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Впервые в истории НОАК боевой корабль ВМС возглавила женщина
Впервые в истории военного китайского ведомства боевой корабль ВМС НОАК передан под командование женщины – Вей Хуйсяо, сообщает китайский портал Navalnews.
Речь идет об эскадренном миноносце «Чжэнчжоу» (Zhengzhou) проекта 052С Восточного флота. Сорокалетняя Вей Хуйсяо пока назначена исполняющей обязанности командира. В скором времени ей предстоит пройти аттестацию, после которой она будет утверждена в новой должности.
Вей Хуйсяо родилась в 1977 году в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, закончила Нанкинский университет (один из ведущих вузов страны) по специальности «метеорология». Несколько лет отработала в телекоммуникационном гиганте Huawei, затем перешла на научную работу в Университет Сунь Ятсена, где получила докторскую степень. Член Коммунистической партии Китая.
В октябре 2010 года Вей написала письмо командующему военно-морским флотом НОАК с просьбой принять ее на военную службу. Ее просьба была удовлетворена.
С февраля 2012 года проходила службу в составе экипажа китайского авианосца «Ляонин» (бывший «Варяг»). Затем, по окончании учебного курса Военно-морской академии в октябре 2012 года была назначена замкомандира штурманской боевой части авианосца.
В 2015 году переведена на эсминца «Чанчунь» в должности командира штурманской боевой части. В марте 2016-го назначена помощником командира того же эсминца.
Теперь Вей командует однотипным эсминцем «Чжэнчжоу» (бортовой номер 151).
Речь идет об эскадренном миноносце «Чжэнчжоу» (Zhengzhou) проекта 052С Восточного флота. Сорокалетняя Вей Хуйсяо пока назначена исполняющей обязанности командира. В скором времени ей предстоит пройти аттестацию, после которой она будет утверждена в новой должности.
Вей Хуйсяо родилась в 1977 году в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, закончила Нанкинский университет (один из ведущих вузов страны) по специальности «метеорология». Несколько лет отработала в телекоммуникационном гиганте Huawei, затем перешла на научную работу в Университет Сунь Ятсена, где получила докторскую степень. Член Коммунистической партии Китая.
В октябре 2010 года Вей написала письмо командующему военно-морским флотом НОАК с просьбой принять ее на военную службу. Ее просьба была удовлетворена.
С февраля 2012 года проходила службу в составе экипажа китайского авианосца «Ляонин» (бывший «Варяг»). Затем, по окончании учебного курса Военно-морской академии в октябре 2012 года была назначена замкомандира штурманской боевой части авианосца.
В 2015 году переведена на эсминца «Чанчунь» в должности командира штурманской боевой части. В марте 2016-го назначена помощником командира того же эсминца.
Теперь Вей командует однотипным эсминцем «Чжэнчжоу» (бортовой номер 151).
Использованы фотографии: www.81.cn
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