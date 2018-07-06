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США хотели бы привлечь Россию к ответственности за «многие действия»
Президенты Путин и Трамп проведут в Хельсинки переговоры один на один, в расширенном составе и за рабочим ланчем, передает ТАСС заявление американского посла в Москве Джона Хантсмана.
По словам дипломата, проведение полноформатного саммита СЩА-РФ отвечает интересам Вашингтона.
Трамп решил, что пришло время для прямого контакта с Путиным. От этих переговоров зависит безопасность не только США и России, но всего мира, подчеркнул он. Необходимо дать трезвую оценку ситуации, докопаться до коренных причин, приведших к возникновению проблем.
Хантсман отметил, что американская сторона через диалог должна понять, каковы ее «ожидания по поводу решения ключевых проблем» в двусторонних отношениях. По его словам, некоторые из этих проблем касаются стратегической стабильности и контроля над вооружениями, другие связаны с Украиной. И, конечно же, не обойдется без обсуждения сирийской проблемы – очень важной темы для диалога.
В то же время дипломат счел необходимым напомнить, что Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы, а также за «гибридную войну» – новые приемы ведения войны, свидетелями применения которых недавно стали западные страны.
Напомним, встреча лидеров США и России должна пройти 16 июля в Хельсинки.
По словам дипломата, проведение полноформатного саммита СЩА-РФ отвечает интересам Вашингтона.
Трамп решил, что пришло время для прямого контакта с Путиным. От этих переговоров зависит безопасность не только США и России, но всего мира, подчеркнул он. Необходимо дать трезвую оценку ситуации, докопаться до коренных причин, приведших к возникновению проблем.
Хантсман отметил, что американская сторона через диалог должна понять, каковы ее «ожидания по поводу решения ключевых проблем» в двусторонних отношениях. По его словам, некоторые из этих проблем касаются стратегической стабильности и контроля над вооружениями, другие связаны с Украиной. И, конечно же, не обойдется без обсуждения сирийской проблемы – очень важной темы для диалога.
В то же время дипломат счел необходимым напомнить, что Вашингтон хотел бы, чтобы Москва понесла ответственность «за многие свои действия», в том числе за вмешательство в американские и европейские выборы, а также за «гибридную войну» – новые приемы ведения войны, свидетелями применения которых недавно стали западные страны.
Напомним, встреча лидеров США и России должна пройти 16 июля в Хельсинки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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