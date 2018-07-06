15:25 06 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Ну, за пошлины... Китай официально вступил в торговую войну с США

Если до сегодняшнего дня фраза «торговая война Китая и США» могла показаться страшилкой из СМИ, то теперь она приобретает вполне реальные очертания. С сегодняшнего дня официальный Пекин ввёл пошлины в отношении восьми с лишним сотен американских товаров. Общая сумма ввозных доппошлин для экономики США составит более 34 млрд долларов.

Ну, за пошлины... Китай официально вступил в торговую войну с США


Сообщается, что под китайскую ответную программу пошлин попали 818 товаров, производимых компаниями из Соединённых Штатов Америки. При этом уровень пошлин составил 25%. Ранее было заявлено, что Китай вводит пошлины примерно на 650 американских товаров. В числе этих товаров – электроника и бытовая техника, большой сегмент продуктов питания и средств гигиены. Также речь о продукции нефтехимии, транспортных средствах и сельскохозяйственной технике, медицинском оборудовании, товарах для нужд энергетики и различных видов промышленности.


Ранее пресс-служба Белого дома заявляла, что США намереваются ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму в 50 млрд долларов. Таким образом, общий ущерб от обоюдного введения доппошлин составит почти 85 млрд долларов. Это более 14% суммарного товарооборота КНР и Соединённых Штатов.

В Пекине отмечают, что введение дополнительных пошлин в отношении американских товаров – вынужденная мера. При этом подчёркивается, что она будет отменена одновременно с аналогичным шагом со стороны Вашингтона.

Нужно напомнить, что Китай остаётся ещё и основным держателем американского долга. На долю КНР в 2017 году приходилось около 1,1 трлн долларов долговых обязательств США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
30

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
  2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:29
    Если товары не могут пересекать границы, то их пересекают армии....
    Грэг Миллер
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:38
      и средств гигиены
      На Procter & Gamble Company замахнулись? Армия у них большая, да и окупированных территорий море... winked
      MPN
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:39
      Грэг Миллер (Пловец)
      Если товары не могут пересекать границы, то их пересекают армии...

      Автор этого афоризма, был не знаком с ядерным оружием
      Chertt
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:55
        Договорятся как нибудь, китайцы ещё облигаций прикупят и отыграют назад
        maxim947
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:58
          Вероятный исход.
          Китай сейчас как СССР перед нападением нацистской Германии, всеми силами пытается отодвинуть начало агрессии.
          Чтобы получить время для укрепления собственной страны.
          Лопатов
        2. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:05
          Цитата: maxim947
          Договорятся как нибудь

          И экономисты и политологи, во всем мире, считают что время договоров прошло. Начался "большой передел"
          Chertt
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:22
            Ровно столько же политологов говорят об обратном,
            maxim947
      2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 13:12
        Увы, ЯО не панацея. Что и показывает опыт Ливии, Афганистана, Ирака, Сирии и многих других стран. Да и опыт Первой и Воторой мировых войн тоже.
        Topotun
        1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 13:26
          Что США что Китай страны молодые и очень похожи по становлению. От того так легко и договорились о совместной анти - СОВЕТСКОЙ политике. Сегодня разыгрывают между собой первое место в рейтинге экономики и прочего. Так что ничего нового.
          Мантры о *древности культуры Китая* к китайцам отношения не имеют Они захватчики земель с древними цивилизациями и столь-же безжалостным уничтожением аборигенов, как и американцы.
          василий50
        2. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:39
          Цитата: Topotun
          Увы, ЯО не панацея

          Конечно нет. Но оно предотвращает возможность глобальной войны. А количество локальных войн, провокаций и переворотов, по видимому, будет только расти
          Chertt
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:30
    в отношении восьми с лишним сотен американских товаров
    Что-то подсказывает, что на этом не остановятся, т.к. американцы грозят новыми пошлинами.
    На долю КНР в 2017 году приходилось около 1,1 трлн долларов долговых обязательств США
    Судя по всему Трамп об этом не думает. Для него главное, чтобы Китай подчинился его требованиям. Посмотрим.
    rotmistr60
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:32
      Цитата: rotmistr60
      Что-то подсказывает, что на этом не остановятся, т.к. американцы грозят новыми пошлинами.

      Торговый баланс не в пользу Китая, они сломаются и пойдут на уступки.
      Дырокол
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:50
        Цитата: Дырокол
        Торговый баланс не в пользу Китая, они сломаются и пойдут на уступки.

        Не факт, что сломаются.
        Во-первых, огромный собственный рынок. Доля экспорта в ВВП китая за 10 лет, с 2006 по 2016 сократилась с 35.7% до 19.6%
        Во-вторых, США- не весь мир. В прошлом году экспорт Китая в общем вырос на фоне падения экспорта в США. Китай активно осваивает другие рынки. К примеру, доля Китая в общем азиатском экспорте за эти же 10 лет выросла в полтора раза.
        Лопатов
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:15
          hi В любом случае от этой торговой войны пострадают не только США и Китай . А кто-то , вполне возможно , попытается и выгоду извлечь .
          bouncyhunter
      2. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:55
        Торговый баланс не в пользу Китая, они сломаются и пойдут на уступки.

        В смысле не в пользу?
        Как раз в пользу. А США хотят хотя бы сравнять.
        bk316
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:36
    Вводя пошлины на американские товары, китайцы вероятно все хорошо продумали..И ежели США перестанут эти товары поставлять, КНР дефицита в этих товарах испытывать не будет....
    parusnik
  5. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 12:37
    Китай тихо- плавно распространил хватку на все страны. Встанут на ноги созданные ими биржи, расширится рассчет в юанях, превратят долговые обязательства США в реальные активы Китая и быть войне. У США не будет другого выбора, либо бойня, либо банкрот
    СССР-1
  6. Xander (Александр) Сегодня, 12:41
    Ну если отбросить тему геополитических кумиров,друзей и союзников, то правда не совсем на стороне Китая. Три десятилетия китайцы, нарушают повсеместно авторские права,копируют технологии и продукцию, искусственно занижают собственную валюту,тем самым давая огромное преимущество своим предприятиям и фирмам. Как говорят у нас - вроде все кашерно но пахнет плохо laughing

    Трамп по большому счету, не против Китая или Европы, он за своих. Но конъюктура рынка на данный момент такова, что все эти пошлины скорее всего и своим не помогут а только навредят,попутно навредят и всем остальным. Лучше конечно было бы договориться, европейцы и китайцы готовы были идти на компромисс, но Трамп импульсивный дуболом,у него на это нет терпения. wassat
    Xander
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:07
      Цитата: Xander
      Ну если отбросить тему геополитических кумиров,друзей и союзников, то правда не совсем на стороне Китая.

      Точно. Право на агрессию имеют только США, права на защиту от такой агрессии не имеет никто.
      Факт: подготовка к войне с Китаем, фактически союзником США в Холодной Войне, в США началась в 1992 году. Именно тогда внезапно "всплыла" новая американская концепция "Air-Sea Battle"
      В Китае быстро осознали, что можно ждать от бывшего "союзничка" и начали всеми правдами и неправдами крепить промышленно-экономическую мощь страны, как это происходило при Сталине перед войной с нацистами.
      Лопатов
      1. Xander (Александр) Сегодня, 14:56
        Камрад Лопатов, речь шла про пошлины,торговый баланс и экономику laughing

        Ну а если орудовать вашей логикой то в противовес можно много чего приплести про любого центрального игрока на планете,про Китай в том числе. Например как Китай вечно грозит Тайваню и не прекращает подготовку к военному решению этой своей проблемы, как дико захватает спорные островки посреди морей и океанов на которые претендует еще парочку стран. А правда,чего договариваться, приплыли,вырыли окопы,забетонировали аэродромы, попугали всех рыбаков вокруг - право сильного. Так что не надо "Право на агрессию имеют только США" tongue
        Xander
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 15:07
          Цитата: Xander
          Ну а если орудовать вашей логикой

          Это не моя логика, это логика Китая.

          Цитата: Xander
          Например как Китай вечно грозит Тайваню и не прекращает подготовку к военному решению этой своей проблемы, как дико захватает спорные островки посреди морей и океанов на которые претендует еще парочку стран.

          А кто "право сильного" возвёл в приоритет над международным правом? Опять таки американцы. Почему Вы считаете, что на это право Китай опираться не может? У нас уже появились страны разного сорта, сегрегированные по своим правам?
          Лопатов
          1. Xander (Александр) Сегодня, 15:09
            А кто "право сильного" возвёл в приоритет над международным правом? Опять таки американцы.


            Вы ж это не серьезно, правда? История человечества то не триста лет назад началась,или хотите нам что то поведать? laughing
            Xander
    2. cariperpaint Сегодня, 13:19
      Трамп и правда явно перегибает.. У него с советниками совсем плохо по моему.. Он китайцев так просто не нагнет. Такое чувство что и правда действует как дуболом...
      cariperpaint
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:19
        Цитата: cariperpaint
        У него с советниками совсем плохо по моему..

        Дык, у него один советник. yes Совсем один... По совместительству - зять. laughing
        Paranoid50
  7. TarasVE (Владимир) Сегодня, 12:54
    Трубы и вино Россия может заменить американские хоть сейчас, со свининой сложнее, надо подождать годика два-три. Бытовая химия тоже у нас навалом.
    TarasVE
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:22
      Цитата: TarasVE
      Трубы и вино Россия может заменить американские хоть сейчас,

      И всё бы ничего, но в статье повествуется о войне Китая и Матрасии, о России ни слова. wassat
      Paranoid50
  8. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 13:24
    Нам что с этого?
    vladimirvn
  9. dison (Денис) Сегодня, 13:33
    Как часто говорят некоторые обитатели этого сайта: пора запастись попкорном. smile
    dison
  10. sib.ataman Сегодня, 13:34
    Нам-то, главное, свои интересы в этой войне не упустить! Пора уже научиться и свою выгоду извлекать из всяких там ситуаций.
    sib.ataman
Картина дня