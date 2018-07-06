18:12 06 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Пакистан заказал в Турции корветы типа MILGEM

Турецкая государственная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) выиграла тендер ВМС Пакистана и получила контракт на поставку пакистанскому флоту четырех корветов проекта MILGEM, сообщает bmpd.



Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал это соглашение крупнейшим экспортным контрактом оборонной промышленности страны.


Согласно подписанному контракту, первые два корвета будут построены в Стамбуле на верфи Istanbul Naval Shipyard, со сдачей в 2023 году.

Строительство двух других кораблей запланировано на территории Пакистана (верфь KSEW в Карачи) в 2024 году при содействии турецких инженеров.

Ресурс напоминает, что корвет MILGEM стал первым относительно крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2,3тыс. тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Хотя фактически проект разрабатывался при участии николаевского Государственного ИПЦ кораблестроения (Украина).



Турецкие ВМС планировали получить 12 таких кораблей. Тем не менее, до настоящего времени санкционировано строительство только четырех корветов. Головной корабль F 511 Heybeliada введен в состав ВМС в 2011 году. Второй (первый серийный) был передан флоту в 2013 году. Два других находятся на стамбульской верфи в разной степени готовности.

Использованы фотографии: ВМС Турции, www.virahaber.com
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MPN (Павел) Сегодня, 16:46
    Все больше и больше "радует" терпение и выдержка наших босов в деле строительства кораблей...
    MPN
  2. san4es Сегодня, 16:52
    Головной корабль F 511 Heybeliada введен в состав ВМС в 2011 году

    hi Корвет был заложен 22 января 2007 года на судоверфи Marinewerft, Стамбул. Спуск на воду состоялся 27 сентября 2008 года. Первые ходовые испытания состоялись в ноябре 2011 года. Введен в эксплуатацию 27 сентября 2011 года.
    Основные характеристики: Водоизмещение 2300 тонн. Длина 99,56 метра, ширина 14,4 метра, осадка 3,89 метра.
    Питание осуществляется от двух дизельных двигателей и газовой турбины, общей мощностью 30000 кВт или 40000 лошадиных сил. Имеет два вала. Способен развить максимальную скорость 29 узлов.
    Экономичная скорость хода 15 узлов, максимальная 29 узлов. Дальность плавания 3500 морских миль на 15 узлах. Автономность 21 день при материально-технической поддержи или 10 дней автономно.
    Экипаж 93 человека, включая персонал авиации, с возможным размещением до 106.
    Противолодочный корвет TCG «Heybeliada» оснащен боевой системой управления GENESIS.
    Вооружение: 1Х76 мм пушка типа OtoMelara Super Rapid; 2 x 12,7 мм типа Aselsan STAMP; восемь крылатых ракет типа Harpoon; 21 зенитных ракет RAM (PDMS); две 324 мм Mk.32 Triple пусковые установки для торпед Mk.46.
    На борту имеется ангар и платформа для противолодочного вертолета Sikorsky S-70 или беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
    san4es
  3. donavi49 Сегодня, 16:59
    Ну они молодцы. Выторговали хорошие условия на угрозах уйти к Китаю - в итоге 4 корвета по схеме 2+2 и 30 вертолетов АТАК.

    Китай тоже по братски поставил 2+2 - фрегата 054А с закрытием контракта в 21 году (то есть передача всех 4 новых фрегатов).


    В итоге они смогут досписать всякий хлам уровня британских фрегатов тип 21. Оставшись с относительно новыми китайскими фрегатами F22Р + 4х054А (а к ним могут и YJ-18 заказать по идее - хотя это маловероятно) + Милгемы.
    donavi49
  4. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 17:03
    Ага..Чудная посудина с молитвенными площадками на весь корпус..
    Злой 55
    1. donavi49 Сегодня, 17:10
      Нормальный средний корвет, у него все есть. Не космос - но довольно неплохо. 20380 они бы не заказали с ценой для ВМФ в 18 млрд рублей то... Этот корвет плавает в 230-280 без МК41 и в экспортном предложении. Паки скорее ужали ближе к 230. Они отчаянно торговались и грозились уйти к китайцам. Плюс это скорей всего увязано с 30 вертушками АТАК и совместной скидкой на все.
      donavi49
      1. tekinoral (Metin) Сегодня, 17:22
        Цитата: donavi49
        Паки скорее ужали ближе к 230. Они отчаянно торговались и грозились уйти к китайцам.

        Контракт на 4 корвета 1.1 миллярд долларов
        tekinoral
  5. tekinoral (Metin) Сегодня, 17:19
    Хотя фактически проект разрабатывался при участии николаевского Государственного ИПЦ кораблестроения (Украина).
    Украина не участвала ,не правда!
    tekinoral
Картина дня