Клуб любителей пятницы. Хэппи бёздей, доллар...

Сегодня всё прогрессивное человечество, а именно та его часть, которая поклоняется отдельным видам резаной бумаги, отмечает главный свой праздник. 6 июля 1785 года денежная единица по имени доллар стала национальной валютой Соединённых Штатов Америки.С тех прошло немало лет, а день рождения американского доллара для золотого миллиона жителей планеты Земля, «обеспеченного» бездной долга США, является главным символом жизни и её же главным правилом. Принцип прост: у тебя есть много этих долларов – ты можешь относить себя к сильным мира сего, а уж коли ты игнорируешь доллар в принципе или у тебя нет возможности накопить их больше месячной зарплаты – поклоняйся тем, у кого ОН есть. Слепо поклоняйся! – так велят честнейшие законы рыночной экономики.Кто позволил сказать, что отказывается от американского доллара? Таких людей жрецы рыночной экономики не любят. Считают таких людей молью, которую нужно вытравить или прихлопнуть.Вашингтон, Джефферсон, Линкольн, Гамильтон, Джексон, Грант, Франклин. Если неведом тебе набор этих американских фамилий, значит и тут рыночная экономика недовольна тобой. Хотя вполне довольна тем, что ты и без этих знаний может являться винтиком всего гигантского механизма, основное назначение которого заключается в обслуживании интересов группы корпораций. Ты может быть не в курсе того, что ты винтик, но это никак не мешает рыночной модели экономики заставить тебя сидеть ровно на том месте, где ты сидишь и надеешься на социальную справедливость. Хм... Или даже «хе-хе». Социальная справедливость при рыночной экономике – это даже не смешно.В эти дни упомянутая часть прогрессивного человечества отмечает 105-летие события, которое и определяет ход истории. С 1913 года за все операции с долларом отвечает ФРС – Федеральная резервная система США. Это организация, работе которой могли бы позавидовать даже самые продвинутые алхимики средневековья. Если те пытались делать золото из ртути и искать камень мудрости, то ФПС делает деньги из воздуха и любому мудрецу может дать троекратную фору. Троекратную!Так выпьем же по рюмке компота из сухофруктов за то, чтобы американская национальная валюта и впредь радовала тех, кого она радует сейчас! Негоже завидовать – «гоже» поклоняться, как завещала и продолжает завещать великая Бреттон-Вудская система...Кстати, не зря доллар имеет слэнговое название «бакс» (а если точнее – «бак»). В переводе на русский это производная от сочетания «шкура оленя». И с миллиардов «оленей», включая каждого из нас, большие друзья из ФРС каждодневно дерут шкуру, чтобы доллар был обеспечен желанием подавляющего большинства в этом мире являться его обладателем. С кого - напрямую и сразу, с кого - медленно и опосредованно - по сантиметру, по сантиметру...