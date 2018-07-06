12:42 06 июля
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Минобороны РФ назвало количество беспилотников в вооружённых силах

Свыше 1,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов сегодня эксплуатируется в Вооруженных силах России, приводит газета Красная звезда сообщение начальника Управления строительства и развития системы применения БЛА Генштаба ВС РФ генерал-майора Александра Новикова.

Минобороны РФ назвало количество беспилотников в вооружённых силах


К настоящему времени в вооруженных силах созданы воинские части и подразделения беспилотной авиации, сказал Новиков. Все они вошли в состав специальных войск видов и родов войск.


По его словам, в штабах военных округов и объединений уже функционируют службы беспилотной авиации.

Генерал подчеркнул, что беспилотники, активно внедряемые в войска, значительно повысили возможности армии и флота, прежде всего введении разведки.

Он также сообщил, что в рамках госпрограммы завершается разработка комплексов с БЛА большой дальности, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. При этом Новиков не уточнил, о каком конкретно проекте идет речь.

Напомним, в начале мая российское военное ведомство сообщало о завершении в текущем году работ по созданию тяжелого БЛА «Альтаир» (разработка ОКБ Симонова), который способен нести до 2 тонн полезной нагрузки. По неподтвержденным данным, дальность его полета может достигать 10 тыс. км.

Кроме того, начальник управления сообщил, что с начала операции в Сирии российские БЛА выполнили более 23 тыс. вылетов, их общий налет составил 140 тыс. часов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. TarasVE (Владимир) Сегодня, 12:32
    То есть на миллион военнослужащих в ВС России по одному беспилотнику, маловато будет.
    TarasVE
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:37
      Получается на 500 человек один беспилотник.
      Вадим237
      1. TarasVE (Владимир) Сегодня, 12:41
        Из вики.
        Указом президента РФ, вступившим в силу с 8 июля 2016 года, штатная численность ВС РФ была установлена в количестве 1 885 371 человека, в том числе 1 млн военнослужащих.
        TarasVE
  2. sib.ataman Сегодня, 12:37
    Ещё 5 лет назад везде писали-караул, отстали, всё пропало! Сегодня, уже можно сказать, целый род войск создали! Так дроны неспеша ударными темпами осваивают окружающий мир! Лет через 20 робот-часовой на КПП какой-нибудь части будет обычным явлением.
    sib.ataman
  3. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 12:42
    "которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги..."))))))
    Осталось, только оплатить $$$ статьи в The National Interest и Military Watch, где западные эксперты ПРИЗНАЮТ превосходство российских беспилотников над американскими
    Андрій Πривалов
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