18:12 06 июля
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Последние конвульсии Киева на пути в НАТО

Стремление Киева получить членство в ЕС и НАТО теперь закреплено в законе о нацбезопасности Украины. Президент Порошенко после подписания закона заявил, что «украинский народ четко определился со своим будущим».

«Это наше возвращение в европейскую семью народов, в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство, вплоть до приобретения членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора», - подчеркнул Президент при подписании Закона.

Он также сообщил, что сейчас завершается подготовка конституционных изменений по реализации цели, закрепленной в настоящем Законе: «Мы будем вносить проект соответствующих изменений в Конституцию в украинском парламенте».




Курс Украины на евроатлантическую интеграцию уже закреплен в законе «Об основах внутренней и внешней политики», который был принят летом 2017 года. Вступление в ЕС и «евроатлантическое пространство безопасности» в законе названо приоритетом внешней политики страны.

Несмотря на то​ что представители Североатлантического альянса неоднократно приветствовали стремление Киева войти в состав военно-политического блока, при этом подчеркивалось, что пока Украина не готова к членству.

«Я очень уважаю Украину, но я пока не вижу возможности того, что Украина готова к вступлению в НАТО, а НАТО готово принять Украину в той ситуации, в которой она есть» — заявлял спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он пояснил, что перед вступлением в альянс Киеву нужно провести реформы в сфере обороны и безопасности, а также «наладить отношения с соседями».
Автор: Ярослав Сметанин

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 15

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:37
    «наладить отношения с соседями».Вот оно-ключевое слово..Чего не было в последние годы,да и не будет,судя по их политике..
    210окв
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:43
      Он пояснил, что перед вступлением в альянс Киеву нужно провести реформы в сфере обороны и безопасности, а также «наладить отношения с соседями»
      .Не пойму где тут прикол... и почему в кавычках... ?
      MPN
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:44
        Да в статье..Высказывание Волкера.Это его слова..
        Цитата: MPN
        Он пояснил, что перед вступлением в альянс Киеву нужно провести реформы в сфере обороны и безопасности, а также «наладить отношения с соседями»
        .Не пойму где тут прикол... и почему в кавычках... ?
        210окв
    2. volodya (владимир) Сегодня, 17:44
      Цитата: 210окв
      «наладить отношения с соседями».Вот оно-ключевое слово..Чего не было в последние годы,да и не будет,судя по их политике..

      volodya
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:46
        good Два раза "Ку" drinks
        MPN
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:46
      Дим , вот эти потуги скакуасов :
      Это наше возвращение в европейскую семью народов, в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство, вплоть до приобретения членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора

      И ответ :
      Я очень уважаю Украину, но я пока не вижу возможности того, что Украина готова к вступлению в НАТО, а НАТО готово принять Украину в той ситуации, в которой она есть

      Мне лично очень напоминают украино-натовский сериал "Моя вторая папа" , серия 158-я :
      - На смертном одре должен признаться тебе , сын мой , что ты не сын мой - а дочь моя !
      bouncyhunter
      1. новичок (garik) Сегодня, 17:59
        я как то ещё в начале 2000 “накаркал“ _ Украина войдёт в НАТО токмо вперёд ногами, то бишь никак. пока сбывается.
        новичок
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:01
          По поводу входа 404-й в НАТО : только задним ходом , со спущенными штанами и по зеркалам . soldier
          bouncyhunter
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:40
    «Это наше возвращение в европейскую семью народов, в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство, вплоть до приобретения членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора», - подчеркнул Президент при подписании Закона.
    ....Это белка.Песец.
    parusnik
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:50
      Крылов в молодости уже любил баловаться побасенками . Однажды выдал такое :
      Для шкурки , а не для мясца
      Охотник застрелил песца .
      Мораль : кому - песец ,
      Ну а кому - .......
      bouncyhunter
  3. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 17:41
    Цитата: 210окв
    «наладить отношения с соседями».Вот оно-ключевое слово..Чего не было в последние годы,да и не будет,судя по их политике..

    Значит никогда... Слава кастрюлькам на голове !!!!!! wassat
    ВадимЖивов
  4. polpot (Andru) Сегодня, 17:50
    Дырка от бублика им будет а не НАТО ,там на нищих квоты закончились.
    polpot
  5. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:04
    вплоть до приобретения членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора»

    Приобретения?? Петя что: хочет это членство купить штоли??? belay
    злой партизан
  6. лысова (владимир) Сегодня, 18:09
    Вот встретятся Путин с Трампом и думается можно будет забыть им про НАТУ. А это один из главных вопросов, хотя придётся чем то пожертвовать.
    лысова
  7. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:11
    Украина никогда не вступит в нато. Возможно будет участвовать во всяких проектах типа "партнерство во имя всего хорошего против всего плохого". Но членом нато никогда. Там дурных, в отличие от Украины, нема. Ну а Порошенко может обещать всё что угодно, вплоть до марша на Красной площади
    dr.star75
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