В Польше рекомендованы к сносу 75 советских памятников

Мы стараемся работать так, чтобы не возвращаться к ремонту этих мемориалов как минимум 25 лет. Но все кладбища сразу отремонтировать невозможно,

В текущем году Институт национальной памяти Польши рекомендовал местным властям демонтировать 75 памятников, в числе которых монументы, созданные в честь бойцов Красной армии, советских партизан и военнопленных, сообщает Коммерсантъ В последние годы, после многочисленных баталий, представители разных ветвей польской власти сошлись во мнении о том, что памятники бойцам Красной армии, если они сооружены на кладбищах или одиночных захоронениях, заслуживаю заботы и защиты. Это – «правильные» памятники.Те же, что стоят вне кладбищ – «неправильные», поскольку они уже несут коммунистическую идеологию в массы. Таким памятникам в стране не место, они должны быть демонтированы.В основном в упомянутом списке – памятники Красной армии, хотя, как выяснила газета, среди них есть монументы, посвященные польским солдатам. Один из них уже снесен в городе Легница. Памятник изображал двух солдат, польского и советского, держащих на руках маленькую девочку. Жители называли групповую скульптуру «Два Ивана», и даже выступали против ее сноса.Издание напоминает, что в годы Второй мировой войны на территории Польши, по разным оценкам, погибли от 1,3 млн. до 2 млн. советских граждан. Из них более миллиона – пленные, погибшие в концентрационных лагерях.Всего в Польше находятся около 700 захоронений советских воинов. С 2014 года в стране без уведомления российской стороны было демонтировано 42 памятных места. По словам руководителя представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексея Фомичева, доводы российской стороны и личные контакты результатов не приносят.Между тем, несмотря на то, что расходы на уход за памятниками лежат на польской стороне, российское посольство уже много лет вкладывает средства, в том числе в их капитальный ремонт. Так, в 2010–2016 годах Россия выделила почти $5,5 млн. против $2,1 млн., выделенных польскими властями. В этом году РФ выделяет $534 тыс.отметил Фомичев.