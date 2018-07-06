18:08 06 июля
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Командующий назвал сроки полного перевооружения РВСН

Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые комплексы завершится к 2028 году, передает РИА Новости сообщение командующего войсками генерал-полковника Сергея Каракаева.



РВСН будут оснащаться новым вооружением и военной техникой до 2028 года, а по отдельным моментам – до 2030 года, сказал командующий журналистам, уточнив, что перевооружение на новые комплексы завершится на рубеже 2027-2028 годов.


По его словам, в войска постоянно поступают новые образцы ракетного вооружения и техники в соответствии с графиком программы вооружения и оборонзаказа. Это также касается и тылового обеспечения.

В настоящее время войска получают стратегические комплексы РС-24 «Ярс».

С учетом развития систем ПРО, принятие этих ракет на вооружение позволит усилить возможности ударной группировки РВСН по преодолению сил противоракетной обороны, что в свою очередь укрепит потенциал ядерного сдерживания.

Кроме того, как сообщалось ранее, к 2020 году в войска начнут поступать межконтинентальные ракеты «Сармат», разработанные на смену советским МБР «Воевода», а также грунтовые комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Авангард», скорость которых, по данным из открытых источников, достигает 20 Мах.

Напомним, ракетный комплекс РС-24 «Ярс» (семейство «Тополь-М») разработан Московским институтом теплотехники. Первый запуск ракеты состоялся в мае 2007 года с полигона «Плесецк».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 15:17
    Раньше б этого енерала уже у стенки устанавливали за такие цифры на весь мир laughing а щас наоборот,можт наградят,за оперативность.
    Proton
    1. Например Сегодня, 15:22
      Цитата: Proton

      Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 15:17
      Раньше б этого енерала уже...

      Не порите чушь love
      Например
      1. faiver (Андрей) Сегодня, 15:35
        а ее то за что? laughing
        faiver
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:39
          За любовь к генералу.
          ul_vitalii
      2. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:00
        Что значит «чушь»,вы хотите сказать,что если б в советсоле время,генерал в прессе сказал,что мы вот так то и так то перевооружаемся,в такое то время,назвал конкретные даты,то его бы похвалили и талоны на усиленное питание выдали что ль? wassat
        Proton
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:13
          На то во всех министерствах есть говорящие головы, заявления котрых согласованы и в нужной мере дозированы. hi
          ul_vitalii
  2. MPN (Павел) Сегодня, 15:21
    Это все хорошо, не понятно , что за мода афишировать наше не убиваемое прекрасное будущее? Прямо хоть буклет составляй из заявлений (по типу "Куроты Краснодарского края").
    MPN
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 15:27
      Это так МО обороняется от всепропальщиков. laughing
      А вообще переоценка противника так же опасна как и недооценка.
      В истории полно примеров как и то и другое приводило к катастрофическим ошибочным решениям.
      bk316
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:30
        Цитата: bk316
        Это так МО обороняется от всепропальщиков. laughing
        Если так только, ну удачи им в обороне... wink
        MPN
      2. spektr9 Сегодня, 15:34
        Ну переоценкой на этом ресурсе и не пахнет, а вот недооценка по полной прет ...
        spektr9
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:47
      Павел, приветствую hi А чего скрывать, силы сдерживания и средства возмездия должны быть публичными, чтобы супостат в минуты осмысливания пальцы при счёте загибал, да репу чесал и нам "здрасьте" сквозь зубы говорил. smile drinks
      ul_vitalii
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:51
        Приветствую Виталий! hi Как то уж поумней надо, вот по типу того же "Статус-6" feel , вот тогда чешутся..., все медиа их месяц обсуждали... smile
        MPN
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:59
          Паша, согласен, сюрпризы для них должны быть, как ушат холодной воды на буйную голову, а это обычная рутина, которая к сожалению затягивается по известным нам всем причинам. smile
          ul_vitalii
      2. Vard Сегодня, 15:53
        Согласен... Основное назначение ВС запугать противника до такой степени, что бы он и думать не смел про недоброе...
        Vard
  3. senima56 (Николай) Сегодня, 15:59
    "Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые комплексы завершится к 2028 году, передает РИА Новости сообщение командующего войсками генерал-полковника Сергея Каракаева."..... Помню, в начале "перестройки" одного ведущего инженера ракетно-космического комплекса посадили "за разглашение государственной тайны"! Он своему личному шофёру(!!!!) сказал, когда состоится очередной запуск ракеты "Союз" с космодрома "Байконур"!
    senima56
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