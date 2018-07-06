Китай провел испытания новой подводной лодки проекта Type 039A с воздухонезависимой двигательной установкой, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com, при этом детали испытаний не называются.Китайские ВМС, после проведения цикла испытаний, заявили, что субмарина проекта Type 039A "побила все рекорды китайского флота по длительности нахождения под водой и глубины погружения, уступив лишь атомным субмаринам". По заявлению ВМС, новая субмарина способна не всплывать от двух до трех недель, тогда как подлодки с традиционными дизелями могут провести под водой от 10 до 100 часов.Напомним, что в прошлом году Китай на выставке IDEX 2017 представил модель отечественной субмарины типа S-26 с воздухонезависимой двигательной установкой. На модели был установлен двигатель Стирлинга, а также большой резервуар для жидкого кислорода. Подводные лодки типа S-26 являются модификацией дизель-электрических субмарин Type 039 (Yuan), которые стоят на вооружении ВМС Китая с 1999 года. Ранее руководство ВМС заявляло о планах оснащения всех дизель-злектрических подлодок Type 039 (Yuan) воздухонезависимой двигательной установкой.По заявлению разработчиков, подводная лодка типа S-26 с анаэробной установкой имеет длину 79,5 метров и водоизмещение в 2660 тонн. Субмарина способна погружаться на глубину 300 метров. Запас хода составляет 8000 миль при скорости в 4 узла, а максимальная скорость субмарины под водой достигает 18 узлов.