Последние конвульсии Киева на пути в НАТО

Стремление Киева получить членство в ЕС и НАТО теперь закреплено в законе о нацбезопасности Украины. Президент Порошенко после подписания закона заявил, что «украинский народ четко определился со своим будущим»., - подчеркнул Президент при подписании Закона.Он также сообщил, что сейчас завершается подготовка конституционных изменений по реализации цели, закрепленной в настоящем Законе:Курс Украины на евроатлантическую интеграцию уже закреплен в законе «Об основах внутренней и внешней политики», который был принят летом 2017 года. Вступление в ЕС и «евроатлантическое пространство безопасности» в законе названо приоритетом внешней политики страны.Несмотря на то​ что представители Североатлантического альянса неоднократно приветствовали стремление Киева войти в состав военно-политического блока, при этом подчеркивалось, что пока Украина не готова к членству.— заявлял спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он пояснил, что перед вступлением в альянс Киеву нужно провести реформы в сфере обороны и безопасности, а также «наладить отношения с соседями».