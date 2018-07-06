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СМИ назвали «самого большого» участника морского парада в Петербурге
Ожидается, что в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посвященном Дню ВМФ, примет участие атомный подводный ракетоносец «Орел» проекта 949А («Антей»), передает ТАСС сообщение своего источника в российском ОПК.
Подводный крейсер придет с Северного флота, в настоящее время экипаж проводит необходимую подготовку к межфлотскому переходу, сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением данной информации издание не располагает.
«Орел» впервые побывает в Петербурге. Он станет самым большим участником морского парада с надводным водоизмещением около 15 тыс. тонн.
Вторым по размеру станет ракетный крейсер «Маршал Устинов» водоизмещением более 11 тыс. тонн. Он придет на Балтику с Северного флота вместе с фрегатом «Адмирал Горшков». Среди участников можно будет увидеть также большой противолодочный корабль «Североморск».
Напомним, АПЛ «Орел» был заложен в январе 1989 года на «Севмаше». Спущена на воду в мае 1992 года. В феврале 1993 года подлодка вошла в состав Северного флота как атомный подводный крейсер. Его надводное водоизмещение – 14 700 тонн, подводное – 23 860 тонн. Длина – 154 метра. Скорость под водой – 33 узла, предельная глубина погружения – 500 метров. Основное вооружение – противокорабельные ракеты (ПКР) П-800.
Всего с 1982 года было построено 11 АПЛ данного проекта. К настоящему времени на вооружении ВМФ осталось 8 подлодок.
Подводный крейсер придет с Северного флота, в настоящее время экипаж проводит необходимую подготовку к межфлотскому переходу, сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением данной информации издание не располагает.
«Орел» впервые побывает в Петербурге. Он станет самым большим участником морского парада с надводным водоизмещением около 15 тыс. тонн.
Вторым по размеру станет ракетный крейсер «Маршал Устинов» водоизмещением более 11 тыс. тонн. Он придет на Балтику с Северного флота вместе с фрегатом «Адмирал Горшков». Среди участников можно будет увидеть также большой противолодочный корабль «Североморск».
Напомним, АПЛ «Орел» был заложен в январе 1989 года на «Севмаше». Спущена на воду в мае 1992 года. В феврале 1993 года подлодка вошла в состав Северного флота как атомный подводный крейсер. Его надводное водоизмещение – 14 700 тонн, подводное – 23 860 тонн. Длина – 154 метра. Скорость под водой – 33 узла, предельная глубина погружения – 500 метров. Основное вооружение – противокорабельные ракеты (ПКР) П-800.
Всего с 1982 года было построено 11 АПЛ данного проекта. К настоящему времени на вооружении ВМФ осталось 8 подлодок.
Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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