15:27 06 июля
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Китай провел испытания новой подводной лодки проекта Type 039A

Китай провел испытания новой подводной лодки проекта Type 039A с воздухонезависимой двигательной установкой, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com, при этом детали испытаний не называются.

Китай провел испытания новой подводной лодки проекта Type 039A


Китайские ВМС, после проведения цикла испытаний, заявили, что субмарина проекта Type 039A "побила все рекорды китайского флота по длительности нахождения под водой и глубины погружения, уступив лишь атомным субмаринам". По заявлению ВМС, новая субмарина способна не всплывать от двух до трех недель, тогда как подлодки с традиционными дизелями могут провести под водой от 10 до 100 часов.


Напомним, что в прошлом году Китай на выставке IDEX 2017 представил модель отечественной субмарины типа S-26 с воздухонезависимой двигательной установкой. На модели был установлен двигатель Стирлинга, а также большой резервуар для жидкого кислорода. Подводные лодки типа S-26 являются модификацией дизель-электрических субмарин Type 039 (Yuan), которые стоят на вооружении ВМС Китая с 1999 года. Ранее руководство ВМС заявляло о планах оснащения всех дизель-злектрических подлодок Type 039 (Yuan) воздухонезависимой двигательной установкой.

По заявлению разработчиков, подводная лодка типа S-26 с анаэробной установкой имеет длину 79,5 метров и водоизмещение в 2660 тонн. Субмарина способна погружаться на глубину 300 метров. Запас хода составляет 8000 миль при скорости в 4 узла, а максимальная скорость субмарины под водой достигает 18 узлов.

Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 14

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:38
    Type 039A с воздухонезависимой двигательной установкой
    Вот так и кто теперь у кого копировать должен ? feel
    MPN
    1. jjj Сегодня, 14:40
      До боли знакомые обводы корпуса
      jjj
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:45
        Варшавянка? Я не флотский просто.. feel
        MPN
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:50
          Цитата: MPN
          Варшавянка? Я не флотский просто.. feel

          проект 677 Лада


          Найдите 10 отличий... wassat

          Тип корабля Многоцелевая ДЭПЛ
          Обозначение проекта 677 «Лада»
          Кодификация НАТО «Lada»
          Скорость (надводная) 10 узлов
          Скорость (подводная) 21 (20[1]) узел
          Рабочая глубина погружения 250 м
          Предельная глубина погружения 300 м
          Автономность плавания 45 (30[1]) суток
          Экипаж 35 (21[1]) челове
          Размеры
          Водоизмещение надводное 1 765 (1 150) т [2]
          Водоизмещение подводное н/д
          Длина наибольшая (по КВЛ) 66,8 (58,8) м
          Ширина корпуса наиб. 7,1 (5,65) м
          НасРать
          1. MPN (Павел) Сегодня, 14:57
            Цитата: НасРать
            проект 677 Лада

            Спаибо! hi
            MPN
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:59
              Цитата: MPN
              Цитата: НасРать
              проект 677 Лада

              Спаибо! hi

              НасРать
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:39
    Интересно,а где и у кого китайцы украли ВНЭУ?!Атомные субмарины до сих пор ахилесова пята китайского флота.А вот с ВНЭУ уже есть
    Magic Archer
    1. cariperpaint Сегодня, 15:06
      Испытания это не есть. Наши уже лет цать испытавают,толку пока мало
      cariperpaint
    2. Pollux (Сергей) Сегодня, 15:13
      Двигатель Стерлигов это не ВНЭУ им нужен воздух, просто в отличии от дизелей они могут работать под водой. Понятно что гудеть такая подлодка будет на порядок громче дизельэлектрической
      .
      Pollux
  3. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:39
    Воду то как взбаламутили... bully
    НасРать
  4. игорка357 (Игорь) Сегодня, 14:46
    Блин во дают, то три эсминца, то испытания ПЛ с ВНЭУ.. Они клепают технику и корабли как китайские игрушки, но игрушки сразу ломаются..будем надеяться и тут так же.. wink
    игорка357
    1. spektr9 Сегодня, 15:08
      Надейтесь, надейтесь что вам ещё остается wink
      spektr9
  5. УВБ (Виктор) Сегодня, 15:04
    Интересно, а какая дальность на 18 узлах? 8000 миль на 4 узлах это почти 3 месяца!
    УВБ
  6. san4es Сегодня, 15:24
    Подводные лодки типа S-26 являются модификацией дизель-электрических субмарин Type 039 (Yuan), которые стоят на вооружении ВМС Китая с 1999 года.
    5 янв. 2013 г.
    san4es
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