18:13 06 июля
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Клуб любителей пятницы. Хэппи бёздей, доллар...

Сегодня всё прогрессивное человечество, а именно та его часть, которая поклоняется отдельным видам резаной бумаги, отмечает главный свой праздник. 6 июля 1785 года денежная единица по имени доллар стала национальной валютой Соединённых Штатов Америки.

Клуб любителей пятницы. Хэппи бёздей, доллар...


С тех прошло немало лет, а день рождения американского доллара для золотого миллиона жителей планеты Земля, «обеспеченного» бездной долга США, является главным символом жизни и её же главным правилом. Принцип прост: у тебя есть много этих долларов – ты можешь относить себя к сильным мира сего, а уж коли ты игнорируешь доллар в принципе или у тебя нет возможности накопить их больше месячной зарплаты – поклоняйся тем, у кого ОН есть. Слепо поклоняйся! – так велят честнейшие законы рыночной экономики.
Кто позволил сказать, что отказывается от американского доллара? Таких людей жрецы рыночной экономики не любят. Считают таких людей молью, которую нужно вытравить или прихлопнуть.


Вашингтон, Джефферсон, Линкольн, Гамильтон, Джексон, Грант, Франклин. Если неведом тебе набор этих американских фамилий, значит и тут рыночная экономика недовольна тобой. Хотя вполне довольна тем, что ты и без этих знаний может являться винтиком всего гигантского механизма, основное назначение которого заключается в обслуживании интересов группы корпораций. Ты может быть не в курсе того, что ты винтик, но это никак не мешает рыночной модели экономики заставить тебя сидеть ровно на том месте, где ты сидишь и надеешься на социальную справедливость. Хм... Или даже «хе-хе». Социальная справедливость при рыночной экономике – это даже не смешно.

В эти дни упомянутая часть прогрессивного человечества отмечает 105-летие события, которое и определяет ход истории. С 1913 года за все операции с долларом отвечает ФРС – Федеральная резервная система США. Это организация, работе которой могли бы позавидовать даже самые продвинутые алхимики средневековья. Если те пытались делать золото из ртути и искать камень мудрости, то ФПС делает деньги из воздуха и любому мудрецу может дать троекратную фору. Троекратную!

Так выпьем же по рюмке компота из сухофруктов за то, чтобы американская национальная валюта и впредь радовала тех, кого она радует сейчас! Негоже завидовать – «гоже» поклоняться, как завещала и продолжает завещать великая Бреттон-Вудская система...

Кстати, не зря доллар имеет слэнговое название «бакс» (а если точнее – «бак»). В переводе на русский это производная от сочетания «шкура оленя». И с миллиардов «оленей», включая каждого из нас, большие друзья из ФРС каждодневно дерут шкуру, чтобы доллар был обеспечен желанием подавляющего большинства в этом мире являться его обладателем. С кого - напрямую и сразу, с кого - медленно и опосредованно - по сантиметру, по сантиметру...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:35
    И с миллиардов оленей», включая каждого из нас, большие друзья из ФРС каждодневно дерут шкуру
    ....
    parusnik
    1. Skuns Сегодня, 16:43
      ФРС и печатный станок уже давно в частных руках узкого круга лиц специфических ..Золотой телец их Бог ! Они контролируют финансовые потоки практически всего мира ..Россия только вот сопротивляется из последних сил (рожденные в СССР),прекрасно понимая что будет ..
      Что делать..? Честно не знаю , революцию эти же прохиндеи возлавить могут ..Доллар нужно валить и искать союзников (Китай например)
      Skuns
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:55
        Хэппи бёздей, доллар...

        Какие-то сегодня выражения нерукопожатные и китайская джонководка со своими метриками wassat
        Цитата: Skuns
        Россия только вот сопротивляется из последних сил

        Я бы сказал, что Трамп и США сейчас в авангарде борьбы с Новым Мировым порядком, они открыто ему бросили вызов. РФ лавирует, встроена в систему поставкой энергоносителей и безусловно копит оружие. Трамп же просто открыто занялся протекционизмом, что есть смерть Мирового порядка, катастрофа для Китая и пр.
        Цитата: Skuns
        Доллар нужно валить и искать союзников (Китай например)

        Нам зачем нужен этот рабовладельческий придаток Запада. Еще Мао и Дэн продались Закулисе, что обрекло Соцблок и СССР на гибель. Мы еще и граничим с этой гадостью. США пусть ушатают китайцев, мало того нам нужно Трампу в этом помочь, сейчас мы строим Новый Шелковый путь из Кореи, мимо Японии, мимо Китая. А ведь мы им предлагали и РЖД, и Севморпуть ... не послушались, вот сейчас пусть пеняют на себя, американцы им объяснят, как дружить с Дьяволом.
        хрыч
        1. besik (юрий) Сегодня, 17:04
          если мимо Японии, Китая и Кореи... то куда? С Соломоновыми островами эпическую торговлю развивать?
          besik
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:30
            Цитата: besik
            если мимо Японии, Китая и Кореи...

            Мимо Японии, мимо Китая, но из Республики Корея, через КНДР прямо в Транссиб, обратно труба газовая. КНДР предоставит территорию и рабочие руки для сборочных цехов Южной Кореи.
            хрыч
    2. Например Сегодня, 16:48
      И с миллиардов «оленей», включая каждого из нас, большие друзья из ФРС каждодневно дерут шкуру.

      Заметьте, не я вас "оленем" назвал, господин Володин.
      Русскому человеку плевать на Ваш праздник. Ваш, потому как именно Вы тут вещаете о нём.
      У кого, что болит... wink
      Например
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 16:57
        Цитата: Например
        Русскому человеку плевать на Ваш праздник. Ваш, потому как именно Вы тут вещаете о нём.
        У кого, что болит..

        Жаль, что на клавиатуре нет "спецтегов" <сарказм>...</сарказм> Для Вас отдельно стоило бы ввести
        Володин
  2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 16:37
    Когда они превратятся назад в оленей сколько мяса будет!
    Сергей39
  3. MPN (Павел) Сегодня, 16:38

    Ну как то так, вот только там Евреи у кассы стоят и еврейское всем " Не дождетесь!" sad
    MPN
  4. fif21 (александр) Сегодня, 16:39
    С праздником! wassat drinks drinks
    fif21
  5. Навигатор 1 (Константин ) Сегодня, 16:41
    Все сказки рассказываете laughing , а тем временем курс рубля все ниже и ниже. laughing
    Навигатор 1
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:54
      Земляк , так что : предлагаешь ложиться лапками кверху и орать "Шеф ! Усё пропало !" ?
      bouncyhunter
    2. An60 (Антон Гайкин) Сегодня, 16:55
      Белорусского рубля , да ?
      An60
    3. fif21 (александр) Сегодня, 17:04
      Цитата: Навигатор 1
      а тем временем курс рубля все ниже и ниже. laughing
      Чем ниже курс рубля ,тем привлекательнее наш товар для экспортеров! Я живу не в штатах, и их фантики мне не нужны. hi
      fif21
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 17:09
        Цитата: fif21
        Я живу не в штатах, и их фантики мне не нужны.

        Вот в этом и казус: в США мы не живём, но все основные цены для нас, включая цены на бензин, рассчитывают, исходя из их фантиков
        Володин
        1. fif21 (александр) Сегодня, 17:18
          Цитата: Володин

          Вот в этом и казус: в США мы не живём, но все основные цены для нас, включая цены на бензин, рассчитывают, исходя из их фантиков

          Это от лени наших экономистов! wassat Рассчитывать можно хоть в Тугриках , вопрос в том , чем расплачиваться! И потихоньку расчеты в нацвалютах вытесняют американские фантики,и превращают США в региональную державу laughing hi
          fif21
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:20
    В мире накопилось много долгов в "президентах", и не только бюджета США. Скоро доллары начнут делить на "демократические" и "тоталитарные". Тем будут спасать "зелёный" и бюджет Гегемона.
    samarin1969
  7. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 17:57
    Как бы автор не относился к доллару и фрс, но тем не менее, даже сейчас можно придти с долларом сша 1928 года и купить на него товар (поправьте, если не прав). А с рублем этого года можно что-то получить?(поручит молчать!)Так и получается, что мы критикует доллар, который "плохой", и радуемся за наш рубль, который уже за последнее время обесценился в 2 раза
    dr.star75
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