12:42 06 июля
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В России будет снесён мемориал русским первопроходцам?

Местные органы власти на Чукотке требуют до 10.07.2018 уничтожить мемориал, установленный там путешественником из Нижнего Новгорода.

Как сообщает РИА Новости (https://ria.ru/society/20180704/1523940971.html) местные органы власти на территории нашей страны требуют разрушить мемориал, установленный нижегородским путешественником Валентином Алексеевичем Ефремовым на крайнем восточном рубеже нашей Родины - мысе Дежнёва.


Российский православный путешественник В.А.Ефремов на фоне храма Воздвижения Креста Господня (освящён в 2016 г.) в посёлке Эгвекинот (Иультинский район Чукотской АО).


Как сообщает информационное агентство «Интерфакс» (http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?sec=1671&id=946816, началось всё с того, что известный российский путешественник В.Ефремов, человек, первым в мире достигший Северного полюса на воздушном шаре, отправился покорять дикие просторы Чукотки. В рамках экспедиции «Россия от Востока до Запада» этот православный исследователь, как он сообщил, «прошёл путь от Калининграда до мыса Дежнёва».

В России будет снесён мемориал русским первопроходцам?

В.А.Ефремов в составе экспедиции на Северном полюсе.

В итоге долгого путешествия председатель Нижегородского клуба путешественников с группой поддержки добрался до мыса Дежнёва, где и создал мемориал в честь русских покорителей Чукотки и тех, кто осваивал этот суровый край, состоящий из православного поклонного креста, колокола и якоря, которые он специально привёз из Нижнего Новгорода. Казалось бы всё, экспедиция должна была успешно завершиться.


Якорь, установленный на мысе Дежнёва, как свидетельство твёрдости духа русских покорителей Чукотки, и незыблемости принадлежности этих земель России.

Однако руководство национального парка «Берингия» (Чукотская автономная область), на территории которого и расположен мыс, названный в честь русского казака-первопроходца Семёна Дежнёва, решило иначе. Вероятно по инициативе местной языческой общины шаманистов и видимо при поддержке региональных властей оно выступило резко против установки мемориала.

По сообщениям НТА-Приволжье (https://www.nta-nn.ru/news/society/2018/news_587286/), национальный природоохранный парк «Берингия», как в 2017 году, так и в настоящее время категорически отказывается предоставить разрешение на установку мемориала, мотивируя это тем, что даже на простое посещение мыса Дежнёва необходимо получать особое разрешение, а ведение любой хозяйственной деятельности на территории парка вообще недопустимо.


Крайние восточные рубежи России – дальше нашей земли нет…

Вот только остаётся задать вопрос : считается ли возведение небольшого мемориала с поклонным крестом, якорем и колоколом в нашей стране хозяйственной деятельностью ? Руководство парка «Берингия» заявляет, что действия православного путешественника незаконны, т.к. «крест был установлен в границе объекта культурного наследия «Многослойное поселение Наукан», и это действие может нанести якобы вред памятникам археологии», причём как известным, так даже и вовсе мифическим, «пока ещё не выявленным».

Аргументом сторонников сохранения в неприкосновенности шаманских территорий служит то, что это древнее место, возникновение которого якобы относится к Средневековью, является священным для эскимосов (которые, напомним, полностью покинули его в 1958 г.) и других народов Севера, сохраняющих свои традиционные языческие верования.

В итоге, руководство национального парка «Берингия» выслало В.А.Ефремову официальное предписание демонтировать и вывезти установленные им знаки до 10.07.2018, в противном случае этот мемориал в честь русских православных покорителей Чукотки будет разрушен сотрудниками специальной государственной инспекции.


В.А.Ефремов с инициативной группой поддержки у мемориала, посвящённого всем тем православным россиянам, кто, отправившись на Чукотку, или по своей доброй воле, или по принуждению властей, остался навеки лежать в тех суровых краях.

Как стало известно, путешественник и поддерживающая его инициативная группа из Нижнего Новгорода неоднократно пытались обращаться в Департамент образования, культуры и спорта Чукотского АО для согласования установки поклонного мемориала, но получали отказы. Поэтому 10 июля православный крест на мысе Дежнёва будет спилен, и, вместе с якорем и колоколом, символизирующими память всех погибших в этом суровом краю россиян, - будет выброшен в море…
Автор: Михаил Матюгин


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Комментарии 34

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  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:11
    Да ситуация. И те правы и эти, но по закону установка памятников без разрешения власти недопустима.
    Венд
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:13
      Неужто наши либералы уже до Чукотки добрались? belay Кому помешал памятник в чистом поле? Не иначе как землицу кто-то прикупил для сэбе. winked
      сибиралт
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:22
        не иначе как землицу кто-то прикупил для сэбе.

        Нда, Вам не приходило в голову, что иногда лучше промолчать.
        bk316
      2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 12:22
        Цитата: сибиралт
        Неужто наши либералы уже до Чукотки добрались? belay Кому помешал памятник в чистом поле? Не иначе как землицу кто-то прикупил для сэбе.

        Идем по стопам Польши и Украины. Я против сноса исторических памятников, пусть даже не всегда питаю любовь к тем или иным политическим деятелям.
        volot-voin
      3. Окорок (джон) Сегодня, 12:42
        добрались не либералы! добрались "чукотские националисты" - как бы абсурдно это не звучало...не канает им - шаманистам - православный памятник видите ли
        Окорок
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:37
      Цитата: Венд
      Да ситуация. И те правы и эти, но по закону установка памятников без разрешения власти недопустима.

      Не знаю, что там вещают шаманы, но есть законы. И если каждый из нас будет ставить памятники там, где ему заблагорассудится и безо всяких согласований, то страна покроется самодельными памятниками различной тематики.
      Piramidon
      1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 12:42
        Цитата: Piramidon
        то страна покроется самодельными памятниками различной тематики.

        Еще скажите что там памятник русским оккупантам. Вполне себе нормальная скромная тренога с колоколом, кому то глаз мозолит. Нет слов.
        volot-voin
  2. АнпеЛ (Анатолий) Сегодня, 12:13
    Там (на Чукотке) видимо также популяризуруется отрицание всего русского. Видимо тоже охота до опы западного хозяина языком лизнуть. Тем более когда до самого главного этого хозяина всего ничего - проливчик.
    АнпеЛ
  3. MPN (Павел) Сегодня, 12:13
    Аргументом сторонников сохранения в неприкосновенности шаманских территорий служит то, что это древнее место, возникновение которого якобы относится к Средневековью, является священным для эскимосов (которые, напомним, полностью покинули его в 1958 г.) и других народов Севера, сохраняющих свои традиционные языческие верования.
    Прекратить завозить им "священную" водку и "священную" колбасу... а там посмотрим...
    MPN
  4. Комментарий был удален.
  5. Бар1 (Тимур) Сегодня, 12:14
    это значит ,что на этом месте появится памятник местному чукчу естественно на латинском языке.Наши власти и Шойгу,как глава географического общества будет очень рад.
    Бар1
  6. Михаил Матюгин (Михаил Матюгин) Сегодня, 12:19
    Да, к сожалению ситуация сложилась очень сложная и критическая , счёт идёт уже буквально на дни... Сам организатор экспедиции и инициатор установки мемориала в честь русских покорителей Чукотки уже устал биться в закрытые двери, пытатясь решить вопрос официальным путём и обратился в СМИ...
    Михаил Матюгин
    1. Микадо (Николай) Сегодня, 12:28
      Михаил, добрый день! hi
      Может, есть смысл договориться и дополнить памятник совместной символикой - русской и чукотской? Я не знаю всей ситуации, но такие "самостийные поступки" местных властей, конечно, неприятны. Но по закону они найдут кучу причин. request с уважением, Николай
      Микадо
  7. gippernano (Neo) Сегодня, 12:21
    Я понимаю русский, воздушный шар, и все такое, но чукчи правы. У него бы дома в Новгороде, чукчи соорудили бы свое какоенить компактное капище, и живи себе прикрасно. Наглееть не надо, особенно заслуженным всяким, только позорят Россию
    gippernano
    1. Михаил Матюгин (Михаил Матюгин) Сегодня, 12:31
      Цитата: gippernano
      Я понимаю русский, воздушный шар, и все такое, но чукчи правы. У него бы дома в Новгороде, чукчи соорудили бы свое какоенить компактное капище, и живи себе прикрасно. Наглееть не надо, особенно заслуженным всяким, только позорят Россию

      Вот только маленькая поправочка - не чукчи осваивали Нижегородчину, и, соответственно, у них просто нет оснований для памятников или капищ в Нижегородской области, но русские осваивали Чукотку и в честь русского казака-первопроходца Семёна Дежнёва и назван тот мыс на крайнем востоке России...

      (для тех, кто слабо разбираеться в географии - у нас в стране есть два города с именем Новгород - один Великий, на р.Волхов, где был Александр Невский, другой - Нижний, на Волге, торговая столица России, там, где была Макарьевская ярмарка)
      Михаил Матюгин
    2. Из Германии (Дмитрий) Сегодня, 12:38
      То-то в Москве ни одной синагоги и мечети нет. Зато в Казахстан припёрлись навставляли звездюлей джунгарам, которые казахов столетиями выпиливали, понастроили свои глупые города, заводы, фабрики, больницы, школы итд... Ох уж эти русские, кошмар.

      Кстати: "Местная религиозная организация мусульман города Нижнего Новгорода ведет ремонтно-реставрационные работы на Нижегородской Соборной мечети." (Опубликовано 04.07.2018 13:24)
      Из Германии
  8. Шалтай (Александр) Сегодня, 12:21
    Повод для недовольства шаманов конечно серьезный )) , но с папуасами не спорят , бесполезно . Папуасов или подкупают , или ставят перед фактом . Но спаивать тоже действенный метод .
    Шалтай
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:27
      Цитата: Шалтай
      но с папуасами не спорят , бесполезно . Папуасов или подкупают , или ставят перед фактом .

      О как... у вас своя теория превосходства наций выработана?
      Дырокол
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:23
    Ну, что можно сказать - чукча при власти (не в обиду народности) может создать больше проблем чем российский чиновник. Удивляет то, что малые народности севера, которым сначала царская Россия, а потом советская власть дали образование, построили инфраструктуру и вывели в люди сегодня начинают диктовать свои условия прибывание других на территории проживания. Все сразу вспомнили уклад жизни своих предков и стали его соблюдать. А вот взять гарпунишко и выйти на охоту за моржами, переселиться в чум или ярангу почему-то желания нет.
    rotmistr60
    1. Микадо (Николай) Сегодня, 12:31
      Геннадий, а ведь с чукчами у нас изначально отношения были, мягко выражаясь, натянутыми. Чукча - не герой анекдотов. stop В 18-м веке шли русско-чукотские войны, причем с переменным успехом! Воинами на своем театре военных действий чукчи были превосходными! hi что там кого за "живое задело" - большой вопрос, но ситуация некрасивая.
      Микадо
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:38
        В 18-м веке шли русско-чукотские войны
        Николай. немного поправлю, были столкновения в 17-18 веке. А уже пр советской власти отношения были нормальными и доброжелательными. Х/ф "Начальник Чукотки" хорошо отображает один из периодов их истории.
        rotmistr60
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 12:23
    Цитата: сибиралт
    Кому помешал памятник в чистом поле?

    -----------------------
    Как кому? Шаманистам. Мракобесие побеждает историческую науку.
    Altona
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:29
      Цитата: Altona
      Как кому? Шаманистам. Мракобесие побеждает историческую науку.

      Православие это историческая наука? Не знал...
      Шаман с бубном чем то отличается от попа с кадилом? Так то оба поклоняются незримым образам...
      Дырокол
  11. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:24
    создал мемориал в честь русских покорителей Чукотки и тех, кто осваивал этот суровый край

    Видать чукчи хорошо помнят своих покорителей и освоителей, раз они так категоричны
    Дырокол
  12. kolkulon Сегодня, 12:27
    Что вы несете? Хоз.деятельность в заповеднике запрещена.Понатыкают к месту и не к месту крестов да стелл.
    kolkulon
  13. Лесс Сегодня, 12:27
    У нас, помню, в 4-ом году памятник Путину установили, причём изготовленный на средства местных жителей. Суток не простоял - демонтировали. По распоряжению мэрии. Потому что по закону не положено.
    Лесс
  14. Троль Сегодня, 12:30
    Вопрос первый: А если мемориал поставит никому не известный путешественник Сидоров Иван Петрович. Начнется ли хайп если хозяин участка будет против этого мемориала.
    Вопрос второй: Выделяет ли Господин Известный Путешественник деньги на ежегодный уход за мемориалом или уход должен производится за счет собственника участка. (Без ухода через пару лет все сгниет и заростет травой).
    Вопрос третий, перекликающийся с первым Имеет ли право любой гражданин России оставлять после сябя самострои в заповедниках.

    Уверен, если бы герой статьи, обговорил мемориал с управлением заповедника , то все было бы по другому
    Троль
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 12:31
    Цитата: Дырокол
    Православие это историческая наука? Не знал...
    Шаман с бубном чем то отличается от попа с кадилом? Так то оба поклоняются незримым образам...

    -------------------------
    Речь же о первопроходцах как я понял. Многие первопроходцы были религиозными миссионерами. Если они там были, то почему не поставить памятный знак?
    Altona
  16. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:32
    Формально руководство парка право..Нет разрешения, нет мемориала..Снесут, обращение в суд не поможет, по причине указанной ранее..Установка, различных мемориалов, сооружений на территории нац.парков дело хлопотное и делается заранее..Но беда в другом, законы не для всех писаны..Одни могут это сделать, буквально "за бутылку", другим как В.А.Ефремову будут тыкать нормами закона....
    parusnik
    1. Михаил Матюгин (Михаил Матюгин) Сегодня, 12:36
      Цитата: parusnik
      Но беда в другом, законы не для всех писаны..Одни могут это сделать, буквально "за бутылку", другим как В.А.Ефремову будут тыкать нормами закона...

      И, по видимому, в скором времени, опять таки руководствуясь нормами закона, на этом месте следует ожидать памятника с английской надписью великим американским осваивателям Арктики... И всё будет законно, про археологические памятники под влиянием зелёного бакса все благополучно забудут, и всё будет отлично. А частная инициатива русского патриота, да ещё без поддержки государства - зачем оно надо ? Лучше снести !
      Михаил Матюгин
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:39
        Ставят же памятники чешским легионерам, которые в 1918 г, боролись за светлое настоящее сегодня...
        parusnik
  17. ksv36 (Сергей) Сегодня, 12:35
    Уже и чукчи туда же???
    ksv36
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 12:36
    Цитата: Троль
    Имеет ли право любой гражданин России оставлять после сябя самострои в заповедниках.

    ------------------------------------------
    Да наверное уже целая куча самостроев в заповедниках, а тут речь идет о небольшом якоре с крестом. Территория радиусом в 1 милю вокруг Пулковской обсерватории имеет неприкосновенный статус и тем не менее идет застройка. Так и во многих других случаях.
    Altona
    1. Микадо (Николай) Сегодня, 12:39
      Да наверное уже целая куча самостроев в заповедниках

      про частое отсутствие "доступа в водоохранную зону" в ближайших пригородах и упоминать не будем.
      Микадо
    2. Троль Сегодня, 12:41
      Поям таки 1 миля?
      Троль
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 12:40
    Цитата: Троль
    Уверен, если бы герой статьи, обговорил мемориал с управлением заповедника , то все было бы по другому

    ----------------------------
    Да там видимо вообще разговора не получается.
    Altona
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