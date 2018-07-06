Опять миномет. На Ровенском полигоне в ходе учений погибли военнослужащие ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают нести потери, и не на Донбассе в ходе вооруженного конфликта, а во время учений. Как сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск украинской армии, на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих ВСУ.Согласно сообщению, в пятницу, т.е. 6 июля 2018 года в 5-55 местн. вр. (совпадает с моск.) во время проведения бригадных тактических учений с боевой стрельбой на 233-м общевойсковом Ровенском полигоне, в результате разрыва ствола миномета погибли на месте трое военнослужащих ВСУ, кроме того, еще девять украинских военных получили ранения различной степени тяжести. Причины разрыва ствола миномета на данный момент не установлены.Решением командования Сухопутных войск вооруженных сил Украины учения приостановлены на неопределенное время, проводится служебное расследование.Напоминаем, что данный случай гибели военнослужащих ВСУ именно от разрыва ствола миномета не единичный. В апреле 2017 года также трое военнослужащих ВСУ в зоне вооруженного конфликта в Авдеевке погибли от разрыва миномета "Молот" украинского производства. Необходимо отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что украинский миномет "Молот" "значительно превосходит по качеству все советские и российские образцы данного оружия".