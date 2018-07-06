Новейший полевой госпиталь поступил в ЦВО

Новейший полевой госпиталь быстрого развертывания поступил на вооружение 2-й общевойсковой армии Центрального Военного округа, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦВО.Госпиталь состоит из 27 пневмокаркасных быстро развертываемых модулей, общей площадью более 400 кв. метров с пропускной способностью до 100 человек в сутки. В состав полевого госпиталя входят все те отделения, которыми оборудованы стационарные, а именно: операционно-перевязочное, госпитальное, санитарно-эпидемиологическое отделения; клиническая лаборатория и стоматологический кабинет. Кроме того, в госпитале также имеются: аптека, изоляторы для инфекционных больных, склады лекарств и блоки приготовления и приема пищи. Имеются помещения для проживания личного состава и больных. Госпиталь оборудован новейшими медицинскими аппаратами различного назначения, позволяющими проводить диагностику и операции любой степени тяжести. Оснащен системой фильтрации воздуха.Как заявили в командовании 2-ой общевойсковой армии, госпиталь поступил в рамках гособоронзаказа.