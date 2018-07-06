12:41 06 июля
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Опять миномет. На Ровенском полигоне в ходе учений погибли военнослужащие ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают нести потери, и не на Донбассе в ходе вооруженного конфликта, а во время учений. Как сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск украинской армии, на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих ВСУ.

Опять миномет. На Ровенском полигоне в ходе учений погибли военнослужащие ВСУ


Согласно сообщению, в пятницу, т.е. 6 июля 2018 года в 5-55 местн. вр. (совпадает с моск.) во время проведения бригадных тактических учений с боевой стрельбой на 233-м общевойсковом Ровенском полигоне, в результате разрыва ствола миномета погибли на месте трое военнослужащих ВСУ, кроме того, еще девять украинских военных получили ранения различной степени тяжести. Причины разрыва ствола миномета на данный момент не установлены.


Решением командования Сухопутных войск вооруженных сил Украины учения приостановлены на неопределенное время, проводится служебное расследование.

Напоминаем, что данный случай гибели военнослужащих ВСУ именно от разрыва ствола миномета не единичный. В апреле 2017 года также трое военнослужащих ВСУ в зоне вооруженного конфликта в Авдеевке погибли от разрыва миномета "Молот" украинского производства. Необходимо отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что украинский миномет "Молот" "значительно превосходит по качеству все советские и российские образцы данного оружия".


Использованы фотографии: Минобороны Украины
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Комментарии 23

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  1. Тралл Сегодня, 11:12
    от 240 мм "уход-приход" был бы больше...
    Тралл
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:21
      У нас один такой уже рванул
      Вадим237
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:01
        Всё имеет свой предел, в том числе и живучесть миномётных стволов. Лично мне известны 3 факта разрыва 120-мм миномётов у нас. Дважды под Бамутом, один раз под Пионерским. Правда, все три случая- М-120 обр. 55 года, а не 2Б11 из состава комплекса "Сани". Все три раза виноватыми сделали расчёт, дескать, "двойное заряжание"
        Лопатов
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:13
    Вопрос : а какой миномёт рванул ? Молот или новая "поделка" ? Вот тебе и супер-пупер миномёты , зато краще чем у комуняк ...
    bouncyhunter
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:23
      Добрый день! hi , их самостийность быстрее всего выкашивает молодое трудоспособное население , ну не было такого государства никогда и видимо не будет.
      Идущий
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:22
        Виктор , привет ! hi Вечно у них всё через пень-колоду . И как всегда будут русские виноваты (пофиг что не причём) .
        bouncyhunter
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:35
          В том и вся беда , что они себя не считают виноватыми , да и не умеют делать ничего в плане становления государства и армии , как его основы.
          Идущий
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:26
      Думаю "Молот" судя по жертвам тянет на 120мм новый 82мм надо было около него всем столпиться кто пострадал, хотя не удивлюсь. Ну а так то без разницы, дело в том, что многие военные фирмы (предприятиями назвать язык клинит) принадлежат Пете и Ко. по этому данный инциндент ни кого не остановит в закупках чудо техники... А людей жалко когда по такой глупости гибнут...
      MPN
  3. игорка357 (Игорь) Сегодня, 11:16
    Понятно, хохлы погибли и все такое..но стебаться не стоит, наша армия тоже не безгрешна!Не надо уподобляться цензорнэту!!!
    игорка357
    1. Тралл Сегодня, 11:22
      Цитата: игорка357
      Не надо уподобляться цензорнэту!!!

      Мы все шокированы новостью и скорбим по воинам ВСУ
      Тралл
      1. volodya (владимир) Сегодня, 11:40
        Цитата: Тралл
        Мы все шокированы новостью и скорбим по воинам ВСУ

        Конечно "скорбим",как же они с таким оружием пойдут в Севастополь флаг то вешать?
        volodya
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:19
    в результате разрыва ствола миномета
    Значит нарушена технология изготовления стволов, т.к.случай не первый. А это может говорить о том, что воруют по всей Украине снизу доверху. Там не доложили компонент, там заменили на более дешевый и т.д., а как результат - прочность не соответствует необходимой. Какая страна, такое и оружие. Одно дело когда президент, министр стучат себя пяткой в грудь и грозятся захватить Москву, а другое - тяжелая реальность. А глвная зрада заключается в том, что на "москалей" не спишешь.
    rotmistr60
    1. spech (Владимир) Сегодня, 11:27
      Значит нарушена технология изготовления стволов

      Не факт, могла и мина в стволе взорваться, особливо если срок хранения истёк или условия хранения нарушены.
      spech
  5. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:20
    Нечего сказать, классно превосходит, мочит ВСУшников только шум стоит.
    sgr291158
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:22
    В этот раз кучно пошло: 3 - нафиг, а ещё 9 - в больничку. Надеюсь миномёты данной системы у хахлов ещё не кончились... feel
    злой партизан
    1. Тралл Сегодня, 11:24
      частенько проблема не в самом миномете...
      Тралл
  7. Мур (Андрей) Сегодня, 11:28
    Для желающих по-человечески пожалеть погибших стоит напомнить гыгыканья шумеров про "утилизированную самку колорада" и т.п.
    Эти бойцы учились убивать не натовских захватчиков и не инопланетян - учились убивать русских людей.
    Погибли от беспрецедентной тупой жадности жрущих в три горла олигархов?
    Профит.
    И да, шумеры в оружие сложнее навозных вил не умеют. Разучились.
    Мур
  8. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:30
    Что-то я не понимаю. 3 трупа, 9 раненых при разрыве ствола миномета. Они в ходе стрельб хоровод водили или шаманили толпой?
    Стройбат запаса
    1. cariperpaint Сегодня, 11:44
      Это уже вопрос к тем кто стрельбами руководил. Что за толпа собралась вокруг,тоже не понимаю
      cariperpaint
    2. JonnyT Сегодня, 11:59
      они учатся быстро отбомбить и скрыться, чтобы ответкой не накрыло, вот по этому куча народа у орудия, так быстрее сворачивать позицию
      JonnyT
  9. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:39
    Не знаю как у них, но мы только со шнура дёргали
    Чича сквад
  10. prior (Влад) Сегодня, 12:09
    Походу, на Украине идёт жестокая война миномётов с миномётчиками. Вторые насилуют первых, первые мстят насильникам.
    prior
  11. gippernano (Neo) Сегодня, 12:35
    Нечего гадать хайли лайкли ВВП дотянулся. Ему же неймется переименовывать все, и вот Молот становится Молотдец.
    gippernano
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