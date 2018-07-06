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Последние конвульсии Киева на пути в НАТО
Стремление Киева получить членство в ЕС и НАТО теперь закреплено в законе о нацбезопасности Украины. Президент Порошенко после подписания закона заявил, что «украинский народ четко определился со своим будущим».
«Это наше возвращение в европейскую семью народов, в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство, вплоть до приобретения членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора», - подчеркнул Президент при подписании Закона.
Он также сообщил, что сейчас завершается подготовка конституционных изменений по реализации цели, закрепленной в настоящем Законе: «Мы будем вносить проект соответствующих изменений в Конституцию в украинском парламенте».
Курс Украины на евроатлантическую интеграцию уже закреплен в законе «Об основах внутренней и внешней политики», который был принят летом 2017 года. Вступление в ЕС и «евроатлантическое пространство безопасности» в законе названо приоритетом внешней политики страны.
Несмотря на то что представители Североатлантического альянса неоднократно приветствовали стремление Киева войти в состав военно-политического блока, при этом подчеркивалось, что пока Украина не готова к членству.
«Я очень уважаю Украину, но я пока не вижу возможности того, что Украина готова к вступлению в НАТО, а НАТО готово принять Украину в той ситуации, в которой она есть» — заявлял спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он пояснил, что перед вступлением в альянс Киеву нужно провести реформы в сфере обороны и безопасности, а также «наладить отношения с соседями».
«Это наше возвращение в европейскую семью народов, в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство, вплоть до приобретения членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора», - подчеркнул Президент при подписании Закона.
Он также сообщил, что сейчас завершается подготовка конституционных изменений по реализации цели, закрепленной в настоящем Законе: «Мы будем вносить проект соответствующих изменений в Конституцию в украинском парламенте».
Курс Украины на евроатлантическую интеграцию уже закреплен в законе «Об основах внутренней и внешней политики», который был принят летом 2017 года. Вступление в ЕС и «евроатлантическое пространство безопасности» в законе названо приоритетом внешней политики страны.
Несмотря на то что представители Североатлантического альянса неоднократно приветствовали стремление Киева войти в состав военно-политического блока, при этом подчеркивалось, что пока Украина не готова к членству.
«Я очень уважаю Украину, но я пока не вижу возможности того, что Украина готова к вступлению в НАТО, а НАТО готово принять Украину в той ситуации, в которой она есть» — заявлял спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он пояснил, что перед вступлением в альянс Киеву нужно провести реформы в сфере обороны и безопасности, а также «наладить отношения с соседями».
Автор: Ярослав Сметанин
Использованы фотографии: Facebook
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