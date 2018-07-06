15:26 06 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Холдинг "Швабе" оснастит "Армату" новейшей оптической системой

Холдинг "Швабе" заявил об оснащении перспективного российского танка Т-14 "Армата" новейшей оптико-электронную системой. Согласно заявлению первого заместителя гендиректора предприятия-разработчика Сергея Попова, новая система позволит экипажу танка обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели.

Холдинг "Швабе" оснастит "Армату" новейшей оптической системой


В холдинге отметили, что ведут для бронетанковой техники разработку перспективных комплексов, которые работают по иному принципу, чем их предшественники. Как заявляют разработчики, комплексы от "Швабе" созданы исключительно на отечественной элементной базе и позволяют одновременно и командиру и наводчику не только вести наблюдение за целью, но и обнаруживать цель, идентифицировать и сопровождать ее. При этом разработка и испытания комплексов находятся в завершающей стадии и уже в этом году они пойдут в серийное производство. Более подробной информации о комплексах не имеется.


Кроме этого, в холдинге сообщили о новейшей разработке - 3D-очках, позволяющих оператору управлять роботизированным устройством как бы "изнутри робота", т.е. видеть "глазами робота". Данные очки будут входить в целую систему, позволяющую распознавать цели, ориентироваться на местности и определять расстояние до объектов. Данная система будет применена для создания роботизированных систем дистанционного разминирования.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
46

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 62

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 12:45
    ИНтересное название для русского производителя... Сказать честно - из заголовка подумал что это немцы будут поставлять оптику, уж сильно на тевтонское название смахивает, ан нет - наши оказывается.
    Корсар0304
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:48
      Тоже самое. Кинулся по поисковикам шарить. Оказалась Российская компания, по фамилии основателя названа (тот правда был немец) wink
      Chertt
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:52
        То есть раньше вы даже не слышали о такой компании?
        Чича сквад
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:53
          это компания экспортирует медицинское оборудование в Японию даже.Все новые перинатальные центры - обставлены инкубаторами этой компании.

          И все зеркала всех телескопов евразии - от Швабе

          Много делает разнообразной оптики и прицелов.

          Мощная компания

          Посетите официальный сайт - для всепропальщиков будет открытие

          А так забавно, что некоторые даже не слышали о такой компании)
          консерватор
          1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:07
            Ну телескопы Новосибирского приборостроительного, который в "Швабе" входит, все же не самого лучшего качества. Вернее, качество настолько плавающее, что нужно либо отсеять десяток-другой единиц инструмента для отбора кондиционной единицы, либо прибегнуть к помощи специалиста для доюстировки телескопа до приемлемых параметров.
            сорок восьмой
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:10
              Швабе сейчас активно обновляет оборудование на своих предприятиях. Так что дело времени
              консерватор
            2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:56
              Цитата: сорок восьмой
              либо прибегнуть к помощи специалиста для доюстировки телескопа до приемлемых параметров.

              Оптика вещь такая. без юстировки - никак. Сам в своё время всласть протрахался с ДФС-51, МФС-8. sad Да и ДРОН-1 можно туда же отнести.
              злой партизан
          2. sir_obs (Борис) Сегодня, 13:07
            Постарались наши либерасты и так вбили в девяностые в головы граждан, что у нас ничего нет и ничего не можем, до сих пор аукается.
            Помню был на выставке техники вской-разной. Стоит наш трактор. Написано на нем Иваново. Подошли какие-то деятели и двай хвалить, только вот хвалили не нас. Говорили смотри какой красавец. Убахобо, умеют япрнцы делать! Ну и так далее. Даже не въехали, что это ивановский аппарат.
            sir_obs
            1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:20
              На сайте этих завались и главное во всех проблемах у них, виновато государство.
              Вадим237
              1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 14:30
                Да не государство,а правительство, и лично Путин.. wink
                игорка357
            2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:37
              Цитата: sir_obs
              Постарались наши либерасты и так вбили в девяностые в головы граждан, что у нас ничего нет и ничего не можем, до сих пор аукается.
              Помню был на выставке техники вской-разной. Стоит наш трактор. Написано на нем Иваново. Подошли какие-то деятели и двай хвалить, только вот хвалили не нас. Говорили смотри какой красавец. Убахобо, умеют япрнцы делать! Ну и так далее. Даже не въехали, что это ивановский аппарат.

              Нету производства тракторов в Иваново и никогда не было. Не врите.
              MKPU-115
              1. sir_obs (Борис) Сегодня, 14:00
                Нету производства тракторов в Иваново и никогда не было. Не врите.


                Я и не писал, что трактор произведен в Иваново, если внимательно прочитаете, а не в порыве праведного гнева, сразу как водится, броситесь изобличать.
                А вот дорожно-строительная техника вполне себе производится.
                Суть была в том, что люди даже мысли не допускали, что читать надпись нужно по руссски.
                А врать, это не ко мне, честь имею.
                sir_obs
        2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:58
          Цитата: Чича сквад
          То есть раньше вы даже не слышали о такой компании?

          Зато генералы! laughing

          Каждый раз находиться тот, кто не слышал, о таком названии - и это лет 5 уж точно...
          НасРать
        3. NEOZ Сегодня, 14:02
          Цитата: Чича сквад
          не слышали

          ну и что? вот вы не слышали слово "конкуренция"..... и чего?
          вам вот не вдомек, что государства конкурируют друг с другом...а они конкурируют....
          NEOZ
      2. cariperpaint Сегодня, 13:01
        Фонвизин • Михаил Барклай-де-Толли • Александр Бенкендорф • Екатерина II • Пётр Струве • Патриарх Алексий II • Алиса Фрейндлих это все немцы))) Странно когда у нас кто то удивляется немецким фамилиям)))
        cariperpaint
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:05
          Фонвизин • Михаил Барклай-де-Толли • Александр Бенкендорф • Екатерина II • Пётр Струве • Патриарх Алексий II • Алиса Фрейндлих это все немцы))) Странно когда у нас кто то удивляется немецким фамилиям)))


          хороший видос в тему Вашего поста

          консерватор
      3. MPN (Павел) Сегодня, 13:02
        Тоже кинулся. Сначала подумал, с чего бы это? Раньше данным направлением занимался ЦКБ КМЗ. Но все встало на свои места когда прочитал. что КМЗ:
        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.11.2008 № 873 и приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 11.01.2009 № 2 включён в состав холдинга «Оптические системы и технологии» (ныне: холдинг «Швабе»).
        request
        MPN
      4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:04
        Это российский концерн,названный в честь Федора Швабе-русского купца немецкого происхождения занимавшегося в конце 19 века поставкой и торговлей оптикой.И это явно не основатель компании..
        Цитата: Chertt
        Тоже самое. Кинулся по поисковикам шарить. Оказалась Российская компания, по фамилии основателя названа (тот правда был немец) wink
        210окв
    2. sir_obs (Борис) Сегодня, 12:50
      Федор Швабе открыл свое уникальное предприятие в 1837 году в самом престижном торговом месте Москвы. На главной торговой улице города предприниматель-новатор разместил торговую фирму и мастерскую по продаже и изготовлению оптических приборов. Для жителей Москвы Швабе стал не просто купцом, который продавал очки и пенсне — он вошел в историю столицы и как гуманист-просветитель. Именно фирма Швабе познакомила москвичей с фонографом, изобретенным Томасом Эдисоном.
      sir_obs
    3. venik (Владимир) Сегодня, 13:43
      Цитата: Корсар0304
      ИНтересное название для русского производителя... Сказать честно - из заголовка подумал что это немцы будут поставлять

      =========
      Вообще-то Фирма "Швабе" была основана в России, как торговля линзами, для очков и пенсне, выходцем из Германии (много их было, вспомнить хотя бы "Павел Буре", "Фаберже", "Нобель", "Русский Дизель"... да и других - КУЧА!!!)......
      После смерти основателя, Теодора (Федора Борисовича Швабе), его партнер с ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ фамилией - Гамбургер (!!!), создал в Москве Оптико-механическую Фабрику (производили геодезические и оптические приборы.....). Кстати, До Революции фирма "Швабе", имела такое же "громкое" имя, как "Фаберже", или "Павел Буре"....... Так, что "преемственность поколений".... Хотя, если честно, то ТАК бы ПО не назвал!!!!! request
      Хо
      venik
    4. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:37
      Ну судя по контурам башни танка тевтоны и тут похоже то же внесли свой скромный вклад.Так что Швабе к Швабе и уже не имеющий аналогов...
      sapporo1959
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:52
    созданы исключительно на отечественной элементной базе
    А вот это очень хорошо.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:09
      Гена , привет ! hi Холдинг "Швабе" в отличие от многих других (с русскими именами) не трындит , а делает . Уверен - дальше будет больше .
      bouncyhunter
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:21
        Дай Бог , что бы "эффективные менеджеры" туда не пришли.
        Идущий
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:22
          Сплюнь , Виктор ! Только такого "счастья" холдингу и не хватало . sad
          bouncyhunter
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:38
            Если бы это помогло , надежда только на благоразумие.
            Идущий
  3. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 12:56
    Насколько известно, на Армате должна была стоять французкая оптика, но из-за санкций сотрудничество прекратилось. В феврале 2018 Новая Газета писала, что деньги выделены на разработку российской оптики вывели в офшоры. Сами французкие эксперты писали, что в россии пока освоено только производство оптики низкого разрешения, что не позволяет Армате конкурировать на равне с Западными танками.
    Какую оптику они собираются в Армату вставлять непонятно...
    Андрій Πривалов
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:00
      Цитата: Андрій Πривалов
      Какую оптику они собираются в Армату вставлять непонятно, китайскую?

      Статью, видимо не дочитали. Это - собственная разработка.
      Вы наших разработчиков вообще ни во что не ставите? Для Вас только "Алиэкспресс" существует?
      Газета писала, что деньги выделены на разработку российской оптики вывели в офшоры.

      Меньше общайтесь с бабульками на лавочках у своего подъезда. hi
      Piramidon
    2. cariperpaint Сегодня, 13:05
      Новая газета это еще тот источник для информации) все равно что на заборе читать
      cariperpaint
      1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:41
        А чего только на заборе если можно и телевизор российский просто посмотреть! Там не соврут..
        sapporo1959
        1. cariperpaint Сегодня, 14:49
          Конечно. Можно и белорусское помотреть еще)
          cariperpaint
    3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:10
      А вы поменьше читайте Новую газету.......... laughing
      Alexey-74
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:15
      Цитата: Андрій Πривалов
      Газета писала, что деньги выделены на разработку российской оптики вывели в офшоры.

      Какая газета? "Muhosransk Fake News"? Не тиражируйте здесь всякую желтую прессу.
      Piramidon
    5. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 14:07
      Непонятно откуда вы такие беретесь.
      1.ПРЕДМЕТ контракта

      1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, номенклатура, количество, цена и сроки поставки которой указаны в Спецификации (Приложение № 1), подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.

      1.2.Поставщику разрешено изготавливать и отгружать изделия по КД литеры «О», в соответствии с пп. 2 и 10 Решения № 3/6/63-2018 «О порядке введения тепловизионных камер отечественного производства в прицельные комплексы изделий Т-72-БЗМ, Т-80БВМ…» утвержденного заместителем министра обороны РФ Ю.И. Борисовым 08.05.2018 г.

      Catherine FC с линейкой LWIR 288×4 заменит ТПК-К с MWIR ФЭМ18М-03 640×512.
      https://rt-ci.ru/документы/?id=130900&st=
      Artemiy_2
    6. venik (Владимир) Сегодня, 14:31
      Цитата: Андрій Πривалов
      Насколько известно, на Армате должна была стоять французкая оптика, но из-за санкций сотрудничество прекратилось.

      =========
      Да была вроде информация, что Крупный завод по производству ИК матриц по французской технологии всё-таки успели построить (где-то в Поволжье - где - не помню!). С помощью тех же французов..... Точнее - не помню!!! request
      venik
    7. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 14:45
      Цитата: Андрій Πривалов
      Насколько известно, на Армате должна была стоять французкая оптика, но из-за санкций сотрудничество прекратилось. В феврале 2018 Новая Газета писала, что деньги выделены на разработку российской оптики вывели в офшоры. Сами французкие эксперты писали, что в россии пока освоено только производство оптики низкого разрешения, что не позволяет Армате конкурировать на равне с Западными танками.
      Какую оптику они собираются в Армату вставлять непонятно...

      Не читайте натощак Новую газету. Вывести средства гособоронзаказа в офшор нереально. Контроль жесткий, так что - болтовня
      СССР-1
  4. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 12:58
    "Холдинг "Швабе" оснастит "Армату" новейшей оптической системой" , от Арматы отказались, опять очередной распил бабла.
    MKPU-115
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:01
      опять очередной распил бабла.


      считаю что это распил головного мозга - такие комментарии
      консерватор
      1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:24
        Цитата: консерватор
        опять очередной распил бабла.


        считаю что это распил головного мозга - такие комментарии

        Вы тут статью прочитайте, там ясно дали понять: отказываются от СУ-57 и "Арматы" - устарели и не эффективны, переходят к 6-му поколению lol .
        MKPU-115
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:33
          Цитата: MKPU-115
          Цитата: консерватор
          опять очередной распил бабла.


          считаю что это распил головного мозга - такие комментарии

          Вы тут статью прочитайте, там ясно дали понять: отказываются от СУ-57 и "Арматы" - устарели и не эффективны, переходят к 6-му поколению lol .

          Сегодня тут слёт всепропальщиков, что ли?
          Piramidon
        2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:17
          Цитата: MKPU-115
          Вы тут статью прочитайте, там ясно дали понять...

          Здесь бывает много разнообразных статей. В том числе и вполне качественных.
          Та, о которой Вы упомянули, явно списана с забора. Нравится - читайте, впитывайте. Но думать при этом еще никто не отменял wink
          Голован Джек
    2. cariperpaint Сегодня, 13:03
      Да уж))) это кто это от нее отказался мон шер?))) на ночь читать Оборзеватель вредно)))
      cariperpaint
    3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:11
      Кто отказался????????????............ну ка просветите
      Alexey-74
      1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:27
        Цитата: Alexey-74
        Кто отказался????????????............ну ка просветите

        Ну вот , Вы тут в разделе АНАЛИТИКА почитайте статью "И Су-57 уже не нужен?", там ура патриоты 15 -ти рублевые уже перешли к 6-му поколению, которое ну вот вот будет готово..., как и 5-я экономика мира в 2012 году.
        MKPU-115
        1. cariperpaint Сегодня, 13:47
          Это просто войны за бюджет. Всегда смотрите на заявления МО а не кого попало. Есть программа закупок, на нее выделяют бюджет. Он при всем желании это все отменить не сможет. А мнение... Ну оно у него такое. Некоторые сейчас звездолеты захотят строить,их тоже слушать?)))
          cariperpaint
        2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 15:14
          Уровень этой самой аналитики в некоторых статьях весьма сомнительный.
          Servisinzhener
  5. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:02
    Молодцы ребята! Так держать!
    Романенко
  6. gabonskijfront Сегодня, 13:07
    Название Холдинга — по фамилии выходца из Германии, московского купца III гильдии, Теодора Швабе основавшего в Москве примерно в 1847 г. магазин по продаже очков А вообще швабы это помесь кельтов и алеманов с большой долей южно славянских кровей,Гитлер их вообще не очень за немцев считал.Кстати большая часть переселенцев в Россию были швабы.
    gabonskijfront
  7. WIn1945 Сегодня, 13:43
    Фейком попахивает. С каких пор Швабе стал лидером в танковом прицелостроения способный выдать что то конкурентно способное?? какие то потуги делает вологодский оптико механический.. но до "не имеющего аналогов в мире" ему далеко. Разработка с нуля может занять годы а в реалиях России десятилетия. Особенно смешно "созданы исключительно на отечественной элементной базе".
    WIn1945
    1. cariperpaint Сегодня, 13:53
      Вологодский давно сам в Швабе входит,как и многие другие подобные предприятия)
      cariperpaint
      1. WIn1945 Сегодня, 14:08
        О том что он в концерне не знал. Но от этого перспективы разработать прицелы "которые работают по иному принципу" не становятся более реальными.
        WIn1945
        1. cariperpaint Сегодня, 14:56
          На сколько я знаю как работают они,сколько новинок выпускают во всех областях включая медицину и как относятся к своему бренду сильно сомневаюсь что это фейк. Швабе работает на полмира и бросать слова на ветер не станут. Не выполнение контракта это потери и огромные включая имиджевые.
          cariperpaint
    2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:53
      Цитата: WIn1945
      Фейком попахивает. С каких пор Швабе стал лидером в танковом прицелостроения способный выдать что то конкурентно способное?? какие то потуги делает вологодский оптико механический.. но до "не имеющего аналогов в мире" ему далеко. Разработка с нуля может занять годы а в реалиях России десятилетия. Особенно смешно "созданы исключительно на отечественной элементной базе".

      Но они же утверждают, что оснастят, ведут разработки, сейчас бабло выбили под это дело, а сроки не уточнили, когда хоть сырое изделие будет готово - одним словом опять "освоение бюджета", ну а ответственности никакой.
      MKPU-115
      1. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 14:08
        Уже как месяц есть контракты даже для т-72 и т-80
        https://rt-ci.ru/документы/?id=130900&st=
        Artemiy_2
      2. WIn1945 Сегодня, 14:19
        Про освоение бюджета и изображение бурной деятельности согласен. Это как известный питерская компания по производству микроэлектроники.. пилит деньги вагонами с 2007 года! Осваивает новые техпроцессы каждые несколько лет.. но продукции от неё никто не видел. А зачем?? ведь главное процесс.https://habr.com/post/413377/
        WIn1945
      3. cariperpaint Сегодня, 14:51
        А вы простите как по другому хотите? Бесплатно?))) по срокам читайте внимательно,они даже серию когда сделают сказали.
        cariperpaint
    3. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 14:10
      Перейди по ссылке. И не пиши чушь если не знаешь
      https://rt-ci.ru/документы/?id=130900&st=
      1.ПРЕДМЕТ контракта
      1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, номенклатура, количество, цена и сроки поставки которой указаны в Спецификации (Приложение № 1), подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
      1.2.Поставщику разрешено изготавливать и отгружать изделия по КД литеры «О», в соответствии с пп. 2 и 10 Решения № 3/6/63-2018 «О порядке введения тепловизионных камер отечественного производства в прицельные комплексы изделий Т-72-БЗМ, Т-80БВМ…» утвержденного заместителем министра обороны РФ Ю.И. Борисовым 08.05.2018 г.
      Catherine FC с линейкой LWIR 288×4 заменит ТПК-К с MWIR ФЭМ18М-03 640×512.
      Artemiy_2
      1. WIn1945 Сегодня, 14:34
        Уважаемый. В вашей писульке контракт на "введение тепловизионных камер отечественного производства в прицельные комплексы изделий Т-72-БЗМ, Т-80БВМ" а с каких пор прицельные комплексы для этих танков производит ВОМЗ? или СУО СОСНА-У производится на ВОМЗ уже?
        ВОМЗ здесь выступает в качестве посредника между производителем и мин обороны но к изготовлению прицелов с новыми тепловизионными камерами не имеет никакого отношения.

        И не пиши чушь если не знаешь.
        WIn1945
        1. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 15:10
          Ты тупой или притворяешься? Я не писал, что матрицы на ВОМЗ производятся. ТПК-К это российские матрицы, которые заменят французскую катрину в прицеле сосна-у. По всей видимости они будут стоять также в прицеле арматы. Но тебе с твоего дивана виднее. Так, что отрицай действительность дальше. А лучше просто иди сам знаешь куда
          Artemiy_2
  8. koksalek Сегодня, 14:03
    Цитата: sir_obs
    Постарались наши либерасты и так вбили в девяностые в головы граждан, что у нас ничего нет и ничего не можем, до сих пор аукается.
    Помню был на выставке техники вской-разной. Стоит наш трактор. Написано на нем Иваново. Подошли какие-то деятели и двай хвалить, только вот хвалили не нас. Говорили смотри какой красавец. Убахобо, умеют япрнцы делать! Ну и так далее. Даже не въехали, что это ивановский аппарат.

    Видимо переквалифицировались из города невест в город трактористов laughing
    koksalek
    1. BAI Сегодня, 14:43
      Говорили смотри какой красавец. Убахобо, умеют япрнцы делать!

      Этой истории не меньше 15-20 лет. И где сейчас "UBAHOBO"? За то, есть "Галичанин". Кому понадобилось уничтожить производство кранов в России и организовать на Украине?
      BAI
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:03
        За то, есть "Галичанин". Кому понадобилось уничтожить производство кранов в России и организовать на Украине?


        laughing Полковник, ну что же ты

        http://www.gakz.ru

        157202, Россия, Костромская обл., г. Галич, улица Гладышева, д. 27
        тел./факс: +7 (49437) 4-16-02, 4-23-57

        позвони по телефону спроси, как так вышло
        консерватор
Картина дня