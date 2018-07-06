МиГ-29 ВВС Польши разбился неподалёку от границ Калининградской области

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши потерпел крушение минувшей ночью. По последним данным, крушение истребителя советского производства произошло в Варминьско-Мазурском воеводстве, которое на севере граничит с Калининградской областью. Пресса Польши первоначально не сообщала о судьбе пилота. Теперь стало известно, что польский военнослужащий погиб. Эту информацию официально подтвердил глава министерства обороны страны Мариуш Блащак.По словам Блащака, на месте крушения работает сформированная комиссия Минобороны и других ведомств. Территория, на которой находятся обломки истребителя польских военно-воздушных сил, оцеплена сотрудниками местной жандармерии.На польских телеканалах тем временем сообщают, что МиГ-29 выполнял тренировочное задание по перехвату двух одиночных условных целей. В момент перехвата одной из них борт перестал выходить на связь с «вышкой».Заявлено, что на данный момент в главном оборонном ведомстве Польши решили приостановить все плановые полёты самолётов МиГ-29 ВВС страны. При этом отмечено, что мера является вынужденной – в связи с начатым расследований причин трагедии.Напомним, что работающая подкомиссия бывшего главы Минобороны Польши Антони Мацеревича несколько дней назад в очередной раз объявила о том, что на обломках потерпевшего под Смоленском Ту-154 были обнаружены «следы взрывчатки». Мацеревич продолжает утверждать, что взрывчатку якобы могли заложить во время планового ремонта Ту-154 ВВС Польши в Российской Федерации. В этот бред не верит подавляющее большинство польских граждан, считая, что Мацеревич лишь пиарится на трагедии.