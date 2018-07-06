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Холдинг "Швабе" оснастит "Армату" новейшей оптической системой
Холдинг "Швабе" заявил об оснащении перспективного российского танка Т-14 "Армата" новейшей оптико-электронную системой. Согласно заявлению первого заместителя гендиректора предприятия-разработчика Сергея Попова, новая система позволит экипажу танка обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели.
В холдинге отметили, что ведут для бронетанковой техники разработку перспективных комплексов, которые работают по иному принципу, чем их предшественники. Как заявляют разработчики, комплексы от "Швабе" созданы исключительно на отечественной элементной базе и позволяют одновременно и командиру и наводчику не только вести наблюдение за целью, но и обнаруживать цель, идентифицировать и сопровождать ее. При этом разработка и испытания комплексов находятся в завершающей стадии и уже в этом году они пойдут в серийное производство. Более подробной информации о комплексах не имеется.
Кроме этого, в холдинге сообщили о новейшей разработке - 3D-очках, позволяющих оператору управлять роботизированным устройством как бы "изнутри робота", т.е. видеть "глазами робота". Данные очки будут входить в целую систему, позволяющую распознавать цели, ориентироваться на местности и определять расстояние до объектов. Данная система будет применена для создания роботизированных систем дистанционного разминирования.
В холдинге отметили, что ведут для бронетанковой техники разработку перспективных комплексов, которые работают по иному принципу, чем их предшественники. Как заявляют разработчики, комплексы от "Швабе" созданы исключительно на отечественной элементной базе и позволяют одновременно и командиру и наводчику не только вести наблюдение за целью, но и обнаруживать цель, идентифицировать и сопровождать ее. При этом разработка и испытания комплексов находятся в завершающей стадии и уже в этом году они пойдут в серийное производство. Более подробной информации о комплексах не имеется.
Кроме этого, в холдинге сообщили о новейшей разработке - 3D-очках, позволяющих оператору управлять роботизированным устройством как бы "изнутри робота", т.е. видеть "глазами робота". Данные очки будут входить в целую систему, позволяющую распознавать цели, ориентироваться на местности и определять расстояние до объектов. Данная система будет применена для создания роботизированных систем дистанционного разминирования.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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