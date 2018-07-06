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Грибаускайте: Мы в русской осаде, нужно укрепить оборону НАТО
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала руководство НАТО для усиления обороны стран Балтии разместить на подводных лодках американские зенитные комплексы Patriot, сообщает газета Corriere della Sera.
Силы ПВО в балтийском регионе недостаточно эшелонированы, но ситуация может быть улучшена путем установки на подводные лодки НАТО американских зенитных комплексов Patriot либо их развертывания непосредственно в прибалтийских странах, сказала Грибаускайте в интервью газете.
По ее словам, Россия, представляющая «опасность номер один», ведет против Восточной Европы «нетрадиционную войну» – только в прошлом году она осуществила около 15 тыс. кибератак на объекты энергетической и экономической инфраструктуры, усилилось вмешательство во внутреннюю политику стран Балтии.
Президент Литвы также назвала строительство россиянами в Беларуси ядерного реактора (всего в 40 км от Вильнюса) «инструментом угрозы и геополитического давления».
Те, кто далеко от России, конечно, могут игнорировать опасность, но не жители стран Балтии, которые прекрасно помнят «жестокую и незаконную оккупацию Крыма и вторжение на Украину», заявила Грибаускайте.
Отвечая на вопрос, как она относится к предстоящей встрече Путина и Трампа, президент сказала: «С большой осторожностью». По ее словам, больших результатов от саммита ждать не приходиться, зато есть опасения по поводу «непредсказуемых последствий», ведь Путин гораздо опаснее того же самого Ким Чен Ына.
Силы ПВО в балтийском регионе недостаточно эшелонированы, но ситуация может быть улучшена путем установки на подводные лодки НАТО американских зенитных комплексов Patriot либо их развертывания непосредственно в прибалтийских странах, сказала Грибаускайте в интервью газете.
По ее словам, Россия, представляющая «опасность номер один», ведет против Восточной Европы «нетрадиционную войну» – только в прошлом году она осуществила около 15 тыс. кибератак на объекты энергетической и экономической инфраструктуры, усилилось вмешательство во внутреннюю политику стран Балтии.
Президент Литвы также назвала строительство россиянами в Беларуси ядерного реактора (всего в 40 км от Вильнюса) «инструментом угрозы и геополитического давления».
Те, кто далеко от России, конечно, могут игнорировать опасность, но не жители стран Балтии, которые прекрасно помнят «жестокую и незаконную оккупацию Крыма и вторжение на Украину», заявила Грибаускайте.
Отвечая на вопрос, как она относится к предстоящей встрече Путина и Трампа, президент сказала: «С большой осторожностью». По ее словам, больших результатов от саммита ждать не приходиться, зато есть опасения по поводу «непредсказуемых последствий», ведь Путин гораздо опаснее того же самого Ким Чен Ына.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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