15:28 06 июля
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Израиль готов к нанесению ударов по сирийской армии

Израиль пригрозил Сирии превентивными ударами, если вооруженные силы правительственной армии будут введены в в демилитаризованную зону на границе с Израилем. Об этом пишет израильское издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности страны Гилада Эрдана.

Израиль готов к нанесению ударов по сирийской армии


Согласно заявлению Эрдана, Израиль "не приемлет вооруженного присутствия Асада в демилитаризованных районах и это должно быть прояснено в отношениях с Россией и сирийским правительством". В ответ на вопрос о готовности применить превентивные меры против сирийских правительственных войск, Эрдан ответил, что Израиль их применит однозначно, если в этом возникнет необходимость. В качестве примера он назвал удары сирийской авиации по объектам на территории Сирии, где по мнению израильской разведки, располагались военные базы Ирана, готовящего удар по Израилю.


Ранее в район Голанских высот на израильско-сирийской границе были переброшены дополнительные бронетанковые и артиллерийские части израильской армии. В то же время, согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, Израиль не планирует вмешиваться во внутренние дела Сирийской арабской республики и призывает соблюдать условия соглашения о разъединении от 1974 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 29

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  1. новичок (garik) Сегодня, 13:59
    ну а если в демилитаризованную зону отойдут бармалеи, Израиль таки по ним ударит?
    новичок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:02
      Ага , а к чему тогда декларации
      Согласно заявлению Эрдана, Израиль "не приемлет вооруженного присутствия Асада в демилитаризованных районах и это должно быть прояснено в отношениях с Россией и сирийским правительством".
      Да еще и нас пугают... После чего отношения какого то требуют, какое отношение к шайке убийц и международных преступников?
      MPN
      1. новичок (garik) Сегодня, 14:09
        именно поэтому и задал риторический вопрос. а мой взгляд, все эти предостережения Израиля попытка сохранить хорошую мину при плохой игре перед янки и собственно бородачами. много уже было угроз и предупреждений, а САА давит бармалеев к границе как вошь к ногтю. да есть варианты уничтожения бандюков как с воздуха, так и артой. не забываем, наши моряки объявили учения в долгую.
        новичок
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:11
          Цитата: новичок
          не забываем, наши моряки объявили учения в долгую.

          Я про это писал, бесполетная зона, хорошая поддержка САА. good drinks
          MPN
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:16
      Вот и посмотрим. Ударят ли они по бармалеям.
      Грибок
    3. Shahno (Павел) Сегодня, 14:16
      Демилитаризованная зона, Пурпурная линия, линия прекращения огня.
      Shahno
      1. новичок (garik) Сегодня, 14:19
        для тер.ов то же? вы их туда не впустите уничтожив перед “линией“, или будете бить по ним после вхождения в зону?
        новичок
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 14:32
          Цитата: новичок
          или будете бить по ним после вхождения в зону?

          Что бы Израиль нанес удар по бармалеям, которых поддерживают сша? Этого не будет. Израиль готов бомбить сирийцев, мирных палестинцев, но только не бармалеев.
          solzh
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 14:37
            Израиль будет пресекать любые нарушения" линии разграничения". Неважно, кто там, главное сами не лезьте.
            Shahno
            1. новичок (garik) Сегодня, 14:46
              будьте любезны
              разясните: “Израиль будет присекать любые нарушения линии. не важно кто там ...“ правильно ли я понял, что бармалеи не исключение?

              “Главное сами не лезьте.“ как понять сей пёрл? вы провоцируете, или это проявление агрессии от осознания проигрышной позиции?
              новичок
            2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:47
              Цитата: Shahno
              Израиль будет пресекать любые нарушения" линии разграничения". Неважно, кто там, главное сами не лезьте.

              Википедия говорит, что в демилитаризованной зоне расквартирован миротворческий контингент ООН. Это так?
              сорок восьмой
              1. igor67 (Игорь) Сегодня, 15:02
                Цитата: сорок восьмой
                Цитата: Shahno
                Израиль будет пресекать любые нарушения" линии разграничения". Неважно, кто там, главное сами не лезьте.

                Википедия говорит, что в демилитаризованной зоне расквартирован миротворческий контингент ООН. Это так?

                был расквартирован,сейчас они на Израильской територии
                igor67
            3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 15:05
              Цитата: Shahno
              Израиль будет пресекать любые нарушения" линии разграничения". Неважно, кто там, главное сами не лезьте.

              "Сами не лезьте" - это Вы про кого?
              MKPU-115
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:19
                Да да. Вы правильно поняли.
                Shahno
                1. новичок (garik) Сегодня, 15:25
                  вот и отлично. значит есть понимание и с вашей стороны, что пора сворачивать это гиблое дело и строить мир.
                  благодарю вас.
                  новичок
          2. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 15:16
            "Мирные фылыстынцы" с вами в Ярмуке воевали, видимо вы их " мирных " тоже не бомбили? Или те " фылыстынцы" , что с нами воюют, они " мирные" , а те что с вами воюют не мирные? Определитесь уже как- то, Хизбалла " мирная" пока на вашей стороне, но это не говорит о том, что так будет продолжаться. Прецендент в прошлом уже был. Просто когда пишете, не забывайте и о своих бармалеях.
            Кстати на БВ бармолеев не меряно, и еще стекаются на войнушку с Сирию, из бывших советских республик, из Ирака, Афгана , Пакистана. Какую страну не назови на БВ, отовсюду есть в Сирии бармолеи. Война на БВ так просто и быстро не заканчивается, хотелось бы ошибиться, но думаю дальше начнутся теракты, тут так принято.
            dolfi1
    4. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 14:31
      Это территория Сирии. Законная. И удары Израиля по сирийской армии на сирийской территории, должны повлечь удары по территории Израиля. И в данном случае не важно- по армии, по городам, по столице. Израиль выступает в качестве террориста.
      СССР-1
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 14:42
        Цитата: СССР-1
        должны повлечь удары по территории Израиля

        А кто будет наносить удар по Израилю? Сирия? У неё нет таких сил и Сирия не выдержит войны на два фронта, с террористами и израильской армией. Россия? Это автоматически приведёт мир к третьей мировой войне, т.к. за Израилем стоит США. Иран? Этот может, но тогда начнётся прямая война Ирана и США. Ирану сейчас это надо?
        solzh
    5. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 14:39
      Цитата: новичок
      ну а если в демилитаризованную зону отойдут бармалеи, Израиль таки по ним ударит?

      Скорее всего ударят штаты гуманитарной поддержкой.
      MKPU-115
  2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 14:02
    "Израиль готов к нанесению ударов по сирийской армии" - все уже заждались, почему до сих пор нет команды из Вашингтона?
    MKPU-115
  3. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:03
    Интересно, что понимает Израиль под "демилитаризованной зоной" в которую не должна входить сирийская армия? Похоже после оккупации Голанских высот интересы Израиля стали распространятся дальше на сирийскую территорию.
    Vita VKO
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:17
      Vita VKO

      Это та зона где отсиживаются и скрываются боевики и террористы под защитой фша и израиля.
      фигвам
    2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:19
      Пурпурная линия — демаркационная линия между Израилем и Сирией после окончания Шестидневной войны 1967 года.
      В 1973 году в ходе войны Судного дня сирийская армия пересекла пурпурную линию и после нескольких дней тяжелых боёв, на 4-й день, израильские войска захватили обратно этот район, а на 5-й день израильские войска, отбросив сирийские войска вглубь Сирии, пересекли пурпурную линию, захватив дополнительную территорию Сирии.
      31 мая 1974 г. по инициативе США между Израилем и Сирией было подписано Соглашение о разъединении, по которому территория, оккупированная Израилем была преобразована в демилитаризованную буферную зону под управлением ООН. В регион были введены Чрезвычайные вооружённые силы ООН и созданы Силы по наблюдению за разъединением. Кунейтра была возвращена Сирии по «Договору о разделении сил между Израилем и Сирией» от 31 мая 1974 года, инициированному США.
      (с) Википедия
      сорок восьмой
  4. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 14:13
    "и это должно быть прояснено в отношениях с Россией и сирийским правительством"- типа Россия главные куратор?
    Ну F-35 не видим (по утверждению производителя F-35 го) для С-400, тем более на ссылки компетентных источников из Израиля его там нет (С-400).
    "что Израиль их применит однозначно, если в этом возникнет необходимость" - а если не возникнет, то из Вашингтона дадут пендель, для ускорения процесса.
    Все знакомо , все повторяется.
    MKPU-115
  5. Михаил Матюгин (Михаил Матюгин) Сегодня, 14:26
    Меня ещё с юношества, как впервые прочитал название, радовало наименование одной из главных израильских газет... laughing Посмотрим, чем это закончится, после усиления израильских ВС на границе иранцы отошли, хезбаллаховцы тоже свалили в Ливан, а сирийской оппозиции просто некуда деваться, сирийская армия Асада (по сути взятая на полное довольствие Россией и при её активной военной поддержке, особенно с воздуха) успешно наступает... но в Израиле сирийских оппозиционеров-исламистов тоже никто не ждёт ! request
    Михаил Матюгин
  6. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 14:54
    " В ответ на вопрос о готовности применить превентивные меры против сирийских правительственных войск, Эрдан ответил, что Израиль их применит однозначно, если в этом возникнет необходимость. В качестве примера он назвал удары сирийской авиации по объектам на территории Сирии, где по мнению израильской разведки, располагались военные базы Ирана, готовящего удар по Израилю."
    Очепятка видимо.:)
    Livonetc
  7. anjey (Андрей) Сегодня, 14:58
    Израиль пригрозил Сирии превентивными ударами, если вооруженные силы правительственной армии будут введены в в демилитаризованную зону на границе с Израилем. Об этом пишет израильское издание "Едиот Ахронот"
    Действительно Охренеть Едиот, сирийцы имеют законное право свою землю освобождать ,судя по еврейской больной реакции, власть держащие в телявиве, совсем,скорее никак не стремятся к миру в регионе и не хотят реально и конструктивно договариватся с соседями, антиасадовская демагогия евреев - притча во языцах ....
    anjey
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:05
    "Едиот Ахронот"

    Созвучно и диот ох ренев ший. laughing
    С каких пор евреев стали волновать действия сирийской армии на своей земле? Не с тех ли, когда их выкормышей взрощенных стали в удобрения превращать? Что деньги, время и ресурсы зря потратили?
    Ничего, и вас "вылечат" от жизни, дабы своему Яхве в суп попали. yes laughing
    К-50
  9. 501Legion (Артём) Сегодня, 15:25
    а как это Еврии будут определять зашли или нет. может быть они будут стоять в метре от зоны и не пересекут.
    501Legion
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