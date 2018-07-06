Ну, за пошлины... Китай официально вступил в торговую войну с США

Если до сегодняшнего дня фраза «торговая война Китая и США» могла показаться страшилкой из СМИ, то теперь она приобретает вполне реальные очертания. С сегодняшнего дня официальный Пекин ввёл пошлины в отношении восьми с лишним сотен американских товаров. Общая сумма ввозных доппошлин для экономики США составит более 34 млрд долларов.Сообщается, что под китайскую ответную программу пошлин попали 818 товаров, производимых компаниями из Соединённых Штатов Америки. При этом уровень пошлин составил 25%. Ранее было заявлено, что Китай вводит пошлины примерно на 650 американских товаров. В числе этих товаров – электроника и бытовая техника, большой сегмент продуктов питания и средств гигиены. Также речь о продукции нефтехимии, транспортных средствах и сельскохозяйственной технике, медицинском оборудовании, товарах для нужд энергетики и различных видов промышленности.Ранее пресс-служба Белого дома заявляла, что США намереваются ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму в 50 млрд долларов. Таким образом, общий ущерб от обоюдного введения доппошлин составит почти 85 млрд долларов. Это более 14% суммарного товарооборота КНР и Соединённых Штатов.В Пекине отмечают, что введение дополнительных пошлин в отношении американских товаров – вынужденная мера. При этом подчёркивается, что она будет отменена одновременно с аналогичным шагом со стороны Вашингтона.Нужно напомнить, что Китай остаётся ещё и основным держателем американского долга. На долю КНР в 2017 году приходилось около 1,1 трлн долларов долговых обязательств США.