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Пакистан заказал в Турции корветы типа MILGEM
Турецкая государственная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) выиграла тендер ВМС Пакистана и получила контракт на поставку пакистанскому флоту четырех корветов проекта MILGEM, сообщает bmpd.
Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал это соглашение крупнейшим экспортным контрактом оборонной промышленности страны.
Согласно подписанному контракту, первые два корвета будут построены в Стамбуле на верфи Istanbul Naval Shipyard, со сдачей в 2023 году.
Строительство двух других кораблей запланировано на территории Пакистана (верфь KSEW в Карачи) в 2024 году при содействии турецких инженеров.
Ресурс напоминает, что корвет MILGEM стал первым относительно крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2,3тыс. тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Хотя фактически проект разрабатывался при участии николаевского Государственного ИПЦ кораблестроения (Украина).
Турецкие ВМС планировали получить 12 таких кораблей. Тем не менее, до настоящего времени санкционировано строительство только четырех корветов. Головной корабль F 511 Heybeliada введен в состав ВМС в 2011 году. Второй (первый серийный) был передан флоту в 2013 году. Два других находятся на стамбульской верфи в разной степени готовности.
Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал это соглашение крупнейшим экспортным контрактом оборонной промышленности страны.
Согласно подписанному контракту, первые два корвета будут построены в Стамбуле на верфи Istanbul Naval Shipyard, со сдачей в 2023 году.
Строительство двух других кораблей запланировано на территории Пакистана (верфь KSEW в Карачи) в 2024 году при содействии турецких инженеров.
Ресурс напоминает, что корвет MILGEM стал первым относительно крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2,3тыс. тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Хотя фактически проект разрабатывался при участии николаевского Государственного ИПЦ кораблестроения (Украина).
Турецкие ВМС планировали получить 12 таких кораблей. Тем не менее, до настоящего времени санкционировано строительство только четырех корветов. Головной корабль F 511 Heybeliada введен в состав ВМС в 2011 году. Второй (первый серийный) был передан флоту в 2013 году. Два других находятся на стамбульской верфи в разной степени готовности.
Использованы фотографии: ВМС Турции, www.virahaber.com
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