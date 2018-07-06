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Командующий назвал сроки полного перевооружения РВСН
Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые комплексы завершится к 2028 году, передает РИА Новости сообщение командующего войсками генерал-полковника Сергея Каракаева.
РВСН будут оснащаться новым вооружением и военной техникой до 2028 года, а по отдельным моментам – до 2030 года, сказал командующий журналистам, уточнив, что перевооружение на новые комплексы завершится на рубеже 2027-2028 годов.
По его словам, в войска постоянно поступают новые образцы ракетного вооружения и техники в соответствии с графиком программы вооружения и оборонзаказа. Это также касается и тылового обеспечения.
В настоящее время войска получают стратегические комплексы РС-24 «Ярс».
С учетом развития систем ПРО, принятие этих ракет на вооружение позволит усилить возможности ударной группировки РВСН по преодолению сил противоракетной обороны, что в свою очередь укрепит потенциал ядерного сдерживания.
Кроме того, как сообщалось ранее, к 2020 году в войска начнут поступать межконтинентальные ракеты «Сармат», разработанные на смену советским МБР «Воевода», а также грунтовые комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Авангард», скорость которых, по данным из открытых источников, достигает 20 Мах.
Напомним, ракетный комплекс РС-24 «Ярс» (семейство «Тополь-М») разработан Московским институтом теплотехники. Первый запуск ракеты состоялся в мае 2007 года с полигона «Плесецк».
РВСН будут оснащаться новым вооружением и военной техникой до 2028 года, а по отдельным моментам – до 2030 года, сказал командующий журналистам, уточнив, что перевооружение на новые комплексы завершится на рубеже 2027-2028 годов.
По его словам, в войска постоянно поступают новые образцы ракетного вооружения и техники в соответствии с графиком программы вооружения и оборонзаказа. Это также касается и тылового обеспечения.
В настоящее время войска получают стратегические комплексы РС-24 «Ярс».
С учетом развития систем ПРО, принятие этих ракет на вооружение позволит усилить возможности ударной группировки РВСН по преодолению сил противоракетной обороны, что в свою очередь укрепит потенциал ядерного сдерживания.
Кроме того, как сообщалось ранее, к 2020 году в войска начнут поступать межконтинентальные ракеты «Сармат», разработанные на смену советским МБР «Воевода», а также грунтовые комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Авангард», скорость которых, по данным из открытых источников, достигает 20 Мах.
Напомним, ракетный комплекс РС-24 «Ярс» (семейство «Тополь-М») разработан Московским институтом теплотехники. Первый запуск ракеты состоялся в мае 2007 года с полигона «Плесецк».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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