12:43 06 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Польше рекомендованы к сносу 75 советских памятников

В текущем году Институт национальной памяти Польши рекомендовал местным властям демонтировать 75 памятников, в числе которых монументы, созданные в честь бойцов Красной армии, советских партизан и военнопленных, сообщает Коммерсантъ.

Демонтаж памятника "Два Ивана" в городе Легница.

В последние годы, после многочисленных баталий, представители разных ветвей польской власти сошлись во мнении о том, что памятники бойцам Красной армии, если они сооружены на кладбищах или одиночных захоронениях, заслуживаю заботы и защиты. Это – «правильные» памятники.


Те же, что стоят вне кладбищ – «неправильные», поскольку они уже несут коммунистическую идеологию в массы. Таким памятникам в стране не место, они должны быть демонтированы.

В основном в упомянутом списке – памятники Красной армии, хотя, как выяснила газета, среди них есть монументы, посвященные польским солдатам. Один из них уже снесен в городе Легница. Памятник изображал двух солдат, польского и советского, держащих на руках маленькую девочку. Жители называли групповую скульптуру «Два Ивана», и даже выступали против ее сноса.

Издание напоминает, что в годы Второй мировой войны на территории Польши, по разным оценкам, погибли от 1,3 млн. до 2 млн. советских граждан. Из них более миллиона – пленные, погибшие в концентрационных лагерях.

Всего в Польше находятся около 700 захоронений советских воинов. С 2014 года в стране без уведомления российской стороны было демонтировано 42 памятных места. По словам руководителя представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексея Фомичева, доводы российской стороны и личные контакты результатов не приносят.

Между тем, несмотря на то, что расходы на уход за памятниками лежат на польской стороне, российское посольство уже много лет вкладывает средства, в том числе в их капитальный ремонт. Так, в 2010–2016 годах Россия выделила почти $5,5 млн. против $2,1 млн., выделенных польскими властями. В этом году РФ выделяет $534 тыс.

Мы стараемся работать так, чтобы не возвращаться к ремонту этих мемориалов как минимум 25 лет. Но все кладбища сразу отремонтировать невозможно,
отметил Фомичев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:32
    Институт национальной памяти Польши рекомендовал местным властям демонтировать 75 памятников, в числе которых монументы, созданные в честь бойцов Красной армии, советских партизан и военнопленных,

    совсем у польши ничего святого не осталось. наследники фашистов.
    solzh
    1. самоход (Даниил) Сегодня, 11:36
      рекомендую снести польское посольство в РФ, как знак прошлых отношений социалистической Польши и СССР
      во где пшеки удивятся wassat
      самоход
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 11:48
        Цитата: самоход
        рекомендую снести польское посольство в РФ, как знак прошлых отношений социалистической Польши и СССР

        Я бы предложил снести ещё и правительственные здания в самой Польше, так как они тоже несут в себе наследие СССР!
        Цитата: самоход
        во где пшеки удивятся
        И пусть не удивляются...
        Anarchist
        1. самоход (Даниил) Сегодня, 11:52
          Цитата: Anarchist
          Я бы предложил снести ещё и правительственные здания в самой Польше, так как они тоже представляют собой наследие СССР

          ДАЕШЬ СНЕСТИ ПОЛ ПОЛЬШИ!!! fellow - как наследие "совка"... а почему бы и нет, раз уж взялись покончить с "кровавым коммунистическим прошлым"! слабо?!
          самоход
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 11:54
            И их территории немцам отдать!
            Anarchist
            1. самоход (Даниил) Сегодня, 12:01
              Цитата: Anarchist
              И территории немцам отдать!

              мелко - все отдать австро-венграм, пруссам (и остальным пред-пред-предыдущим этносам на данной территории) - в итоге-то Польши как таковой-то и не останется... recourse
              ДАЕШЬ БОРЬБУ С ПРОШЛЫМИ ЭТНОСАМИ!!! angry
              самоход
        2. prior (Влад) Сегодня, 12:33
          Не ограничивайтесь полумерами.
          Что бы всё было по закону и все памятники соответственно стояли на кладбищах предлагаю всю Польшу сделать одним большим кладбищем.
          Вот только куда будут ездить на заработки украинские гастербайтеры ? России столько не нужно.
          prior
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:39
      В наших малых городах и селах, коих тысячи, кроме как Ленину, памятников вообще никаких нет. Но в них жили солдаты освобождавшие ту же Польшу (и не только) и многие там погибли. И что-то по этому поводу никто из наших властей не заморачивается. winked
      сибиралт
      1. cariperpaint Сегодня, 11:47
        Это как? Им там надо во всех памятники поставить? А на эти денег не давать?! Или что?
        cariperpaint
      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:56
        Цитата: сибиралт
        В наших малых городах и селах, коих тысячи, кроме как Ленину, памятников вообще никаких нет.



        В Башкирии в День России открыли памятник Советскому солдату
        https://mkset.ru/news/society/13-06-2017/v-bashki
        rii-v-den-rossii-otkryli-pamyatnik-sovetskomu-sol
        datu?dont_show_full_version=yes

        В СЕЛЕ КИРОВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ
        https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-4249

        ПАМЯТНИК СОЛДАТУ В СЕЛЕ НОВО-КУСКОВО
        Томская область, Асиновский район, село Ново-Кусково
        http://imena.onf.ru/placements/tomskaya-oblast/pa
        myatnik-soldatu-v-sele-novo-kuskovo?field_placeme
        nt_type_tid=90

        Торжественная церемония открытия памятника «Советскому Солдату» прошла в селе Капустин Яр
        http://ahtubinskpilot.ru/?p=15797


        и т.д.
        НасРать
        1. самоход (Даниил) Сегодня, 12:08
          потому что именно СОВЕТСКИЙ солдат воевал против фашизма и национализма (а не украинец, русский, тунгус... и т.д. по списку)
          самоход
    3. самоход (Даниил) Сегодня, 11:48
      Цитата: solzh
      совсем у польши ничего святого не осталось

      а было (касаемо святого в отношении к освободителям)?
      Цитата: solzh
      наследники фашистов

      sad ни они первые, ни они последние - хватает желающих пожить за чужой счет (или прибиться к теплому боку "покровителя"). только убедительно прошу всех "историков", блогеров и иже с ними ВНИМАТЕЛЬНО читать историю (что есть наука, а не детективный роман) - она (история) развивается по спирали (т.е. имеет определенную цикличность). истории свойственно повторяться (может на несколько другом уровне, но само движение неизменно)
      самоход
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:09
      Цитата: solzh
      Институт национальной памяти Польши рекомендовал местным властям демонтировать 75 памятников, в числе которых монументы, созданные в честь бойцов Красной армии, советских партизан и военнопленных,

      совсем у польши ничего святого не осталось. наследники фашистов.

      Так и запишем, Польшу освобождать не будем, территория для Европейского халифата.
      Венд
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:33
    не правильным было освобождать с поспешностью, приведшей к большим потерям,этот мерзкий народишко...
    taiga2018
  3. MPN (Павел) Сегодня, 11:33
    Вот все эти деяния ассоциируются у меня как будь то они набирают в рот дерьма и плюют им в нас... winked
    MPN
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:35
    Считаю, что необходимо забрать все оставшиеся В Польше памятники , посвящённые победе над нацизмом, а также все останки наших воинов в Россию. Сколько бы это ни стоило. И торжественно перезахоронить их , например, в Смоленске или на границе Калининградской обл. и Польши. Только так можно уберечь их от разорения и уничтожения.
    злой партизан
    1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 11:50
      Цитата: злой партизан
      Считаю, что необходимо забрать все оставшиеся В Польше памятники , посвящённые победе над нацизмом, а также все останки наших воинов в Россию. Сколько бы это ни стоило

      Ну кладбища пусть останутся, памятники можно забрать. Взамен отослать им эти глупые памятники типа "Жертвы Катыни" или "Жертвам Царской и Советской каторги" bully
      Фишер Мартин
      1. Пеший (Виталий) Сегодня, 11:57
        Катынь снести и поставить там памятник березе.
        Пеший
      2. Setavr (Ксандр) Сегодня, 12:09
        Поставить вместо Катыни памятник Тухоль.
        Setavr
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:42
    Стремление стереть из польской памяти вклад Красной Армии в победу над фашизмом и освобождение Польши уже не остановить. Польша давно стала открытым врагом России и не скрывает этого. Поэтому пора некоторым прекращать надеяться на российско-польскую дружбу, которая "обязательно восстановится". А к открытому врагу следует относиться соответственно.
    rotmistr60
  6. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:52
    Будь они прокляты,твари!Умеют только с мёртвыми,погибшими ради них,воевать!В Германии,с кем мы воевали,не снесено ни одного памятника Нашим Солдатам!А этим упырям гореть в аду!
    Фил77
  7. victorsh (Виктор) Сегодня, 11:55
    Коротко-ТВАРИ!Не зря деды-оба-"вбивали"мне в голову-пшеки-твари.
    victorsh
  8. XII легион (Цезарь) Сегодня, 11:58
    Безобразие, нет слов
    XII легион
  9. Доктор Зло (Илья) Сегодня, 12:09
    Памятный знак "советско-польской дружбы" в Калининграде рядом с Ольштынским переулком. С ним как быть? Оставить как есть? Взорвать в знак протеста? Или полякам отправить?
    Доктор Зло
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:16
    Между тем, несмотря на то, что расходы на уход за памятниками лежат на польской стороне, российское посольство уже много лет вкладывает средства, в том числе в их капитальный ремонт. Так, в 2010–2016 годах Россия выделила почти $5,5 млн. против $2,1 млн., выделенных польскими властями. В этом году РФ выделяет $534 тыс.
    ...Ну снесут, а что потом воровать будут..
    parusnik
  11. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 12:38
    Так переписывают историю, у нас ставят памятники советским солдатам, а пшеки разрушают свои. Чем им памятники то помешали? request
    dolfi1
  12. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 12:42
    Дайте польским властям газ. Бесплатно. Каждому чинуше. Новичок, старичок, - не важно. Все равно это уже не люди
    СССР-1
  13. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:42
    наверное краков зря спасли
    LSA57
Картина дня