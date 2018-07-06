12:41 06 июля
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МиГ-29 ВВС Польши разбился неподалёку от границ Калининградской области

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши потерпел крушение минувшей ночью. По последним данным, крушение истребителя советского производства произошло в Варминьско-Мазурском воеводстве, которое на севере граничит с Калининградской областью. Пресса Польши первоначально не сообщала о судьбе пилота. Теперь стало известно, что польский военнослужащий погиб. Эту информацию официально подтвердил глава министерства обороны страны Мариуш Блащак.

По словам Блащака, на месте крушения работает сформированная комиссия Минобороны и других ведомств. Территория, на которой находятся обломки истребителя польских военно-воздушных сил, оцеплена сотрудниками местной жандармерии.

На польских телеканалах тем временем сообщают, что МиГ-29 выполнял тренировочное задание по перехвату двух одиночных условных целей. В момент перехвата одной из них борт перестал выходить на связь с «вышкой».


МиГ-29 ВВС Польши разбился неподалёку от границ Калининградской области


Заявлено, что на данный момент в главном оборонном ведомстве Польши решили приостановить все плановые полёты самолётов МиГ-29 ВВС страны. При этом отмечено, что мера является вынужденной – в связи с начатым расследований причин трагедии.

Напомним, что работающая подкомиссия бывшего главы Минобороны Польши Антони Мацеревича несколько дней назад в очередной раз объявила о том, что на обломках потерпевшего под Смоленском Ту-154 были обнаружены «следы взрывчатки». Мацеревич продолжает утверждать, что взрывчатку якобы могли заложить во время планового ремонта Ту-154 ВВС Польши в Российской Федерации. В этот бред не верит подавляющее большинство польских граждан, считая, что Мацеревич лишь пиарится на трагедии.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 22

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:27
    Русский самолёт погиб,и врага с собой забрал.Символично.А если серьёзно ,то не понятно как погиб пилот,если он катапультировался?Мало информации.
    Мар.Тира
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 11:39
      К гадалке не ходи - сейчас поднимется вой. что сбили наши с территории Калининграда.
      Sauron80
  2. MPN (Павел) Сегодня, 11:31
    МиГ-29 выполнял тренировочное задание по перехвату двух одиночных условных целей. В момент перехвата одной из них борт перестал выходить на связь с «вышкой».
    Полагаю столкновение с целью ...Уровень подготовки пилота с допуском перехват ночью высокий должен быть. Из за того же , что ночью и случилось, увы так бывает.. Земля пухом пилоту, соболезнования родным.
    MPN
    1. Тралл Сегодня, 11:33
      Пилот катапультировался в окрестностях поселка Сакув недалеко от города Мальборк, но не выжил. Самолет упал в 500 метрах от домов.
      Тралл
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:04
        Такое ощущение по фото, что он его сажать пытался...
        MPN
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:31
    Одним пшеколётом меньше. И то ладно....
    злой партизан
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:36
    Комиссия конечно разберется и возможно с польским пристрастием. Лишний повод попросить американцев подарить Польше что-нибудь хотя бы старенькое, но "очень надежное" в замен советского.
    rotmistr60
  5. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:40
    Интересно, на каком АРЗ выполнялся капитальный ремонт?
    pvv113
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:45
      Цитата: pvv113
      Интересно, на каком АРЗ выполнялся капитальный ремонт?

      Хохлятский след? what
      злой партизан
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:03
        Вполне возможно. Хорватам они уже наремонтировали
        pvv113
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:29
        Привет партизанам ! hi
        Цитата: злой партизан
        Хохлятский след?

        Если не найдут - жди бочек с отходами в сторону России (как всегда) и попрошайничества к Матрасии (это по-любому) . yes
        bouncyhunter
    2. Тралл Сегодня, 11:47
      Цитата: pvv113
      на каком АРЗ

      скорее, на Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2, WZL-2, город Быдгощ
      https://bmpd.livejournal.com/2174819.html
      Тралл
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:04
        А там ремонт лицензирован или нет?
        pvv113
  6. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:45
    Как человек военный, соболезную семье пилота. Не должны в мирное время погибать военные, в не зависимости от страны проживания, вероисповедания и цвета кожи.
    Чича сквад
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:57
      Цитата: Чича сквад
      Не должны в мирное время погибать военные, в не зависимости от страны проживания, вероисповедания и цвета кожи.

      А вот не скажите.Лучше пусть он там загнётся,чем будет готовиться убивать меня.
      Мар.Тира
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:09
        Не волнуйтесь, не кто вас убивать не собирается, для этого мы и служим. Не там вы врагов ищите.
        Чича сквад
        1. NEOZ Сегодня, 12:39
          Цитата: Чича сквад
          Не там вы врагов ищите

          чего?
          в смысле "не там"?
          расскажите где?
          ПРО в Польше это не там?
          бронетанковые дивизии США в Польше тоже не там?
          через Польшу идут транспортные пути к нашим границам это тоже не там?
          Польша закупает на 2 млрд. системы ПВО это тоже не там?
          Цитата: Чича сквад
          Не волнуйтесь, не кто вас убивать не собирается, для этого мы и служим

          кому вы служите?
          NEOZ
  7. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:49
    МиГ-29 выполнял тренировочное задание по перехвату двух одиночных условных целей.

    Смотрите шире - цели были не условными...
    Архивариус Вася
  8. askort154 (Александр) Сегодня, 11:49
    Есть повод "убедить" поляков закупить F-35. "Топорки" им на 2 млрд. уже впарили.
    askort154
  9. loki565 Сегодня, 11:54
    Технику надо обслуживать у официального дилера, тобишь у нас)))
    loki565
  10. Ferdinant Сегодня, 12:24
    Это точно американцы,что б у них покупали.
    Ferdinant
  11. gippernano (Neo) Сегодня, 12:28
    А хохлам на кап ремонт сдать технику не думали? Напрасно. Хоть жертв бы не было.
    gippernano
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