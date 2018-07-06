Вместо тендера. Россия предлагает Индии совместную разработку новой субмарины

Россия предложила Индии совместно разработать и в дальнейшем строить новые подводные лодки, пишет газета The Economic Times со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Совместная разработка субмарин следующего поколения значительно уменьшит стоимость приобретаемых подводных лодок, утверждает издание.Автор публикации предполагает, что данное предложение Индия может рассматривать в качестве альтернативы будущему тендеру, в результате которого Дели желает определить компанию, способную поставить индийским Военно-морским силам шесть новых дизель-электрических подводных лодок за $10 млрд. Россия же, не дожидаясь тендера, предложила совместную разработку и постройку подводных лодок, при чем Москва готова передать индийской стороне права на всю интеллектуальную собственность, предназначенную для строительства прототипа и дизайн будущих субмарин. Если говорить коротко, пишет издание, то при таком раскладе у Индии не будет никаких ограничений по количеству подводных лодок, строящихся по этому проекту.Как отмечается, российское предложение включает в себя совместное создание неатомной подводной лодки, адаптацию и установку на нее ракет "БраМос", а также совместное создание для проекта воздухонезависимой энергетической установки. Данное предложение обсуждалось в мае этого года во время Сочинского форума.