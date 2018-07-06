15:27 06 июля
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Российские компании займутся нефтедобычей в Сирии

Средства массовой информации со ссылкой на Минэнерго сообщают о том, что российские специалисты приступили к изучению сирийского средиземноморского шельфа и отдельных сухопутных территорий САР на предмет будущей добычи углеводородов. РИА Новости приводит заявления представителя министерства энергетики:

Проводится геологоразведка на суше и на шельфе.


Российские компании займутся нефтедобычей в Сирии



Помимо этого российские компании намерены заняться восстановлением электрогенерирующих мощностей в Сирии. В частности, речь идёт о крупной программе по восстановлению и модернизации тепловых электростанций.

Отмечается, что в совместных проектах с сирийскими партнёрами готовы участвовать сразу несколько компаний из России. Это «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и ряд других.

Планируется также осуществить ремонт и восстановление инфраструктуры газоносных месторождений на территории Сирии, провести модернизацию заводов в газовой отрасли.

Первые договорённости о сотрудничестве российских и сирийских компаний в области энергетики были достигнуты в марте текущего года. На данный момент нет точных сведений о том, какую сумму собирается проинвестировать в программы российский бизнес и на какую финансовую отдачу он рассчитывает.

Напомним, что большая часть территории Сирии лежит в самых настоящих руинах. Долгое время газовые и нефтяные месторождения находились под контролем террористических группировок, которые занимались добычей и продажей ресурсов на мировой рынок. Россия многократно призывала Запад заблокировать счета структур, которые занимаются торговлей с террористами. Однако западные «партнёры» на такие призывы РФ не реагировали, что даёт дополнительный повод задуматься о том, а горит ли Запад желанием окончательно ликвидировать очаги терроризма в САР?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. новичок (garik) Сегодня, 15:05
    а никто и не сомневался. Асад дал приоритет российским компаниям во всех сферах. западу кукиш.
    новичок
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:10
      Ну это вполне себе закономерная вещь! Но кто то как раз сомневался...)
      Опер
    2. MPN (Павел) Сегодня, 15:10
      Цитата: новичок
      а никто и не сомневался. Асад дал приоритет российским компаниям во всех сферах. западу кукиш.

      Радует, только запад с пустыми руками пока уходить не собирается, вон как в зоны деэскалации вцепились. Надо гнать этих вурдалаков... angry
      MPN
    3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:11
      На шельфе ещё ладно а на суше стремновато пока.
      Хагалаз
    4. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 15:12
      Не, ну вы посмотрите, что эти русские творят!!! request Мало того, что "обрубили" все "хотелки" ИСТИННЫХ ДЕМОКРАТОВ на транзит через Сирию! am Так ещё и сами добывать вздумали!!! Полный беспредел. lol Прямо - слов нетути! laughing good
      SteelRatTV
  2. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:09
    Может хоть это как-то снизит издержки России на эту войну. what
    К-50
  3. Лесс Сегодня, 15:11
    даёт дополнительный повод задуматься о том, а горит ли Запад желанием окончательно ликвидировать очаги терроризма в САР?
    А разве были сомнения?
    Лесс
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 15:16
    Хорошая новость!
    solzh
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 15:19
    Займутся. И шо? Нам-то какая корысть?
    Altona
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 15:20
    Цитата: К-50
    Может хоть это как-то снизит издержки России на эту войну.

    -------------------
    Это вряд ли. Они же не для нас с вами её добывают.
    Altona
  7. Million (Влад) Сегодня, 15:26
    Из за этого и воевали?Из за бензоколонки погибли одни из лучших людей России?А А не из за мнимых террористов,которых якобы надо уничтожать там,что бы они к нам не полезли,как говорил гарант?
    Million
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