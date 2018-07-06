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Черноморские "Варшавянки" вооружают новыми торпедами
Российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-261 "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка" Черноморского флота России вооружили новейшими 533-мм электрическими торпедами УЭТ-1. Снимки погрузки торпед на российскую субмарину в Севастополе 29 мая 2018 года были опубликованы в Сети. Торпеды были идентифицированы как УЭТ-1 по меньшей длине торпеды и головной части, передает блог bmpd.
Напомним, что данная 533-мм универсальная электрическая торпеда УЭТ-1 была разработана АО "Завод "Дагдизель" (Каспийск) в рамках ОКР "Ихтиозавр"на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80. Производство торпеды также налажено на предприятии "Дагдизель". Кроме того, завод разработал экспортный вариант "Ихтиозавра" - торпеду УЭТ-1Э, которая отличается от оригинала сниженными характеристиками.
533-мм торпеда УЭТ-1 - полностью цифровое изделие, в конструкции которого используются новые материалы. Торпеда имеет дальность хода – 25 км, скорость - 50 узлов, дальность обнаружения подводных целей до 3,5 км. Кроме того торпеда способна обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд. Он также имеет возможность плавной регулировки скорости.
В феврале 2018 года "Дагдизель" заключил контракт на поставку 73 новейших торпед УЭТ-1 российскому Военно-морскому флоту. Поставка рассчитана на период до 2023 года.
Напомним, что данная 533-мм универсальная электрическая торпеда УЭТ-1 была разработана АО "Завод "Дагдизель" (Каспийск) в рамках ОКР "Ихтиозавр"на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80. Производство торпеды также налажено на предприятии "Дагдизель". Кроме того, завод разработал экспортный вариант "Ихтиозавра" - торпеду УЭТ-1Э, которая отличается от оригинала сниженными характеристиками.
533-мм торпеда УЭТ-1 - полностью цифровое изделие, в конструкции которого используются новые материалы. Торпеда имеет дальность хода – 25 км, скорость - 50 узлов, дальность обнаружения подводных целей до 3,5 км. Кроме того торпеда способна обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд. Он также имеет возможность плавной регулировки скорости.
В феврале 2018 года "Дагдизель" заключил контракт на поставку 73 новейших торпед УЭТ-1 российскому Военно-морскому флоту. Поставка рассчитана на период до 2023 года.
Использованы фотографии: sevastopol.gallery
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