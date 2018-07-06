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США прокомментировали сообщение о возможном выводе войск из Германии
Соединенные Штаты не планируют сокращать свой военный контингент, расквартированный в Германии, передает РИА Новости заявление представителя американской администрации.
Абсолютно ничего не сообщалось о сокращении численности американских войск в Германии, сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, сегодня в ФРГ находятся 32 тыс. военнослужащих США и об изменении этого количества никогда не говорилось.
Напомним, в четверг дипломатический источник агентства сообщил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, Дональд Трамп может пригрозить Германии выводом своих войск с баз НАТО, расположенных на территории станы. Это якобы произойдет, если Берлин откажется повысить военные расходы.
Ожидается, что президент США на саммите вновь потребует от стран-членов НАТО взять на себя обязательство увеличить военные бюджеты к 2020 году до требуемых двух процентов ВВП.
Ранее Ангела Меркель заявила, что Германия сможет дойти до 2% от ВВП лишь в течение ближайших 10 лет. По ее словам, к 2019 году планируется увеличение военных расходов до 1,34% от ВВП, а к 2025 году – до 1,5%.
Американский лидер неоднократно призывал союзников выполнять достигнутые в 2014 году Бухаресте договоренности по увеличению военных бюджетов, угрожая в противном случае сократить участие США в совместных программах по обеспечению безопасности стран альянса.
Абсолютно ничего не сообщалось о сокращении численности американских войск в Германии, сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, сегодня в ФРГ находятся 32 тыс. военнослужащих США и об изменении этого количества никогда не говорилось.
Напомним, в четверг дипломатический источник агентства сообщил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, Дональд Трамп может пригрозить Германии выводом своих войск с баз НАТО, расположенных на территории станы. Это якобы произойдет, если Берлин откажется повысить военные расходы.
Ожидается, что президент США на саммите вновь потребует от стран-членов НАТО взять на себя обязательство увеличить военные бюджеты к 2020 году до требуемых двух процентов ВВП.
Ранее Ангела Меркель заявила, что Германия сможет дойти до 2% от ВВП лишь в течение ближайших 10 лет. По ее словам, к 2019 году планируется увеличение военных расходов до 1,34% от ВВП, а к 2025 году – до 1,5%.
Американский лидер неоднократно призывал союзников выполнять достигнутые в 2014 году Бухаресте договоренности по увеличению военных бюджетов, угрожая в противном случае сократить участие США в совместных программах по обеспечению безопасности стран альянса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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