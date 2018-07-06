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Минобороны РФ назвало количество беспилотников в вооружённых силах
Свыше 1,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов сегодня эксплуатируется в Вооруженных силах России, приводит газета Красная звезда сообщение начальника Управления строительства и развития системы применения БЛА Генштаба ВС РФ генерал-майора Александра Новикова.
К настоящему времени в вооруженных силах созданы воинские части и подразделения беспилотной авиации, сказал Новиков. Все они вошли в состав специальных войск видов и родов войск.
По его словам, в штабах военных округов и объединений уже функционируют службы беспилотной авиации.
Генерал подчеркнул, что беспилотники, активно внедряемые в войска, значительно повысили возможности армии и флота, прежде всего введении разведки.
Он также сообщил, что в рамках госпрограммы завершается разработка комплексов с БЛА большой дальности, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. При этом Новиков не уточнил, о каком конкретно проекте идет речь.
Напомним, в начале мая российское военное ведомство сообщало о завершении в текущем году работ по созданию тяжелого БЛА «Альтаир» (разработка ОКБ Симонова), который способен нести до 2 тонн полезной нагрузки. По неподтвержденным данным, дальность его полета может достигать 10 тыс. км.
Кроме того, начальник управления сообщил, что с начала операции в Сирии российские БЛА выполнили более 23 тыс. вылетов, их общий налет составил 140 тыс. часов.
К настоящему времени в вооруженных силах созданы воинские части и подразделения беспилотной авиации, сказал Новиков. Все они вошли в состав специальных войск видов и родов войск.
По его словам, в штабах военных округов и объединений уже функционируют службы беспилотной авиации.
Генерал подчеркнул, что беспилотники, активно внедряемые в войска, значительно повысили возможности армии и флота, прежде всего введении разведки.
Он также сообщил, что в рамках госпрограммы завершается разработка комплексов с БЛА большой дальности, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. При этом Новиков не уточнил, о каком конкретно проекте идет речь.
Напомним, в начале мая российское военное ведомство сообщало о завершении в текущем году работ по созданию тяжелого БЛА «Альтаир» (разработка ОКБ Симонова), который способен нести до 2 тонн полезной нагрузки. По неподтвержденным данным, дальность его полета может достигать 10 тыс. км.
Кроме того, начальник управления сообщил, что с начала операции в Сирии российские БЛА выполнили более 23 тыс. вылетов, их общий налет составил 140 тыс. часов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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