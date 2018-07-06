15:25 06 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

США прокомментировали сообщение о возможном выводе войск из Германии

Добавить в закладки
Соединенные Штаты не планируют сокращать свой военный контингент, расквартированный в Германии, передает РИА Новости заявление представителя американской администрации.



Абсолютно ничего не сообщалось о сокращении численности американских войск в Германии, сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос.


По его словам, сегодня в ФРГ находятся 32 тыс. военнослужащих США и об изменении этого количества никогда не говорилось.

Напомним, в четверг дипломатический источник агентства сообщил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, Дональд Трамп может пригрозить Германии выводом своих войск с баз НАТО, расположенных на территории станы. Это якобы произойдет, если Берлин откажется повысить военные расходы.

Ожидается, что президент США на саммите вновь потребует от стран-членов НАТО взять на себя обязательство увеличить военные бюджеты к 2020 году до требуемых двух процентов ВВП.

Ранее Ангела Меркель заявила, что Германия сможет дойти до 2% от ВВП лишь в течение ближайших 10 лет. По ее словам, к 2019 году планируется увеличение военных расходов до 1,34% от ВВП, а к 2025 году – до 1,5%.

Американский лидер неоднократно призывал союзников выполнять достигнутые в 2014 году Бухаресте договоренности по увеличению военных бюджетов, угрожая в противном случае сократить участие США в совместных программах по обеспечению безопасности стран альянса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Информация

Вновь зарегистрированным на сайте писать комментарии будет разрешено в течении одного дня с момента регистрации.
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:04 Новый
    Интересные стали медиа и их использование. Вброс, анализ реакции, опровержение. Эта структура не хуже разведки работает.
    Жалоба
    MPN
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:11 Новый
      good Паша , браво ! drinks Выложил суть в голом виде . wink
      Жалоба
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:11 Новый
        Цитата: bouncyhunter
        good Паша , браво ! drinks Выложил суть в голом виде . wink

        drinks
        Жалоба
        MPN
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:17 Новый
          Получается "формула счастья" без проигрыша.
          Жалоба
          Идущий
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 13:13 Новый
      Дональд Трамп может пригрозить Германии выводом своих войск с баз НАТО, расположенных на территории станы. Это якобы произойдет, если Берлин откажется повысить военные расходы.


      Немцы ловите его на слове. Хватит вам прогибаться под полосатыми.
      Жалоба
      askort154
      1. volodya (владимир) Сегодня, 13:48 Новый
        Цитата: askort154
        Дональд Трамп может пригрозить Германии выводом своих войск с баз НАТО

        "Ну это вряд ли,скажи Серёга!?"
        Жалоба
        volodya
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 14:48 Новый
        А на сколько процентов немцам придется увеличить военный бюджет в случае ухода американцев кто то подумал?!))) Торговать суверенитетом это такая вещь-рано или поздно приходится расплачиваться за высокий уровень жизни достигнутый при помощи сдачи в "аренду" своей земли чужой армии! Здесь уж, как говорится-не хотите, кормить свою армию будьте любезны встать в удобную для партнера позу! Кто девушку ужинает тот ее и по всякому. Чего теперь кочевряжиться то?!
        Жалоба
        Опер
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 14:22 Новый
      Похоже инициатива Сары Вагентнехт даёт свои плоды! Разговор об этом дошел аж до белого дома. И то хорошо, может немцы ухватятся за независимость все таки. fellow
      Жалоба
      Dimontius
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:49 Новый
        полковник Трампов выставит дойчам такие условия что они вынуждены будут вывести матрасов из страны .
        а Трамп согласится их вернуть , да еще и с криками про неблагодарных немцев .
        шах и мат наглосаксам .
        Жалоба
        просто экспл
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:05 Новый
    ...у мерикатосов как в басне И.Крылова "Лебедь, рак да щука"... противоречие заявлений, разными конторами - зашкаливает... bully
    Жалоба
    a.s.zzz888
  3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:06 Новый
    "Соединенные Штаты не планируют сокращать свой военный контингент, расквартированный в Германии" - да уж, в такие подарки давно никто не верит, даже в Германии. Оккупанты добровольно не уйдут.
    Жалоба
    MKPU-115
  4. Громобой Сегодня, 13:09 Новый
    Дыма без огня не бывает,как говорится...и если выведут,то в Польшу,Прибалтику или Румынию(где готовится соответствующая инфраструктура) и не в качестве шантажа немцев,а с другой целью---граница НАТО сместилась на Восток за эти годы и им надо "подтянуть тылы".Немцы тоже могут перебросить командование армейского корпуса в Польшу.Вместо арий ВД и мощной западной группировки Советской Армии образовался вакуум из слабеньких младонатовцев.Вот это пространство у наших границ и будет заполнятся из ставших "внутренними"(благодаря "Перестройка и всё такое...") округов НАТО.
    Жалоба
    Громобой
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:17 Новый
      Кто ж платить то будет за этот ввод(в Польшу, и прочих)? Опять на немцев повесят?
      Жалоба
      НасРать
      1. Громобой Сегодня, 13:37 Новый
        В смысле "платить"?Основное бремя по НАТО несут США.Ситуация схожая с ОДКБ,где Россия каркас и связующий цемент несущий основные расходы.Суммы вкладываемые США в оборонительное строительство в Европе не окупаются прибылью от продажи многих видов вооружений для своих евросоюзников.
        Кстати,о евросоюзниках---любая восточноевропейская страна(перечисленная мной) будет только рада появлению больших и не очень американских баз.Суть в том,что к обеспечению работы таких объектов привлекается большое число гражданского персонала(по примеру баз той же ФРГ),можно сказать,что объекты типа "Рамштайн" становятся градообразующими для местных бюджетов,это новые рабочие места и отчисления в местные бюджеты.
        А то,что США требуют поднять военные бюджеты той же Германии---так это понятно,но лежит в другой плоскости немного.После развала "Советского блока" немцы очень серьёзно прирезали свой военный бюджет--- именно этим объясняется нехватка средств на поддержание в рабочем состоянии большого процента немецких танков и истребителей,к примеру.Вот и хотят США снять с себя часть расходов.Немцы конечно раскочегариваются потихоньку,но 0.5 % в течении 5 - лет выглядят как-то маловато для американцев.Хотят ускорить процесс.Интересное кино получается,смотреть одно удовольствие,т.к. немецкая бизнес-элита имеет мощную каменную башку и со времён окончания Холодной войны имеет много ништяков от снижения военных расходов.Поэтому такие скандалы и вспыхиваю то здесь ,то там .Идёт борьба элит и корпораций.Уверен,что победит атлантическая солидарность,но чем растянутее будет этот процесс,тем лучше для нас.
        Жалоба
        Громобой
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:50 Новый
          Треть расходов на содержание американского контингента в Германии - оплачивается Германией... wassat
          Жалоба
          НасРать
          1. Громобой Сегодня, 13:56 Новый
            Оплачивается и взамен Бундесвер имеет комплексное усиление своих возможностей,начиная от мощной космической группировки(которую ему иметь вроде как и не обязательно) до прикрытия ядерным зонтиком.Разумная пропорция,жаль,что в ОДКБ иначе оплачивается обороноспособность.
            Жалоба
            Громобой
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 14:30 Новый
              Цитата: Громобой
              Оплачивается и взамен Бундесвер имеет комплексное усиление

              8)))
              А зачем оно им? От Франции обороняться или от Польши.
              По факту Германия оплачивает повышение вероятности ударов по своей территории даже при отказе участвовать в агрессии.
              Жалоба
              Лопатов
  5. gabonskijfront Сегодня, 13:21 Новый
    У Американцев катастрофически не хватает войск, войска воюющие в Сирии ,Ираке,и Афганистане все из Германии основная часть 7-го корпуса находится на ближнем востоке ,а остатки на Балканах. 5-й корпус раздёрган по мелочам от Ирака до Польши.А в самих США полноценных боевых частей нет.
    Жалоба
    gabonskijfront
    1. Громобой Сегодня, 13:49 Новый
      Цитата: gabonskijfront
      А в самих США полноценных боевых частей нет.

      Правильно,континентальная армия вооружена и подготовлена хуже иностранных контингентов.Но они в военном бюджете заложили суммы на повышение их боеспособности.Как пример,их бронегруппы---по планам запланирована модернизация танков,БТР и др. с последующей переброской в Европу по мере готовности.
      Жалоба
      Громобой
Картина дня