15:26 06 июля
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СМИ назвали «самого большого» участника морского парада в Петербурге

Ожидается, что в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посвященном Дню ВМФ, примет участие атомный подводный ракетоносец «Орел» проекта 949А («Антей»), передает ТАСС сообщение своего источника в российском ОПК.

СМИ назвали «самого большого» участника морского парада в Петербурге


Подводный крейсер придет с Северного флота, в настоящее время экипаж проводит необходимую подготовку к межфлотскому переходу, сказал собеседник агентства.


Официальным подтверждением данной информации издание не располагает.

«Орел» впервые побывает в Петербурге. Он станет самым большим участником морского парада с надводным водоизмещением около 15 тыс. тонн.

Вторым по размеру станет ракетный крейсер «Маршал Устинов» водоизмещением более 11 тыс. тонн. Он придет на Балтику с Северного флота вместе с фрегатом «Адмирал Горшков». Среди участников можно будет увидеть также большой противолодочный корабль «Североморск».

Напомним, АПЛ «Орел» был заложен в январе 1989 года на «Севмаше». Спущена на воду в мае 1992 года. В феврале 1993 года подлодка вошла в состав Северного флота как атомный подводный крейсер. Его надводное водоизмещение – 14 700 тонн, подводное – 23 860 тонн. Длина – 154 метра. Скорость под водой – 33 узла, предельная глубина погружения – 500 метров. Основное вооружение – противокорабельные ракеты (ПКР) П-800.

Всего с 1982 года было построено 11 АПЛ данного проекта. К настоящему времени на вооружении ВМФ осталось 8 подлодок.

Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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Комментарии 12

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  1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:57
    Интересно, когда отпадет надобность таскать монстров в Питер?
    НасРать
    1. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 14:06
      Не думаю, что кто-то захочет поехать в Западную Лицу (Заозёрск), что бы там посмотреть на эту подлодку. :) Или Вы что имели в виду?
      Barzha
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:25
        Показывают монстров не нашему обывателю, а сами знаете кому.. когда столько килограмм ползет по Балтике...
        И Весь морской парад на это нацелен... хоть бы раз в 2 года делали, а лучше в 4 года... на хрена людей от службы отвлекать...
        Другое дело, что Питер сделали столицей туристов - для них это просто подарок!
        НасРать
        1. jjj Сегодня, 14:43
          Выкраивают для парадов, кого могут. Но переходы - тоже служба
          jjj
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:11
      Когда шведы и им подобные скулить перестанут..
      Цитата: НасРать
      Интересно, когда отпадет надобность таскать монстров в Питер?
      210окв
    3. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:11
      Цитата: НасРать
      отпадет надобность таскать монстров в Питер?

      Проблемы с монстрами? Или с Питером? laughing Анекдот в тему:
      Начало "нулевых", телефонный звонок:
      -Добрый день, это Вас беспокоят из Санкт-Петербурга.
      -А зачем сразу угрожать-то?!
      hi
      Вчера какой-то ресурс поспешил сообщить, что КСФ на параде будет представлен... "грачатами". wassat
      Paranoid50
  2. abrakadabre (Valery) Сегодня, 14:28
    Разве в Балтийское море можно заходить атомоходам? Там же вроде международная безъядерная зона. Еще из-за этого недавно построенную плавучую АЭС без реактора буксировали в Северное море. Чтобы уже там монтировать реактор на базе завода Звездочка.
    Прям тут же на сайте была про это статья.

    Или атомному ракетоносцу все можно? Типа повизжат датчане и прочие шведы с лимитрофами и заткнутся?
    abrakadabre
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:34
      Безъядерной зоной Балтику объявила...только Россия... более ни кто. Так чего ж не послать всех в ад? tongue
      НасРать
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:38
        Причем тут Россия..Надо разделять Россию и "Дождь"и им подобные..Конечно,послать их туда откуда вылезли..
        Цитата: НасРать
        Безъядерной зоной Балтику объявила...только Россия... более ни кто. Так чего ж не послать всех в ад? tongue
        210окв
  3. san4es Сегодня, 14:38
    Вторым по размеру станет ракетный крейсер «Маршал Устинов» водоизмещением более 11 тыс. тонн.

    hi,«Маршал Устинов» – один из кораблей данного проекта.
    Его строительство была начато в октябре 1978 года на Николаевском судостроительном заводе. Спустя четыре года «Маршал Устинов» был спущен на воду, а уже в 1986 году был принят в состав Северного флота с полным вооружением на борту.
    Главная цель постройки крейсеров проекта «Атлант» – безопасность жизненно важных для СССР зон мирового океана, с помощью хорошо вооруженных ракетных крейсеров.
    Длина Маршала Устинова достигает почти 187 метров;
    Мощность силовой установки «Устинова» составляет в общей сложности 105 тыс. лошадиных сил;
    Максимальная скорость хода крейсера – 32 узла;
    Максимальная дальность плаванья (на 18 узлах) составляет 7-8 тыс. морских миль;
    Запаса топлива и пропитания должно без проблем хватать на один месяц (автономность плаванья);
    Экипаж корабля после модернизации составляет 510 человек. soldier
    san4es
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 14:56
      Красавец ! Хоть бы О́рдена Нахи́мова гвардейский ракетный крейсер «Москва» отремонтировали ... слух ползёт двоякий ....
      30 вис
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:08
    Эх, поставить бы двух "Орлов" рядышком. Один нынешний, а другой броненосец столетней давности.
    Водоизмещение одинаковое, функциональность же явственно показывает, насколько изменяется техника. feel
    К-50
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