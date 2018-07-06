18:12 06 июля
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Вместо тендера. Россия предлагает Индии совместную разработку новой субмарины

Россия предложила Индии совместно разработать и в дальнейшем строить новые подводные лодки, пишет газета The Economic Times со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Совместная разработка субмарин следующего поколения значительно уменьшит стоимость приобретаемых подводных лодок, утверждает издание.

Вместо тендера. Россия предлагает Индии совместную разработку новой субмарины


Автор публикации предполагает, что данное предложение Индия может рассматривать в качестве альтернативы будущему тендеру, в результате которого Дели желает определить компанию, способную поставить индийским Военно-морским силам шесть новых дизель-электрических подводных лодок за $10 млрд. Россия же, не дожидаясь тендера, предложила совместную разработку и постройку подводных лодок, при чем Москва готова передать индийской стороне права на всю интеллектуальную собственность, предназначенную для строительства прототипа и дизайн будущих субмарин. Если говорить коротко, пишет издание, то при таком раскладе у Индии не будет никаких ограничений по количеству подводных лодок, строящихся по этому проекту.


Как отмечается, российское предложение включает в себя совместное создание неатомной подводной лодки, адаптацию и установку на нее ракет "БраМос", а также совместное создание для проекта воздухонезависимой энергетической установки. Данное предложение обсуждалось в мае этого года во время Сочинского форума.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 16:23
    при чем Москва готова передать индийской стороне права на всю интеллектуальную собственность
    И обяжется закупать эти лодки у Индии... belay
    MPN
    1. Wiruz (Алексей) Сегодня, 16:32
      Глупости, Павел, глупости. Меня вот больше смущает не связано ли это предложение с полным, что греха таить, отставанием России по части воздухонезависимой силовой установки. Китай подлодки с ВНСУ строит, Япония, Европа клепает и на экспорт шлёт. А в России только обещают, причём давно уже. Может у индусов в этом плане голова получше варит, так и будет совместная разработка. what
      Wiruz
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:43
        Цитата: Wiruz
        Может у индусов в этом плане голова получше варит, так и будет совместная разработка.

        Вариантов много может быть, только вот что у нас голова не варит, сомневаюсь, причина в чем угодно , но не в этом. К примеру у нас финансирование до проектов не доходит(путь длинный feel ), а если Индия финансировать будет, то конкретно в проект, так вот может быть и сдвинется с места проблема... winked
        MPN
        1. Skuns Сегодня, 17:14
          За их деньги любой каприз ..Можем даже цветочками разукрасить субмаррины , в розовй цвет покрасить )))) Когда вы поймете индусы , что русские вас не обманут и оборону вашу укрепят надежно В Россию нужно просто верить !!!! Давайте решайтесь , хватит перьями трясти ..Впереди в мире большие перемены предвидятся , не опоздайте ..А то так и будете плясать "Джими ,джими ..Ача Ача..!!))) laughing hi
          Skuns
          1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:34
            Цитата: Skuns
            За их деньги любой каприз

            Хранцузы, например, так не думают... Скорпены-то без ВНЭУ поставляют. А с ВНЭУ, даже индусам не по карману. К тому же они как-то сразу забыли свое требование совместимости Брамосов с носителем. А покупать новые ПКР/КРБД с новой СУ (БИУС/АСУ) -- ну, тут даже сокровищ Али Бабы не хватит!
            Удав КАА
  2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:26
    Дизельная 877 проекта есть - пускай покупают.
    Вадим237
    1. Wiruz (Алексей) Сегодня, 16:32
      А то как-будто на рынке ничего поновее нет
      Wiruz
    2. alexmach (Александр) Сегодня, 16:33
      Так написанно же - "лодки следующего поколения" а не "прошлого"
      alexmach
    3. donavi49 Сегодня, 16:41
      Нет. Они ищут современную лодку, в топовом сегменте. Заявка - спроектировать лодку индивидуально для Индии, под их наполнение, с широким привлечением индийских подрядчиков в проект, довольно сильная. Сильнее чем новая генерация Тип214 от Немцев. Или Баракуда1a.

      То есть проигрывая в базовом хай-теке (опытные образцы и бумажные предложения, против реальных лодок) - пытаются обойти на вкусности предложения.
      donavi49
  3. san4es Сегодня, 16:28
    Как отмечается, российское предложение включает в себя совместное создание неатомной подводной лодки, адаптацию и установку на нее ракет "БраМос"

    12 апреля 2018
    Россия предлагает Индии совместно спроектировать и построить новую неатомную подлодку на основе проекта «Амур-1650», заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
    «Российская сторона имеет альтернативное предложение для индийских партнеров. Это не очередное лицензионное производство продукции военного назначения, а совместное проектирование и создание указанной подводной лодки с последующим производством ее на индийских верфях в соответствии с программой «Делай в Индии», – передает ТАСС слова Дрожжова.
    Он отметил, что российская сторона направила соответствующие предложения индийской стороне.
    «Рособоронэкспорт», безусловно, будет участвовать в предстоящем тендере. Ввиду того что подводная лодка типа «Амур-1650» разработана и уже имеется опыт ее эксплуатации, партнерам предложен этот вариант», – сказал он. hi
    https://vz.ru/news/2018/4/12/917262.html
    san4es
  4. Сергей39 (сергей) Сегодня, 16:31
    То есть продаём права на постройку наших лодок. Скорее всего " Лада"
    Сергей39
    1. donavi49 Сегодня, 16:36
      Обе улучшенные Лады (малая с ТА и большая еще с вертикалкой для ракет). Но это основа. Лодку будут делать по факту под требования индусов и под наполнение наиболее удобное для заказчика.
      donavi49
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:45
        Надо учитывать то, что Индусы к моменту постройки лодки, сделают "Гипербрамос", а дальше будут требования, что бы новая подлодка могла их брать на борт.
        Вадим237
  5. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:45
    А в чем выгода для России? Не получится просто передача нашил наработок? Да за баксы, но баксы и еще нарисовать можно..... Тем более с передачей прав. Может автор статьи что-то неправильно озвучил?
    Topotun
    1. donavi49 Сегодня, 16:50
      Выгода - удержание рынка же. Сегодня ТиссенКрупп или НавалГрупп - зайдет на рынок вместо Рубина. Завтра еще кто. И все. Рыночек уплыл. Никаких невыгодных миллиардов и загрузки контрактами.

      Индия сейчас симпатичная невеста из богатой семьи на выданье. И женихов вагон.
      donavi49
      1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:52
        Тактически, да выигрыш. А стратегически? Китай тоже не сразу начал производить свою технику. Сначала подняли базу, освоили технологии (уступая на рынках). Зато сейчас рывок и не слабый. Да по некоторым ТТХ уступают, но зато не дорого.
        Topotun
        1. donavi49 Сегодня, 17:03
          Стратегически это уровень - инженеры ТиссенКрупп/НавалГрупп или ОСК будут строить производство современных подводных лодок в Индии. Десятки и сотни смежных фирм из ЕС или России будут задействованы в этом проекте, и следующих тоже (ибо наследственность - следующее за этим поколение индуских лодок будет базироваться на этом ну и т.п.).
          donavi49
    2. spektr9 Сегодня, 16:58
      Выгода в том что разработку будет Индия спонсировать, а там глядишь по остаточному принципу и для наших ВМС пару штук закупят ...
      spektr9
    3. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:20
      Цитата: Topotun
      А в чем выгода для России? Не получится просто передача нашил наработок? Да за баксы, но баксы и еще нарисовать можно..... Тем более с передачей прав. Может автор статьи что-то неправильно озвучил?

      Думаю получиться совершенно другая лодка. Дело в том что по опыту строительства кораблей для Индии ,как правило индусы пихают все что надо и не надо в корабль .При этом закупают системы со всего мира .Из-за этого возникают очень серьезные проблемы как раз у корабелов,впихнуть в стандартный корпус их хотелки не получается.Возникают проблемы и у конструкторов суммировать сигналы разнородных систем и добиться безотказной работы совсем не просто.
      APASUS
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