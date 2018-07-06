Холдинг "Швабе" оснастит "Армату" новейшей оптической системой

Холдинг "Швабе" заявил об оснащении перспективного российского танка Т-14 "Армата" новейшей оптико-электронную системой. Согласно заявлению первого заместителя гендиректора предприятия-разработчика Сергея Попова, новая система позволит экипажу танка обнаруживать, идентифицировать и сопровождать цели.В холдинге отметили, что ведут для бронетанковой техники разработку перспективных комплексов, которые работают по иному принципу, чем их предшественники. Как заявляют разработчики, комплексы от "Швабе" созданы исключительно на отечественной элементной базе и позволяют одновременно и командиру и наводчику не только вести наблюдение за целью, но и обнаруживать цель, идентифицировать и сопровождать ее. При этом разработка и испытания комплексов находятся в завершающей стадии и уже в этом году они пойдут в серийное производство. Более подробной информации о комплексах не имеется.Кроме этого, в холдинге сообщили о новейшей разработке - 3D-очках, позволяющих оператору управлять роботизированным устройством как бы "изнутри робота", т.е. видеть "глазами робота". Данные очки будут входить в целую систему, позволяющую распознавать цели, ориентироваться на местности и определять расстояние до объектов. Данная система будет применена для создания роботизированных систем дистанционного разминирования.