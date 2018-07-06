12:42 06 июля
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Новейший полевой госпиталь поступил в ЦВО

Новейший полевой госпиталь быстрого развертывания поступил на вооружение 2-й общевойсковой армии Центрального Военного округа, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦВО.

Новейший полевой госпиталь поступил в ЦВО


Госпиталь состоит из 27 пневмокаркасных быстро развертываемых модулей, общей площадью более 400 кв. метров с пропускной способностью до 100 человек в сутки. В состав полевого госпиталя входят все те отделения, которыми оборудованы стационарные, а именно: операционно-перевязочное, госпитальное, санитарно-эпидемиологическое отделения; клиническая лаборатория и стоматологический кабинет. Кроме того, в госпитале также имеются: аптека, изоляторы для инфекционных больных, склады лекарств и блоки приготовления и приема пищи. Имеются помещения для проживания личного состава и больных. Госпиталь оборудован новейшими медицинскими аппаратами различного назначения, позволяющими проводить диагностику и операции любой степени тяжести. Оснащен системой фильтрации воздуха.


Как заявили в командовании 2-ой общевойсковой армии, госпиталь поступил в рамках гособоронзаказа.

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 4

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  1. МВГ (Валерий) Сегодня, 12:20
    Пневмокаркас это хорошо - продувать не будет, да и зимой не так будет от стен холодом тянуть. Да и тепло лучше держит и промокать не особо должно.
    МВГ
  2. TarasVE (Владимир) Сегодня, 12:24
    А из какого материала изготовлен? Наверное от солнца и дождя только спасает, если так то грустно.
    TarasVE
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:32
      Вы имели в виду холода? Если да, то ещё в 80е года существовали палатки с подогревм от калорифера. Вполне комфортно в них жить было. Спать раздевшись. Ещё раньше не знаю, не служил. Сейчас и подавно этот вопрос решён.
      Хагалаз
      1. TarasVE (Владимир) Сегодня, 12:36
        Нет холод меня не интересует, мы же не собираемся воевать в наших широтах. Я имел ввиду противоосколочную защиту.
        TarasVE
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