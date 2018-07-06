15:28 06 июля
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Черноморские "Варшавянки" вооружают новыми торпедами

Российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-261 "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка" Черноморского флота России вооружили новейшими 533-мм электрическими торпедами УЭТ-1. Снимки погрузки торпед на российскую субмарину в Севастополе 29 мая 2018 года были опубликованы в Сети. Торпеды были идентифицированы как УЭТ-1 по меньшей длине торпеды и головной части, передает блог bmpd.

Черноморские "Варшавянки" вооружают новыми торпедами


Напомним, что данная 533-мм универсальная электрическая торпеда УЭТ-1 была разработана АО "Завод "Дагдизель" (Каспийск) в рамках ОКР "Ихтиозавр"на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80. Производство торпеды также налажено на предприятии "Дагдизель". Кроме того, завод разработал экспортный вариант "Ихтиозавра" - торпеду УЭТ-1Э, которая отличается от оригинала сниженными характеристиками.


533-мм торпеда УЭТ-1 - полностью цифровое изделие, в конструкции которого используются новые материалы. Торпеда имеет дальность хода – 25 км, скорость - 50 узлов, дальность обнаружения подводных целей до 3,5 км. Кроме того торпеда способна обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд. Он также имеет возможность плавной регулировки скорости.

В феврале 2018 года "Дагдизель" заключил контракт на поставку 73 новейших торпед УЭТ-1 российскому Военно-морскому флоту. Поставка рассчитана на период до 2023 года.

Использованы фотографии: sevastopol.gallery
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Комментарии 20

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:22
    Время не стоит на месте, теперь "Черные дыры" с "Ихтиозаврами" станут двойным гемороем для противника.... laughing
    Alexey-74
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:25
      Цитата: Alexey-74
      станут двойным гемороем для противника...

      Дык это - пукан разорвёт от такой нагрузки ... recourse
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:31
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Alexey-74
        станут двойным гемороем для противника...

        Дык это - пукан разорвёт от такой нагрузки ... recourse

        У них не пукан, а штатовский резиновый протез, ну или вставка резиновая в пукан...
        MPN
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:40
          Значит надуется , как воздушный шарик.
          Идущий
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:42
        Цитата: bouncyhunter
        Дык это - пукан разорвёт от такой нагрузки ...

        Очень ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ комментарий для ВОЕННОГО обозрения. Забыли еще добавить про ПАМПЕРСЫ. hi
        P.S.Бл-и-и-н, во что превращается, когда то прекрасный сайт. Сплошные "пуканы", "подгузники", "сбросить ядрёные заряды на всех, кто против" и сопли по поводу - на фига нам вооружаться, лучше все деньги раздать пенсионерам.
        Piramidon
        1. cariperpaint Сегодня, 13:56
          Все меняется) хотя именно на этом контрасте частенько проще увидеть очень грамотные коменты. Да и эти люди тоже может чему научатся)
          cariperpaint
          1. Например Сегодня, 14:23
            Цитата: cariperpaint
            Да и эти люди тоже может чему научатся)

            Ну, а вы конечно не "эти люди". Простите великодушно за мое "ну, а...".
            Голубая кровь!
            Наконец-то дождались. love
            Без вас нам (этим людям) жилось сложно. Ни кто не научит, не направит в нужную сторону. Но сейчас всё нормализуется. СПАСИБО вам за то, что вы с нами. love love love
            Цитата: Piramidon
            P.S.Бл-и-и-н, во что превращается, когда то прекрасный сайт.

            Подскажите мне пожалуйста, чем ваше "Бл-и-и-н" отличается от "памперсов" о коих Вы упоминаете в своем, безусловно "ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ", комментарии?
            Поведайте с точки зрения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОММЕНТАТОРА, коим Вы всенепременно являетесь, о тонкостях применения этих слов в истинно правильных комментариях.
            Например
        2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:50
          Цитата: Piramidon
          на фига нам вооружаться, лучше все деньги раздать пенсионерам.

          ни одного комента у вас нет, что бы не плюнуть в пенсионеров
          кстати эти торпеды гораздо хуже , чем юсовские, или вы считаете , что я не прав?
          Тикси-3
  2. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 13:34
    73 торпеды за 4 года? Они там не перетрудятся-то?
    bogart047
    1. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 13:48
      18 шт в год laughing ,приличная скорость для супердержавы
      Proton
      1. cariperpaint Сегодня, 13:59
        А вы знаете точное количество потребления этой продукции? Заказ который дали? Наличие в производстве других изделий? Трудоемкость? Характеристики самого прлизводства? Желание заказчиков получать больше? Может стоит для начала хотя бы эти параметры выяснить а потгм ржать?)
        cariperpaint
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:23
      Предлагаете сделать100500 ракет и раздать детишкам на новый год?
      На ЧФ 6 варшавянок. С учетом уже делающихся и сделанных МО заказало полный боекомплект.
      bk316
  3. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:49
    Это физик или футляр?
    Чича сквад
  4. Старый26 (Владимир) Сегодня, 14:19
    Цитата: bogart047
    73 торпеды за 4 года? Они там не перетрудятся-то?

    Вы считаете, что на Дагдизеле только эту торпеду и выпускают? И сколько у нас лодок этого проекта (636.3) может для начала их хватит? Нет - дозакажут
    Старый26
  5. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 14:22
    Цитата: cariperpaint
    А вы знаете точное количество потребления этой продукции? Заказ который дали? Наличие в производстве других изделий? Трудоемкость? Характеристики самого прлизводства? Желание заказчиков получать больше? Может стоит для начала хотя бы эти параметры выяснить а потгм ржать?)

    Ну, народ же считает, что современная торпеда сродни пистолетному патрону. А так же расход боевых торпед. А между тем, боевые стрельбы по всем флотам проводятся 1 раза в 2-3 года. Расход до 2-х штук максимум. Потому как дорого очень! В основном учатся стрелять учебными торпедами. И, кстати, один боекомплект "Варшавянки" как раз и составляет 18 торпед...
    Barzha
  6. avt Сегодня, 14:28
    Интересно , а что с ,,Алроссой"???
    avt
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:52
      Цитата: avt
      Интересно , а что с ,,Алроссой"???

      hi мне то же интересно , вроде медленно юзают, но когда сдадут ни слова(((
      Тикси-3
  7. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 14:36
    а фото на шпионаж не тянет?)))))))
    Хаджи Мурат
  8. Старый военрук Сегодня, 15:03
    Больше торпед хороших и разных. В нашем хозяйстве всё пригодится, оно весьма обширное.
    Старый военрук
  9. ioan-e (Борис) Сегодня, 15:20
    Контракт на 73 торпеды стоимостью 7,2 млрд. руб, получается торпеда по 98 млн. руб. Кто в теме подскажите, что там такого на такие деньги?
    ioan-e
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