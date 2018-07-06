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В России будет снесён мемориал русским первопроходцам?
Местные органы власти на Чукотке требуют до 10.07.2018 уничтожить мемориал, установленный там путешественником из Нижнего Новгорода.
Как сообщает РИА Новости (https://ria.ru/society/20180704/1523940971.html) местные органы власти на территории нашей страны требуют разрушить мемориал, установленный нижегородским путешественником Валентином Алексеевичем Ефремовым на крайнем восточном рубеже нашей Родины - мысе Дежнёва.
Российский православный путешественник В.А.Ефремов на фоне храма Воздвижения Креста Господня (освящён в 2016 г.) в посёлке Эгвекинот (Иультинский район Чукотской АО).
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс» (http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?sec=1671&id=946816, началось всё с того, что известный российский путешественник В.Ефремов, человек, первым в мире достигший Северного полюса на воздушном шаре, отправился покорять дикие просторы Чукотки. В рамках экспедиции «Россия от Востока до Запада» этот православный исследователь, как он сообщил, «прошёл путь от Калининграда до мыса Дежнёва».
В.А.Ефремов в составе экспедиции на Северном полюсе.
В итоге долгого путешествия председатель Нижегородского клуба путешественников с группой поддержки добрался до мыса Дежнёва, где и создал мемориал в честь русских покорителей Чукотки и тех, кто осваивал этот суровый край, состоящий из православного поклонного креста, колокола и якоря, которые он специально привёз из Нижнего Новгорода. Казалось бы всё, экспедиция должна была успешно завершиться.
Якорь, установленный на мысе Дежнёва, как свидетельство твёрдости духа русских покорителей Чукотки, и незыблемости принадлежности этих земель России.
Однако руководство национального парка «Берингия» (Чукотская автономная область), на территории которого и расположен мыс, названный в честь русского казака-первопроходца Семёна Дежнёва, решило иначе. Вероятно по инициативе местной языческой общины шаманистов и видимо при поддержке региональных властей оно выступило резко против установки мемориала.
По сообщениям НТА-Приволжье (https://www.nta-nn.ru/news/society/2018/news_587286/), национальный природоохранный парк «Берингия», как в 2017 году, так и в настоящее время категорически отказывается предоставить разрешение на установку мемориала, мотивируя это тем, что даже на простое посещение мыса Дежнёва необходимо получать особое разрешение, а ведение любой хозяйственной деятельности на территории парка вообще недопустимо.
Крайние восточные рубежи России – дальше нашей земли нет…
Вот только остаётся задать вопрос : считается ли возведение небольшого мемориала с поклонным крестом, якорем и колоколом в нашей стране хозяйственной деятельностью ? Руководство парка «Берингия» заявляет, что действия православного путешественника незаконны, т.к. «крест был установлен в границе объекта культурного наследия «Многослойное поселение Наукан», и это действие может нанести якобы вред памятникам археологии», причём как известным, так даже и вовсе мифическим, «пока ещё не выявленным».
Аргументом сторонников сохранения в неприкосновенности шаманских территорий служит то, что это древнее место, возникновение которого якобы относится к Средневековью, является священным для эскимосов (которые, напомним, полностью покинули его в 1958 г.) и других народов Севера, сохраняющих свои традиционные языческие верования.
В итоге, руководство национального парка «Берингия» выслало В.А.Ефремову официальное предписание демонтировать и вывезти установленные им знаки до 10.07.2018, в противном случае этот мемориал в честь русских православных покорителей Чукотки будет разрушен сотрудниками специальной государственной инспекции.
В.А.Ефремов с инициативной группой поддержки у мемориала, посвящённого всем тем православным россиянам, кто, отправившись на Чукотку, или по своей доброй воле, или по принуждению властей, остался навеки лежать в тех суровых краях.
Как стало известно, путешественник и поддерживающая его инициативная группа из Нижнего Новгорода неоднократно пытались обращаться в Департамент образования, культуры и спорта Чукотского АО для согласования установки поклонного мемориала, но получали отказы. Поэтому 10 июля православный крест на мысе Дежнёва будет спилен, и, вместе с якорем и колоколом, символизирующими память всех погибших в этом суровом краю россиян, - будет выброшен в море…
Как сообщает РИА Новости (https://ria.ru/society/20180704/1523940971.html) местные органы власти на территории нашей страны требуют разрушить мемориал, установленный нижегородским путешественником Валентином Алексеевичем Ефремовым на крайнем восточном рубеже нашей Родины - мысе Дежнёва.
Российский православный путешественник В.А.Ефремов на фоне храма Воздвижения Креста Господня (освящён в 2016 г.) в посёлке Эгвекинот (Иультинский район Чукотской АО).
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс» (http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?sec=1671&id=946816, началось всё с того, что известный российский путешественник В.Ефремов, человек, первым в мире достигший Северного полюса на воздушном шаре, отправился покорять дикие просторы Чукотки. В рамках экспедиции «Россия от Востока до Запада» этот православный исследователь, как он сообщил, «прошёл путь от Калининграда до мыса Дежнёва».
В.А.Ефремов в составе экспедиции на Северном полюсе.
В итоге долгого путешествия председатель Нижегородского клуба путешественников с группой поддержки добрался до мыса Дежнёва, где и создал мемориал в честь русских покорителей Чукотки и тех, кто осваивал этот суровый край, состоящий из православного поклонного креста, колокола и якоря, которые он специально привёз из Нижнего Новгорода. Казалось бы всё, экспедиция должна была успешно завершиться.
Якорь, установленный на мысе Дежнёва, как свидетельство твёрдости духа русских покорителей Чукотки, и незыблемости принадлежности этих земель России.
Однако руководство национального парка «Берингия» (Чукотская автономная область), на территории которого и расположен мыс, названный в честь русского казака-первопроходца Семёна Дежнёва, решило иначе. Вероятно по инициативе местной языческой общины шаманистов и видимо при поддержке региональных властей оно выступило резко против установки мемориала.
По сообщениям НТА-Приволжье (https://www.nta-nn.ru/news/society/2018/news_587286/), национальный природоохранный парк «Берингия», как в 2017 году, так и в настоящее время категорически отказывается предоставить разрешение на установку мемориала, мотивируя это тем, что даже на простое посещение мыса Дежнёва необходимо получать особое разрешение, а ведение любой хозяйственной деятельности на территории парка вообще недопустимо.
Крайние восточные рубежи России – дальше нашей земли нет…
Вот только остаётся задать вопрос : считается ли возведение небольшого мемориала с поклонным крестом, якорем и колоколом в нашей стране хозяйственной деятельностью ? Руководство парка «Берингия» заявляет, что действия православного путешественника незаконны, т.к. «крест был установлен в границе объекта культурного наследия «Многослойное поселение Наукан», и это действие может нанести якобы вред памятникам археологии», причём как известным, так даже и вовсе мифическим, «пока ещё не выявленным».
Аргументом сторонников сохранения в неприкосновенности шаманских территорий служит то, что это древнее место, возникновение которого якобы относится к Средневековью, является священным для эскимосов (которые, напомним, полностью покинули его в 1958 г.) и других народов Севера, сохраняющих свои традиционные языческие верования.
В итоге, руководство национального парка «Берингия» выслало В.А.Ефремову официальное предписание демонтировать и вывезти установленные им знаки до 10.07.2018, в противном случае этот мемориал в честь русских православных покорителей Чукотки будет разрушен сотрудниками специальной государственной инспекции.
В.А.Ефремов с инициативной группой поддержки у мемориала, посвящённого всем тем православным россиянам, кто, отправившись на Чукотку, или по своей доброй воле, или по принуждению властей, остался навеки лежать в тех суровых краях.
Как стало известно, путешественник и поддерживающая его инициативная группа из Нижнего Новгорода неоднократно пытались обращаться в Департамент образования, культуры и спорта Чукотского АО для согласования установки поклонного мемориала, но получали отказы. Поэтому 10 июля православный крест на мысе Дежнёва будет спилен, и, вместе с якорем и колоколом, символизирующими память всех погибших в этом суровом краю россиян, - будет выброшен в море…
Автор: Михаил Матюгин
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