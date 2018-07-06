Израиль готов к нанесению ударов по сирийской армии

Израиль пригрозил Сирии превентивными ударами, если вооруженные силы правительственной армии будут введены в в демилитаризованную зону на границе с Израилем. Об этом пишет израильское издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности страны Гилада Эрдана.Согласно заявлению Эрдана, Израиль "не приемлет вооруженного присутствия Асада в демилитаризованных районах и это должно быть прояснено в отношениях с Россией и сирийским правительством". В ответ на вопрос о готовности применить превентивные меры против сирийских правительственных войск, Эрдан ответил, что Израиль их применит однозначно, если в этом возникнет необходимость. В качестве примера он назвал удары сирийской авиации по объектам на территории Сирии, где по мнению израильской разведки, располагались военные базы Ирана, готовящего удар по Израилю.Ранее в район Голанских высот на израильско-сирийской границе были переброшены дополнительные бронетанковые и артиллерийские части израильской армии. В то же время, согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, Израиль не планирует вмешиваться во внутренние дела Сирийской арабской республики и призывает соблюдать условия соглашения о разъединении от 1974 года.