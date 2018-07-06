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Российские компании займутся нефтедобычей в Сирии
Средства массовой информации со ссылкой на Минэнерго сообщают о том, что российские специалисты приступили к изучению сирийского средиземноморского шельфа и отдельных сухопутных территорий САР на предмет будущей добычи углеводородов. РИА Новости приводит заявления представителя министерства энергетики:
Помимо этого российские компании намерены заняться восстановлением электрогенерирующих мощностей в Сирии. В частности, речь идёт о крупной программе по восстановлению и модернизации тепловых электростанций.
Отмечается, что в совместных проектах с сирийскими партнёрами готовы участвовать сразу несколько компаний из России. Это «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и ряд других.
Планируется также осуществить ремонт и восстановление инфраструктуры газоносных месторождений на территории Сирии, провести модернизацию заводов в газовой отрасли.
Первые договорённости о сотрудничестве российских и сирийских компаний в области энергетики были достигнуты в марте текущего года. На данный момент нет точных сведений о том, какую сумму собирается проинвестировать в программы российский бизнес и на какую финансовую отдачу он рассчитывает.
Напомним, что большая часть территории Сирии лежит в самых настоящих руинах. Долгое время газовые и нефтяные месторождения находились под контролем террористических группировок, которые занимались добычей и продажей ресурсов на мировой рынок. Россия многократно призывала Запад заблокировать счета структур, которые занимаются торговлей с террористами. Однако западные «партнёры» на такие призывы РФ не реагировали, что даёт дополнительный повод задуматься о том, а горит ли Запад желанием окончательно ликвидировать очаги терроризма в САР?
Проводится геологоразведка на суше и на шельфе.
Помимо этого российские компании намерены заняться восстановлением электрогенерирующих мощностей в Сирии. В частности, речь идёт о крупной программе по восстановлению и модернизации тепловых электростанций.
Отмечается, что в совместных проектах с сирийскими партнёрами готовы участвовать сразу несколько компаний из России. Это «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и ряд других.
Планируется также осуществить ремонт и восстановление инфраструктуры газоносных месторождений на территории Сирии, провести модернизацию заводов в газовой отрасли.
Первые договорённости о сотрудничестве российских и сирийских компаний в области энергетики были достигнуты в марте текущего года. На данный момент нет точных сведений о том, какую сумму собирается проинвестировать в программы российский бизнес и на какую финансовую отдачу он рассчитывает.
Напомним, что большая часть территории Сирии лежит в самых настоящих руинах. Долгое время газовые и нефтяные месторождения находились под контролем террористических группировок, которые занимались добычей и продажей ресурсов на мировой рынок. Россия многократно призывала Запад заблокировать счета структур, которые занимаются торговлей с террористами. Однако западные «партнёры» на такие призывы РФ не реагировали, что даёт дополнительный повод задуматься о том, а горит ли Запад желанием окончательно ликвидировать очаги терроризма в САР?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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