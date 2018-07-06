12:43 06 июля
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США хотели бы привлечь Россию к ответственности за «многие действия»

Президенты Путин и Трамп проведут в Хельсинки переговоры один на один, в расширенном составе и за рабочим ланчем, передает ТАСС заявление американского посла в Москве Джона Хантсмана.



По словам дипломата, проведение полноформатного саммита СЩА-РФ отвечает интересам Вашингтона.


Трамп решил, что пришло время для прямого контакта с Путиным. От этих переговоров зависит безопасность не только США и России, но всего мира, подчеркнул он. Необходимо дать трезвую оценку ситуации, докопаться до коренных причин, приведших к возникновению проблем.

Хантсман отметил, что американская сторона через диалог должна понять, каковы ее «ожидания по поводу решения ключевых проблем» в двусторонних отношениях. По его словам, некоторые из этих проблем касаются стратегической стабильности и контроля над вооружениями, другие связаны с Украиной. И, конечно же, не обойдется без обсуждения сирийской проблемы – очень важной темы для диалога.

В то же время дипломат счел необходимым напомнить, что Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы, а также за «гибридную войну» – новые приемы ведения войны, свидетелями применения которых недавно стали западные страны.

Напомним, встреча лидеров США и России должна пройти 16 июля в Хельсинки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 58

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:37
    сша вообще хотели бы, чтоб не было России. И не только они
    Дормидонт
    1. Тралл Сегодня, 10:39
      Повестка дня встречи в Хельсинки:
      1. Аляска
      2. Права индейцев в США
      ... smile
      Тралл
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:44
        США хотели бы привлечь Россию к ответственности за «многие действия»

        Матрасы ! Вы сильно удивитесь когда узнаете что не только Россия , но и многие страны мира (в том числе ваши союзники) очень хотят привлечь США к ответственности за "многие действия" . negative Так что сверните свои хотелки в трубочку и засуньте себе в выхлопную трубу . am
        bouncyhunter
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:52
          а вот интересно, бухать за ланчем будут?
          роман66
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:58
            Цитата: роман66
            бухать за ланчем будут?

            Нафига продукт переводить зря ? recourse
            bouncyhunter
            1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:03
              Всем доброго здравия! hi окружение Трампа и Англия ничего не дадут сделать , просто поговорят и то хорошо.
              Идущий
          2. krops777 (Алексей) Сегодня, 11:15
            а вот интересно, бухать за ланчем будут?


            А как же, Меркель за пивом сгоняет, Макрон вина подгонит, Педро самогона и все пьянка обеспечена. drinks
            krops777
          3. Дирижер Сегодня, 11:29
            А Трамп ваще пьет алкоголь?
            Дирижер
            1. Shahno (Павел) Сегодня, 11:31
              Только с Джерадом...
              Shahno
        2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:53
          Паша, салют hi !Мои мысли ты выразил в словах про трубочку и трубу, только у меня намного грубее. good
          Egorovich
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:56
            Саша , привет ! hi У меня поначалу тоже вовсе непечатные выражения были , но я их впихондрил в литературную форму . feel Ну а дальше :
            bouncyhunter
            1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:07
              Сильно хотеть, но не смочь. И об этом заявлять прилюдно. Лишнее подтверждение слов Задорнова об американцах.
              Egorovich
        3. MPN (Павел) Сегодня, 10:56
          докопаться до коренных причин, приведших к возникновению проблем.
          Ну если до сих пор не докопались (за все время существования ОПГ по названием США), то смысла и разговаривать с такими тупыми нет... sad
          MPN
        4. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:05
          доброго дня,здесь идеально подходит "только после вас" hi
          Ратник с пулеметом
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:07
            Привет , Женя ! hi
            Цитата: Ратник с пулеметом
            "только после вас"

            Угу , вежливо и с "толстым" намёком . lol
            bouncyhunter
            1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:15
              можно в случае чего еще потыкать стволом между лопаток))
              Ратник с пулеметом
      2. самоход (Даниил) Сегодня, 11:22
        ...США хотели бы привлечь Россию к ответственности за «многие действия»...
        пойдем от противного - а если США привлечь "за многие действия" (военные преступления, геноцид, вмешательства во внутренние дела государств...) - адвокатов хватит все это г...но отмыть?! или "все суды куплены"?!
        самоход
      3. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:05
        Цитата: Тралл
        Повестка дня встречи в Хельсинки:
        1. Аляска
        2. Права индейцев в США
        ... smile

        Вот троеточие - это правильно. Так как там ещё:
        3.Независимость Техаса и Калифорнии.
        4.Латиноамериканская республика во Флориде(как минимум).
        5.Чёрная анархическая конфедерация в Алабаме, Джорджии, Ю. Каролине,в общем, земле Дикси.
        6.Закрытие баз США за её пределами...
        За это Россия готова подарить Трампу щенка, саблю и барабан.
        ПалБор
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:41
      Хочется...Но колется.. yes
      Цитата: Дормидонт
      сша вообще хотели бы, чтоб не было России. И не только они
      210окв
      1. volodya (владимир) Сегодня, 10:50
        Цитата: 210окв
        сша вообще хотели бы, чтоб не было России. И не только они

        Мало ли кому что хочется? Но если полосатые "исключительные", а США" град на холме" тогда конечно!!! Дурдом!!!
        volodya
      2. роман66 (роман) Сегодня, 10:51
        а еще стреляется. пускается и бабахается
        роман66
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:21
      дипломат счел необходимым напомнить, что Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы, а также за «гибридную войну» – новые приемы ведения войны, свидетелями применения которых недавно стали западные страны.
      Только после того, как США понесут ответственность за подобные действия по всему миру, тогда можно подумать и об ответственности для России. laughing
      Венд
    4. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:23
      Цитата: Дормидонт
      сша хотели бы, чтоб не было России

      Да ,и об этом они давно говорят.А посол выразил мнение своего босса,и их действия на переговорах можно вычислить.Много пиара,но толку будет мало.
      Мар.Тира
    5. самоход (Даниил) Сегодня, 11:32
      Цитата: Дормидонт
      сша вообще хотели бы, чтоб не было России

      я не сша, но тоже имею огромное множество "хотел бы". И что? Имеем что имеем (вернее заслуживаем). Да и чем я хуже сша? Даже лучше - у меня есть советское образование и моральные принципы...
      как говорят люди - хотеть не вредно, вредно не хотеть
      самоход
    6. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:42
      --"дипломат счел необходимым напомнить, что Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы, а также за «гибридную войну» "----------------Хорошим американским парням можно вмешиватся в выборы в России , Армении , Украине всюду можно ... Вести гибридные войны по всему миру ,можно хорошим американским парням .. А гадкой .грубой , лапотной , дремучей ,едящей гречневую кашу ,борщ , пьющей квас -РОССИИ нельзя ! И точка ! Так решили наши "партнёры " американские "друзья ...Едят их мухи! Блин!
      30 вис
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:39
    А Россия (хотя думаю не только она) очень хочет привлечь Вашингтон к ответственности за весь бардак, который творится во всем мире с подачи американцев.....
    Alexey-74
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:40
    В то же время дипломат счел необходимым напомнить, что Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы, а также за «гибридную войну».
    ..говорящие попугаи... запомнили несколько фраз и бубнят день и ночь...
    a.s.zzz888
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:43
      Раз нет ничего конструктивного-это и остается..Включать заезженную пластинку.
      Цитата: a.s.zzz888
      В то же время дипломат счел необходимым напомнить, что Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы, а также за «гибридную войну».
      ..говорящие попугаи... запомнили несколько фраз и бубнят день и ночь...
      210окв
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:46
        210окв (дмитрий) Сегодня, 10:43 ↑ Новый
        Раз нет ничего конструктивного-это и остается..Включать заезженную пластинку.

        hi ! ... и когда уже сотрётся эта пластинка, надоела порядком.. bully
        a.s.zzz888
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:41
    Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия»
    Хотеть конечно не запретишь, но пора уже и меру знать. Своими хотелками задолбали весь мир и в последнее время даже своих союзников. Москва бы тоже хотела, чтобы Сша понесли ответственность за свои реальные (а не выдуманные) преступные действия на международной арене.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:48
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:41

      hi ! ... таки да, мерикатосы как малые дети на горшке - дай, принеси, отнеси... пора уже наладить пендаля под этот горшок, чтобы летели вместе с содержимым далеко и надолго, лучше насовсем... bully
      a.s.zzz888
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:52
        hi Почему-то думается, что этот пендель они дадут себе сами и сначала даже не поймут что сделали.
        rotmistr60
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:44
    Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы, а также за «гибридную войну» – новые приемы ведения войны, свидетелями применения которых недавно стали западные страны.
    ....Т.е.должны покаяться и сами себя высечь...
    parusnik
  6. staviator (staviator) Сегодня, 10:45
    Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы

    Надо же как выходит,"бензоколонка"рулит миром,влияет на выборы "исключительных",назначает президентов,прикольно.Бл....,как бы не лопнуть от значимости. recourse
    staviator
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:48
    американская сторона через диалог должна понять, каковы ее «ожидания по поводу решения ключевых проблем» в двусторонних отношениях.
    т.е. насколько Россия может "подвинуть" США и в каких сферах. А далее принять меры к привлечению Россию к ответственности за «многие действия» Это ж англосаксы no
    Теренин
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 10:48
    В то же время дипломат счел необходимым напомнить, что Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия»
    ----------------------
    Вообще, за такие слова посла персона нон грата объявляют, но это же уважаемый партнер.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:12
      Для внутреннего пользования слова(в США и запада) - это всем понятно..

      И да, США говорит с позиции сильного, как не крути, но это реальность.
      Главное, что пошел диалог.. это важнее, чем мериться боеголовками...
      Скажем так - это небольшая победа России - принудили к переговорам, даже если они ни чем не закончатся... хотя такие переговоры просто так не случаются - предварительно все темы обжуют - а значит какой то результат будет, может быть не видимый на первых порах..
      НасРать
  9. Pacifist (Виктор) Сегодня, 10:49
    Да на них самих клеймо негде ставить. Более паскудным государством чем США, в истории человечества, была видимо только Британская Империя. По совокупности преступлений оба эти образования заслуживают уничтожения как государства без права образования такового на ближайший век и трибунала за преступления против человечества.
    Pacifist
  10. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:54
    А привлекалка-то не отсохла? wink
    злой партизан
  11. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:57
    То есть Россия должна "понести ответственность" за шизоидные фантазии запада? Да по ним и впрямь дурдом плачет laughing
    Стройбат запаса
  12. Albatroz (Manfred) Сегодня, 10:59
    Их бы всех привлечь к ответственности, вождей целого ряда стран
    Albatroz
  13. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:02
    А США не хочет понести ответственность за гибель десятков am миллионов людей в 60 странах мира после второй мировой войны?
    Балу
  14. ioan-e (Борис) Сегодня, 11:14
    Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы, а также за «гибридную войну»

    У меня только один вопрос, почему данный персонаж до сих пор не объявлен персоной нон грата за его высказывания по Крыму и т.д?
    ioan-e
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:20
      Второй раз пишу:
      Для внутреннего пользования слова(в США и запада) - это всем понятно..

      И да, США говорит с позиции сильного, как не крути, но это реальность.
      Главное, что пошел диалог.. это важнее, чем мериться боеголовками...
      Скажем так - это небольшая победа России - принудили к переговорам, даже если они ни чем не закончатся... хотя такие переговоры просто так не случаются - предварительно все темы обжуют - а значит какой то результат будет, может быть не видимый на первых порах..

      Можно конечно выслать, Стране легче станет?
      НасРать
      1. ioan-e (Борис) Сегодня, 11:28
        Можно конечно выслать, Стране легче станет?

        А теперь представьте, что посол РФ в США заявляет о незаконных действиях матрасников по поводу Панамы, Пуэрто-Рико, Гренады? Сколько он бы еще находился на территории США? Да! Выслать надо!
        ioan-e
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:35
          Детский сад..штаны на лямках.. топайте ножкой дальше, а взрослые дяди будет делать дела.
          НасРать
          1. ioan-e (Борис) Сегодня, 11:37
            Цитата: НасРать
            Детский сад..штаны на лямках..

            А вы видимо из категории "Им хоть ссы в глаза — всё божья роса"?
            ioan-e
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:38
              Цитата: ioan-e
              Цитата: НасРать
              Детский сад..штаны на лямках..

              А вы видимо из категории "Им хоть ссы в глаза — всё божья роса"?

              Почему не на фронте, в окопах, сынок? Смотрю ты истинный патриот - значит должен сидеть в окопе, а не прятаться за спинами политиков!
              НасРать
              1. ioan-e (Борис) Сегодня, 11:57
                Почему не на фронте, в окопах, сынок? Смотрю ты истинный патриот - значит должен сидеть в окопе, а не прятаться за спинами политиков!

                А я думал у тебя мозги есть, разговор окончен.
                ioan-e
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:59
                  Цитата: ioan-e
                  Почему не на фронте, в окопах, сынок? Смотрю ты истинный патриот - значит должен сидеть в окопе, а не прятаться за спинами политиков!

                  А я думал у тебя мозги есть, разговор окончен.

                  А я сразу понял, что у тебя мозгов нет. уж извини.
                  НасРать
  15. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:29
    США всегда много хотят,но в последнее время хотелка всё чаще даёт сбой...
    taiga2018
  16. Flatter (Иван) Сегодня, 11:30
    «Россия — побеждённая держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить „это была не Россия, а Советский Союз“ — значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой».

    «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России».

    Из книги «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» (М., Международные отношения, 2010 г., стр. 127):З Бжезинский.
    Развернутые комментарии от официальных лиц по итогам переговоров "электорат",конечно,не услышит.
    Flatter
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 11:34
      До чего практичный все таки политик. Не думаю, чтобы Россия отказалась от своего Бжезинского...
      Shahno
  17. tolyasik0577 (Анатолий) Сегодня, 11:33
    очень точное определение-"США хотела бы".....
    tolyasik0577
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 11:39
    Цитата: НасРать
    Для внутреннего пользования слова(в США и запада) - это всем понятно..

    -------------------
    Посол вообще не должен делать политические высказывания по поводу страны-пребывания. Это вмешательство во внутренние дела страны-пребывания.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:42
      Ему на это укажут..
      У нас(России) собственность украли в США - пойдете с оружием в руках отжимать её?
      НасРать
  19. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 12:08
    Странные заявления посол делает накануне встречи касательно того, что "Россия должна ..."
    Это свидетельствует о том, что истинная цель не в том, чтобы реально договориться, а в том, чтобы "продемонстрировать стремление" и после провала встречи завопить о том, что " с русскими невозможно договориться".
    Rostislav
  20. prior (Влад) Сегодня, 12:14
    Есть вполне себе адекватный и универсальный ответ на желание США привлечь Россию к ответственности за «многие действия» - ПНХ.
    prior
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