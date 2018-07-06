Черноморские "Варшавянки" вооружают новыми торпедами

Российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-261 "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка" Черноморского флота России вооружили новейшими 533-мм электрическими торпедами УЭТ-1. Снимки погрузки торпед на российскую субмарину в Севастополе 29 мая 2018 года были опубликованы в Сети. Торпеды были идентифицированы как УЭТ-1 по меньшей длине торпеды и головной части, передает блог bmpd.Напомним, что данная 533-мм универсальная электрическая торпеда УЭТ-1 была разработана АО "Завод "Дагдизель" (Каспийск) в рамках ОКР "Ихтиозавр"на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80. Производство торпеды также налажено на предприятии "Дагдизель". Кроме того, завод разработал экспортный вариант "Ихтиозавра" - торпеду УЭТ-1Э, которая отличается от оригинала сниженными характеристиками.533-мм торпеда УЭТ-1 - полностью цифровое изделие, в конструкции которого используются новые материалы. Торпеда имеет дальность хода – 25 км, скорость - 50 узлов, дальность обнаружения подводных целей до 3,5 км. Кроме того торпеда способна обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд. Он также имеет возможность плавной регулировки скорости.В феврале 2018 года "Дагдизель" заключил контракт на поставку 73 новейших торпед УЭТ-1 российскому Военно-морскому флоту. Поставка рассчитана на период до 2023 года.