(Литву)угощает -тот ее поет и танцует!
    Million
    1. sagitch (Ильдар) Сегодня, 09:54
      Куда Грудинин смотрит, совсем его баба распоясалась!
      sagitch
      1. Тралл Сегодня, 09:56
        Вот вы смеетесь над Далей, а она как настоящий отец латышского народа не только носит зонтик сама, но и укрывает им от дождя свою армию smile
        Тралл
  4. morpogr (юрий) Сегодня, 09:53
    Очередной скулёж моськи и просьба за это дать косточку или похвалить.
    morpogr
  5. arhPavel (Paul) Сегодня, 09:55
    Фиерия маразма...
    Даля..
    arhPavel
  6. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 09:55
    Вот кто ваш щит...
    Ирек
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 10:02
    Цитата: MPN
    Ну это еще что. Кроме невероятного профессионализма в эшелонировании ПВО она еще и научный гений ибо она еще и угрозы в киберпространстве средствами ПВО ликвидирует

    ----------------------------
    Ну следующим заявлением будет видимо просьба оснастить каждый танк Абрамс торпедным аппаратом.
    Altona
    1. Тралл Сегодня, 10:08
      Цитата: Altona
      танк Абрамс

      название у танка таки еврейское smile
      Тралл
  8. ioan-e (Борис) Сегодня, 10:09
    Российские хакеры они как тот суслик из ДМБ, никто их не видел, но они есть! (с) Даля.
    ioan-e
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 10:10
    Цитата: Тралл
    название у танка таки еврейское

    -----------------------
    Там и само применение торпед будет хитро-еврейским, там же много болот и вот торпеды будут запускать в болото. wink
    P.S. В общем функционал танка раширится многократно, купируя угрозы как с Балтики так и по суше. wink
    Altona
  10. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:23
    Грибаускайте: Мы в русской осаде, нужно укрепить оборону НАТО Да, обычная склочная бабушка-соседка в деревне, которая если не поскандалит днём с кем нибудь, то не уснет. Она уже с десяток лет орет по всему "цивилизованному" западу, что русские хотят её изнасиловать. (Кто у нас столько выпьет? recourse )
    Теренин
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 10:38
      Даля и ее грибы....
      Улиточник N9
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:58
        Они этих грибов уже объелись
        Теренин
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:03
      Цитата: Теренин
      склочная бабушка-

      Склочная или с\в\о\л\о\ч\н\а\я?
      Даля Грибаускайте никогда не была замужем и не имеет детей
      -википедия.
      В этом все и дело. yes Случай безнадежный. crying Дочь сотрудника НКВД тупо и безрадостно будет самоутверждаться за счет русофобии, нет у ней иной цели, чем привлекать к себе внимание и делать вид, что она крутая, вершитель судеб целого народа.
      Балу
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:25
    Путин гораздо опаснее того же самого Ким Чен Ына.
    Когда у человека в голове вместо мозгов каша из русофобии вперемешку с подобострастием к Сша, то разъяснять такому "человеку" что-то бесполезно. Посмотрим, что запоют когда через пару лет ЕС прекратит финансировать эти страны, которые считаются таковыми только на карте и бумаге.
    rotmistr60
  12. vindigo (Андрей) Сегодня, 10:31
    Не пойму, что они так нервничают? Пытаются поднять себе популярность у своего народа, типа заботятся о защите населения перед лицом выдуманного внешнего врага?
    vindigo
  13. james (Partial) Сегодня, 10:32
    Боже, избавь Литву от позора.
    james
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:39
    Старая женщина пониженной социальной ответственности
    Дормидонт
  15. HMR333 (Владимир) Сегодня, 10:39
    ты под действием грибов нужно тебе прокопаться грибоускайте!
    HMR333
  16. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:43
    Как достала эта тявкающая Даля....взяли бы уже компромат о работе на РФ уже выложили бы "партнерам" по НАТО и прочим спецслужбам....
    Alexey-74
  17. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:44
    ... а может эти пэтриоты дальке под кровать засунуть, пусть спит спокойно - на века)) bully
    a.s.zzz888
  18. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:04
    Похоже, не те она грибы нашла в этот раз. Вон как накрыло бедняжку... Боюсь, уже необходимо лечение в условиях стационара.
    Стройбат запаса
  19. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 11:09
    С комсомольским задором и коммунистической хваткой Даля отрабатывает бабло!!! )))
    Barzha
  20. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:55
    Силы ПВО в балтийском регионе недостаточно эшелонированы, но ситуация может быть улучшена путем установки на подводные лодки НАТО американских зенитных комплексов Patriot либо их развертывания непосредственно в прибалтийских странах, сказала Грибаускайте в интервью газете
    Пациентка психдиспансера возомнила себя стратегом. Как долго литовцы собираются терпеть эту...неразумную...тетку? wassat
    Балу
  21. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 12:01
    Президент Литвы крайне неинформированный руководитель. Она не знает , что русские хакеры в легкую выбрали президента ФША, где степень киберзащиты достаточно серьезная, а инфраструктура Трибалтики устояла? Тогда пусть амерзцы едут на поклон к Дале малость подучиться в кибервойнах.
    Ст.пропорщик
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