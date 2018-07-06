18:13 06 июля
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Впервые в истории НОАК боевой корабль ВМС возглавила женщина

Впервые в истории военного китайского ведомства боевой корабль ВМС НОАК передан под командование женщины – Вей Хуйсяо, сообщает китайский портал Navalnews.

Впервые в истории НОАК боевой корабль ВМС возглавила женщина


Речь идет об эскадренном миноносце «Чжэнчжоу» (Zhengzhou) проекта 052С Восточного флота. Сорокалетняя Вей Хуйсяо пока назначена исполняющей обязанности командира. В скором времени ей предстоит пройти аттестацию, после которой она будет утверждена в новой должности.




Вей Хуйсяо родилась в 1977 году в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, закончила Нанкинский университет (один из ведущих вузов страны) по специальности «метеорология». Несколько лет отработала в телекоммуникационном гиганте Huawei, затем перешла на научную работу в Университет Сунь Ятсена, где получила докторскую степень. Член Коммунистической партии Китая.

В октябре 2010 года Вей написала письмо командующему военно-морским флотом НОАК с просьбой принять ее на военную службу. Ее просьба была удовлетворена.

С февраля 2012 года проходила службу в составе экипажа китайского авианосца «Ляонин» (бывший «Варяг»). Затем, по окончании учебного курса Военно-морской академии в октябре 2012 года была назначена замкомандира штурманской боевой части авианосца.



В 2015 году переведена на эсминца «Чанчунь» в должности командира штурманской боевой части. В марте 2016-го назначена помощником командира того же эсминца.

Теперь Вей командует однотипным эсминцем «Чжэнчжоу» (бортовой номер 151).

Использованы фотографии: www.81.cn
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Комментарии 22

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  1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 16:05
    СШПешники, трепещите.
    Андрей Смирновский
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:09
      Цитата: Андрей Смирновский
      СШПешники, трепещите.

      Женщина на корабле ... быть беде.
      Сорокалетняя Вей Хуйсяо

      Фамилия замечательная
      хрыч
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 16:12
        Бросьте эти предрассудки.
        Уверен, Китай не спроста поставил эту Вей Хуйсяо на пост командующего кораблями ВМС.
        Главное, чтобы был положительный результат.
        Андрей Смирновский
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:23
          hi Китай вообще что-либо зря не делает . yes
          Цитата: хрыч
          Женщина на корабле ...

          ... но какая ! wink
          bouncyhunter
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:26
            Привет drinks
            Цитата: bouncyhunter
            но какая !

            Страшилище, да еще и со срамной фамилией wassat
            хрыч
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:38
              Братка drinks Ты не ровняй наш и их менталитет . yes Для тебя она может и страшная - а для кого-то - цветочек нежный . Это же Восток со всей его непонятностью для европейцев ... А уж про их произношение фамилий и имён в русской транскрипции так и вовсе промолчу . yes
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 16:58
                Цитата: bouncyhunter
                а для кого-то - цветочек нежный .

                К стати, там женщины ценятся в среднем возрасте... Ну по сути и что то в этом есть... wink наверное... feel
                MPN
            2. Razvedka_Boem Сегодня, 17:36
              да еще и со срамной фамилией

              А вы знаете почему "Жигули" на экспорт пошли под названием "Лада"?..)
              Razvedka_Boem
              1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:46
                Также, как Мтсубиси Педжеро не продается в Латинской Америке под сей маркой?
                хрыч
        2. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:24
          Цитата: Андрей Смирновский
          Бросьте эти предрассудки.
          Уверен, Китай не спроста поставил эту Вей Хуйсяо на пост командующего кораблями ВМС.
          Главное, чтобы был положительный результат.

          Дело Мулан не умрет никогда.
          Венд
      2. MPN (Павел) Сегодня, 16:20
        Цитата: хрыч
        Фамилия замечательная

        Да как у нас Иванов, я ды еще кучу привел, но в отличии от статьи забанят... winked
        MPN
  2. Vard Сегодня, 16:10
    Вообще то женщины или что освоят... Делают это продуманней мужчин...
    Vard
    1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:48
      Женщины не хуже мужчин умеют работать. Но как мне кажется не должна женщина воевать. Другая у них задача. Это работа для мужиков. Тем более у китайцев с этим проблем нет - народа хватает.....
      Topotun
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:47
        Да, показуха это и маоистская пропаганда.
        хрыч
  3. MPN (Павел) Сегодня, 16:16
    Карьерная лестница впечатляет, от метеоролога да Командира... Показалось, что новый авианосец, специально для нее строят... smile
    MPN
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 16:42
      Цитата: MPN
      Карьерная лестница

      За восемь лет до командования кораблём... Явно её "ведут". Причём никаких "-изьмов". Скорее "Женщина тоже человек". Ибо результатом программы "Одна семья-один ребёнок" стал мощный демографический перекос в сторону мальчиков. Вот и пытаются влиять на сознание населения.
      Лопатов
      1. BlackMokona Сегодня, 16:48
        Так поступление в ВМФ прямо об этом кричит. Не через военкомат, а через письмо командующего всем флотом
        BlackMokona
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 16:53
          Цитата: BlackMokona
          Не через военкомат, а через письмо командующего всем флотом

          Причём скорее всего, писала она это письмо под диктовку кого-нибудь из китайского Главпура, или вовсе из ЦК КПК
          Лопатов
  4. Сергей39 (сергей) Сегодня, 16:20
    Женщины разные бывают. Главное чтобы это не стало правилом, как в некоторых Европейских странах.
    Сергей39
  5. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 16:23
    А я помню еще мальчишкой был ( 1948 год). Жили мы тогда в Ленинграде. Часто бегали на ВО па пристань. Там пароходы отправлялись в Петергоф и Кронштадт. Так во на буксире "Краснофлотец" капитаном была женщина. Ходила в форме и девчонки наши завидовали ей. А было нам лет по 10-12.
    мичман
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:31
    Экие у них имена и фамилии, без смеха на русском и не прочитаешь. laughing
    К-50
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:30

    Тут не на женщину глазеть надо и соревноваться в произношении ее фамилии ,а смотреть что из себя представляет флот КНР И вот что пишет китайская пресса по поводу данных кораблей:
    Китай в настоящее время имеет больше эсминцев-«Иджис», чем Япония, с вводом 9 февраля шестого эсминца «тип 052С» - Xian, говорится в статье газеты ВМС НОАК People's Navy Daily. Об этом пишет Want ChinaTimes 15 февраля.
    Кроме шести эсминцев «тип 052С», ВМС НОАК располагает эсминцем «тип 052D» класса «Куньмин», оснащенный РЛС с ФАР.
    «Сиань» стал четвертым эсминцем «тип 052С» в Восточном флоте ВМС НОАК после Changchun, Zhengzhou и Jinan. 6000-тонный корабль оснащен 48 зенитными ракетами HHQ-9 и 8 противокорабельными ракетами YJ-62, сообщает газета.
    В статье говорится, Китай планирует построить в общей сложности 12 ракетных эсминцев «тип 052D». Вместе шестью «тип 052С» ВМС НОАК будут располагать 18 эсминцами Zhonghua Shendun или «китайскими Иджисами».
    APASUS
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